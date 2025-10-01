De ce a ajuns Serbia tabără de antrenament pentru destabilizările rusești din Europa

08:10

Cel puțin 91 de elevi au rămas prinși sub dărâmăturile din beton la aproape două zile după prăbușirea unei școli islamice în Indonezia, au anunțat autoritățile după ce au verificat lista de prezență și au primit informații de la familiile îngrijorate ale copiilor dispăruți. Peste 300 de salvatori lucrează disperaţi pentru a-I elibera pe supravieţuitori, […] Articolul Aproape 100 de elevi blocaţi sub dărâmături la două zile după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia apare prima dată în Realitatea.md.