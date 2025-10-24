Un tânăr „zbura” cu Audi-ul prin Prepelița: A fost prins cu permis fals de polițiști și a încercat să-i mituiască cu 200 de euro
UNIMEDIA, 24 octombrie 2025 20:20
Un tânăr de 24 de ani din raionul Sîngerei a fost prins de polițiștii de patrulare în timp ce conducea cu viteză un Audi pe traseul R-6, în localitatea Prepelița. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit că permisul de conducere prezentat era fals, iar șoferul a încercat să ofere 200 de euro mită pentru a scăpa de sancțiune.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
20:40
(video) Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky: Prietenii au încercat să oprească ultima sa transmisiune live # UNIMEDIA
Au apărut detalii tulburătoare din ultimele zile de viață ale marelui maestru american de șah Daniel Naroditsky, despre care prietenii au relatat că era profund afectat de afirmațiile denigratoare la adresa sa făcute de rusul Vladimir Kramnik, fost campion mondial la șah, scrie adevarul.ro.
Acum 30 minute
20:20
Un tânăr „zbura” cu Audi-ul prin Prepelița: A fost prins cu permis fals de polițiști și a încercat să-i mituiască cu 200 de euro # UNIMEDIA
Un tânăr de 24 de ani din raionul Sîngerei a fost prins de polițiștii de patrulare în timp ce conducea cu viteză un Audi pe traseul R-6, în localitatea Prepelița. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit că permisul de conducere prezentat era fals, iar șoferul a încercat să ofere 200 de euro mită pentru a scăpa de sancțiune.
Acum 2 ore
19:40
Belgia a blocat planul „nebun” al UE de a da Ucrainei 140 de mld de €: „Cine plătește, dacă rușii vin după bani?” # UNIMEDIA
Planul UE de a acorda un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina rămâne în aer pentru cel puțin încă două luni. Liderul Belgiei, a opta țară ca mărime din UE, a refuzat ferm folosirea activelor rusești înghețate pentru garantarea acestui împrumut, arată o analiză Politico, citat de observatornews.ro.
19:10
(video) A urcat SUV-ul pe stâlpi și a dărâmat un indicator: Un accident spectaculos, provocat de un șofer începător la Buiucani # UNIMEDIA
Un șofer începător a ajuns cu SUV-ul peste stâlpii de protecție, într-o intersecție din sectorul Buiucani al capitalei.
18:50
Croaţia revine la serviciul militar obligatoriu. Doar două luni de instrucție pentru tinerii soldați # UNIMEDIA
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucţie militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, relatează agenţiile HINA şi EFE, citate de adevarul.ro.
Acum 4 ore
18:20
Școlile intră în vacanța de toamnă: Elevii din toată țara pun ghiozdanele deoparte până pe 2 noiembrie # UNIMEDIA
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din întreaga țară se vor bucura de vacanța de toamnă, începând cu 27 octombrie până pe 2 noiembrie, informează Ministerul Educației.
18:00
Summitul care n-a mai fost. Kremlinul spune că n-a existat un plan concret: „Nu poți zădărnici ceva care n-a fost convenit” # UNIMEDIA
La scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că nu va mai avea loc întâlnirea cu Vladimir Putin, Kremlinul respinge ideea că summitul ruso-american ar fi fost compromis, întrucât cei doi lideri nu exclud posibilitatea unei reuniuni în viitor, scrie adevarul.ro.
17:30
(video) „Voi sunteți bolnăjiori”. Valeriu Mircea, foc și pară pe rețele, după ce a fost criticat că „umblă cu cerutul”: Doar PAS te poate ajuta # UNIMEDIA
Sportivul Valeriu Mircea, soțul deputatei Anastasia Nichita, a răbufnit după ce internauții l-au criticat pentru un videoclip în care caută sponsori pentru pregătirea luptei sale din 15 noiembrie, acuzându-l că „umblă cu cerșitul”. Printre comentariile la postarea sa se numărau: „Ruble nu-s, la lucru”, „Maia Sandu ce zice?” și „doar PAS te poate ajuta”.
17:10
(foto) Alexandrin Guțu, campion mondial pentru al treilea an consecutiv la lupte U-23: Unde a avut loc competiția # UNIMEDIA
Sportivul Alexandrin Guțu a devenit campion mondial pentru al treilea an consecutiv la Campionatul Mondial de lupte U-23. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, competiția a avut loc în orașul Novi Sad din Serbia.
