Scandal uriaș la Balonul de Aur! Marele favorit, nu poate fi prezent la Paris

21:30

Surpriză uriașă în campania de calificare la CM 2026. Federația Israelului a depus o cerere oficială către UEFA pentru ca ultimul meci din preliminarii, cel cu Moldova, să nu se mai dispute la Debrecen (Ungaria), ci chiar la Chișinău! Motive financiare și logistice Potrivit presei din Tel Aviv, israelienii invocă mai multe motive. În primul […]