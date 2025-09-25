Activista Maria Olari, atacată cu „verde de briliant” la o stație din Chișinău. Poliția a deschis o anchetă

Liber TV, 25 septembrie 2025 16:10

Activista civică Maria Olari a fost atacată joi dimineață, 25 septembrie, la o stație de așteptare din Chișinău. Potrivit relatărilor sale, un bărbat mascat ar fi stropit-o cu verde de briliant, după care a fugit de la fața locului.Incidentul a avut loc în jurul orei 9:20. Într-o transmisiune live pe rețelele sociale, Olari a arătat sticla folosită de agresor și a declarat că a solicitat intervenția ambulanței și a Poliției. „Am chemat poliția, care a venit la fața locului. Ambulanța m-a preluat, pentru că am ochii foarte iritați”, a spus activista.Ea a precizat că în zona unde s-a produs atacul există mai multe camere de supraveghere și speră că autorul va fi identificat rapid. „Asta se întâmplă în Republica Moldova, pentru că nu s-a făcut dreptate niciodată. Să vedem ce vor face și de data aceasta”, a menționat Olari.Poliția a confirmat pentru presă că a fost sesizată și că a inițiat o anchetă în acest caz. Oamenii legii urmează să examineze imaginile video și să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Acum 15 minute
16:20
Ion Ceban, mesaj de la Filarmonica Națională, aflată în ruine: „Circul va pleca, dar problemele reale vor rămâne dacă PAS rămâne la guvernare” Liber TV
În joia de dinaintea alegerilor parlamentare, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a declarat că circul va pleca, dar problemele reale vor rămâne dacă PAS va rămâne la guvernare. De la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, aflată în ruine, Ion Ceban a evidențiat starea de degradare a clădirii, pe care a prezentat-o drept un simbol al abandonului infrastructurii și administrației publice din Republica Moldova. „Au condus ministere, au votat pentru privatizări controversate, au acoperit fraude bancare și au semnat pentru ca Vlad Plahotniuc să ajungă prim-ministru. Astăzi, unii încearcă să distragă atenția cetățenilor prin spectacole politice, dar adevăratele probleme rămân nerezolvate.”În acest context, Ion Ceban a îndemnat cetățenii să se mobilizeze și să participe la vot. „Pe 28 septembrie trebuie să facem un vot de protest împotriva acestei situații. Republica Moldova merită dezvoltare, o echipă competentă și un viitor mai bun pentru fiecare”.
Acum 30 minute
16:10
Acum 4 ore
14:10
(FOTO) Susținătorii lui Vlad Plahotniuc, miting la Aeroportul Chișinău: “Dosar politic, justiție capturată” Liber TV
Mai mulți susținători ai lui Vlad Plahotniuc au venit, azi-dimineață, la Aeroportul din Chișinău, acolo unde a aterizat avionul cu care fostul lider al PDM a fost adus de la Atena. În cadrul unui miting pașnic, participanții au condamnat presiunile la care este supus Plahotniuc și au calificat dosarul în care este vizat acesta drept unul politic, scrie vesti24.md.„Nu am văzut nicio dovadă. Vreau să fie o justiție corectă, pentru că azi e el, dar mâine pot fi eu. Cred că trebuie să fie un proces corect unde să fie aduse dovezi clare. Este un dosar politic. PAS își elimină toți concurenții”, a declarat unul dintre participanții la miting.Susținătorii au venit cu mai multe pancarte prin care au acuzat guvernarea de ingerință în justiție și de persecuții politice împotriva oponenților și politicienilor incomozi.„Jos justiția capturată!”, „Salvați Moldova de ciuma galbenă!”, „Plahotniuc, speranța noastră” și „Nu – Maia Sandu, Da – Vlad Plahotniuc” au fost câteva dintre mesajele transmise de grupurile de susținători.
