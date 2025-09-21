Revelația absolută: Lamine Yamal conduce topul celor mai buni 200 de fotbaliști sub 20 de ani!
FOTBAL.Click, 21 septembrie 2025 22:30
Observatorul Fotbalistic CIES a publicat cea mai nouă listă a celor mai buni 200 de fotbaliști sub 20 de ani la nivel mondial, iar un nume răsună mai tare ca oricare altul: Lamine Yamal. Puștiul de 17 ani de la FC Barcelona domină topul cu un CIES rating uriaș, 97.7, combinând performanțele de pe teren […]
• • •
Acum o oră
22:40
Scandal uriaș în Franța! Organizatorii Balonului de Aur au primit o veste șoc cu doar câteva ore înainte de marea gală de la Paris. Derby-ul Marseille – PSG, programat inițial duminică, a fost amânat pentru luni seara din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Decizia lovește direct în desfășurarea ceremoniei, pentru că Ousmane Dembele, marele favorit să […]
Acum 2 ore
22:30
Revelația absolută: Lamine Yamal conduce topul celor mai buni 200 de fotbaliști sub 20 de ani! # FOTBAL.Click
22:00
Pisicile au reputația de a fi independente, dar știința arată că, la nivel chimic, ele creează cu noi o conexiune la fel de profundă ca și câinii. Totul se datorează oxitocinei – așa-numitul „hormon al iubirii”, aceeași substanță care leagă o mamă de copilul ei sau doi prieteni printr-o îmbrățișare. Cum funcționează „hormonul iubirii” la […]
Acum 4 ore
21:20
FC Zimbru Chișinău a reușit surpriza etapei a 13-a din Liga 7777, faza I. „Galben-verzii” au învins cu 2-0 liderul Sheriff Tiraspol, pe un Stadion Zimbru plin de energie, și revin cu forțe proaspete în lupta pentru primele locuri. Start cu emoții, dar Zimbru a lovit primul Sheriff a început mai bine meciul. Bayala a […]
20:40
Duminică, 21 septembrie, etapa a 7-a din Liga Națională feminină, sezonul 2025/26, a adus două meciuri cu ploi de goluri. Campioana en-titre Agarista-CSF Anenii Noi 2020 și Real Succes-ȘS-11 au oferit recitaluri ofensive, câștigând categoric în fața adversarelor. Agarista – Zimbru 5-1: campioana, fără milă Pe teren propriu, Agarista și-a confirmat statutul de favorită și […]
19:40
Spectacol total la Bălți! CSF a revenit incredibil de la 0-2 și a câștigat cu 3-2 duelul cu Politehnica UTM, în penultimul meci al etapei a 13-a din Liga 7777. Oaspeții au început perfect. Cristian Gonța a deschis scorul în minutul 26 după o pasă de la Charles, iar Artur Sprinșean a dublat avantajul în […]
Acum 24 ore
08:30
Milsami Orhei a învins cu 4-1 pe Spartanii Sportul în etapa a 13-a din Liga 7777, iar antrenorul Igor Picușceac s-a arătat mulțumit de prestația echipei și de revenirea treptată a jucătorilor accidentați. „Concluziile le vom trage în interior, dar pot spune că, per ansamblu, e o victorie meritată. Revin băieții care au fost accidentați, […]
08:20
Petrocub Hîncești a obținut o victorie clară în etapa a 13-a din Liga 7777, faza I. „Leii” au trecut cu 2-0 de Dacia Buiucani, pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni, iar eroul serii a fost Victor Bogaciuc, autor al unei duble. Partida a fost echilibrată doar în primele minute, însă elevii lui Shota Makharadze au fost […]
08:10
Spartanii Sportul au cedat cu 1-4 pe teren propriu în fața campioanei Milsami Orhei, dar antrenorul Andrian Sosnovschi a tras câteva concluzii optimiste după prestația echipei. „Am jucat împotriva campioanei. Trebuia să fim organizați în apărare. Am avut destule momente să înscriem. Sunt mulțumit de multe aspecte, dar iarăși am primit gol pe primele minute, […]
Ieri
22:50
Petrocub Hîncești și-a confirmat statutul de favorită și a câștigat fără emoții pe terenul Daciei Buiucani, scor 2-0, în etapa a 13-a din Liga 7777. „Leii” lui Shota Maharadze au început meciul în forță și au deschis scorul în minutul 23, prin Victor Bogaciuc, care a profitat de pasa perfectă venită de la căpitanul Ion […]
18:40
