Maia Sandu: „Rusia a cheltuit sute de milioane de euro în aceste alegeri, pentru a finanța ilegal partidele politice”
Agora.md, 2 octombrie 2025 21:20
Maia Sandu: „Rusia a cheltuit sute de milioane de euro în aceste alegeri, pentru a finanța ilegal partidele politice”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
Acum 2 ore
Acum 4 ore
19:30
19:10
18:20
18:00
18:00
17:50
Acum 6 ore
17:20
16:50
16:50
16:20
16:00
15:40
Acum 8 ore
15:20
Acum 12 ore
13:00
12:50
12:40
12:40
12:10
12:10
11:10
10:40
10:30
10:30
10:20
10:20
09:30
08:50
Acum 24 ore
23:20
Ieri
21:00
20:30
19:50
18:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.