13:30
(VIDEO) Renato Usatîi: „La formarea guvernului voi chema și partidele extra-parlamentare. Contează experiența și cunoștințele, nu formațiunea din care faci parte” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media”, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că exclude orice alianță cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), însă respinge și ideea formării unui guvern pro-rus. „Cu PAS nu vom face coaliție nu pentru că sunt pro-europeni. Nu vom face coaliție, deoarece 80% din candidați nu sunt buni nici de paznici la harbuji. Ei fiind paznici vor fura și harbujii de pe deal. Cu PAS nu vom face coaliție, dar, în același timp, eu nu pot să admit astăzi să avem un guvern pro-rus”, a spus Usatîi. Acesta a subliniat că Partidul Nostru va iniția crearea unui nou guvern, dar pe criterii de profesionalism și merit, nu de apartenență politică: „Unica formulă este ca funcțiile să fie obținute de un partid sau altul doar după experiență și cunoștințe. La masa de negocieri vor fi invitate și partidele extra-parlamentare. Eu nu mă voi așeza astăzi doar cu PAS, socialiștii și Alternativa. Eu voi chema toate partidele extra-parlamentare, care au participat în acest scrutin.” Renato Usatîi a criticat practica politică din ultimii 30 de ani, când la negocieri erau acceptate doar partidele care treceau pragul electoral. „Asta este cea mai mare aberație, care a dus la criză și a creat acest sistem care distruge țara. Pe mine nu mă interesează partidul, poate să acumuleze la alegeri 1-2%, dar dacă el o să-mi prezinte cel mai bun director la Moldsilva, de exemplu, sau cel mai bun ministru pentru un anumit domeniu”, a explicat liderul Partidului Nostru. Totodată, el a acuzat PAS că ar fi împărțit funcțiile publice pe criterii de rudenie și loialitate de partid: „Uitați-vă cum PAS a împărțit funcțiile – doar neamuri, nepoți și membri de partid. Când am fost primar în municipiul Bălți, nu am dat afară pe nimeni din cauza criteriilor politice. Îmi amintesc de o doamnă, șef de direcție, care era cu poza lui Dodon în birou – ea lucrează în Primăria Bălți și în ziua de astăzi.” În opinia lui Usatîi, actuala guvernare încearcă să polarizeze societatea cu mesaje simplificate privind integrarea europeană: „Sperietorile PAS-ului de astăzi se bazează pe toți bloggerii, care spun că alegerile de acum nu sunt despre partide, ci despre aderăm sau nu la UE. Este vai și amar!”﻿
13:00
Liderul fundației „Мф.7:7” din Ucraina: „În Andrei Năstase am văzut un lider care pune oamenii mai presus de politică” Liber TV
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7” și consilier local în regiunea Mikolaiv, Ucraina, și-a anunțat public susținerea pentru candidatura lui Andrei Năstase la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, într-un interviu pentru Coment.md. Belov a declarat că l-a cunoscut pe Năstase în perioada grea a războiului, când Ucraina avea nevoie de sprijin umanitar și solidaritate morală. „Am văzut în el un om cu inimă mare, un lider care nu se uită doar la granițe sau la politică, ci la oameni și la suferința lor. Susținerea mea este una personală, bazată pe faptul că a demonstrat prin acțiuni concrete că îi pasă de oameni”, a spus Belov. Potrivit acestuia, primele colaborări au vizat transporturi de ajutoare umanitare pentru Mikolaiv, organizate cu sprijinul lui Andrei Năstase și al unor parteneri din Chișinău. „Nu doar a vorbit, ci a și acționat. Este un om de cuvânt, care inspiră încredere”, a adăugat liderul fundației. Belov a amintit și de apelul lansat anul trecut pentru copiii ucraineni strămutați, la care Republica Moldova a răspuns cu donații de haine, alimente și medicamente. „Am simțit atunci o legătură frățească între popoarele noastre. Nu a contat politica, ci doar umanitatea”, a subliniat acesta. Referindu-se la programul electoral al lui Năstase, Hordiy Belov a remarcat accentul pus pe sprijinirea familiilor, agricultorilor și tinerilor, precum și angajamentul ferm pentru combaterea corupției. „M-a impresionat faptul că este un pro-european convins, care vrea să aducă Moldova în Uniunea Europeană cu demnitate. În Andrei Năstase am văzut un om care nu se teme să fie vocea celor simpli”, a afirmat el. În mesajul său către cetățenii Republicii Moldova, Belov i-a îndemnat să iasă la vot pe 28 septembrie: „Nu rămâneți indiferenți. Alegeți lideri care să fie aproape de oameni și care să nu uite promisiunile. Eu cred că Andrei Năstase este o astfel de opțiune – un om care nu se teme să apere dreptatea.”
