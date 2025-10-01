Mesajul transmis de Vladimir Putin după ce Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie”: Luptăm și învingem
UNIMEDIA, 1 octombrie 2025 09:30
Într-un mesaj video care marchează a treia aniversare a anexării a patru regiuni ucrainene de către Rusia, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Moscova duce o „bătălie dreaptă” pentru a susține voința poporului din Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, scrie digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
09:40
Igor Dodon, mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Grija pentru bunăstarea voastră este datoria noastră sfântă” # UNIMEDIA
În fiecare an, la data de 1 octombrie, este marcată Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Cu această ocazie, fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare. „Din toată inima le doresc persoanelor în etate multă sănătate, energie, căldură, grijă și dragoste din partea celor dragi”, a scris Dodon pe rețele.
Acum 30 minute
09:30
Mesajul transmis de Vladimir Putin după ce Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie”: Luptăm și învingem # UNIMEDIA
Într-un mesaj video care marchează a treia aniversare a anexării a patru regiuni ucrainene de către Rusia, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Moscova duce o „bătălie dreaptă” pentru a susține voința poporului din Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, scrie digi24.ro.
09:20
(video) Prima ședință a Guvernului după alegerile parlamentare. Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece, Kremlinul nu ne va lăsa așa” # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 1 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 17 de subiecte.
09:20
Nicușor Dan, despre aderarea RM la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist. Poate fi făcută cu tot cu Transnistria” # UNIMEDIA
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că este „extrem de optimist” în ceea ce privește procesul de integrare a Republicii Moldova în UE după victoria obținută de forțele pro-europene la alegerile parlamentare de duminică, „care a fost incontestabilă”, scrie hotnews.ro.
Acum o oră
09:10
Volvo Cars deschide comenzile pentru Volvo EX90, model 2026, acum echipat cu actualizări hardware și software. Alimentat de noul sistem electric de 800 volți al companiei, EX90 se poate încărca și mai rapid*, iar un computer central îmbunătățit aduce funcții noi și optimizate de siguranță, evitarea coliziunilor și asistență pentru șofer.
09:00
La 1 octombrie, istoria a fost marcată de victoria lui Alexandru cel Mare la Gaugamela și debutul literar al lui Ion Creangă.
08:50
(video) „Cine vrea o mașină ideală - call me now”: Emilian Crețu anunță că sora sa, Nina, își vinde bolidul. Care este prețul # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu a anunțat într-un clip video publicat pe rețelele sociale, că sora sa Nina își vinde automobilul său de model Range Rover Evoque. Prețul este 40.000 de euro.
Acum 2 ore
08:40
Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european # UNIMEDIA
Prinţesa moştenitoare a Ţărilor de Jos, Amalia, a început serviciul militar, a anunţat marţi Casa Regală olandeză. Fiica regelui Willem-Alexander şi a reginei Maxima, în vârstă de 21 de ani, a fost încadrată ca marinar de clasa a III-a în marină şi ca soldat de clasa a III-a în forţele terestre şi aeriene, scrie digi24.ro.
08:30
(live) Guvernul, în prima ședință de după alegerile parlamentare. Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece, Kremlinul nu ne va lăsa așa” # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 1 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 17 de subiecte.
08:30
Gemenii se bucură de schimbări majore, iar Peștii au parte de provocări: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția dintre Mercur și Venus aduce astăzi o zi de comunicare și relaționare intensă pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol important în modul în care fiecare semn va naviga aceste energii. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi? Horoscopul zilnic vă poate oferi indicii valoroase.
08:30
Schimbări la Guvern: Ana Calinici preia atribuțiile secretarului general de stat, după plecarea lui Mija # UNIMEDIA
După demisia lui Artur Mija, atribuțiie secretarului de stat vor fi exercitate de Ana Calici. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.
08:20
Un cutremur puternic a avut loc în Filipine: Cel puțin cinci morți, curent electric întrerupt, clădiri și drumuri avariate # UNIMEDIA
Cel puţin cinci persoane au murit după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, care s-a produs la o adâncime mică, de 10 km, a avut loc marţi seara în largul coastelor din centrul Filipinelor. Seismul a provocat pagube clădirilor şi drumurilor şi a întrerupt alimentarea cu energie electrică în unele regiuni, relatează AFP, citat de digi24.ro.
