CEC l-a sancționat pe Dorin Recean cu avertisment pentru utilizarea resurselor administrative după contestația Blocului electoral „Alternativa”
Ziarul de Garda, 26 septembrie 2025 23:50
Premierul Dorin Recean a fost sancționat sub formă de avertisment. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC). Pe 24 septembrie, Blocul electoral „Alternativa” a depus la CEC contestația privind care „contestă presupusa acțiune ileagală a lui Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova și candidat la funcția de deputat în...
Acum 2 ore
23:50
LIVE TEXT/ Zelenski afirmă că dronele maghiare au încălcat spațiul aerian al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1311 # Ziarul de Garda
UPDATE 23:00 Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 26 septembrie că dronele de recunoaștere, probabil aparținând Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei de-a lungul frontierei, scrie presa ucraineană. Acesta este primul incident de acest gen raportat. Într-o declarație publicată pe X, Zelenski a declarat că forțele ucrainene au înregistrat incursiuni ale dronelor deasupra zonelor de frontieră...
23:50
Acum 4 ore
21:30
ULTIMA ORĂ/ CEC ANULEAZĂ înregistrarea candidaților partidului „Moldova Mare” la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a votat în cadrul ședinței de vineri, 26 septembrie, scoaterea din cursă electorală partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Știrea de actualizează… Se invocă folosirea fondurilor nedeclarate, utilizarea banilor din afara țării pentru campania electorală, corupție electorală, participarea într-un bloc electoral camuflat prin asocierea și îndemnurile de vot de la...
21:20
Acum 6 ore
21:10
LIVE/ CEC urmează să supună la vot scoaterea din cursa a partidului „Moldova Mare” # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală urmează să voteze în cadrul ședinței de vineri, 26 septembrie, scoaterea din cursă electorală partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Se invocă folosirea fondurilor nedeclarate, utilizarea banilor din afara țării pentru campania electorală, corupție electorală, participarea într-un bloc electoral camuflat prin asocierea și îndemnurile de vot de la Șor, Blocul Victorie,...
20:50
Comisia Electorală Centrală discută despre finanțarea externă externă ilicită și coruperea electorală de care ar fi beneficiat partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Se invocă folosirea fondurilor nedeclarate, utilizarea banilor din afara țării pentru campania electorală, corupție electorală, participarea într-un bloc electoral camuflat prin asocierea și îndemnurile de vot de la Șor, Blocul Victorie,...
20:40
Un primar din raionul Dubăsari, ales din partea unui partid „pro-european”, ar chema localnicii să participe la un protest de „Ziua Tăcerii” # Ziarul de Garda
Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre faptul că primarul unei localitǎți din raion ar fi lansat, pe un grup din aplicația mobilǎ „Telegram”, un apel către localnici și susținători de a participa la un protest planificat pentru sămbătă, 27 septembrie, ora 12:00, în preajma bisericii din localitate. Potrivit surselor ZdG, este vorba de...
20:40
20:20
VIDEO/ Ferme de trolli pe Tik Tok, narațiuni propagandistice rusești și beneficiarii acestora. Mădălina Voinea, Expert Forum România, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Peste 93 de milioane de vizualizări au acumulat aproape 500 de conturi propagandistice pe TikTok, în perioada 1-23 septembrie 2025, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. O arată datele Expert Forum România (EFOR), care a monitorizat comportamentul acestor conturi ce par să acționeze concertat. Despre asta a vorbit Mădălina Voinea, coordonatoarea...
19:50
Serbia a reținut doi organizatori de tabere militare pentru tineri din R. Moldova și România. Aceștia au fost antrenați în caz de conflict în ziua alegerilor parlamentare # Ziarul de Garda
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în R. Moldova, anunță vineri, 26 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potiviti Ministerului Afacerilor Interne din Serbia, cei arestați sunt acuzați că au organizat un antrenament tactic de...
19:30
Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută # Ziarul de Garda
În UTA Găgăuzia au fost desfășurate vineri, 26 septembrie, percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit informațiilor acumulate, în perioada 31 august – 10 septembrie, un bărbat de 29 de ani, împreună cu alte persoane, ar fi desfășurat activități ilegale într-o localitate. „Aceștia ar fi utilizat...
19:30
EDITORIAL/ Da’ eu cu cine votez? O analiză subiectivă, dar bazată pe fapte, a tuturor concurenților din buletinul de vot # Ziarul de Garda
22 de concurenți electorali ar putea fi în buletinul de vot dacă până duminică, 28 septembrie, nimeni nu va fi scos sau nu se va retrage din cursă. La startul campaniei electorale au fost 23 de candidați. Luni, 22 septembrie, Blocul „Unirea Națiunii” (BUN), unionist, s-a retras din campanie în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate...
