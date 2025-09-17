UEFA, în fața unui precedent istoric: acceptă Israel să joace „acasă” la Chișinău?
FOTBAL.Click, 17 septembrie 2025 14:50
Dacă în urmă cu două săptămâni presa din Tel Aviv dezvăluia cererea Federației Israelului către UEFA, acum oficialii de la Chișinău confirmă că decizia finală este tot mai aproape. Butelschi: „Un caz fără precedent" Secretarul general al FMF, Serghei Butelschi, a explicat pentru Moldfootball.com cum stau lucrurile:„Un termen-limită clar nu există. Posibil ca până la […]
Acum 30 minute
14:50
Dacă în urmă cu două săptămâni presa din Tel Aviv dezvăluia cererea Federației Israelului către UEFA, acum oficialii de la Chișinău confirmă că decizia finală este tot mai aproape. Butelschi: „Un caz fără precedent” Secretarul general al FMF, Serghei Butelschi, a explicat pentru Moldfootball.com cum stau lucrurile:„Un termen-limită clar nu există. Posibil ca până la […]
Acum 2 ore
14:00
Rețele false destructurate, milioane de aprecieri blocate și un Centru Electoral lansat: TikTok promite să curețe spațiul online înainte de parlamentarele din 28 septembrie Republica Moldova intră pe ultima sută de metri înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, iar platforma TikTok anunță un val de măsuri dure pentru a proteja integritatea votului și a […]
13:30
Portalul SofaScore a publicat echipa etapei a 12-a din Faza I a Ligii 7777, iar printre remarcați se află jucători de la Sheriff, Zimbru, Petrocub, Politehnica și Spartanii. Cel mai înalt rating l-a bifat Daniel Cucer (Politehnica UTM) – 8.9, după un meci de excepție contra formației Spartanii Sportul. Cine a prins echipa etapei? Echipa […]
Acum 8 ore
08:20
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal s-a reunit pe 16 septembrie la Casa Fotbalului din Chișinău, într-o ședință de lucru la care au participat cei 7 membri desemnați de Adunarea Generală a FMF. În cadrul întâlnirii, oficialii au aprobat o hotărâre cu impact direct asupra denumirii principalei competiții interne. Concret, s-a decis modificarea Hotărârii […]
Acum 24 ore
23:40
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a aprobat marți, cu unanimitate de voturi, numirea lui Lilian Popescu în funcția de selecționer al naționalei Moldovei. Decizia vine după propunerea Comitetului de Antrenori al FMF, condus de Dănuț Oprea, care a analizat mai multe candidaturi. „A fost greu pentru că au fost multe discuții pro și […]
15:40
Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei! Debut incendiar cu România pe Arena Națională # FOTBAL.Click
Comitetul Executiv al FMF a decis! Lilian Popescu a fost numit în funcția de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova, alegerea fiind votată în unanimitate. Antrenorul de 50 de ani, originar din Fălești Noi, vine cu o experiență vastă și un palmares impresionant în fotbalul moldovenesc. Palmares impresionant în fotbalul din Moldova Popescu a […]
Ieri
16:20
Campionatul Moldovei adună emoții la fiecare etapă, dar întrebarea e simplă: unde alegi să urmărești meciurile echipei tale favorite?Unii nu concep fotbal fără atmosfera din tribune, alții preferă confortul canapelei și transmisiunile TV, iar mulți rămân conectați doar prin rezumate și highlights. ️ Spune-ți părerea și votează mai jos – vrem să știm cum se […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
VIDEO // Derby decis în 4 minute! Sheriff doboară Petrocub! 2-0 și „viespile” rămân lideri în Liga 7777 # FOTBAL.Click
