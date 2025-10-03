Radu Marian: „Rusia a fost din nou bătută măr de moldoveni”

17:20

În anul de studii 2025–2026, în instituțiile educaționale din Chișinău învață 108.161 de elevi, cu 2.435 mai mulți decât în anul precedent. Despre acest lucru a informat viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 30 septembrie. Totodată, Angela Cutasevici a mai subliniat că, din 2017 până astăzi, comunitatea elevilor din