16:50
(foto) „Emoțiile nu pot fi criptate”: Natalia Gordienko, apariție neașteptată în brațele unui bărbat misterios pe rețele # UNIMEDIA
Natalia Gordienko a stârnit valuri de reacții pe rețelele sociale, după ce a publicat o imagine care i-a lăsat pe fani cu multe semne de întrebare. Artista apare în brațele unui bărbat misterios, iar descrierea postării adaugă și mai mult mister: „Emoțiile nu pot fi criptate”, scrie SHOK.md.
Acum 6 ore
16:30
Ultima oră! Veronica Mihailov-Moraru nu se regăsește pe lista noului Cabinet de Miniștri: Va fi consiliera Maiei Sandu # UNIMEDIA
Veronica Mihailov-Moraru nu face parte din noul Cabinet de Miniștri. Oficiala a fost numită astăzi consilieră prezidențială pe domeniul justiției, printr-un decret semnat de șefa statului, Maia Sandu.
16:20
(video) O mașină de poliție, un Mercedes și un Opel, boțite într-un accident, lângă Circ: În regiune s-au format ambuteiaje # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea unei mașini de Poliție a avut loc acum câteva clipe lângă circ. Potrivit imaginilor postate pe rețele, în preajmă s-au format ambuteiaje.
16:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 24 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte.
16:00
Președintele Blocului „Pobeda” Bălți, percheziționat în septembrie, dar care s-ar fi ascuns de oamenii legii, reținut: A fost găsit în Transnistria # UNIMEDIA
Un bărbat de 56 de ani, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc „Pobeda”, a fost reținut de oamenii legii. Potrivit Poliției, acesta este vizat într-un dosar privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
15:50
(video) Au pus pe roate o „afacere de familie”: Un cuplu din Bălți, reținut cu droguri de 1,2 mil. lei pe care le vindea online # UNIMEDIA
Un cuplu din Bălți a fost reținut de polițiștii Direcției „Nord” a INI și procurorii PCCOCS, fiind suspectat de trafic de droguri. Cei doi ar fi transportat substanțe narcotice din raionul Ialoveni spre nordul țării, iar în urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat droguri în valoare de peste 1,2 milioane de lei.
15:50
O nouă criză sanitară. Gripa aviară se răspândește în toată Europa. Sunt deja focare în 10 state # UNIMEDIA
Virusul gripei aviare se extinde accelerat în Europa, tot mai multe țări raportând focare, cel mai mare număr din ultimul deceniu. O nouă criză care ar putea duce la sacrificarea masivă a păsărilor și la creșterea prețurilor la alimente, scrie protv.ro.
15:30
Mai mulți scriitori din Moldova și din România, decorați de Maia Sandu pentru promovarea valorilor culturale: Cine se regăsește pe listă # UNIMEDIA
Mai mulți scriitori din Republica Moldova și România au fost decorați de președinta Maia Sandu pentru promovarea valorilor culturale. Decretul a fost semnat astăzi, 24 octombrie.
15:20
Eşec la summitul UE: Liderii nu au ajuns la o înţelegere şi amână planul de îngheţare a activelor ruseşti destinate finanţării Kievului # UNIMEDIA
Liderii Uniunii Europene au convenit joi să răspundă „nevoilor financiare urgente” ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar nu au aprobat un plan de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa un împrumut uriaş pentru Kiev, din cauza preocupărilor exprimate de Belgia. Obiectivul este acum ca liderii UE să ajungă la un acord în decembrie, relatează Reuters, citat de news.ro.
15:10
Un tânăr din stânga Nistrului, reținut pentru escrocherii cu carduri bancare: Cum a lăsat mai multe persoane din capitală fără 168 mii de lei # UNIMEDIA
Un tânăr de 19 ani, din stânga Nistrului, este cercetat penal, fiind bănuit de implicarea în cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit Poliției, acesta a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile.
15:00
(video) „În joacă au vrut”: Noi detalii despre cazul fetiței de 7 ani, care ar fi fost violată de un minor, într-un centru de plasament: Băiatul are 13 ani # UNIMEDIA
Apar noi detalii în cazul fetiței de șapte ani care ar fi fost abuzată de un băiat de 13 ani, în noaptea de 20 spre 21 octombrie, la un centru de plasament pentru copii din nordul Republicii Moldova. Potrivit unor surse din cadrul instituției, citate de jurnaliștii NordNews, incidentul s-a produs într-un dormitor comun, în timp ce minorii ar fi fost lăsați fără supravegherea educatorilor.