08:20
(live) Guvernul, în prima ședință de după alegerile parlamentare: Ce subiecte sunt pe agendă # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 1 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 17 de subiecte.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
(galerie foto) Incendiu de proporții la un depozit de materiale de construcție din capitală: 70 de pompieri au luptat cu flăcările # UNIMEDIA
În seara zilei de 30 septembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit conform nivelului sporit de intervenție la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit cu materiale de construcție bituminoase situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău.
Acum 4 ore
07:30
„După 10 ani de implicare, am decis să iau o pauză”: Artur Mija, Secretarul general al Guvernului și PAS, a demisionat din funcții # UNIMEDIA
Secretarul general al Guvernului și secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, a demisionat din funcțiile pe care le deținea. Despre aceasta a anunțat el persoanl printr-un mesaj postat pe rețele. „După 10 ani de implicare, am decis să iau o pauză”, a menționat Mija.
07:20
Astăzi, vremea în Republica Moldova este caracterizată de nori persistenti și o posibilitate redusă de precipitații, cu condiții atmosferice stabile pe parcursul zilei.
07:10
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin în fața generalilor americani # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a vorbit, în discursul său adresat generalilor SUA, despre una dintre conversațiile sale cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin, în timpul căreia a insinuat că Rusia este un „tigru de hârtie”, scrie digi24.ro.
Acum 12 ore
22:10
Recean, Tofan, Perciun și Popescu, discutați pentru funcția de premier? Grosu a dezvăluit numele persoanei care își va păstra fotoliul în Guvern # UNIMEDIA
Mai multe nume se vehiculează că vor fi cei propuși pentru funcția de prim-ministru. Printre acestea se numără actualul premier Dorin Recean, investitorul Vasile Tofan, ministrul Educației, Dan Perciun, fostul șef de la Externe, Nicu Popescu. Ce spune liderul PAS, la protv, despre cine va fi desemnat.
21:50
Maia Sandu: Vetting-ul rămâne în picioare. Integrarea în UE nu are cum să se întâmple dacă nu finalizăm reforma Justiției # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a anunțat, la canalul public de televiziune, că procesul de evaluare a judecătorilor nu se va opri și acesta va continua „până la ultima persoană din sistem”. „Nu s-a terminat curățarea în Justiție și ea trebuie încheiată. Sunt judecători care au probleme de integritate și ei trebuie să treacă pe la comisia de evaluare. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și să credem că dacă am văzut două-trei cazuri finalizate și decizii date, gata… ”, a declarat șefa statului.
21:40
Ziua Vinului blochează centrul capitalei pentru două zile și jumătate: Află toate informațiile despre cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 - 6 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.
21:20
(video) Pericol pe șosele: Mai mulți bărbați, prinși morți de beți la volan și pe biciclete # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova anunță că în ultimele 24 de ore, polițiștii INSP au depistat în trafic mai multe persoane în stare de ebrietate.
21:10
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, miercuri, 1 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
20:50
„Șoferul a tras pe dreapta, apoi s-au auzit primele țipete”: O tânără din Drăgănești a născut o fetiță în ambulanță # UNIMEDIA
O mămică de 26 de ani a născut al treilea copil în ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cazul a avut loc pe data de 29 septembrie, în raionul Sîngerei.
Acum 24 ore
20:40
Bolile inimii rămân principala cauză de deces în Moldova. Alimentația, fumatul și lipsa mișcării pot fi decisive # UNIMEDIA
Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Inimii sub sloganul „Fiecare bătaie a inimii contează!”, în contextul Săptămânii Globale de Acțiuni pentru prevenirea Bolilor Netransmisibile (BNT). Evenimentul din acest an celebrează 25 de ani de mobilizare globală pentru sănătatea inimii.
20:20
PIB-ul Moldovei rămâne blocat la nivelul anului trecut: Construcțiile și serviciile cresc, dar exporturile se prăbușesc # UNIMEDIA
Biroul Național de Statistică a publicat estimările preliminare privind Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova. Datele arată că, în semestrul I 2025, PIB-ul s-a menținut la nivelul aceleași perioade din 2024, înregistrând 155,3 miliarde de lei.
20:00
Cei 3 reținuți pentru „intenții de destabilizări în capitală”, plasați în arest pe o lună: Doi dintre ei sunt frați # UNIMEDIA
Cele trei persoane, reținute în ziua alegerilor cu substanțe inflamabile și pirotehnice asupra lor, suspectate că intenționau să destabilizeze situația în capitală, au primit mandate de arest pentru 30 de zile, anunță Poliția Națională, printr-un comunicat oficial.