Milsami Orhei a făcut spectacol în primul meci al etapei a 13-a din Liga 7777, faza I, impunându-se categoric pe terenul ultimei clasate, Spartanii Sportul, scor 4-1. Pe un teren unde gazdele sperau la surpriză, băieții lui Igor Picușceac au început tare: Justice Chigorizim Ohajunwa a deschis scorul în minutul 5, profitând de o gafă […]
11:30
Spartanii și Politehnica se agață de ultimele șanse, Milsami și Petrocub trag la podium, iar duminică seara Chișinăul se oprește pentru El Clasico de Moldova! Etapa cu numărul 13 din Liga 7777 vine cu un program spectaculos, întins pe două zile, și promite emoții de la un capăt la altul. 1. Zimbru – Sheriff: […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Victorie de vis pentru FC Botoșani! Ștefan Bodișteanu, parte din succesul cu 3-1 împotriva FCSB. Moldoveanul a intrat pe final și a contribuit la un nou rezultat istoric al echipei lui Leo Grozavu. Botoșani urcă pe locul 2 în Superliga României! FC Botoșani continuă să surprindă plăcut în Superliga României! Moldovenii au învins FCSB cu […]
16:00
Victor Stînă, mijlocașul de 27 de ani al naționalei Moldovei, schimbă echipa și campionatul! Fotbalistul a semnat cu Bnei Yehuda Tel Aviv, formație din liga a doua israeliană, și deja a efectuat primul antrenament alături de noii săi colegi. „Sunt fericit să încep un nou drum” Stînă a transmis un mesaj emoționant după semnarea contractului:„Sunt […]
15:30
Așteptarea a luat sfârșit! Duminică, pe 21 septembrie, ora 19:00, Chișinăul se oprește pentru derby-ul suprem al fotbalului moldovenesc: Zimbru – Sheriff, un nou episod al unei rivalități istorice botezate de fani „El Clasico de Moldova”. În tur, „galben-verzii” au produs senzația și au învins cu 3-2 chiar la Tiraspol. Acum, elevii lui Oleg Kubarev […]
15:00
El Clasico de Moldova! Sheriff vrea răzbunare după 2-3 în tur, Zimbru visează la o dublă istorică! # FOTBAL.Click
Stadionul „Zimbru” va exploda duminică seara, 21 septembrie, de la ora 19:00, la marele duel dintre „zimbrii” din Chișinău și „viespile” din Tiraspol. Atmosferă incendiară, duel de orgolii și miză uriașă în Liga 7777! Așteptarea a luat sfârșit: Moldova își trăiește din nou propriul „Clásico”! Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol se întâlnesc în etapa a […]
14:30
Sheriff Tiraspol are un nou stâlp în defensivă! Senegalezul Baye Assane Ciss, fundaș de doar 21 de ani, a bifat deja primul meci în tricoul „viespilor”, victoria cu 2-0 în fața celor de la Petrocub, și promite să devină un nume greu în Super Liga. Într-un interviu pentru presa clubului, tânărul african a vorbit despre […]
17 septembrie 2025
14:50
Dacă în urmă cu două săptămâni presa din Tel Aviv dezvăluia cererea Federației Israelului către UEFA, acum oficialii de la Chișinău confirmă că decizia finală este tot mai aproape. Butelschi: „Un caz fără precedent” Secretarul general al FMF, Serghei Butelschi, a explicat pentru Moldfootball.com cum stau lucrurile:„Un termen-limită clar nu există. Posibil ca până la […]
14:00
Rețele false destructurate, milioane de aprecieri blocate și un Centru Electoral lansat: TikTok promite să curețe spațiul online înainte de parlamentarele din 28 septembrie Republica Moldova intră pe ultima sută de metri înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, iar platforma TikTok anunță un val de măsuri dure pentru a proteja integritatea votului și a […]
13:30
Portalul SofaScore a publicat echipa etapei a 12-a din Faza I a Ligii 7777, iar printre remarcați se află jucători de la Sheriff, Zimbru, Petrocub, Politehnica și Spartanii. Cel mai înalt rating l-a bifat Daniel Cucer (Politehnica UTM) – 8.9, după un meci de excepție contra formației Spartanii Sportul. Cine a prins echipa etapei? Echipa […]
08:20
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal s-a reunit pe 16 septembrie la Casa Fotbalului din Chișinău, într-o ședință de lucru la care au participat cei 7 membri desemnați de Adunarea Generală a FMF. În cadrul întâlnirii, oficialii au aprobat o hotărâre cu impact direct asupra denumirii principalei competiții interne. Concret, s-a decis modificarea Hotărârii […]
16 septembrie 2025
23:40