Acum 6 ore
12:30
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de conspirație criminală în procesul privind finanțarea din Libia Liber TV
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un proces privind presupusa finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007 de către regimul lui Muammar Gaddafi, relatează The Guardian. Judecătoarea Nathalie Gavarino a anunțat joi verdictul: Sarkozy a fost condamnat pentru conspirație criminală, dar achitat pentru acuzațiile de corupție, deturnare de fonduri libiene și finanțare ilegală a campaniei electorale. Sentința urmează să fie stabilită, iar fostul președinte, care a negat constant acuzațiile, va face apel. Procurorii au susținut că în 2005, pe când era ministru de interne, Sarkozy și apropiații săi au încheiat un „pact de corupție” cu regimul libian pentru a finanța campania prezidențială din 2007. În schimbul banilor, Parisul ar fi urmat să ofere favoruri diplomatice și să contribuie la reabilitarea imaginii internaționale a lui Gaddafi. Printre cei condamnați se află și Claude Guéant, fost director de campanie și apoi șef de cabinet al lui Sarkozy, găsit vinovat de conspirație criminală și corupție. Brice Hortefeux, fost ministru de interne, a fost condamnat pentru conspirație criminală, dar achitat de acuzația de finanțare ilegală. Éric Woerth, responsabil de finanțele campaniei din 2007 și actualmente membru al partidului lui Emmanuel Macron, a fost achitat. Procesul a fost marcat de moartea bruscă a omului de afaceri franco-libanez Ziad Takieddine, martor-cheie care afirmase în 2016 că a transportat „valize cu bani” de la Gaddafi către echipa lui Sarkozy. Retractarea și ulterior revenirea asupra declarațiilor sale fac obiectul unei anchete separate, în care Sarkozy și soția sa, Carla Bruni, sunt investigați pentru presupuse presiuni asupra martorilor. În vârstă de 70 de ani, Sarkozy, președinte al Franței între 2007 și 2012, are deja două condamnări anterioare: pentru corupție și trafic de influență, precum și pentru cheltuieli ilegale în campania din 2012. În primul caz a purtat pentru câteva luni o brățară electronică, fiind primul fost șef de stat francez supus unei astfel de măsuri.
12:20
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Sunt vizate 7 persoane Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și plăți nejustificate, utilizate pentru susținerea ilegală a unor formațiuni politice. La etapa actuală, 7 persoane sunt vizate în investigațiile ofițerilor anticorupție. În urma perchezițiilor au fost ridicate carduri bancare (PSB), telefoane mobile, purtători de informații și mijloace bănești. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor conexiunilor și probarea faptelor.
12:10
Avocatul lui Plahotniuc: „Extrădarea a fost un spectacol politic regizat de PAS în ajunul alegerilor” Liber TV
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză guvernarea că a folosit procedura de extrădare în scopuri electorale. El a subliniat că „Vlad Plahotniuc a decis să vină singur în Republica Moldova și nu a avut absolut nicio intenție să se eschiveze sau să fugă de justiția de la Chișinău. Vlad Plahotniuc a decis să vină acasă cu un singur scop – să-și demonstreze nevinovăția în instanță”, scrie Telegraph.md. „Așa cum am menționat anterior, Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie”, a declarat Rogac.În același timp, avocatul a criticat încercările guvernării de a-și asuma meritele pentru revenirea clientului său: „Încercările guvernării PAS de a prezenta extrădarea lui Vlad Plahotniuc drept un succes al său arată jalnic. Autoritățile de la Chișinău nu doar că nu au contribuit în niciun fel la venirea acasă a lui Vlad Plahotniuc, însă au încercat să blocheze în repetate rânduri acest demers, pentru a face totul posibil ca extrădarea să se producă în ajunul alegerilor”.Potrivit lui Rogac, „cu încălcarea legislației naționale și internaționale, extrădarea a fost transformată într-un proces public televizat lipsit de bun-simț, absolut imoral și ilegal. Puterea politică din Republica Moldova încearcă să obțină avantaje electorale în urma acestei extrădări, însă cetățenii sunt în drept să cunoască adevărul: nimeni nu și-a dorit această extrădare mai mult decât Vlad Plahotniuc”.
