Coșmar pentru portarul Moldovei: Araz pierde cu 0-5 acasă

Fostul fundaș al naționalei Moldovei, Alexandru Guzun, a comentat pentru scor.md eșecul usturător al tricolorilor contra Israelului (0:4) și a analizat problemele echipei, dar și provocarea uriașă care urmează la Oslo, împotriva Norvegiei. „Israel a dictat jocul de la un capăt la altul” „Meciul s-a jucat cu un avantaj clar pentru Israel, care ne-a depășit […]