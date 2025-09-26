Primul gol al sezonului pentru Marius Iosipoi! Ce a spus după duelul cu Petrocub
FOTBAL.Click, 26 septembrie 2025 23:10
Mijlocașul lui Milsami Orhei, Marius Iosipoi, a fost unul dintre oamenii-cheie în derby-ul restanță cu Petrocub Hîncești (1-1). Fotbalistul de 20 de ani a deschis scorul în minutul 11 și a reușit primul său gol în acest sezon de Liga 7777, într-un meci în care „vulturii roșii” au jucat mai bine de o repriză în […]
Acum o oră
23:10
22:50
Naționala Moldovei prinde curaj! Debuturi și convocări neașteptate pentru dubla de toamnă # FOTBAL.Click
Selecționerul Lilian Popescu a anunțat lista completă a tricolorilor pentru cele două partide din luna octombrie – amicalul de gală cu România și confruntarea de foc cu Estonia, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Lotul aduce surprize uriașe: patru debutanți absoluti și mai multe nume din campionatul intern care se alătură stranierilor consacrați. Amical de lux […]
Ieri
00:50
Milsami Orhei și Petrocub Hîncești au oferit un duel de foc în restanța etapei a 4-a din Liga 7777. Partida, reprogramată din cauza participării ambelor echipe în cupele europene, s-a încheiat 1-1, după un meci cu goluri, cartonaș roșu și tensiune până în ultimele minute. Cum s-au marcat golurile „Vulturii roșii” au început perfect: în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Liga 1 intră în scenă! Casa Fotbalului a găzduit ieri, 23 septembrie, tragerea la sorți pentru runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. Emoțiile cresc, pentru că în această etapă intră în competiție formațiile din Liga 1, iar primele meciuri sunt programate pe 30 septembrie și 1 octombrie. Cele 8 confruntări promit spectacol și […]
23 septembrie 2025
19:30
Cu ce rămânem după etapa a 13-a din Liga 7777: surprize, eroi și lupte aprinse pentru podium # FOTBAL.Click
Etapa a 13-a din Liga 7777 a fost una dintre cele mai spectaculoase ale sezonului. Goluri decisive, reveniri dramatice, surprize uriașe și declarații incendiare – toate au condimentat un weekend fotbalistic de neuitat. Zimbru doboară liderul Sheriff Marele derby al etapei a produs și marea surpriză: Zimbru Chișinău a învins cu 2-0 pe Sheriff […]
11:10
Denis Kozlovski, mesaj clar după victoria cu Sheriff: „Da, putem lupta pentru titlu!” # FOTBAL.Click
Denis Kozlovski a fost omul care a deschis drumul Zimbrului spre victoria cu 2-0 în derby-ul cu Sheriff, succes ce a încins la maximum lupta pentru podium în Liga 7777. Atacantul „galben-verzilor” a subliniat importanța acestui rezultat și a transmis un mesaj puternic fanilor. „E o victorie foarte importantă pentru mine și pentru toată echipa. […]
11:00
Aitana Bonmati, regina fotbalului mondial! Trei Baloane de Aur la rând, record absolut # FOTBAL.Click
Aitana Bonmati a intrat definitiv în legenda fotbalului feminin! Starul Barcelonei a cucerit Balonul de Aur Feminin pentru al treilea an consecutiv, devenind prima jucătoare din istorie cu această performanță unică. „Este incredibil acest sentiment. Niciodată nu am crezut când eram copil că pot reuși asta, pentru că nici nu mă gândeam că fotbalul feminin […]
10:40
Seară istorică la Théâtre du Chatelet! Ousmane Dembele a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur 2025, cel mai prestigios trofeu individual din fotbalul mondial. Atacantul de 28 de ani al lui Paris Saint-Germain a primit distincția chiar din mâinile legendarului Ronaldinho, în aplauzele publicului. Dembele a devansat în clasament puștiul minune al Barcelonei, Lamine Yamal, […]
22 septembrie 2025
20:20
VIDEO // Gol moldovenesc în campionatul ucrainean: Baboglo a închis victoria lui Karpaty # FOTBAL.Click
Vladislav Baboglo, fundașul central al Naționalei Moldovei, a reușit să înscrie în Premier League-ul ucrainean, bifând o nouă performanță importantă în carieră. Stoperul de 26 de ani originar din Copceac (Ceadîr-Lunga) a punctat pentru Karpaty Lviv în deplasarea cu Obolon Kiev, scor final 0-2. Gol de fundaș adevărat Partida a contat pentru etapa a 6-a […]