Derby-ul etapei a 12-a din Liga 7777 a fost adjudecat clar de Sheriff Tiraspol, care s-a impus cu 2-0 în fața rivalei Petrocub Hîncești. Tiraspolenii au rezolvat meciul în doar patru minute, prin golurile lui Qais Ghanem și Soumaila Magassouba, și au confirmat încă o dată că rămân favoriți la titlu. Două lovituri rapide, Petrocub […]
14 septembrie 2025
23:20
FC Politehnica UTM a făcut spectacol în etapa a 12-a din Liga 7777 și a învins CSF Spartanii Sportul cu 4-1, într-un meci jucat pe Stadionul sătesc din Suruceni. „Studenții” au dominat de la un capăt la altul și și-au trecut în cont o victorie clară, care le dă încredere înaintea duelului de la Bălți. […]
12:40
Ce start pentru tânărul internațional moldovean Ștefan Bîtcă (19 ani) la noua sa echipă, Zalaegerszegi TE din prima ligă a Ungariei! Transferat recent de la Zimbru Chișinău, mijlocașul a debutat sâmbătă, 13 septembrie, în Cupa Ungariei și a contribuit decisiv la cea mai mare victorie din istoria clubului: 13-0 cu Vásárosnamény. Intrat pe teren în […]
12:00
VIDEO // Ion Nicolaescu marchează din nou! Moldoveanul a înscris pentru Maccabi în 4-1 cu Ironi Tiberias # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu (27 de ani) continuă să impresioneze în Israel! Golgheterul all-time al naționalei Moldovei a marcat al doilea său gol din acest sezon pentru Maccabi Tel Aviv, în deplasarea câștigată cu 4-1 contra formației Ironi Tiberias. Nicolaescu a înscris în minutul 45, transformând o lovitură de la 11 metri pe care tot […]
10:20
FC Milsami a câștigat cu mari emoții duelul cu Dacia Buiucani, scor 3-2, în etapa a 12-a a Ligii 7777. „Vulturii roșii” au condus cu 3-1, au jucat în inferioritate numerică mai bine de 20 de minute, dar au tremurat pe final, când oaspeții au redus din diferență. Start perfect pentru „vulturi” Orheienii au început […]
10:00
FC Zimbru a dat recital în primul meci al etapei a 12-a din Liga 7777 și a învins CSF Bălți cu 2-0, în fața propriilor fani. Chișinăuienii au controlat jocul, au avut mai multe ocazii și au făcut spectacol prin golurile semnate de Amoroso și Bruno Paz. Amoroso și Paz, eroii serii Prima repriză a […]
12 septembrie 2025
16:40
Antrenorul de portari al Moldovei: „Rușinea de la Oslo rămâne, dar am avut și clipe istorice” # FOTBAL.Click
Ecourile dezastrului din Norvegia continuă. Denis Romanenco, antrenorul de portari al naționalei Moldovei, și-a cerut scuze public pentru umilința istorică de la Oslo, unde „tricolorii” au pierdut cu 1:11. În același timp, Romanenco i-a adus un omagiu selecționerului Serghei Cleșcenco, care și-a anunțat demisia. „O rușine și o umilință fără precedent” „Îmi cer scuze de […]
11 septembrie 2025
19:00
La doar două zile după umilința istorică de la Oslo, unde „tricolorii” au fost spulberați de Norvegia cu 11:1, selecționerul Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de antrenor al echipei naționale. FMF analizează situația Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat că situația de la naționala de seniori, dar și de la alte reprezentative, va fi dezbătută […]
11:20
Agentul nr.1 din Moldova, după 1–11 cu Norvegia: „Profesionalismul? O glumă. Ambiția? Doar în povești” # FOTBAL.Click
Umilința istorică de la Oslo, unde Moldova a fost pulverizată de Norvegia cu 11:1, continuă să nască ecouri puternice. Cel mai de succes agent de fotbaliști de la noi, Leonid Istrati, fost jurnalist sportiv, a răbufnit pe Facebook și a lansat un mesaj extrem de critic la adresa jucătorilor naționalei. „Jucători cu ghete colorate și […]
10 septembrie 2025
21:10
Avram dezvăluie culisele serii negre: „Haaland mi-a spus că trebuia să marcheze din nou” # FOTBAL.Click
