„Cineva îmi sună la ușă. Fuga, zvârle tot după stencă”. CNA a publicat interceptări de la descinderile de astăzi
Realitatea.md, 26 septembrie 2025 14:00
Centrul Național Anticorupție a publicat interceptări audio ale discuțiilor persoanelor vizate în cauza penală privind coruperea alegătorilor de către o formațiune politică. Vineri dimineața, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în mai multe localități din raionul Criuleni „Cinea îmi sună la ușă. – Nu știu cine…nu răspund. Fuga că trage și de ușă. […]
Propagandistul rus Tigran Keosaian, regizor și prezentator tv, a decedat. Despre asta a anunțat vineri, 26 septembrie curent, soția sa, propagandista Margarita Simonean, redactorul-șef al agenției și televiziunii „Россия Сегодня". „În această noapte, Tigran a plecat către Creator", a scris Simonean, rugându-și apropiații să nu o contacteze la moment. Presa rusă scrie că despre faptul […]
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) a exclus cu majoritate de voturi în ședința de vineri, 26 septembrie curent, candidații Partidului „Inima Moldovei" din lista Blocului electoral Patriotic (al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei). Fiind atestată în consecință că nu este respectată cota de gen, s-a dispus repoziționarea timp de 24 de ore începând cu […]
Trei cetățeni ucraineni, prinși încercând să mituiască polițiștii de frontieră la intrare în Moldova # Realitatea.md
Trei cetățeni ucraineni au fost surprinși în această săptămână în timp ce încercau să mituiască polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei „Mirnoe", pe sensul de intrare în Republica Moldova. Tentativele de corupere activă au fost dejucate datorită vigilenței și profesionalismului angajaților Poliției de Frontieră. Cei trei bărbați, cu vârste de 38, […]
Membrii și simpatizanții Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei protestează la Comisia Electorală Centrală, unde urmează să fie luată o decizie cu privire la participarea la alegeri a formațiunii conduse de Irina Vlah, componentă a blocului, transmite IPN. Participanții la acțiune au acuzat guvernarea că încearcă să elimine din cursa electorală […]
Tragedie la un spital din România. 6 copii au murit după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă # Realitatea.md
Șase copii au decedat la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă. Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică, transmite G4media.ro. Totodată, despre acest caz s-a autosesizat și polițiștii. „Ca urmare a unui articol de presă apărut în mass media, în cuprinsul căruia se face […]
Judecătoria Chișinău va activa în regim special în zilele de 27 și 28 septembrie, în contextul alegerilor parlamentare # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău informează că în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, zilele de odihnă 27–28 septembrie au fost declarate lucrătoare pentru personalul implicat în examinarea cauzelor electorale. Decizia a fost luată în baza dispoziției Consiliului Superior al Magistraturii nr. 85 din 25 august 2025 și prevede implicarea judecătorilor specializați în contencios administrativ, asistenților judiciari, […]
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat un apel către cetățeni înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că miza scrutinului nu este doar componența viitorului Parlament, ci direcția strategică a Republicii Moldova. Astfel, Mihai Ghimpu îi îndeamnă pe cetățeni să voteze PL sau PAS. „Pe 28 septembrie nu se va face unirea, nu […]
Vladimir Andronachi a fost depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane de lei # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată de peste 10 milioane lei la ex-deputatul în Parlament, Vladimir Andronachi. ANI a stabilit o diferență vădită de 4 097 865,32 lei între proprietatea dobândită și veniturile obținute. De asemenea, a fost depistată o diferență substanțială de 6 049 472,52 lei între averea dobândită, veniturile […]
Până la 9 mii de dolari pentru o trecere ilegală. Un bărbat arestat și plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, originar din municipiul Bălți, a fost reținut și ulterior arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat a mai multor migranți ucraineni. Cazul a fost documentat în această săptămână de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub coordonarea Procuraturii […]
Din nou percheziții! 9 persoane din Criuleni, vizate într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor # Realitatea.md
În această dimineață, 26 septembrie, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională. Nouă persoane sunt vizate. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani și bunuri în scopul determinării unor persoane să își […]
