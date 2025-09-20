Jardan servește, Bogaciuc finalizează! „Leii” mușcă din nou în Liga 7777

22:50

Naționala Israelului vine la Chișinău cu 6 puncte din 9 posibile și visează la Mondialul din 2026. Înaintea confruntării cu Moldova, căpitanul Eli Dasa a vorbit deschis despre șansele echipei și presiunea momentului. „Va fi greu să ajungem la Mondial, dar este posibil. Mâine vom face tot ce putem pentru a face un pas către […]