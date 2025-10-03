Belgia: 15 drone necunoscute au survolat o bază militară. Autoritățile au lansat o investigație
Agora.md, 3 octombrie 2025 14:40
Belgia: 15 drone necunoscute au survolat o bază militară. Autoritățile au lansat o investigație
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
14:40
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
Acum 2 ore
13:40
Acum 4 ore
12:50
12:40
12:30
12:20
11:50
11:30
11:10
Acum 6 ore
10:50
10:50
10:40
10:30
10:30
09:50
09:20
Acum 8 ore
08:20
Acum 24 ore
22:20
22:10
22:10
21:20
19:30
19:10
18:20
18:00
18:00
17:50
17:20
16:50
16:50
16:20
16:00
15:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.