Acum 8 ore
19:10
VIDEO/ Maratonul promisiunilor electorale fantasmagorice: de la indemnizații pentru copii de 200 de mii de lei și gaz „de trei ori mai ieftin” la investiții și creșteri economice ca în Singapore și Dubai # Ziarul de Garda
În această campanie electorală, promisiunile politicienilor sunt livrate către potențialii alegători „cu viteza luminii”. Ofertele partidelor sunt pe cât se poate de umflate, mergând pe vechea rețetă, deja folosită în precedentele campanii – „lapte și miere” pentru pensionari și salariați, gaz de trei ori mai ieftin și indemnizații de zeci de mii de lei. Unii...
19:00
CEC a sancționat Blocul „Alternativa” pentru un video în care Ion Ceban ține un buletin de vot pe care a fost aplicată ștampila VOTAT # Ziarul de Garda
În ședința de astăzi, 26 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat o contestație depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva „аcțiunilor ilegale ale Blocului Electoral ALTERNATIVA și ale lui Iоn Сeban, саndidаt lа funcția de deputat”. Membrii CEC au decis să aplice sancțiune sub formă de avertisment pentru a preveni „eventuale încălcări pe...
18:30
VIDEO/ Armata digitală a Kremlinului. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova”. Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație sub acoperire # Ziarul de Garda
Din noiembrie 2024 și până în septembrie 2025, Ziarul de Gardă a documentat sub acoperire cum a luat naștere, s-a dezvoltat și cum a crescut o rețea de conturi cu identități false pe Tik Tok și Facebook, controlată de „curatori” din Federația Rusă și plătită „direct de la Moscova”, pe care am numit-o „Armata digitală...
18:30
Fostul deputat Eugeniu Nichiforciuc, care pretinde la încă un mandat, întrebat despre dosarul penal în care este învinuit: „Niciodată nu am oferit, nu am propus, cumpărarea vreunui deputat. Am dușmani în politică” # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat și apropiat al lui Plahotniuc, Eugeniu Nichiforciuc, care pretinde la încă un mandat în timp ce este învinuit de corupere activă, susține că „niciodată nu a oferit, propus, cumpărarea vreunui deputat”. În cadrul dezbaterilor electorale organizate de Pro TV Chișinău, ZdG l-a întrebat pe Nichiforciuc dacă „cumpărarea deputaților este un mod cinstit,...
18:20
Dezbateri publice electorale în Republica Moldova – un exercițiu autentic de democrație participativă # Ziarul de Garda
În perioada 7–23 septembrie 2025, Centrul CONTACT, cu sprijinul Fundației Est-Europene și sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, a organizat șase dezbateri publice electorale în mai multe localități ale Republicii Moldova: Răzeni (Ialoveni), Criuleni, Drochia, Cahul, Bălți și Cimișlia. La dezbateri au participat: 10 reprezentanți ai partidelor politice și blocurilor electorale și...
18:00
SINTEZA ELECTORALĂ/ „Patrioții” rămân fără „Inima Moldovei”, Preoți pro-Kremlin, Șor îi susține pe „roșii”? # Ziarul de Garda
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată de membrii CEC, a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni. Irina Vlah a condamnat decizia, menționând...
17:50
Asociația Promo-LEX semnalează utilizarea resurselor administrative și implicarea cultelor religioase în campania electorală # Ziarul de Garda
Utilizarea resurselor administrative, implicarea cultelor religioase în campania electorală și comportamentul inautentic coordonat pe rețelele de socializare, sunt câteva dintre constatările Asociației Promo-LEX înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova. Asociația Promo-LEX a prezentat vineri, 26 septembrie, Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care acoperă perioada 11 septembrie –...
17:40
Jurnalist din România, avertisment înainte de alegerile din R. Moldova: „De această țărișoară depinde soarta României și a Europei” # Ziarul de Garda
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a transmis un avertisment dur înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Acesta susține că Rusia a investit masiv pentru a susține partidele pro-ruse și avertizează că, dacă acestea vor câștiga, România se va trezi cu graniță directă cu Rusia, iar întreaga Europă va fi pusă în pericol, scrie adevărul.ro. Jurnalistul a explicat...