Portarul naționalei Moldovei, Cristian Avram, a trăit marți seara cea mai grea partidă din carieră: 11 goluri primite pe „Ullevaal Stadion”, înfrângerea istorică cu Norvegia. Totuși, după fluierul final, goalkeeperul de 31 de ani a dezvăluit o discuție surprinzătoare avută chiar cu Erling Haaland. Haaland, respect pentru Avram „Am vorbit cu Erling. Mi-a spus: «Nu […]
00:50
Naționala Moldovei a trăit un coșmar pe „Ullevaal Stadion” din Oslo, unde a fost spulberată de Norvegia cu scorul incredibil de 11:1, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Este cea mai dură înfrângere din istoria „tricolorilor”, depășind precedentul record negativ, 0:8 cu Danemarca, din 2021. Prima repriză – recital Haaland și Ødegaard Nordicii au deschis scorul […]
9 septembrie 2025
13:40
Savinov înainte de Norvegia – Moldova: „În momente grele, echipa are nevoie de sprijin, nu de critici” # FOTBAL.Click
Antrenorul moldovean Alexei Savinov, aflat într-o formă de excepție în Bulgaria cu FC Fratria (7 victorii din 7 etape în liga secundă), a vorbit despre situația dificilă a naționalei Moldovei înaintea duelului cu Norvegia din preliminariile CM 2026. „După Israel, jucătorii sunt datori suporterilor” „Personal, aștept de la băieți să arate caracter în primul rând. […]
13:20
Mijlocașul naționalei Moldovei, Vadim Rață, a vorbit cu presa înaintea duelului de la Oslo cu Norvegia și a recunoscut că „tricolorii” traversează o perioadă dificilă. Căpitanul a transmis însă și un mesaj de încredere și de scuze către suporteri după eșecul dureros cu Israel (0:4). „Norvegia e favorită, dar putem prinde o zi bună” „E […]
08:20
Selecționerul Moldovei, înainte de Norvegia: „Doar dorința și caracterul ne pot ajuta” # FOTBAL.Click
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a susținut o conferință de presă înaintea duelului de la Oslo cu liderul grupei, Norvegia, și a recunoscut că echipa sa pornește cu șansa a doua. Totuși, revenirea lui Ion Nicolaescu aduce un plus de încredere în tabăra „tricolorilor”. „Norvegia e una dintre cele mai puternice echipe din Europa” „Înțelegem că […]
8 septembrie 2025
23:20
Presa din Oslo, fără milă: „Moldova e cel mai slab adversar, Norvegia trebuie să facă show!” # FOTBAL.Click
Norvegia se pregătește de confruntarea cu Moldova într-o atmosferă electrizantă și cu o presiune suplimentară venită chiar din partea propriei prese: victoria nu este suficientă, ea trebuie să fie categorică. După succesul zdrobitor cu 5–0 obținut în deplasare la Chișinău, așteptările sunt uriașe pentru partida de pe Ullevaal Stadion, unde se cere un nou festival […]
22:40
Conferință cu surprize: Cleșcenco uimit de prețurile din Norvegia – „O pâine, 8 euro?!” # FOTBAL.Click
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a vorbit la Oslo înaintea confruntării cu Norvegia și a recunoscut superioritatea adversarului. Totuși, conferința de presă a avut și un moment neașteptat, tehnicianul „tricolorilor” glumind pe seama prețurilor ridicate din Norvegia. „Norvegia are cel mai bun atac pe care l-am văzut” „Norvegia e favorita grupei, am spus asta și înainte […]
22:00
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi (25 de ani) și-a schimbat echipa, dar nu și orașul! Atacantul s-a transferat de la CFR Cluj la rivala locală Universitatea Cluj, mutare confirmată oficial de ambele cluburi. Postolachi vine după un sezon și un sfert în Gruia, unde a adunat 51 de meciuri, 7 goluri și 2 assisturi în toate […]
21:40
Norvegia pregătește spectacol cu Moldova pe Ullevaal: „Trebuie să blocăm contraatacurile lor!” # FOTBAL.Click