COVID-19 bate în retragere! Câte cazuri au fost înregistrate în perioada 15 – 21 septembrie # Realitatea.md
În perioada 15 – 21 septembrie, au fost înregistrate 305 cazuri de COVID-19, în scădere cu 58% față de săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 99 (32%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani, transmite Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). De asemenea, specialiștii ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: păstrarea […]
„Votați și primiți bani”. Un bărbat, arestat preventiv pentru 30 de zile pentru corupere electorală # Realitatea.md
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii luate pe 25 septembrie 2025, într-un dosar penal privind suspiciunea de corupere electorală la Bălți. Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul este bănuit că a participat la racolarea de persoane în scopul influențării votului în favoarea unui candidat la alegerile parlamentare din 28 […]
Acord semnat de Moldova și Elveția: Bunurile recuperate din activități ilicite vor fi folosite pentru dezvoltarea țării # Realitatea.md
Republica Moldova și Elveția au semnat joi, 25 septembrie, un acord privind combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale. Acordul are ca obiectiv îmbunătățirea rezultatelor țării noastre în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, cu scopul de a mobiliza bunurile și veniturile recuperate din activități ilicite pentru dezvoltarea social-economică. Resursele financiare recuperate vor fi folosite […]
Contestația PSRM la Curtea Constituțională pentru a proteja partenerii Blocului de scoaterea din cursa electorală # Realitatea.md
Socialistul Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, a contestat la Curtea Constituțională sintagma art. 21 alin. 8 din Legea partidelor politice care prevede posibilitatea limitării activității partidelor în campania electorală. El consideră corect că până la 14 iunie 2025 era interzisă limitarea activității partidelor politice pe perioada campaniei electorale, iar responsabil de procesul electoral era CEC. „La […]
Alegerile parlamentare din 2025 vin într-un moment de cotitură: de la simbolismul „statutului de candidat" la mecanismele concrete ale aderării la UE. Pentru Chișinău, fiecare pas spre Europa înseamnă reziliență; pentru Moscova, costuri mai mari de constrângere, scrie carnegieendowment.org. Miza depășește Moldova. O întoarcere ar slăbi Ucraina și ar afecta credibilitatea extinderii UE. În schimb, […]
VIDEO Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – locul unde copiii învață siguranţa rutieră # Realitatea.md
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul Dumitru Rîșcanu din str. Braniștii devine din nou inima sectorului Rîșcani, cu zone de agrement și spații dedicate sportului și recreerii. Modernizarea acestui parc, unul dintre cele mai mari spații verzi din Chișinău, cu o suprafață de peste 6 hectare, s-a desfășurat în […]
Vor fi retipărite buletinele de vot destinate secției 32/12 pentru secția de votare din Ottawa, Canada. Solicitarea a parvenit de la Ministerul Afacerilor Externe, explicând îngrijorarea că nu va ajunge lotul tipărit din cauza grevei Poștei. Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au votat cu majoritate de voturi (șase pentru; trei abțineri) în ședința de vineri, […]
VIDEO Droguri de aproape jumătate de milion de lei, confiscate de polițiști. Doi bălțeni – reținuți # Realitatea.md
O tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi comercializat substanțe narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. Tânărul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa în doze mici, destinate ascunderii […]
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de înghețuripe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 27 – 29 septembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer, se vor înregistra înghețuri cu intensități cuprinse între -1 […]
Încasări record la Bugetul de stat: 1,17 miliarde de lei colectați într-o singură zi # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că, la data
AUDIO „Nu e dorința mea, e comanda șefului”. Membrii rețelei Șor, mobilizați să voteze pentru Blocul ”Patriotic” # Realitatea.md
Gruparea criminală Șor își mobilizează rețeaua ilegală, formată pe teritoriul Republicii Moldova, în susținerea Blocului ”Patriotic”. Jurnaliștii de la Deschide.md au intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună […] Articolul AUDIO „Nu e dorința mea, e comanda șefului”. Membrii rețelei Șor, mobilizați să voteze pentru Blocul ”Patriotic” apare prima dată în Realitatea.md.