20:00
Revenire de vis pentru Vladimir Fratea! Atacantul de 22 de ani al Zimbrului a intrat pe teren după două săptămâni de pauză și a înscris golul care a pecetluit victoria cu 2-0 în fața rivalei Sheriff Tiraspol, în etapa a 13-a din Liga 7777. „Două săptămâni nu am jucat din cauza unei accidentări. Sunt fericit […]
19:50
Milsami Orhei a început etapa a 13-a din Liga 7777 cu un succes clar: 4-1 pe terenul ultimei clasate, CSF Spartanii Sportul. „Vulturii roșii” au controlat partida de la un capăt la altul, iar eroii serii au fost Justice Ohajunwa și Andrei Cobeț. Cum s-au marcat golurile Meciul de la Suruceni a început perfect pentru […]
19:10
Naționala Moldovei se pregătește pentru două partide incendiare în luna octombrie – un amical de lux cu România și un duel decisiv în preliminariile Campionatului Mondial 2026 contra Estoniei. Selecționerul Lilian Popescu a dezvăluit lotul lărgit al stranierilor, iar lista aduce atât nume noi, cât și absențe notabile. România și Estonia, testele decisive ale toamnei […]
18:30
Maccabi Tel Aviv a obținut o victorie dramatică în campionat, 2-1 cu Hapoel Ierusalim, dar bucuria a fost umbrită de vești proaste. Ion Nicolaescu, atacantul naționalei Moldovei, s-a accidentat la gleznă și este incert pentru duelul de miercuri cu PAOK Salonic, meci ce deschide campania „galben-albaștrilor” în Europa League. Nicolaescu a terminat partida cu gheață […]
13:40
Breaking News // Meciul Israel – Moldova, în pericol! UEFA decide marți viitorul naționalei # FOTBAL.Click
Fotbalul mondial se pregătește de un nou scandal uriaș! Conform presei internaționale, Comitetul Executiv al UEFA ar putea vota marți suspendarea echipelor din Israel – naționala și cluburile – din toate competițiile europene. Inițiativa vine pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de Qatar, care, după atacul Israelului la Doha, face lobby intens pentru excluderea […]
12:10
Un caz șocant din China stârnește dezbateri aprinse despre volumul uriaș de teme impus copiilor. Un băiat de doar 11 ani, identificat drept Liangliang, a fost dus de urgență la spital după ce a petrecut 14 ore consecutive făcând teme, fără pauză. Cum a început coșmarul Pe 12 august, copilul a stat la făcut lecții […]
11:50
Cristian Avram, goalkeeper-ul naționalei Moldovei, a trăit un meci de coșmar în campionatul Azerbaidjanului. În etapa a 5-a, echipa sa, Araz, a pierdut acasă cu 0-5 în fața campioanei Qarabağ. Partida s-a rupt rapid: în minutul 27, gazdele au rămas în 10 oameni la scorul de 0-1. Eliminarea a destabilizat complet echipa lui Avram, iar […]
11:20
Zimbru Chișinău a câștigat derby-ul cu Sheriff Tiraspol (2-0) în etapa a 13-a din Liga 7777, iar antrenorul Oleg Kubarev a explicat cheia succesului echipei sale. „Cred că victoria e meritată. La început au fost momente periculoase, am avut și noroc. Dar așa e în fotbal: dacă nu înscrii tu, îți înscrie adversarul. A funcționat […]
11:10
Skripchenko laudă fotbalul moldovenesc: „Intensitate și organizare, altfel ești pedepsit” # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol a pierdut derby-ul cu Zimbru Chișinău (0-2), iar antrenorul Vadim Skripchenko a tras primele concluzii după doar al doilea său meci pe banca „viespilor”. „Acum nu există emoții pozitive nici la echipă, nici la antrenor. Trebuie să acceptăm această înfrângere și să o analizăm. În general, am progresat la capitolul ocazii de gol […]
10:00
Nicolae Ciornîi, în extaz după victoria cu Sheriff: „Băieții au făcut totul să nu lase șanse adversarului” # FOTBAL.Click
FC Zimbru a produs surpriza etapei a 13-a în Liga 7777, învingând cu 2-0 pe Sheriff Tiraspol, iar reacțiile nu au întârziat. Nicolae Ciornîi, președintele de onoare al clubului din Chișinău, a transmis un mesaj emoționant după triumful istoric. „Zimbru e o echipă specială. Când câștigăm, mai ales asemenea meciuri, nu pot să le spun […]
