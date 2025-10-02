Emmanuel Macron: „Alegerile din Moldova au fost o mare realizare”
Agora.md, 2 octombrie 2025 23:00
Emmanuel Macron: „Alegerile din Moldova au fost o mare realizare”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 2 ore
Acum 4 ore
22:20
22:10
22:10
21:20
Acum 6 ore
19:30
19:10
Acum 8 ore
18:20
18:00
18:00
17:50
17:20
16:50
16:50
Acum 12 ore
16:20
16:00
15:40
15:20
13:00
12:50
12:40
12:40
12:10
12:10
Acum 24 ore
11:10
10:40
10:30
10:30
10:20
10:20
09:30
08:50
Ieri
23:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.