Incendiu în subsolul unui magazin de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Două frigidere, distruse de flăcări # Realitatea.md
Ieri, 25 septembrie, în jurul orei 21:57, un incendiu a izbucnit într-o încăpere de producție aflată în subsolul unui magazin situat pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, focul a cuprins o cameră de producere cu o suprafață de aproximativ 30 […] Articolul Incendiu în subsolul unui magazin de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Două frigidere, distruse de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
Activitatea la frontiera Cahul–Oancea, sistată temporar din cauza unei pene de curent # Realitatea.md
O pană de curent a avut loc la postul vamal de frontieră Cahul–Oancea vineri, 26 septembrie. Echipa tehnică a intervenit la fața locului pentru remedierea defecțiunii, iar pe durata lucrărilor activitatea postului este suspendată temporar. Serviciul Vamal îndeamnă călătorii să evite întârzierile și să aleagă din timp alte puncte de trecere a frontierei, cum ar […] Articolul Activitatea la frontiera Cahul–Oancea, sistată temporar din cauza unei pene de curent apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a redus prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru anul 2025 de la 1,8% la 1,5%, dar a menținut la 3,8% estimarea pentru 2026, potrivit unui nou raport publicat joi, 25 septembrie, scrie BANI.MD. BERD explică revizuirea prognoei de creștere economică prin „performanța slabă a agriculturii și […] Articolul BANI.MD: BERD taie prognoza pentru Moldova. Doar 1,5% creștere în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Viorel Banaga a fost printre primii moldoveni care au plecat în Italia, la începutul anilor ’90. Acolo a studiat și a muncit în domenii dintre cele mai diverse, acumulând experiență pentru viitor. După două decenii petrecute peste hotare, a decis să revină acasă și să își construiască propria afacere. „Eram printre primii moldoveni careu au […] Articolul VIDEO După 20 de ani de muncă în diaspora, Viorel Banaga a adus Italia în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Război sfânt: Cum Rusia a recrutat preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova # Realitatea.md
Rusia a finanțat pelerinaje la Moscova pentru mai mulți preoți ortodocși din Republica Moldova, oferindu-le la întoarcere carduri de debit încărcate cu sute de dolari. În schimb, clericii ar fi creat canale pe Telegram pentru a influența alegerile, avertizând împotriva integrării europene și promovând „valorile tradiționale” în opoziție cu ceea ce numesc „Europa gay”. Părintele […] Articolul Război sfânt: Cum Rusia a recrutat preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi, în jurul orei 09:42, Poliția a fost alertată prin serviciul unic 112 despre o posibilă amenințare cu bombă la sediul Judecătoriei Buiucani din capitală, acolo unde urma să fie adus și fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de Cristina Talpă, purtătoarea de cuvânt a Poliției Capitalei. Apelul […] Articolul Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urmează să fie adus Vlad Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la prima ședință de judecată. Explicațiile procurorului # Realitatea.md
Astăzi, la judecătoria Chișinăul cu sediul în sectorul Ciocana, a avut loc ședința de judecată, în care lui Vlad Plahotniuc urma să îi fie aduse la cunoștință mandatele de arest emise anterior. Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de jucată. Procurorul Alexandru Cernei, cel care instrumentează dosarele, a explicat că instanța a primit două […] Articolul VIDEO Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la prima ședință de judecată. Explicațiile procurorului apare prima dată în Realitatea.md.
