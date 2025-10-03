CEC: Partidul „Democrația Acasă”, sancționat cu avertisment și lipsit de alocații de la bugetul de stat (UPDATE/FOTO)

Agora.md, 3 octombrie 2025 17:40

CEC: Partidul „Democrația Acasă”, sancționat cu avertisment și lipsit de alocații de la bugetul de stat (UPDATE/FOTO)

Acum 30 minute
17:40
17:40
Festivalul „United Shakespeare”: șase zile de teatru, dialog cultural și reflecție asupra operei lui Shakespeare Agora.md
17:30
17:30
Unde ieșim în weekend? Evenimente și activități pentru început de octombrie 2025 Agora.md
17:30
Reținut benevol sau nu chiar? IGP, despre Țuțu: A fost în stânga Nistrului, apoi a traversat ilegal frontiera cu Ucraina Agora.md
Acum o oră
17:00
Alertă meteo: Cod galben de ploi puternice Agora.md
17:00
Centrul de Sănătate Găvănoasa, cu acoperiș renovat. Costurile de peste 500 mii de lei, acoperite de CNAM și primărie Agora.md
Acum 2 ore
16:50
Furnizarea centralizată a apei calde către unii consumatori din stânga Nistrului, întreruptă Agora.md
16:00
Analiză: Portofelele cripto ale lui Șor ar fi primit tranzacții de opt miliarde de dolari. Banii, utilizați inclusiv pentru influențarea alegerilor din Moldova Agora.md
Acum 4 ore
15:50
Campania electorală a Partidului „Democrația Acasă”, sub lupa CEC. Instituția examinează contestațiile PAS și INI (UPDATE) Agora.md
15:50
România, furnizor de securitate și motor regional în cadrul trilateralei România–Ucraina–Moldova Agora.md
15:40
De la falsuri la avertismente: Anatomia fricii în campania electorală și rezultatul ei (VIDEO) Agora.md
15:30
Campania electorală a Partidului „Democrația Acasă”, sub lupa CEC. Instituția examinează contestațiile PAS și INI Agora.md
15:20
Analiză: Portofele cripto ale lui Șor ar fi primit tranzacții de opt miliarde de dolari. Banii, utilizați inclusiv pentru influențarea alegerilor din Moldova Agora.md
15:00
Țuțu, reținut pentru traversarea ilegală a frontierei Agora.md
14:40
Belgia: 15 drone necunoscute au survolat o bază militară. Autoritățile au lansat o investigație Agora.md
14:20
Parlamentare: Numărul tinerilor care au votat, în creștere, iar cel al alegători de peste 56 de ani - în scădere Agora.md
14:00
Reformele „zero” pe care PAS nu își mai permite să le rateze după victoria din alegeri Agora.md
Acum 6 ore
13:40
„Administrația rusă” nu e necesară. Poporul moldovean va decide singur viitorul său: Kulminski, despre alegeri la CNN Agora.md
13:20
Maib - desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova pentru IMM-uri” de Global Finance Agora.md
12:50
Bolocan a demisionat de la Direcția Sănătate: „A venit timpul să dau viață unor proiecte” Agora.md
12:40
Sobele cu combustibil solid, principală sursă de risc în sezonul rece. Recomandările IGSU pentru prevenirea incendiilor Agora.md
12:30
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri Agora.md
12:20
Incendii la Râșcani și Anenii Noi: O persoană a decedat, iar alte două au suferit intoxicații cu monoxid de carbon Agora.md
Acum 8 ore
11:50
Demiteri la Primăria Chișinău? „Informația despre pretora Botanica e falsă” vs „Sunt procese de reorganizare” Agora.md
11:30
Un apeduct de peste opt milioane de lei riscă să rămână nefinalizat: Documentele proiectului, sustrase, iar un fost primar - cercetat penal Agora.md
11:10
Termoelectrica: Locuitorii municipiului Chișinău pot cere conectarea la agentul termic Agora.md
11:00
Strada Ismail: Un troleibuz cu șase pasageri la bord, implicat în accident rutier Agora.md
10:50
„Au fost observate atacuri extrem de periculoase”: Ce trebuie să știi despre metoda „zero-click”, pentru a rămâne în siguranță Agora.md
10:50
România: Iohannis ar fi fost obligat să dea cheile casei din centrul Sibiului Agora.md
10:50
La Chișinău începe sezonul de încălzire: Locuitorii pot cere conectarea la agentul termic Agora.md
10:40
Un copil, adus la Chișinău cu elicopterul SMURD din Iași. Băiatul a suferit traumatisme toracice (FOTO) Agora.md
10:30
PeScurt // Accident rutier în centrul capitalei: Un automobil de marca Skoda, în timpul deplasării, s-a tamponat într-un obstacol. Accidentul s-a produs în această noaptre, în jurul orei 00:16, pe strada Calea Moșilor spre Ismail, din capitală. Agora.md
10:30
Facturile pentru gazele naturale vor avea un format nou. „Este gândit pentru a fi ușor de înțeles” Agora.md
10:00
Eurooptica celebrează profesorii și aduce claritate Agora.md
Acum 12 ore
09:50
Maib susține dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din țară. Un contract ce prevede investiții de 2 milioane de lei a fost semnat cu Ministerul Educației și Cercetării Agora.md
09:20
Putin amenință cu un „răspuns dur” la „militarizarea Europei” și respinge acuzațiile privind un posibil atac asupra NATO Agora.md
08:20
Aeroportul din Munchen, închis din cauza dronelor. Zeci de zboruri anulate sau deviate, mii de pasageri afectați Agora.md
Acum 24 ore
23:00
Emmanuel Macron: „Alegerile din Moldova au fost o mare realizare” Agora.md
22:20
PeScurt // Statutul lui Plîngău în Parlament rămâne neclar. În cadrul emisiunii Cutia Neagră, Dinu Plîngău a refuzat să explice dacă va rămâne în fracțiunea PAS sau dacă va deveni deputat independent, în noul Parlament. Agora.md
22:10
Constantin Țuțu s-a predat? Șeful IGPF: „A venit benevol la hotar, din Ucraina” (FOTO) Agora.md
22:10
„De ce a ales Moldova?” Lansarea videoclipului „Prostitution” a stârnit reacții în mediul online Agora.md
22:00
Constantin Țuțu s-a predat? Șeful IGPF: „A venit benevol la hotar, din Ucraina” Agora.md
21:20
Maia Sandu: „Rusia a cheltuit sute de milioane de euro în aceste alegeri, pentru a finanța ilegal partidele politice” Agora.md
21:00
Constantin Țuțu a fost reținut la frontiera cu Ucraina. Este escortat la izolator Agora.md
20:50
Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Este escortat la izolator Agora.md
20:40
Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina Agora.md
20:30
Pană de curent în sectorul Buiucani al capitalei (UPDATE) Agora.md
20:30
Constantin Țuțu ar fi fost reținut în Ucraina Agora.md
19:30
PeScurt // Misiuni de deminare. Geniștii Armatei Naționale au nimicit 24 de obiecte explozive, pe parcursul lunii septembrie. Asta în cadrul a zece misiuni de deminare în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni. Agora.md
