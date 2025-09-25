Milsami rezistă în 10 oameni, Petrocub smulge egalul pe final

19:00

La doar două zile după umilința istorică de la Oslo, unde „tricolorii” au fost spulberați de Norvegia cu 11:1, selecționerul Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de antrenor al echipei naționale. FMF analizează situația Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat că situația de la naționala de seniori, dar și de la alte reprezentative, va fi dezbătută […]