Ion Ceban, către locuitorii capitalei: Cele mai mari investiții europene le avem anume la Chișinău # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj locuitorilor din Chișinău în care a vorbit despre activitatea sa din ultimii ani și despre planurile de viitor. El a subliniat că a fost „primarul tuturor”, atât al celor care l-au votat, cât și al celor care nu i-au acordat încrederea. Ceban a amintit că, în 2019, […] Articolul Ion Ceban, către locuitorii capitalei: Cele mai mari investiții europene le avem anume la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
O tânără de 20 de ani este căutată de polițiști după ce a dispărut joi, 25 septembrie. Ea a plecat de la Colegiul din Cahul, unde își face studiile, și nu s-a mai întors. Semnalmente: Înălțime 1,50 m, corpolență medie, păr negru și ochi căprui. În momentul plecării, aceasta purta pantaloni albaștri, maletă gri și […] Articolul Alertă la Cahul! O tânără a dispărut fără urmă după ce a plecat de la colegiu apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO „Nu știu” și „Nu am fost informat” – ce a declarat avocatul lui Plahotniuc despre clientul său # Realitatea.md
Lucian Rogac, avocatul fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, s-a prezentat joi la sediul unei instanțe de judecată, unde urmează să fie examinate aspecte din dosarele penale care îl vizează pe fostul politician. Întrebat de jurnaliști despre poziția clientului său, Rogac a oferit răspunsuri ezitante și greu de înțeles, evitând detalii clare despre apărare, […] Articolul VIDEO „Nu știu” și „Nu am fost informat” – ce a declarat avocatul lui Plahotniuc despre clientul său apare prima dată în Realitatea.md.
Duminică, 28 septembrie, Republica Moldova va fi din nou în fața unei alegeri decisive. Cetățenii sunt chemați la urne pentru a alege noul Parlament, constituit din 101 deputați. Pe buletinul de vot sunt înscriși 23 de concurenți electorali,15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Blocul BUN s-a retras oficial din cursă, însă, […] Articolul Angela Caraman, președinta CEC, invitată la emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova între fantasmele Kremlinului și destinul european. Op-Ed de Corneliu Bjola # Realitatea.md
Pe 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a publicat un comunicat alarmist: Bruxelles ar complota pentru falsificarea alegerilor, NATO și-ar concentra trupele la graniță, iar Transnistria ar fi scena unor provocări armate. Textul abundă în contradicții semantice – „regimuri totalitar-liberale”, „dictatură sub masca democrației” – și seamănă mai degrabă cu un pamflet propagandistic […] Articolul Republica Moldova între fantasmele Kremlinului și destinul european. Op-Ed de Corneliu Bjola apare prima dată în Realitatea.md.
Declarații la Rlive: Este un stereotip că minoritățile etnice din Moldova nu vor să cunoască limba română # Realitatea.md
Cunoașterea limbii române a devenit o prioritate pentru minoritățile etnice din Republica Moldova. Reprezentanții comunităților ucraineană, azeră și romă au declarat, în cadrul emisiunii „Consens Național” de la Rlive TV, că limba română asigură integrarea minorităților etnice în societate. Tot mai mulți azeri din Republica Moldova își înscriu copiii în școli cu predare în limba […] Articolul Declarații la Rlive: Este un stereotip că minoritățile etnice din Moldova nu vor să cunoască limba română apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi este ultima zi de campanie electorală pentru cele 15 partide politice, trei blocuri electorale și patru candidați independenți înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare. Începând de sâmbătă, 27 septembrie, intră în vigoare „ziua tăcerii” – perioadă în care sunt interzise toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și din partea susținătorilor […] Articolul Ultima zi de campanie electorală: De mâine intră în vigoare restricțiile legale apare prima dată în Realitatea.md.
