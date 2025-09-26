„Cineva îmi sună la ușă. Fuga, zvârle tot după stencă”. CNA a publicat interceptări de la descinderile de astăzi

10:20

Astăzi, la judecătoria Chișinăul cu sediul în sectorul Ciocana, a avut loc ședința de judecată, în care lui Vlad Plahotniuc urma să îi fie aduse la cunoștință mandatele de arest emise anterior. Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de jucată. Procurorul Alexandru Cernei, cel care instrumentează dosarele, a explicat că instanța a primit două […] Articolul VIDEO Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la prima ședință de judecată. Explicațiile procurorului apare prima dată în Realitatea.md.