21 septembrie 2025
22:40
Scandal uriaș în Franța! Organizatorii Balonului de Aur au primit o veste șoc cu doar câteva ore înainte de marea gală de la Paris. Derby-ul Marseille – PSG, programat inițial duminică, a fost amânat pentru luni seara din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Decizia lovește direct în desfășurarea ceremoniei, pentru că Ousmane Dembele, marele favorit să […]
22:30
Revelația absolută: Lamine Yamal conduce topul celor mai buni 200 de fotbaliști sub 20 de ani! # FOTBAL.Click
Observatorul Fotbalistic CIES a publicat cea mai nouă listă a celor mai buni 200 de fotbaliști sub 20 de ani la nivel mondial, iar un nume răsună mai tare ca oricare altul: Lamine Yamal. Puștiul de 17 ani de la FC Barcelona domină topul cu un CIES rating uriaș, 97.7, combinând performanțele de pe teren […]
22:00
Pisicile au reputația de a fi independente, dar știința arată că, la nivel chimic, ele creează cu noi o conexiune la fel de profundă ca și câinii. Totul se datorează oxitocinei – așa-numitul „hormon al iubirii”, aceeași substanță care leagă o mamă de copilul ei sau doi prieteni printr-o îmbrățișare. Cum funcționează „hormonul iubirii” la […]
21:20
FC Zimbru Chișinău a reușit surpriza etapei a 13-a din Liga 7777, faza I. „Galben-verzii” au învins cu 2-0 liderul Sheriff Tiraspol, pe un Stadion Zimbru plin de energie, și revin cu forțe proaspete în lupta pentru primele locuri. Start cu emoții, dar Zimbru a lovit primul Sheriff a început mai bine meciul. Bayala a […]
20:40
Duminică, 21 septembrie, etapa a 7-a din Liga Națională feminină, sezonul 2025/26, a adus două meciuri cu ploi de goluri. Campioana en-titre Agarista-CSF Anenii Noi 2020 și Real Succes-ȘS-11 au oferit recitaluri ofensive, câștigând categoric în fața adversarelor. Agarista – Zimbru 5-1: campioana, fără milă Pe teren propriu, Agarista și-a confirmat statutul de favorită și […]
19:40
Spectacol total la Bălți! CSF a revenit incredibil de la 0-2 și a câștigat cu 3-2 duelul cu Politehnica UTM, în penultimul meci al etapei a 13-a din Liga 7777. Oaspeții au început perfect. Cristian Gonța a deschis scorul în minutul 26 după o pasă de la Charles, iar Artur Sprinșean a dublat avantajul în […]
08:30
Milsami Orhei a învins cu 4-1 pe Spartanii Sportul în etapa a 13-a din Liga 7777, iar antrenorul Igor Picușceac s-a arătat mulțumit de prestația echipei și de revenirea treptată a jucătorilor accidentați. „Concluziile le vom trage în interior, dar pot spune că, per ansamblu, e o victorie meritată. Revin băieții care au fost accidentați, […]
08:20
Petrocub Hîncești a obținut o victorie clară în etapa a 13-a din Liga 7777, faza I. „Leii” au trecut cu 2-0 de Dacia Buiucani, pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni, iar eroul serii a fost Victor Bogaciuc, autor al unei duble. Partida a fost echilibrată doar în primele minute, însă elevii lui Shota Makharadze au fost […]
08:10
Spartanii Sportul au cedat cu 1-4 pe teren propriu în fața campioanei Milsami Orhei, dar antrenorul Andrian Sosnovschi a tras câteva concluzii optimiste după prestația echipei. „Am jucat împotriva campioanei. Trebuia să fim organizați în apărare. Am avut destule momente să înscriem. Sunt mulțumit de multe aspecte, dar iarăși am primit gol pe primele minute, […]
20 septembrie 2025
22:50
Petrocub Hîncești și-a confirmat statutul de favorită și a câștigat fără emoții pe terenul Daciei Buiucani, scor 2-0, în etapa a 13-a din Liga 7777. „Leii” lui Shota Maharadze au început meciul în forță și au deschis scorul în minutul 23, prin Victor Bogaciuc, care a profitat de pasa perfectă venită de la căpitanul Ion […]
18:40
Milsami Orhei a făcut spectacol în primul meci al etapei a 13-a din Liga 7777, faza I, impunându-se categoric pe terenul ultimei clasate, Spartanii Sportul, scor 4-1. Pe un teren unde gazdele sperau la surpriză, băieții lui Igor Picușceac au început tare: Justice Chigorizim Ohajunwa a deschis scorul în minutul 5, profitând de o gafă […]