Norvegia merge perfect în preliminariile CM 2026, cu 4 victorii din 4 posibile, iar mâine se pregătește să înfrunte Moldova pe un „Ullevaal” arhiplin. Echipa lui Ståle Solbakken e mare favorită după 5-0 în tur și caută să-și păstreze parcursul fără greșeală. Solbakken: „Trebuie să blocăm contraatacurile Moldovei” Selecționerul nordic e convins că va avea […]
21:10
Transfer oficializat! Daniel Dumbrăvanu (23 de ani), fundașul central al naționalei Moldovei, a fost împrumutat de CFR Cluj la FC Voluntari, formație din Liga 2 a României. Acordul este valabil până la finalul acestui sezon. De la Genoa la Voluntari Crescut la Zaria Bălți, Dumbrăvanu a evoluat în preliminariile Europa League la o vârstă fragedă, […]
11:10
Fotbalul feminin din Moldova oferă din nou meciuri cu multe goluri și faze spectaculoase! În etapa a 5-a a sezonului 2025/26 din Liga Națională, disputată ieri, 7 septembrie, campioana en-titre Agarista-CSF Anenii Noi 2020 a zdrobit-o pe Real Succes ȘS11, scor 6-2, iar Zimbru Chișinău a trecut fără emoții de CF Nistru-Cioburciu, scor 4-0. […]
7 septembrie 2025
22:20
Breaking News // Internaționalul Moldovei, de la CFR la U! Postolachi agită apele în Superliga # FOTBAL.Click
Mutare surprinzătoare pe piața transferurilor din România! Potrivit gsp.ro, internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi (25 de ani) pleacă de la CFR Cluj și va îmbrăca tricoul marii rivale, U Cluj. Oferta de 75.000 de euro a fost acceptată de patronul Ioan Varga, iar atacantul va încasa un salariu lunar de 15.000 de euro la noua echipă. […]
11:00
Guzun după 0:4 cu Israel: „Au evoluat cu teamă și nu au fost pregătiți de ritmul Israelului” # FOTBAL.Click
Fostul fundaș al naționalei Moldovei, Alexandru Guzun, a comentat pentru scor.md eșecul usturător al tricolorilor contra Israelului (0:4) și a analizat problemele echipei, dar și provocarea uriașă care urmează la Oslo, împotriva Norvegiei. „Israel a dictat jocul de la un capăt la altul” „Meciul s-a jucat cu un avantaj clar pentru Israel, care ne-a depășit […]
6 septembrie 2025
22:30
Moldoveanul Denis Rusu, goalkeeper-ul lui Unirea Slobozia, trece printr-un moment dificil. Deși era liderul paradei în campionatul României, cu nu mai puțin de 31 de intervenții decisive și o medie SofaScore de 7.47, portarul a suferit o accidentare teribilă la antrenament. Conform anunțului oficial al clubului, Rusu a fost lovit de ghinion la o ședință […]
21:30
Breaking News // UEFA decide: Israel a cerut ca duelul cu Moldova să se joace la Chișinău # FOTBAL.Click
Surpriză uriașă în campania de calificare la CM 2026. Federația Israelului a depus o cerere oficială către UEFA pentru ca ultimul meci din preliminarii, cel cu Moldova, să nu se mai dispute la Debrecen (Ungaria), ci chiar la Chișinău! Motive financiare și logistice Potrivit presei din Tel Aviv, israelienii invocă mai multe motive. În primul […]
21:20
Mijlocașul moldovean Petru Neagu revine în Liga 7777 și îmbracă din nou tricoul lui CSF Bălți. Fotbalistul de 25 de ani a semnat un nou contract cu formația din nordul țării, după ce și-a încercat norocul în fotbalul românesc. În ianuarie 2024, Neagu a ajuns la Dinamo București, unde a bifat 12 meciuri și a […]
21:00
Sheriff Tiraspol a făcut show în amicalul disputat contra Daciei Buiucani. „Viespile” au arătat poftă de gol și au defilat cu un 5-0 categoric, semn că noul antrenor, Vadim Skripcenko, a adus deja un aer proaspăt în vestiar. Golurile au venit din toate zonele terenului: Sumaïla Magassouba a deschis balul, Qays Ghanem și Luis Phelipe […]