17:20
Un procuror, despre care ZdG a scris anterior că și-ar fi arogat și calitatea de medic în raport cu un deținut, sancționat disciplinar cu mustrare # Ziarul de Garda
Procurorul Vasile Buzu, care a promovat evaluarea integrității în 2024, dar nu a fost susținut de proprii colegi pentru funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor, a fost sancționat disciplinar cu mustrare. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de către Colegiul de disciplină și etică. Andrei Cebotari, membru al Consiliului Superior...
17:20
Un fost viceprimar al capitalei, CONDAMNAT la 3 ani de închisoare cu executare, pentru fals în acte publice în favoarea unei companii de construcții. A fost reținut după pronunțarea sentinței # Ziarul de Garda
Fostul viceprimar al capitalei, Vladimir Coteț, a fost condamnat de către prima instanță la 3 ani de închisoare cu executare, în dosarul de corupție în care a fost reținut în luna mai 2016. Completul de judecată de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, format din Sergiu Stratan, Olga Bejenari și Eugeniu Beșelea, a pronunțat vineri, 26...
Acum 12 ore
17:00
15 mii de seturi de rechizite școlare au fost distribuite pentru copiii din grădinițele și școlile din R. Moldova # Ziarul de Garda
15 000 de seturi de rechizite școlare, oferite de Guvernul României, au fost distribuite copiilor din mai multe grădinițe și instituții de învățământ din întreaga țară, anunță vineri, 26 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit informațiilor, din acest lot, 5000 de seturi au ajuns la copiii din grădinițe, iar câte 5000 de seturi au...
17:00
„O altă posibilitate este să avem alegeri anticipate”. Ce urmează după scrutinul din 28 septembrie? # Ziarul de Garda
Sondajele arată că în viitorul Parlament al Republicii Moldova ar putea accede patru câteva formațiuni politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul „Patriotic”,, Partidul Nostru și Blocul „Alternativa”. Care sunt cele mai probabile scenarii post-electorale? Alianțe proeuropene sau pro-ruse? Poate un partid lua majoritatea parlamentară? Mihaela Sirițanu, expertă Watchdog în politică și alegeri: „Sondajele sugerează,...
17:00
VIDEO/ Nu știi cu cine să votezi? Informații importante despre TOȚI concurenții electorali. Trecut, controverse, acuzații, fapte și listele cu candidați # Ziarul de Garda
Nu știi cu cine să votezi? Ziarul de Gardă a realizat profilurile celor 22 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile din 28 septembrie. Cine sunt, ce vector extern susțin, ce ascunde trecutul lor, cine sunt candidații din listele lor electorale? Toate aceste informații, inclusiv în format video, le găsiți într-un singur loc, pe site-ul zdg.md...
16:50
Pe teritoriul liceului teoretic republican „Aristotel“ a izbucnit un incendiu. Pompierii IGSU au intervenit la fața locului # Ziarul de Garda
Pe teritoriul liceului teoretic republican „Aristotel“ a izbucnit un incendiu. Mai multe materiale video publicate de canalul de Telegram „Vteme” arată cum o clădire este mistuită de flăcări. Pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida incendiul. Potrivit datelor înregistrate, a fost observat fum dens. La fața locului au intervenit 5 echipe de pompieri, care, ajunși,...
16:50
Victoriabank extinde accesul la finanțare pentru antreprenori printr-un acord de garantare cu Grupul BEI # Ziarul de Garda
Victoriabank, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții (FEI), a lansat un nou program de garantare dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Cu sprijinul Uniunii Europene, prin EU4Business Guarantee Facility, banca va oferi credite IMM-urilor în condiții mai avantajoase, acoperite de garanții europene în valoare totală de 30...
16:50
Sunt vizați sau chiar găsiți vinovați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații, însă se vor deputați după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Ziarul de Gardă vă prezintă cine sunt candidații cu șanse de a accede în Legislativ, potrivit celor mai recente sondaje, care...
16:40
LIVE TEXT/ Peskov a numit „iresponsabile” declarațiile NATO privind disponibilitatea de a doborî avioanele rusești dacă acestea încalcă spațiul său aerian. Război în Ucraina, ziua 1311 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:36 Peskov a numit „iresponsabile” declarațiile privind disponibilitatea NATO de a doborî avioanele militare rusești în spațiul aerian al alianței, scrie BBC. „Nici nu vreau să comentez așa ceva, este o declarație extrem de iresponsabilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției TASS, ca reacție la o publicație Bloomberg, în...
