Aeroportul din Munchen, închis din cauza dronelor. Zeci de zboruri anulate sau deviate, mii de pasageri afectați
Agora.md, 3 octombrie 2025 08:20
Aeroportul din Munchen, închis din cauza dronelor. Zeci de zboruri anulate sau deviate, mii de pasageri afectați
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
08:20
Acum 12 ore
22:20
22:10
22:10
21:20
Acum 24 ore
19:30
19:10
18:20
18:00
18:00
17:50
17:20
16:50
16:50
16:20
16:00
15:40
15:20
13:00
12:50
12:40
12:40
12:10
12:10
11:10
10:40
10:30
10:30
10:20
10:20
09:30
08:50
Ieri
23:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.