Trump aprobă vânzarea TikTok: Acordul cu americanii, estimat la 14 miliarde de dolari # Realitatea.md
Donald Trump a semnat un decret prezidențial care stabilește condițiile pentru transferul proprietății companiei ce deține aplicația TikTok către o firmă americană. Trump a declarat că el și președintele Chinei, Xi Jinping, au ajuns la un acord pentru a permite TikTok să continue să funcționeze în SUA, separând platforma de socializare de proprietarul său chinez, […] Articolul Trump aprobă vânzarea TikTok: Acordul cu americanii, estimat la 14 miliarde de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 26 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Vladimir Plahotniuc este așteptat la Judecătoria Ciocana 10:00 Conferință de presă cu genericul: „ACCES LA VOT PENTRU TOȚI. Raport de evaluare a integrării dimensiunii de dizabilitate în activitatea partidelor politice din Republica Moldova” 10:00 Ședința de judecată în […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
Fără apă potabilă pe o stradă din Chișinău: Locuitorii sunt îndemnați să-și facă rezerve # Realitatea.md
Apă-Canal Chișinău anunță că astăzi, 26 septembrie, va întrerupe temporar furnizarea apei potabile pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei. „În intervalul 09:00 – 17:00, vineri, 26 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii de pe str. Petricani, 174-212;19-23, inclusiv cu fracții”, se arată într-un comunicat al instituției. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Fără apă potabilă pe o stradă din Chișinău: Locuitorii sunt îndemnați să-și facă rezerve apare prima dată în Realitatea.md.
Coreea de Nord este aproape de a finaliza o rachetă nucleară cu rază de acțiune până în SUA # Realitatea.md
Lee Jae-Myung, a declarat că regimul de la Phenian este tot mai aproape de a finaliza dezvoltarea unei rachete balistice intercontinentale capabile să transporte ogive nucleare până pe teritoriul Statelor Unite. „Fie pentru a câștiga putere în negocierile cu Statele Unite, fie pentru a-și asigura supraviețuirea regimului, Coreea de Nord a continuat să dezvolte rachete […] Articolul Coreea de Nord este aproape de a finaliza o rachetă nucleară cu rază de acțiune până în SUA apare prima dată în Realitatea.md.
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru 26 septembrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro – 19,6468 lei, în creștere cu 0,02 lei; Dolarul american – 16,7221 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc – 3,8712 lei, în creștere cu […] Articolul Leul moldovenesc se depreciază ușor: Cursul BNM pentru 26 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Prognoza meteo pentru 26 septembrie: Cer variabil și temperaturi moderate, cu înghețuri matinale # Realitatea.md
Pe parcursul nopții și al dimineții, se vor înregistra înghețuri izolate. Pentru data de 26 septembrie, meteorologii prognozează un cer variabil, fără precipitații. Temperaturile diurne vor urca până la +18°C, iar pe timpul nopții vor coborî până la +6°C. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge +16°C, iar minimele nocturne vor fi de aproximativ +6°C. […] Articolul Prognoza meteo pentru 26 septembrie: Cer variabil și temperaturi moderate, cu înghețuri matinale apare prima dată în Realitatea.md.
Țările UE vor examina posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar # Realitatea.md
Țările membre ale Uniunii Europene vor dezbate vineri, 26 septembrie curent, pentru prima oară, propuneri privind edificarea unui „zid” de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor, elaborate în viteză după mai multe incursiuni aeriene ale Rusiei, relatează agerpres.ro. Survolul dronelor deasupra aeroporturilor din Danemarca pune de asemenea presiune pe „Bătrânul continent”. Președinta Comisiei Europene, Ursula […] Articolul Țările UE vor examina posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar apare prima dată în Realitatea.md.