14:50
„În joacă au vrut”: Noi detalii despre cazul fetiței de 7 ani, care ar fi fost violată de un minor, într-un centru de plasament: Băiatul are 13 ani # UNIMEDIA
Apar noi detalii în cazul fetiței de șapte ani care ar fi fost abuzată de un băiat de 13 ani, în noaptea de 20 spre 21 octombrie, la un centru de plasament pentru copii din nordul Republicii Moldova. Potrivit unor surse din cadrul instituției, citate de jurnaliștii NordNews, incidentul s-a produs într-un dormitor comun, în timp ce minorii ar fi fost lăsați fără supravegherea educatorilor.
Acum 8 ore
14:30
Bărbatul de 43 de ani din Sîngerei care a fost dat dispărut acum 3 zile cu tot cu mașină a fost găsit.
14:20
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 24 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte.
14:20
Potrivit unui raport, NASA a început eforturile de a localiza cometul 3I/ATLAS, după ce acesta a fost observat emițând un aliaj necunoscut în natură și manifestând alte comportamente neobișnuite. Cum 3I/ATLAS și-a arătat un comportament neobișnuit, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar, scrie cancan.ro.
14:10
Kim Kardashian, mărturii emoționante. Vedeta a dezvăluit că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral # UNIMEDIA
Kim Kardashian a mărturisit că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, provocat de stres. În noul sezon The Kardashians, vedeta de 45 de ani apare în lacrimi, vorbind despre divorțul de Kanye West și lupta cu psoriazisul, scrie People, citată de protv.ro.
14:00
(doc) „Plouă” cu generali la CNA: Directorul Centrului și adjunctul său, avansați în grad de Maia Sandu prin decret prezidențial # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a semnat decretele prin care directorul Centrului Național Anticorupție, Alexandr Pînzari și adjunctul său, Alexandru Savca, au primit grade speciale: Pînzari - de general-locotenent, iar Savca - de general-maior.
14:00
Scandal la Vatican: Un preot de 81 de ani, acuzat de agresiune sexuală în timpul Conclavului # UNIMEDIA
Un preot spaniol în vârstă de 81 de ani este acuzat de agresiune sexuală asupra unui jurnalist în timpul Conclavului de la Vatican. Ancheta a durat cinci luni, iar preotul și-a cerut ulterior scuze pentru comportamentul său, scrie adevarul.ro.
13:20
„M-a invitat la dans și nu m-a mai lăsat din brațe”. Olga Guțanu, despre povestea de dragoste dintre ea și CRBL: Lăsați-ne să ne iubim # UNIMEDIA
Moldoveanca Olga Guțanu și-a expus în cadrul unei emisiuni, fără rețineri, povestea de dragoste dintre ea și CRBL, scrie libertatea.ro. „M-a cucerit prin dans, sinceritate. M-a invitat la dans și nu m-a mai lăsat din brațe. Lumea îl știe pe CRBL artistul, eu îl știu pe Eduard, bărbatul protector, atent la detalii, care știe ce vrea”, a recunoscut Guțanu.
13:10
(video) Ședință CMC: După examinearea unui singur proiect, consilierii au luat o pauză până săptămâna viitoare # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. După examinarea unui singur subiect, consilierii au luat o pauză până săptămâna viitoare.
13:00
Un Renault a luat foc din mers, la Chișinău: Proprietarul, transportat la spital cu arsuri și intoxicație # UNIMEDIA
Un șofer a ajuns la spital, după ce mașina cu care se deplasa a luat foc din mers, în capitală. Potrivit infromațiilor, incidentul a avut loc pe data de 23 octombrie pe strada strada Alba Iulia.
Acum 12 ore
12:40
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Consilierii urmează să examineze astăzi subiectele rămase pe agendă, inclusiv cel cu privire la destituirea lui Talmaci din funcția de secretar.
12:30
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Consilierii urmează să examineze astăzi subiectele rămase pe agendă, inclusiv cel cu privire la destituirea lui Talmaci din funcția de secretar.
12:30
(video) Rafael și Carol, binecuvântați! Valentina Naforniță și Cristian Spătaru și-au încreștinat gemenii # UNIMEDIA
Sărbătoare în familia sopranei Valentina Naforniță și a soțului ei, Cristian Spătaru. Cei doi artiști și-au botezat gemenii, Rafael și Carol, care au împlinit de curând o lună de viață, scrie shok.md.
12:10
„Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”. Scandal uriaș în armata australiană: Femei militare acuză abuzuri # UNIMEDIA
Patru femei din armata australiană au intentat un proces colectiv fără precedent împotriva Forțelor de Apărare Australiene, acuzând abuzuri sexuale, hărțuire și discriminare. Ele povestesc că au fost agresate fizic, umilite și tratate inegal de superiori, într-un climat dominat de sexism și tăcere. Avocații spun că mii de alte femei ar putea să li se alăture în cel mai mare proces de acest fel din istoria Australiei, informează BBC, citat de digi24.ro.