11:30
Spartanii și Politehnica se agață de ultimele șanse, Milsami și Petrocub trag la podium, iar duminică seara Chișinăul se oprește pentru El Clasico de Moldova! Etapa cu numărul 13 din Liga 7777 vine cu un program spectaculos, întins pe două zile, și promite emoții de la un capăt la altul. 1. Zimbru – Sheriff: […]
19 septembrie 2025
22:50
Victorie de vis pentru FC Botoșani! Ștefan Bodișteanu, parte din succesul cu 3-1 împotriva FCSB. Moldoveanul a intrat pe final și a contribuit la un nou rezultat istoric al echipei lui Leo Grozavu. Botoșani urcă pe locul 2 în Superliga României! FC Botoșani continuă să surprindă plăcut în Superliga României! Moldovenii au învins FCSB cu […]
16:00
Victor Stînă, mijlocașul de 27 de ani al naționalei Moldovei, schimbă echipa și campionatul! Fotbalistul a semnat cu Bnei Yehuda Tel Aviv, formație din liga a doua israeliană, și deja a efectuat primul antrenament alături de noii săi colegi. „Sunt fericit să încep un nou drum” Stînă a transmis un mesaj emoționant după semnarea contractului:„Sunt […]
15:30
Așteptarea a luat sfârșit! Duminică, pe 21 septembrie, ora 19:00, Chișinăul se oprește pentru derby-ul suprem al fotbalului moldovenesc: Zimbru – Sheriff, un nou episod al unei rivalități istorice botezate de fani „El Clasico de Moldova”. În tur, „galben-verzii” au produs senzația și au învins cu 3-2 chiar la Tiraspol. Acum, elevii lui Oleg Kubarev […]
15:00
El Clasico de Moldova! Sheriff vrea răzbunare după 2-3 în tur, Zimbru visează la o dublă istorică! # FOTBAL.Click
Stadionul „Zimbru” va exploda duminică seara, 21 septembrie, de la ora 19:00, la marele duel dintre „zimbrii” din Chișinău și „viespile” din Tiraspol. Atmosferă incendiară, duel de orgolii și miză uriașă în Liga 7777! Așteptarea a luat sfârșit: Moldova își trăiește din nou propriul „Clásico”! Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol se întâlnesc în etapa a […]
14:30
Sheriff Tiraspol are un nou stâlp în defensivă! Senegalezul Baye Assane Ciss, fundaș de doar 21 de ani, a bifat deja primul meci în tricoul „viespilor”, victoria cu 2-0 în fața celor de la Petrocub, și promite să devină un nume greu în Super Liga. Într-un interviu pentru presa clubului, tânărul african a vorbit despre […]
17 septembrie 2025
14:50
Dacă în urmă cu două săptămâni presa din Tel Aviv dezvăluia cererea Federației Israelului către UEFA, acum oficialii de la Chișinău confirmă că decizia finală este tot mai aproape. Butelschi: „Un caz fără precedent” Secretarul general al FMF, Serghei Butelschi, a explicat pentru Moldfootball.com cum stau lucrurile:„Un termen-limită clar nu există. Posibil ca până la […]
14:00
Rețele false destructurate, milioane de aprecieri blocate și un Centru Electoral lansat: TikTok promite să curețe spațiul online înainte de parlamentarele din 28 septembrie Republica Moldova intră pe ultima sută de metri înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, iar platforma TikTok anunță un val de măsuri dure pentru a proteja integritatea votului și a […]
13:30
Portalul SofaScore a publicat echipa etapei a 12-a din Faza I a Ligii 7777, iar printre remarcați se află jucători de la Sheriff, Zimbru, Petrocub, Politehnica și Spartanii. Cel mai înalt rating l-a bifat Daniel Cucer (Politehnica UTM) – 8.9, după un meci de excepție contra formației Spartanii Sportul. Cine a prins echipa etapei? Echipa […]
08:20
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal s-a reunit pe 16 septembrie la Casa Fotbalului din Chișinău, într-o ședință de lucru la care au participat cei 7 membri desemnați de Adunarea Generală a FMF. În cadrul întâlnirii, oficialii au aprobat o hotărâre cu impact direct asupra denumirii principalei competiții interne. Concret, s-a decis modificarea Hotărârii […]
16 septembrie 2025
23:40