Podul de pe strada Mihai Viteazul, deschis integral. Ceban: Proiecte precum acesta trebuie să fie în centrul campaniei # Realitatea.md
Începând de joi, 25 septembrie curent, podul de pe strada Mihai Viteazul este deschis integral circulației. Anunțul a fost făcut de liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban. Potrivit lui, proiectul este cel mai mare pod de acest tip din Republica Moldova și include toate benzile funcționale, spații pietonale, iluminat și infrastructura necesară. Ion Ceban a vizitat […] Articolul Podul de pe strada Mihai Viteazul, deschis integral. Ceban: Proiecte precum acesta trebuie să fie în centrul campaniei apare prima dată în Realitatea.md.
Reacția Blocului Electoral Patriotic după hotărârea Curții de Apel: „Irina Vlah și Inima Moldovei rămân cu noi” # Realitatea.md
Blocul electoral Patriotic condamnă categoric restricționarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Această acțiune este o dovadă clară a dictaturii și a fricii disperate a regimului Maia Sandu–PAS în fața prăbușirii iminente. Potrivit Blocului eclectoral, așa procedează doar cei care știu că poporul le-a întors spatele și că înfrângerea la alegeri este inevitabilă. […] Articolul Reacția Blocului Electoral Patriotic după hotărârea Curții de Apel: „Irina Vlah și Inima Moldovei rămân cu noi” apare prima dată în Realitatea.md.
Rusia, acuzată că desfășoară o campanie de interferență în alegerile parlamentare din Republica Moldova # Realitatea.md
Rusia este acuzată că desfășoară o campanie extinsă de interferență care vizează alegerile parlamentare din Republica Moldova, din 28 septembrie 2025. Obiectivul principal al acestei campanii ar fi consolidarea influenței ruse în țară. Informațiile au fost publicate de Ministerul Apărării al Marii Britanii. Sursa citată precizează că informațiile false și dezinformarea sunt răspândite pe scară […] Articolul Rusia, acuzată că desfășoară o campanie de interferență în alegerile parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera # Realitatea.md
Mariana Rufa, Director Executiv al Asociației Businessului European, și Mila Malairau, Director Executiv al Camerei de Comerț Americane din Moldova, sunt două dintre vocile puternice ale mediului de afaceri care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Ele cred că direcția europeană aduce beneficii reale pentru oameni, comunități și companii. Potrivit acestora, Uniunea Europeană a contribuit […] Articolul Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera apare prima dată în Realitatea.md.
Rechizite pentru 15.000 de copii din toată țara, prin programul „Cutia preșcolarului și școlarului” # Realitatea.md
Copiii din 26 de raioane ale Republicii Moldova primesc, în aceste zile, pachete cu rechizite prin proiectul „Cutia preșcolarului și a școlarului”, finanțat pentru al treilea an consecutiv de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. În acest an, 15.000 de pachete vor ajunge în grădinițe și școli, DRRM sprijinind astfel educația preșcolară, primară și gimnazială […] Articolul Rechizite pentru 15.000 de copii din toată țara, prin programul „Cutia preșcolarului și școlarului” apare prima dată în Realitatea.md.
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal la dezbaterea RLIVE TV: Pe 28 să vă amintiți de marele fotbalist Pelé # Realitatea.md
La dezbaterile organizate joi, 25 septembrie, de RLIVE, au participat Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, și Alexandru Berlinschi, reprezentantul Partidului Nostru. Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a venit cu un mesaj către alegători. „Vă rugăm să nu votați partidele Pro-ruse, Patriotic, Alternativa, Partidul Nostru, dar și alte partide (…)Votați PL, votați PAS, votați pentru UE […] Articolul Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal la dezbaterea RLIVE TV: Pe 28 să vă amintiți de marele fotbalist Pelé apare prima dată în Realitatea.md.
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată până când instanța va decide dacă suspendă formațiunea pentru 12 luni. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, emisă la cererea Ministerului Justiției. Irina Vlah a venit cu o reacție la decizia Curții de Apel. „Decizia de a limita activitatea Partidului Republican „Inima […] Articolul ULTIMA ORĂ Activitatea partidului „Inima Moldovei”, limitată. Reacția Irinei Vlah apare prima dată în Realitatea.md.