16:30
WatchDog: Campaniile de dezinformare ale Kremlinului și oligarhilor fugari pe platformele Meta și Youtube # Ziarul de Garda
În perioada 31 iulie – 29 august 2025, Federația Rusă, prin rețeaua condusă de oligarhul Ilan Șor, și mai mulți actori politici locali au sponsorizat 571 reclame pe platformele Meta, cu un buget total estimat la 33653 euro, se arată într-o analiză realizată de WatchDog. Conform sursei citate, comparativ cu perioada precedentă (mai-iulie), când pentru trei luni...
16:30
De ce reforma justiției nu a fost dusă la final? Răspunsul candidatei independente, Olesea Stamate: „Interesul a jucat fesul” # Ziarul de Garda
Candidata independentă Olesea Stamate este juristă de profesie. În 2021, a devenit deputată din partea PAS, deținând totodată și funcția de președintă a Comisiei juridice, numiri și imunități din Parlament. În aprilie 2025, Stamate a fost exclusă din PAS și i s-a cerut să-și depună mandatul de deputat, fiind acuzată că în 2022 a introdus mai...
16:30
VIDEO/ Prețul unui troll din „Armata digitală a Kremlinului”: „Minimul pe care îl puteți obține este de 600 de lei” # Ziarul de Garda
Plăți între 600 și 3000 de lei – cu aceste promisiuni salariale sunt ademeniți cetățenii R. Moldova să se înroleze în Armata digitală a Kremlinului, îndreptată cu tunurile spre țara noastră. Pentru beneficii financiare, mercenarii plătiți „direct de la Moscova”, au rolul de a disemina, prin intermediul unor postări publicate pe Facebook sau Tiktok, narațiuni...
16:20
Are 39 de ani, se prezintă drept milionar și vorbește cu patos despre realizările sale. Parcursul lui Adrian Dulgher a trecut de la vedetă TV, la dosar penal, iar acum la cel de politician în ascensiune. RISE Moldova i-a analizat declarațiile și i-a urmărit afacerile, inclusiv cele ale familiei sale extinse. Cele mai multe dintre...
16:10
518 mii de ruble (echivalentul a 103 mii de lei) transferate prin banca rusească „Promsvyazbank” –atât ar fi costat „salarizarea” pentru luna martie a primilor 50 de „infolideri” racolați în proiectul rusesc de dezinformare „InfoLider”, structura căruia am dezvăluit-o în investigația sub acoperire „Armata digitală a Kremlinului”. De plățile salariilor, s-ar fi ocupat Organizația „Evrazia”,...
16:00
La domiciliile a trei persoane polițiștii au depistat droguri în valoare de circa 150 de mii de lei, arme și muniții deținute ilegal # Ziarul de Garda
La domiciliile a trei persoane de 34, 43 și 44 de ani, polițiștii au depistat droguri în valoare de circa 150 de mii de lei, arme și muniții deținute ilegal. Ofițerii Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații au documentat, pe parcursul lunii septembrie, mai multe persoane bănuite de creșterea, păstrarea și întrebuințarea drogurilor...
15:40
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor” CONDAMNAT la 4 ani de închisoare și luat sub strajă din sala de judecată # Ziarul de Garda
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor”, Andrei Simacovici, a fost condamnat la 4 ani de închisoarea cu executare. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat vineri, 26 septembrie, sentința de condamnare în privința acestuia, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal...
15:40
CEC explică excluderea din alegeri a partidului Irinei Vlah, parte al blocului „Patriotic” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC) au venit vineri, 25 septembrie, cu mai multe precizări în legătură cu decizia de a exclude din alegeri Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Comisia menționează într-un comunicat faptul că a decis acest lucru în urma încheierii Curții de Apel...
15:20
Au fost prezentate adresele modificate ale unor secții de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului și municipiul Bender # Ziarul de Garda
Biroul Politici de Reintegrare a prezentat adresele modificate ale unor secții de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului și municipiul Bender. Adresele sunt anunțate în contextul în care Comisia Electorală Centrală a decis ieri, 25 septembrie, reamplasarea mai multor secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului, în urma semnalelor parvenite din partea Poliției...
15:10
VIDEO/ Maia Sandu, un nou mesaj înainte de alegeri: „Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări – să fim conștienți de ele și să ni le asumăm” # Ziarul de Garda
În ajunul alegerilor parlamentare din R. Moldova, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj pentru cetățeni, îndemnându-i să meargă la vot, pentru că „Moldova merită salvată de fiecare dată”. „Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări –...