20:50
După umilința de pe „Zimbru”, 0:4 cu Israel, jucătorii naționalei Moldovei au ieșit în față cu declarații pline de amărăciune. Mijlocașul Cristian Dros a recunoscut că echipa trece printr-un moment extrem de dificil. Cristian Dros: „Trebuie să analizăm greșelile” „A fost un meci foarte greu. Trebuie să analizăm jocul și să înțelegem ce greșeli am […]
20:40
Fundașul naționalei Moldovei, Daniel Dumbrăvanu, a vorbit după eșecul usturător cu Israel, scor 0:4, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Jucătorul s-a arătat vizibil afectat de rezultat și a recunoscut că echipa traversează o perioadă extrem de grea. „Nu știu ce pot spune… Toți știm rezultatul. Nu a fost o seară bună, să spunem așa”, a […]
20:20
„Zimbrii” au profitat de pauza competițională din Super Liga și au disputat un test de foc în fața lui FC Botoșani, echipă din Superliga României. A fost un meci nebun, cu 7 goluri, încheiat 4-3 pentru gazde. Vecinii de peste Prut au început tare și conduceau cu 2-0 până în prelungirile primei reprize, dar Guy […]
20:10
Mijlocașul moldovean Vlad Răileanu a fost omul momentului în amicalul dintre Rukh Lviv și Veres Rivne. Jucătorul de 22 de ani a reușit o „dublă” fulgerătoare în primele 10 minute, dar rivalii au revenit și au smuls un 2-2 dramatic pe final. Răileanu a deschis scorul în minutul 5, după o pasă excelentă a lui […]
19:40
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a izbucnit după eșecul usturător de pe „Zimbru” cu Israel, scor 0:4. Tehnicianul a criticat dur atât jucătorii, cât și propriile alegeri, vorbind despre un meci care „trebuie șters din istoria fotbalului moldovenesc”. „Băieții trebuie să înțeleagă responsabilitatea și să știe unde vin. Aici nu sunt adversari slabi. Unii rupeau picioarele […]
19:10
Naționala Moldovei nu reușește să iasă din criză și a bifat al patrulea eșec consecutiv în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Pe „Zimbru”, în fața unui stadion care a încercat să împingă echipa din spate, tricolorii au fost zdrobiți de Israel, scor 0:4. Prima repriză – recitalul lui Solomon Selecționata lui Ran Ben Shimon a început […]
4 septembrie 2025
22:50
Naționala Israelului vine la Chișinău cu 6 puncte din 9 posibile și visează la Mondialul din 2026. Înaintea confruntării cu Moldova, căpitanul Eli Dasa a vorbit deschis despre șansele echipei și presiunea momentului. „Va fi greu să ajungem la Mondial, dar este posibil. Mâine vom face tot ce putem pentru a face un pas către […]
22:30
Selecționerul Israelului laudă Moldova: „Merită mult mai mult decât a obținut până acum” # FOTBAL.Click
Selecționerul Israelului, Ran Ben Shimon, a vorbit înaintea duelului cu Moldova și a subliniat că se așteaptă la o partidă complicată pe „Zimbru”. Antrenorul a ținut să îl felicite pe colegul său de pe banca Moldovei și a transmis un mesaj de încredere pentru propriii jucători. „De obicei nu îmi place să laud adversarii, dar […]
15:00
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a ieșit la conferința de presă cu un discurs plin de încredere înaintea duelului cu Israel. După trei înfrângeri la startul preliminariilor, antrenorul a transmis că echipa va aborda fiecare partidă ca pe un „ultim meci”, iar fanii primesc o promisiune spectaculoasă: Virgiliu Postolachi va înscrie! „Pe 5 va marca. Eu […]
14:40
Dumbrăvanu, înainte de Moldova – Israel: „Secretele adversarului? Contează doar ce facem noi pe teren!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei se pregătește de confruntarea cu Israel, iar fundașul Daniel Dumbrăvanu a vorbit deschis despre așteptările echipei și despre rolul uriaș al fanilor în tribunele de pe „Zimbru”. „Toți cu nerăbdare așteptam să ne întoarcem la Națională și acum mâine ne așteaptă un meci foarte important. Important e că suntem sănătoși și sperăm să […]
