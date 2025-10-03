CEC: Partidul „Democrația Acasă”, sancționat cu avertisment și lipsit de alocații de la bugetul de stat (UPDATE/FOTO)

CEC: Partidul „Democrația Acasă”, sancționat cu avertisment și lipsit de alocații de la bugetul de stat (UPDATE/FOTO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md