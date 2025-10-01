Mesajul transmis de Vladimir Putin după ce Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie”: Luptăm și învingem

15:30

Rezultatele alegerilor parlamentare, care au mai adus un mandat de guvernare pentru PAS, reprezintă „începutul prăbușirii actualului regim”, dă de înțeles fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Politicianul susține că, de fapt, PAS nu a câștigat acest scrutin, ci a „manevrat totul cum a vrut”, mai ales că și opoziția nu a fost pe măsură, care acum se va confrunta cu un șir de riscuri și presiuni.