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a aprobat marți, cu unanimitate de voturi, numirea lui Lilian Popescu în funcția de selecționer al naționalei Moldovei. Decizia vine după propunerea Comitetului de Antrenori al FMF, condus de Dănuț Oprea, care a analizat mai multe candidaturi. „A fost greu pentru că au fost multe discuții pro și […]
15:40
Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei! Debut incendiar cu România pe Arena Națională # FOTBAL.Click
Comitetul Executiv al FMF a decis! Lilian Popescu a fost numit în funcția de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova, alegerea fiind votată în unanimitate. Antrenorul de 50 de ani, originar din Fălești Noi, vine cu o experiență vastă și un palmares impresionant în fotbalul moldovenesc. Palmares impresionant în fotbalul din Moldova Popescu a […]
15 septembrie 2025
16:20
Campionatul Moldovei adună emoții la fiecare etapă, dar întrebarea e simplă: unde alegi să urmărești meciurile echipei tale favorite?Unii nu concep fotbal fără atmosfera din tribune, alții preferă confortul canapelei și transmisiunile TV, iar mulți rămân conectați doar prin rezumate și highlights. ️ Spune-ți părerea și votează mai jos – vrem să știm cum se […]
11:40
VIDEO // Derby decis în 4 minute! Sheriff doboară Petrocub! 2-0 și „viespile” rămân lideri în Liga 7777 # FOTBAL.Click
Derby-ul etapei a 12-a din Liga 7777 a fost adjudecat clar de Sheriff Tiraspol, care s-a impus cu 2-0 în fața rivalei Petrocub Hîncești. Tiraspolenii au rezolvat meciul în doar patru minute, prin golurile lui Qais Ghanem și Soumaila Magassouba, și au confirmat încă o dată că rămân favoriți la titlu. Două lovituri rapide, Petrocub […]
14 septembrie 2025
23:20
FC Politehnica UTM a făcut spectacol în etapa a 12-a din Liga 7777 și a învins CSF Spartanii Sportul cu 4-1, într-un meci jucat pe Stadionul sătesc din Suruceni. „Studenții” au dominat de la un capăt la altul și și-au trecut în cont o victorie clară, care le dă încredere înaintea duelului de la Bălți. […]
12:40
Ce start pentru tânărul internațional moldovean Ștefan Bîtcă (19 ani) la noua sa echipă, Zalaegerszegi TE din prima ligă a Ungariei! Transferat recent de la Zimbru Chișinău, mijlocașul a debutat sâmbătă, 13 septembrie, în Cupa Ungariei și a contribuit decisiv la cea mai mare victorie din istoria clubului: 13-0 cu Vásárosnamény. Intrat pe teren în […]
12:00
VIDEO // Ion Nicolaescu marchează din nou! Moldoveanul a înscris pentru Maccabi în 4-1 cu Ironi Tiberias # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu (27 de ani) continuă să impresioneze în Israel! Golgheterul all-time al naționalei Moldovei a marcat al doilea său gol din acest sezon pentru Maccabi Tel Aviv, în deplasarea câștigată cu 4-1 contra formației Ironi Tiberias. Nicolaescu a înscris în minutul 45, transformând o lovitură de la 11 metri pe care tot […]
10:20
FC Milsami a câștigat cu mari emoții duelul cu Dacia Buiucani, scor 3-2, în etapa a 12-a a Ligii 7777. „Vulturii roșii” au condus cu 3-1, au jucat în inferioritate numerică mai bine de 20 de minute, dar au tremurat pe final, când oaspeții au redus din diferență. Start perfect pentru „vulturi” Orheienii au început […]
10:00
FC Zimbru a dat recital în primul meci al etapei a 12-a din Liga 7777 și a învins CSF Bălți cu 2-0, în fața propriilor fani. Chișinăuienii au controlat jocul, au avut mai multe ocazii și au făcut spectacol prin golurile semnate de Amoroso și Bruno Paz. Amoroso și Paz, eroii serii Prima repriză a […]
12 septembrie 2025
16:40
Antrenorul de portari al Moldovei: „Rușinea de la Oslo rămâne, dar am avut și clipe istorice” # FOTBAL.Click
Ecourile dezastrului din Norvegia continuă. Denis Romanenco, antrenorul de portari al naționalei Moldovei, și-a cerut scuze public pentru umilința istorică de la Oslo, unde „tricolorii” au pierdut cu 1:11. În același timp, Romanenco i-a adus un omagiu selecționerului Serghei Cleșcenco, care și-a anunțat demisia. „O rușine și o umilință fără precedent” „Îmi cer scuze de […]
11 septembrie 2025
19:00