19:40
Doisprezece judecători, printre care președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, au fost desemnați pentru acordarea gradelor de calificare. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a CSM.
19:20
(video) Un cocostârc a făcut spectacol în capitală: Momentul în care pasărea s-a oprit în fața unui troleibuz și a pus pe stop tot traficul # UNIMEDIA
Un moment inedit a fost surprins pe strada Ismail din capitală - un cocostârc a oprit pentru câteva clipe traficul rutier. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, pasărea apare în fața unui troleibuz, care s-a oprit și a așteptat ca aceasta să traverseze.
19:20
Igor Dodon: Dezamăgirea majorității oamenilor care s-au lăsat influențați de sperietorile galbenilor va veni mai repede decât frigul # UNIMEDIA
„Rezultatul nelegitim, obținut de Maia Sandu și partidul ei nu poate constitui o bază nici pentru îmbunătățirea calității vieții, nici pentru stabilitate, nici pentru legitimitatea puterii.” Declarația aparține liderului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, fostul șef de stat Igor Dodon. Potrivit lui PAS a folosit enorm resursele administrative și sperietorile în aceste alegeri.
19:10
Ibiza și Insulele Baleare, sub cod roșu de ploi torențiale. Autoritățile semnalează un „pericol extraordinar” # UNIMEDIA
Agenția spaniolă de meteorologie (Aemet) a emis un cod roșu pentru Ibiza şi Formentera din Insulele Baleare, avertizând asupra unui „pericol extraordinar” din cauza riscului de „inundații și viituri pe cursurile de apă”, cauzate de „ploi torențiale”, scrie adevărul.ro.
19:00
(video) Un cocostârc a făcut spectacol în capitală: Momentul în care pasărea s-a oprit în fața unui troleibuz și a oprit tot traficul # UNIMEDIA
Un moment inedit a fost surprins pe strada Ismail din capitală - un cocostârc a oprit pentru câteva clipe traficul rutier. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, pasărea apare în fața unui troleibuz, care s-a oprit și a așteptat ca aceasta să traverseze.
18:50
Câți bani a primit văduva lui Diogo Jota de la Liverpool după moartea tragică a fotbalistului. Suma este de ordinul milioanelor de euro # UNIMEDIA
FC Liverpool și-a respectat promisiunea și i-a oferit familiei lui Diogo Jota, fost jucător al „Cormoranilor”, decedat într-un accident rutier pe 3 iulie 2025, suma aferentă restului contractului pe care portughezul îl mai avea cu echipa engleză, valabil pentru încă doi ani, scrie protv.ro.
18:50
Kremlinul a anunţat astăzi că susţine planul de pace în Fâşia Gaza al preşedintelui american Donald Trump şi îşi exprimă speranţa ca această propunere să pună capăt războiului declanşat la 7 octombrie 2023 de un atac al Hamas în sudul Israelului, relatează AFP, citat de news.ro.
18:40
Andrei Năstase: Se sugerează că observatorii desemnaţi de mine la alegeri ar fi primit onorarii. Sunt minciuni, am condus o campanie modestă, față de unii mastodonţi politici # UNIMEDIA
Politicianul Andrei Năstase dezminte zvonuri potrivit cărora observatorii desemnați de el pentru alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Aceste afirmaţii sunt complet nefondate și mincinoase. Am condus o campanie modestă, cu resurse chiar mult mai reduse decât ale unor mastodonţi politici, nu am dispus de astfel de fonduri şi nu am alocat astfel de fonduri”, afirmă Năstase.
18:40
(video) Victor Stînă a deschis contul în Israel chiar la primul meci: Momentul în care internaționalul moldovean marchează golul și e asaltat de aplauze # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Victor Stînă a marcat primul său gol din actualul sezon pentru formația Bnei Yehuda Tel Aviv, chiar la debutul în Liga a 2-a a Israelului. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, atacantul de 27 de ani a înscris în minutul 37 al partidei cu Hapoel Hadera, deschizând scorul meciului, care s-a încheiat cu 2-0 în favoarea gazdelor.
18:20
(video) Avocatul Marinei Tauber va ataca decizia magistraților: „Nici ea, nici Guțul nu au finanțat partidul „Șor”. Nici nu au avut așa bani” # UNIMEDIA
Avocatul Marinei Tauber, Sergiu Moraru, spune că va contesta decizia magistraților, după ce deputata a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. „A fost anunțată în căutare și dispus arestul pentru ce?!”, a declarat apărătorul.
