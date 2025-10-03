Maib susține dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din țară. Un contract ce prevede investiții de 2 milioane de lei a fost semnat cu Ministerul Educației și Cercetării
Agora.md, 3 octombrie 2025 09:50
Maib susține dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din țară. Un contract ce prevede investiții de 2 milioane de lei a fost semnat cu Ministerul Educației și Cercetării
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:20
Acum 2 ore
08:20
Acum 12 ore
22:20
22:10
22:10
21:20
Acum 24 ore
19:30
19:10
18:20
18:00
18:00
17:50
17:20
16:50
16:50
16:20
16:00
15:40
15:20
13:00
12:50
12:40
12:40
12:10
12:10
11:10
10:40
10:30
10:30
10:20
10:20
Ieri
09:30
08:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.