15:00
15:00
Au pierdut șansa de a lupta pentru un fotoliu în Parlament. Cine sunt candidații de la „Inima Moldovei” care au fost excluși din Blocul Patriotic # Ziarul de Garda
Juriști, ingineri, economiști, profesori, un agronom și un bucătar, membri ai Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, 24 la număr – toți au fost excluși din cursa electorală, de pe lista de candidați ai Blocului Patriotic. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, 26 septembrie, de către membrii Comisiei Electorale Centrale. Candidații...
14:50
Irina Vlah, președinta partidului „Inima Moldovei”, membru al blocului „Patriotic”, a numit „abuzivă” decizia de excludere a formațiunii pe care o conduce din cursa electorală. Aceasta a spus că condamnă decizia, iar partidul „va continua lupta politică”. Potrivit Irinei Vlah, hotărârea reprezintă „ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă...
14:40
Trei tentative de mituire a polițiștilor de frontieră pentru a facilita traversarea graniței: „Au încercat să ofere bani ascunși în documentele de călătorie” # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, în cursul acestei săptămâni, au fost înregistrate trei tentative de corupere activă. Trei cetățeni ucraineni, care transportau pasageri, au încercat să ofere bani ascunși în documentele de călătorie pentru a facilita traversarea frontierei, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția de Frontieră. În fiecare caz,...
14:30
LIVE TEXT/ Zelenski: Trump vrea ca Ucraina să câștige războiul. Reacția NATO la încălcarea spațiului aerian de către Rusia a fost slabă, spune șeful de stat. Război în Ucraina, ziua 1311 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:57 Volodimir Zelenski consideră că cîn decurs de jumătate de an s-a schimbat atitudinea lui Trump față de Putin, iar fostul președinte american a înțeles că liderul rus nu îi va aduce succes. El a spus acest lucru într-un interviu pentru Axios, potrivit BBC. Președintele Ucrainei a spus că a fost bucuros să citească...
14:30
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului, după aproape 20 de ani de când a fost vândut # Ziarul de Garda
Republica Moldova reintră în posesia mai multor clădiri și construcții din Odesa. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat vineri, 26 septembrie, despre hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei, din 24 septembrie, prin care a fost admis parțial apelul APP și a fost recunoscut dreptul de proprietate al R. Moldova asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din...
14:20
Raport Promo-LEX: observații și constatări privind sfârșitul campaniei electorale, comportamentul competitorilor și transparența finanțării activităților de campanie # Ziarul de Garda
Asociația Promo-LEX a prezentat Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care acoperă perioada 11 septembrie – 24 septembrie 2025. Mai jos vor fi prezentate datele din raportul Promo-LEX care conține observații și constatări privind sfârșitul campaniei electorale, comportamentul competitorilor și transparența finanțării activităților de campanie. Cadrul legal. În data...
14:20
BNM: Interviu cu guvernatorul Băncii Franței despre euro digital, aderarea R. Moldova la SEPA și rolul inteligenței artificiale în sectorul bancar # Ziarul de Garda
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat un interviu cu François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței. Simona Tărtăcuță, consiliera guvernatoarei BNM, Anca Dragu a discutat cu oficialul francez despre ce rol poate avea R. Moldova în transformarea digitală a Europei și care este rolul inteligenței artificiale în sectorul bancar. Simona Tărtăcuță: Este o onoare să...
14:10
ULTIMA ORĂ/ Partidul „Inima Moldovei”, membru al blocului „Patriotic”, exclus din alegeri # Ziarul de Garda
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni. Proiectul...
14:00
Reuters: Investigație despre cum Rusia a recrutat preoții din Moldova pentru agitație electorală # Ziarul de Garda
Agenția Reuters a publicat pe 26 septembrie o investigație despre modul în care preoții ortodocși din Moldova au fost invitați în Rusia și s-a încercat implicarea lor în propaganda sistemică în interesul Moscovei. Potrivit publicației, preoții ortodocși au fost invitați într-un pelerinaj la Moscova și, la întoarcere, au primit o recompensă financiară generoasă, în schimbul...
13:50
În luna iunie 2025, R. Moldova a fost a patra țară din lume care a exportat cele mai multe vișine – IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
În luna iunie 2025, R. Moldova a fost a patra țară din lume care a exportat cele mai multe vișine. Jumătate dintre acestea au ajuns în Polonia, la cel mai bun preț care ar fi existat vreodată pentru vișinele moldovenești, a declarat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, „În luna iunie, încasările...
