Andrei Năstase, despre extrădarea lui Plahotniuc: „Micile hiene trag acum leul mort de coadă. Eu nu mi-am cumpărat bilet la circ”
Candidatul independent Andrei Năstase a reacționat la revenirea în țară a oligarhului Vladimir Plahotniuc, amintind de lupta sa din ultimul deceniu și criticând dur pe cei care „trag leul mort de coadă”.„Vladimir Plahotniuc a fost adus acasă. După ani de fugă, după arestarea în Grecia și extrădare, un capitol se închide și unul, fără îndoială, plin de anxietate pentru mulți, se deschide”, a scris Năstase pe Facebook.El a acuzat ipocrizia unor politicieni și comentatori care acum îl atacă pe oligarh: „Micile hiene. Trag acum leul mort de coadă, se cred curajoși, scot la iveală glumițele lor de bâlci. Este spectacolul cel mai ieftin și mai laș: să bați pe cel care este deja la pământ, încătușat, cu puterea măcinată. Eu nu mi-am cumpărat bilet la circ”.Năstase a reamintit că, în perioada în care Plahotniuc „controla totul – de la Procuratură la justiție, de la Guvern și Parlament până la bănci și televiziuni”, mulți au preferat să tacă sau să colaboreze, în timp ce el și susținătorii săi „riscau totul” protestând deschis.„Aveați doar două opțiuni: fie colaborați cu el, fie loveați în noi – cei care, fără jocuri politice, luptam deschis și inegal cu Plahotniuc cel atotputernic, nu cu acest prizonier din cătușe”, a punctat Năstase.În mesaj, candidatul independent a subliniat că adevărata anchetă abia începe: „Știe despre fiecare înțelegere obscură, despre fiecare dosar îngropat, despre fiecare mână întinsă pentru a primi sau a cere. Și acum toți cei care au trăit în umbra lui vor privi cu groază spre acest om care le cunoaște toate secretele”.El a ținut să mulțumească celor care i-au fost alături încă din 2015: „Privesc cu respect spre sutele de mii de oameni care au mers alături de mine în lupta pentru eliberarea Republicii Moldova din captivitate. Lor le adresez profundă mea recunoștință. Lupta noastră nu s-a sfârșit”.Totodată, Năstase a lansat un apel direct alegătorilor: „Pe 28 septembrie, vă chem să îmi acordați votul. Împreună, vom așeza țara pe temelia legii, pentru că unde-i lege, nu-i tocmeală, ci doar dreptate și demnitate pentru toți”.