La doar două zile după umilința istorică de la Oslo, unde „tricolorii” au fost spulberați de Norvegia cu 11:1, selecționerul Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de antrenor al echipei naționale. FMF analizează situația Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat că situația de la naționala de seniori, dar și de la alte reprezentative, va fi dezbătută […]
11:20
Agentul nr.1 din Moldova, după 1–11 cu Norvegia: „Profesionalismul? O glumă. Ambiția? Doar în povești” # FOTBAL.Click
Umilința istorică de la Oslo, unde Moldova a fost pulverizată de Norvegia cu 11:1, continuă să nască ecouri puternice. Cel mai de succes agent de fotbaliști de la noi, Leonid Istrati, fost jurnalist sportiv, a răbufnit pe Facebook și a lansat un mesaj extrem de critic la adresa jucătorilor naționalei. „Jucători cu ghete colorate și […]
10 septembrie 2025
21:10
Avram dezvăluie culisele serii negre: „Haaland mi-a spus că trebuia să marcheze din nou” # FOTBAL.Click
Portarul naționalei Moldovei, Cristian Avram, a trăit marți seara cea mai grea partidă din carieră: 11 goluri primite pe „Ullevaal Stadion”, înfrângerea istorică cu Norvegia. Totuși, după fluierul final, goalkeeperul de 31 de ani a dezvăluit o discuție surprinzătoare avută chiar cu Erling Haaland. Haaland, respect pentru Avram „Am vorbit cu Erling. Mi-a spus: «Nu […]
00:50
Naționala Moldovei a trăit un coșmar pe „Ullevaal Stadion” din Oslo, unde a fost spulberată de Norvegia cu scorul incredibil de 11:1, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Este cea mai dură înfrângere din istoria „tricolorilor”, depășind precedentul record negativ, 0:8 cu Danemarca, din 2021. Prima repriză – recital Haaland și Ødegaard Nordicii au deschis scorul […]
9 septembrie 2025
13:40
Savinov înainte de Norvegia – Moldova: „În momente grele, echipa are nevoie de sprijin, nu de critici” # FOTBAL.Click
Antrenorul moldovean Alexei Savinov, aflat într-o formă de excepție în Bulgaria cu FC Fratria (7 victorii din 7 etape în liga secundă), a vorbit despre situația dificilă a naționalei Moldovei înaintea duelului cu Norvegia din preliminariile CM 2026. „După Israel, jucătorii sunt datori suporterilor” „Personal, aștept de la băieți să arate caracter în primul rând. […]
13:20
Mijlocașul naționalei Moldovei, Vadim Rață, a vorbit cu presa înaintea duelului de la Oslo cu Norvegia și a recunoscut că „tricolorii” traversează o perioadă dificilă. Căpitanul a transmis însă și un mesaj de încredere și de scuze către suporteri după eșecul dureros cu Israel (0:4). „Norvegia e favorită, dar putem prinde o zi bună” „E […]
08:20
Selecționerul Moldovei, înainte de Norvegia: „Doar dorința și caracterul ne pot ajuta” # FOTBAL.Click
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a susținut o conferință de presă înaintea duelului de la Oslo cu liderul grupei, Norvegia, și a recunoscut că echipa sa pornește cu șansa a doua. Totuși, revenirea lui Ion Nicolaescu aduce un plus de încredere în tabăra „tricolorilor”. „Norvegia e una dintre cele mai puternice echipe din Europa” „Înțelegem că […]
8 septembrie 2025
23:20
Presa din Oslo, fără milă: „Moldova e cel mai slab adversar, Norvegia trebuie să facă show!” # FOTBAL.Click
Norvegia se pregătește de confruntarea cu Moldova într-o atmosferă electrizantă și cu o presiune suplimentară venită chiar din partea propriei prese: victoria nu este suficientă, ea trebuie să fie categorică. După succesul zdrobitor cu 5–0 obținut în deplasare la Chișinău, așteptările sunt uriașe pentru partida de pe Ullevaal Stadion, unde se cere un nou festival […]
22:40
Conferință cu surprize: Cleșcenco uimit de prețurile din Norvegia – „O pâine, 8 euro?!” # FOTBAL.Click
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a vorbit la Oslo înaintea confruntării cu Norvegia și a recunoscut superioritatea adversarului. Totuși, conferința de presă a avut și un moment neașteptat, tehnicianul „tricolorilor” glumind pe seama prețurilor ridicate din Norvegia. „Norvegia are cel mai bun atac pe care l-am văzut” „Norvegia e favorita grupei, am spus asta și înainte […]
