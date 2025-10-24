Școlile intră în vacanța de toamnă: Elevii din toată țara pun ghiozdanele deoparte până pe 2 noiembrie

08:50

Bărbatul de 58 de ani găsit mort de fiul său la marginea satului Vasieni, din raionul Telenești, ar fi fost torturat ore în șir de doi tineri, dintre care unul minor, susțin rudele victimei. Declarațiile cutremurătoare au fost făcute pentru redacția noastră. Potrivit acestora, bărbatul ar fi fost supus unor chinuri groaznice înainte de a-și pierde viața, în timp ce, inițial, poliția afirma că, potrivit expertizei preliminare, victima nu prezenta semne de moarte violentă.