18:10
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul poate fi trezirea la viață!” # UNIMEDIA
Elena Viscu, fosta soție a lui CRBL, a atras atenția urmăritorilor de pe rețelele sociale cu o transformare de make-up care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte, scrie profm.ro.
18:00
Schimbare „la față”, la Soroca: Duelul între PAS și Blocul Patriotic, decis la câteva sute de voturi. Câte sufragii au primit alți concurenți # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reușit să câștige alegerile parlamentare în raionul Soroca, unul dintre puținele raioane din nordul țării unde formațiunea a obținut victoria, acumulând 37,79% din voturi și devansând Blocul Patriotic, care a înregistrat 35,49%.
17:50
Atenție transportatori! Azerbaidjanul nu mai eliberează „Carte Verde” la frontieră. Asigurarea trebuie obținută în prealabil # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 octombrie 2025, Republica Azerbaidjan modifică procedura privind eliberarea poliței de asigurare internațională „Carte Verde”.
17:00
Cehia a anunțat marți că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în UE, relatează AFP, citat de hotnews.ro.
16:40
„YouTube capitulează!” Donald Trump va primi 22 de milioane de dolari pentru a renunța la procesul împotriva platformei. Cum s-a ajuns aici # UNIMEDIA
YouTube a ajuns la un acord financiar cu Donald Trump, acceptând să îi plătească 22 de milioane de dolari pentru a evita un proces intentat după suspendarea contului său în urma evenimentelor de la Capitoliu din ianuarie 2021, scrie adevarul.ro.
16:40
(video) S-a făcut rând la WC. Vlad Plahotniuc a făcut senzație în avion. Actrița Victoria Roșca, care se afla cu el la bord: „Am intrat în panică” # UNIMEDIA
Actrița Victoria Roșca sau, cum i se mai spune, „Fata din pădure”, a povestit că s-a aflat în același avion cu fostul deputat democrat Vladimir Plahotniuc, în momentul în care acesta a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova. Într-un interviu acordat pentru Euronews, artista a mărturisit că a trăit clipe de teamă. „Situația era foarte stresantă. Toți se întorceau să-l vadă”, a relatat aceasta.
16:30
Ultima oră! Marina Tauber, pentru care procurorii au cerut 13 ani de închisoare, condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție. Deputata, dată în căutare # UNIMEDIA
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în penitencar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
16:30
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper ca toți actorii să își dea demisia” # UNIMEDIA
O nouă senzație zguduie Hollywoodul: Tilly Norwood, actrița creată de inteligența artificială, este căutată deja de agenții de management. În timp ce fanii sunt fascinați, actorii reali o critică vehement. Proiectul studioului Xicoia susține însă că „oamenilor le pasă de poveste, nu dacă vedeta are sau nu puls”, scrie adevarul.ro.
16:20
Ultima oră! Marina Tauber, pentru care procurorii au cerut 13 ani, condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție. Deputata, dată în căutare # UNIMEDIA
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în penitencar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
15:50
Șeful diplomației ruse susține că alegerile parlamentare din R. Moldova au fost „manipulate flagrant”: „Sunt chiar uimit” # UNIMEDIA
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că, în opinia sa, alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova au fost manipulate în mod evident, informează presa de stat și Reuters, citate de hotnews.ro.
15:50
Vine gerul peste Moldova: Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Când intră în vigoare # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Acesta este valabil pentru 2 și 3 octombrie.
15:30
Încă o lună după gratii pentru Vladimir Andronachi, ex-deputatul reținut într-un dosar pe spălare de bani. Demersul PA, admis de magistrați # UNIMEDIA
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Despre aceasta a anunțat Procuratura Anticorupție, în cadrul unui comunicat de presă.
15:30
Fost ministru al Justiției: PAS este un partid fără viitor. Începe lupta pentru o opoziție reală cu lideri veritabili # UNIMEDIA
Rezultatele alegerilor parlamentare, care au mai adus un mandat de guvernare pentru PAS, reprezintă „începutul prăbușirii actualului regim”, dă de înțeles fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Politicianul susține că, de fapt, PAS nu a câștigat acest scrutin, ci a „manevrat totul cum a vrut”, mai ales că și opoziția nu a fost pe măsură, care acum se va confrunta cu un șir de riscuri și presiuni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.