22:00
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi (25 de ani) și-a schimbat echipa, dar nu și orașul! Atacantul s-a transferat de la CFR Cluj la rivala locală Universitatea Cluj, mutare confirmată oficial de ambele cluburi. Postolachi vine după un sezon și un sfert în Gruia, unde a adunat 51 de meciuri, 7 goluri și 2 assisturi în toate […]
21:40
Norvegia pregătește spectacol cu Moldova pe Ullevaal: „Trebuie să blocăm contraatacurile lor!” # FOTBAL.Click
Norvegia merge perfect în preliminariile CM 2026, cu 4 victorii din 4 posibile, iar mâine se pregătește să înfrunte Moldova pe un „Ullevaal” arhiplin. Echipa lui Ståle Solbakken e mare favorită după 5-0 în tur și caută să-și păstreze parcursul fără greșeală. Solbakken: „Trebuie să blocăm contraatacurile Moldovei” Selecționerul nordic e convins că va avea […]
21:10
Transfer oficializat! Daniel Dumbrăvanu (23 de ani), fundașul central al naționalei Moldovei, a fost împrumutat de CFR Cluj la FC Voluntari, formație din Liga 2 a României. Acordul este valabil până la finalul acestui sezon. De la Genoa la Voluntari Crescut la Zaria Bălți, Dumbrăvanu a evoluat în preliminariile Europa League la o vârstă fragedă, […]
11:10
Fotbalul feminin din Moldova oferă din nou meciuri cu multe goluri și faze spectaculoase! În etapa a 5-a a sezonului 2025/26 din Liga Națională, disputată ieri, 7 septembrie, campioana en-titre Agarista-CSF Anenii Noi 2020 a zdrobit-o pe Real Succes ȘS11, scor 6-2, iar Zimbru Chișinău a trecut fără emoții de CF Nistru-Cioburciu, scor 4-0. […]
7 septembrie 2025
22:20
Breaking News // Internaționalul Moldovei, de la CFR la U! Postolachi agită apele în Superliga # FOTBAL.Click
Mutare surprinzătoare pe piața transferurilor din România! Potrivit gsp.ro, internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi (25 de ani) pleacă de la CFR Cluj și va îmbrăca tricoul marii rivale, U Cluj. Oferta de 75.000 de euro a fost acceptată de patronul Ioan Varga, iar atacantul va încasa un salariu lunar de 15.000 de euro la noua echipă. […]
11:00
Guzun după 0:4 cu Israel: „Au evoluat cu teamă și nu au fost pregătiți de ritmul Israelului” # FOTBAL.Click
Fostul fundaș al naționalei Moldovei, Alexandru Guzun, a comentat pentru scor.md eșecul usturător al tricolorilor contra Israelului (0:4) și a analizat problemele echipei, dar și provocarea uriașă care urmează la Oslo, împotriva Norvegiei. „Israel a dictat jocul de la un capăt la altul” „Meciul s-a jucat cu un avantaj clar pentru Israel, care ne-a depășit […]
6 septembrie 2025
22:30
Moldoveanul Denis Rusu, goalkeeper-ul lui Unirea Slobozia, trece printr-un moment dificil. Deși era liderul paradei în campionatul României, cu nu mai puțin de 31 de intervenții decisive și o medie SofaScore de 7.47, portarul a suferit o accidentare teribilă la antrenament. Conform anunțului oficial al clubului, Rusu a fost lovit de ghinion la o ședință […]
21:30
Breaking News // UEFA decide: Israel a cerut ca duelul cu Moldova să se joace la Chișinău # FOTBAL.Click
Surpriză uriașă în campania de calificare la CM 2026. Federația Israelului a depus o cerere oficială către UEFA pentru ca ultimul meci din preliminarii, cel cu Moldova, să nu se mai dispute la Debrecen (Ungaria), ci chiar la Chișinău! Motive financiare și logistice Potrivit presei din Tel Aviv, israelienii invocă mai multe motive. În primul […]
21:20
Mijlocașul moldovean Petru Neagu revine în Liga 7777 și îmbracă din nou tricoul lui CSF Bălți. Fotbalistul de 25 de ani a semnat un nou contract cu formația din nordul țării, după ce și-a încercat norocul în fotbalul românesc. În ianuarie 2024, Neagu a ajuns la Dinamo București, unde a bifat 12 meciuri și a […]
21:00
Sheriff Tiraspol a făcut show în amicalul disputat contra Daciei Buiucani. „Viespile” au arătat poftă de gol și au defilat cu un 5-0 categoric, semn că noul antrenor, Vadim Skripcenko, a adus deja un aer proaspăt în vestiar. Golurile au venit din toate zonele terenului: Sumaïla Magassouba a deschis balul, Qays Ghanem și Luis Phelipe […]