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a aprobat marți, cu unanimitate de voturi, numirea lui Lilian Popescu în funcția de selecționer al naționalei Moldovei. Decizia vine după propunerea Comitetului de Antrenori al FMF, condus de Dănuț Oprea, care a analizat mai multe candidaturi. „A fost greu pentru că au fost multe discuții pro și […]
15:40
Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei! Debut incendiar cu România pe Arena Națională # FOTBAL.Click
Comitetul Executiv al FMF a decis! Lilian Popescu a fost numit în funcția de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova, alegerea fiind votată în unanimitate. Antrenorul de 50 de ani, originar din Fălești Noi, vine cu o experiență vastă și un palmares impresionant în fotbalul moldovenesc. Palmares impresionant în fotbalul din Moldova Popescu a […]
15 septembrie 2025
16:20
Campionatul Moldovei adună emoții la fiecare etapă, dar întrebarea e simplă: unde alegi să urmărești meciurile echipei tale favorite?Unii nu concep fotbal fără atmosfera din tribune, alții preferă confortul canapelei și transmisiunile TV, iar mulți rămân conectați doar prin rezumate și highlights. ️ Spune-ți părerea și votează mai jos – vrem să știm cum se […]
11:40
VIDEO // Derby decis în 4 minute! Sheriff doboară Petrocub! 2-0 și „viespile” rămân lideri în Liga 7777 # FOTBAL.Click
Derby-ul etapei a 12-a din Liga 7777 a fost adjudecat clar de Sheriff Tiraspol, care s-a impus cu 2-0 în fața rivalei Petrocub Hîncești. Tiraspolenii au rezolvat meciul în doar patru minute, prin golurile lui Qais Ghanem și Soumaila Magassouba, și au confirmat încă o dată că rămân favoriți la titlu. Două lovituri rapide, Petrocub […]
14 septembrie 2025
23:20
FC Politehnica UTM a făcut spectacol în etapa a 12-a din Liga 7777 și a învins CSF Spartanii Sportul cu 4-1, într-un meci jucat pe Stadionul sătesc din Suruceni. „Studenții” au dominat de la un capăt la altul și și-au trecut în cont o victorie clară, care le dă încredere înaintea duelului de la Bălți. […]
12:40
Ce start pentru tânărul internațional moldovean Ștefan Bîtcă (19 ani) la noua sa echipă, Zalaegerszegi TE din prima ligă a Ungariei! Transferat recent de la Zimbru Chișinău, mijlocașul a debutat sâmbătă, 13 septembrie, în Cupa Ungariei și a contribuit decisiv la cea mai mare victorie din istoria clubului: 13-0 cu Vásárosnamény. Intrat pe teren în […]
12:00
VIDEO // Ion Nicolaescu marchează din nou! Moldoveanul a înscris pentru Maccabi în 4-1 cu Ironi Tiberias # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu (27 de ani) continuă să impresioneze în Israel! Golgheterul all-time al naționalei Moldovei a marcat al doilea său gol din acest sezon pentru Maccabi Tel Aviv, în deplasarea câștigată cu 4-1 contra formației Ironi Tiberias. Nicolaescu a înscris în minutul 45, transformând o lovitură de la 11 metri pe care tot […]
10:20
FC Milsami a câștigat cu mari emoții duelul cu Dacia Buiucani, scor 3-2, în etapa a 12-a a Ligii 7777. „Vulturii roșii” au condus cu 3-1, au jucat în inferioritate numerică mai bine de 20 de minute, dar au tremurat pe final, când oaspeții au redus din diferență. Start perfect pentru „vulturi” Orheienii au început […]
10:00
FC Zimbru a dat recital în primul meci al etapei a 12-a din Liga 7777 și a învins CSF Bălți cu 2-0, în fața propriilor fani. Chișinăuienii au controlat jocul, au avut mai multe ocazii și au făcut spectacol prin golurile semnate de Amoroso și Bruno Paz. Amoroso și Paz, eroii serii Prima repriză a […]
12 septembrie 2025
16:40
Antrenorul de portari al Moldovei: „Rușinea de la Oslo rămâne, dar am avut și clipe istorice” # FOTBAL.Click
Ecourile dezastrului din Norvegia continuă. Denis Romanenco, antrenorul de portari al naționalei Moldovei, și-a cerut scuze public pentru umilința istorică de la Oslo, unde „tricolorii” au pierdut cu 1:11. În același timp, Romanenco i-a adus un omagiu selecționerului Serghei Cleșcenco, care și-a anunțat demisia. „O rușine și o umilință fără precedent” „Îmi cer scuze de […]