14:10
Cleșcenco aruncă bomba înainte de Moldova – Israel: „Avem un secret special în atac!” # FOTBAL.Click
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a ieșit la conferința de presă cu un mesaj clar: echipa e rănită după cele trei eșecuri consecutive, dar jucătorii sunt motivați să arate altceva în partida cu Israel. Tehnicianul a anunțat absențe grele, dar a lăsat și o „bombă” – un as ascuns pe care nu vrea să-l dezvăluie până […]
3 septembrie 2025
18:20
Naționala U21 a Moldovei primește o veste dură chiar înaintea duelurilor cu Irlanda și Slovacia din preliminariile Euro 2027. Tânărul fundaș Leo Saca, legitimat la FC Barcelona, nu va putea ajuta echipa lui Serghei Cebotari în aceste confruntări. Barcelona a blocat convocarea Selecționerul U21, Serghei Cebotari, a explicat pentru Moldfootball.com situația: „Barcelona nu a recomandat […]
17:40
Oficial la Tiraspol: Skripcenko a semnat cu Sheriff! Cine este noul antrenor al «viespilor» # FOTBAL.Click
Mutare de senzație la Tiraspol! FC Sheriff și-a prezentat astăzi noul antrenor principal – belarusul Vadim Skripcenko. Oficialii clubului au anunțat semnarea contractului, iar tehnicianul de 49 de ani este gata să conducă „viespile” spre noi provocări interne și europene. Cine este Skripcenko Skripcenko vine la Sheriff după ultima experiență pe banca lui Dinamo Minsk, […]
17:10
Postolachi, mesaj pentru suporteri: «Vom lupta pentru fiecare minge și pentru fiecare punct!» # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei se pregătește de două meciuri de foc în preliminariile Campionatului Mondial 2026 – cu Israel (5 septembrie) și Norvegia (9 septembrie). Tricolorii vor juca în fața propriilor suporteri la Chișinău, iar atacantul Virgiliu Postolachi, omul care a înscris golul promovării în Liga C a Ligii Națiunilor, a vorbit despre forma echipei, stilul adversarilor […]
12:50
Bătălia cu Israelul, fără golgheterul Nicolaescu! Cleșcenco mizează pe Postolachi și Cojocaru # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei se pregătește pentru duelul cu Israel, programat pe 5 septembrie, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Va fi al patrulea meci al tricolorilor în grupă, iar selecționerul Serghei Cleșcenco a vorbit despre planul de pregătire, absențele din lot și cum poate echipa să reziste unui adversar cu experiență europeană. Planul de pregătire: „Cel […]
12:20
SCANDAL // Atac raider în fotbalul moldovenesc?! Viorel Cojocaru face praf noua conducere a Spartanilor: «Escroci, au venit doar pentru bani!» # FOTBAL.Click
Furtună în fotbalul moldovenesc! Fostul director tehnic și conducător al clubului „Spartanii Sportul”, Viorel Cojocaru, a aruncat bombe grele într-un interviu pentru scor.md, răspunzând acuzațiilor administratorului Ion Cvasnițchi. Dacă acesta îl învinuia că a vrut să pună mâna ilegal pe club, Cojocaru a venit cu un rechizitoriu devastator, acuzând „raideri”, datorii uriașe și complicitatea Federației. […]
2 septembrie 2025
19:31
HŠK Zrinjski Mostar a anunțat oficial transferul lui Vitalie Damașcan (26 de ani), atacantul naționalei Moldovei. Contractul dintre cele două părți este valabil până la finalul sezonului în curs. Damașcan are la activ 44 de meciuri pentru naționala Moldovei, ultima apariție fiind în iunie, în preliminariile Cupei Mondiale, contra Italiei. El ajunge la Zrinjski din […]