12:10
Comisia Europeană insistă pentru renunțarea la schimbarea orei de iarnă: „Ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi” # UNIMEDIA
Comisia Europeană (CE) a apărat joi, 23 octombrie, decizia de desființare a schimbării orei, un proiect propus încă din 2018, după o consultare la nivel european. Weekendul acesta, europenii se pregătesc să treacă la ora de iarnă, screi adevarul.ro.
12:00
Scumpiri bruște la carburanți, după sancțiunile americane pentru Lukoil: Cât vor costa benzina și motorina, în următoarele trei zile # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.
11:50
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Consilierii urmează să examineze astăzi subiectele rămase pe agendă, inclusiv cel cu privire la destituirea lui Talmaci din funcția de secretar.
11:50
Președinta ședinței de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău, Ala Antoci, a fost întreruptă în timp ce supunea un proiect votului. „Tăceți odată”, a spus Antoci.
11:40
(video) Vladimir Putin: Dacă Ucraina va lovi Rusia cu rachete Tomahawk, răspunsul va fi „foarte serios și copleșitor” # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că discuțiile privind o posibilă livrare de rachete americane Tomahawk către Ucraina reprezintă o „tentativă de escaladare a conflictului”. Liderul de la Kremlin a declarat că, dacă Ucraina va folosi arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul Federației Ruse, răspunsul Moscovei va fi „foarte serios și copleșitor”.
11:20
(live) CMC, într-o nouă ședință: Consilierii se întrunesc pentru a examina subiectele rămase pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Consilierii urmează să examineze astăzi subiectele rămase pe agendă, inclusiv cel cu privire la destituirea lui Talmaci din funcția de secretar.
11:10
(video) Ministra Justiției: Sunt la final de mandat în Guvernul Recean. Voi continua să pun umărul în domeniul care îmi este aproape # UNIMEDIA
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a fost rezervată în a spune dacă se va regăsi sau nu în noul Guvern, menționând că decizia aparține prim-ministrului desemnat. Ea a subliniat că și-a dus mandatul actual până la capăt și că va continua să contribuie în domeniul Justiției și al Drepturilor omului, „care îi este foarte aproape”.
11:00
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 24 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte.
11:00
(video) Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei: Cinci răniți, printre care un copil # UNIMEDIA
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Moscova în noaptea de miercuri spre joi. O clădire rezidențială din Krasnogorsk a fost avariată, iar cinci persoane au fost rănite. Atacul vine după două nopți consecutive de bombardamente rusești asupra Kievului, scrie adevarul.ro.
10:50
Ultima oră! Alexandru Munteanu, desemnat în calitate de candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Decretul, semnat de Maia Sandu # UNIMEDIA
Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial candidat la funcția de premier al Republicii Moldova.
10:40
La un pas de tragedie: Un pompier, internat cu două coaste fracturate, după ce s-a prăvălit într-o gură de canalizare, în timpul unei intervenții # UNIMEDIA
Un pompier a ajuns la spital cu coastele fracturate, după ce a căzut într-o groapă de canalizare, în timpul unei intervenții. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc pe data de 23 octombrie, pe o stradă din comuna Bubuieci.
10:30
Intervenție cu ghinion la Bubuieci: Un pompier, transportat la spital, după ce a căzut într-o groapă de canalizare # UNIMEDIA
Un pompier a ajuns la spital cu coastele fracturate, după ce a căzut într-o groapă de canalizare, în timpul unei intervenții. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc pe data de 23 octombrie, pe o stradă din comuna Bubuieci.
10:10
(video) Va fi sau nu afectată Moldova de sancțiuni SUA pentru Lukoil: Explicațiile ministrului Energiei # UNIMEDIA
Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii împotriva companiei petroliere ruse Lukoil nu vor afecta Republica Moldova. Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care a dat asigurări că aprovizionarea cu produse petroliere va continua fără impedimente.
10:00
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 24 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte.
10:00
(video) Sergiu Lazarencu nu mai vrea să fie ministru: A renunţat la funcţie pentru fotoliul de deputat # UNIMEDIA
Sergiu Lazarencu, a anunțat că părăsește funcția de ministru al Mediului. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă dedicată totalizării activităților desfășurate în ultimii patru ani.
09:50
Ultima oră! Procuratura Anticorupție are 3 noi adjuncți: Cine a fost numit de CSP, la propunerea lui Marcel Dumbravan # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) i-a numit în funcțiile de adjuncți ai procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție pe Ion Pripa, Ina Frunze-Bargan și Victor Muntean.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.