12:00
(VIDEO) Plahotniuc, sub escortă la Chișinău: blocat de poliție să discute cu presa, activiști PAS la aeroport Liber TV
Vlad Plahotniuc a revenit în Republica Moldova în această dimineață, cu o cursă din Grecia. După ce a trecut procedurile de frontieră, el a fost preluat de forțele de ordine și condus rapid spre un microbuz al Poliției, fără a i se permite să discute cu jurnaliștii care l-au așteptat la aeroport, scrie telegraph.mdLa aerogară au venit numeroși reprezentanți ai presei, dar și susținători ai lui Plahotniuc cu pancarte de încurajare. Tot acolo s-au aflat și protestatari apropiați de partidul de guvernare, printre care și Marin Andoni.Activiști ai PAS au fost observați și la Penitenciarul Nr. 13 din capitală.﻿
10:50
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului Liber TV
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, fiindu-i incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.  Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022. Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor efectuate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul, în perioada iulie  – octombrie 2022, activând în calitate de secretar al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, ar fi coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat. Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, acesta ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilegale, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului. În asemenea circumstanțe, învinuitul ar fi acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 1,4 milioane de lei, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale. Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.
Acum 8 ore
10:30
Vlad Plahotniuc a revenit în Republica Moldova după 6 ani: escortă strictă și susținători la aeroport Liber TV
Aeronava la bordul căreia se afla fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, a aterizat în această dimineață pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Revenirea sa în Republica Moldova are loc după mai bine de șase ani de la plecarea din țară. Pe pista aeroportului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție, inclusiv ofițeri ai trupelor speciale Fulger și reprezentanți ai Interpolului. Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, Plahotniuc a coborât din avion purtând un chipiu negru, fiind imediat preluat de oamenii legii și escortat către un transport special. Convoiul de securitate l-a dus direct la Penitenciarul nr. 13, unde autoritățile au pregătit un regim sporit de pază. În fața aeroportului s-au adunat și câțiva susținători ai fostului lider democrat. Aceștia au afișat pancarte cu mesaje precum „Dreptate pentru Moldova” și „Libertate lui Plahotniuc”, exprimându-și nemulțumirea față de extrădare și plasarea acestuia în detenție. Reamintim că Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie 2025 pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să călătorească spre Dubai, fiind însoțit atunci de fostul deputat Constantin Țuțu.
10:10
Un bărbat în vârstă de 75 de ani din satul Caracui, raionul Hîncești, a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână Liber TV
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit primelor informații, bărbatul desfășura lucrări în apropierea bazinului, iar la un moment dat nu a mai fost observat de vecini, care au alertat imediat serviciile de urgență. La fața locului a fost trimis un echipaj de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, aceștia au stabilit că bărbatul se afla la o adâncime de aproximativ 3 metri. Intervenția a fost promptă, în mai puțin de 5 minute, persoana a fost extrasă în siguranță la suprafață. Bărbatul era conștient și nu a suferit careva traumatisme, iar pentru investigații suplimentare a fost preluat de către Serviciul asistență medicală urgentă. Toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite. Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2025, salvatorii au intervenit în 10 cazuri de extragere a persoanelor căzute în fântâni.
Acum 24 ore
18:50
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Au discutat situația politică din țată, dar și au exclus un grup de membri Liber TV
​​​​​Partidul Politic Inima Moldovei a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic. În comunicatul de presă al formațiunii se spune că la ședință au fost abordate chestiuni ce ţin de situaţia politică din Republica Moldova, dar şi subiecte de ordin intern ale formaţiunii. „Mai mulţi vorbitori au menţionat că în această campanie electorală Partidul Republican „Inima Moldovei” şi personal Preşedinta formaţiunii, Irina Vlah, au fost ţinta numărul unu a guvernării, care a folosit cele mai murdare metode pentru a discredita partidul şi a încerca să-l reducă la tăcere. Însă, indiferent de presiunile fără precedent exercitate de guvernare, membrii Consiliului Naţional Politic au declarat că sunt mai decişi ca oricând să lupte pentru realizarea scopurilor stabilite în momentul constituirii formaţiunii”, se spune în comunicat. Tot acolo se precizează că, membrii CNP au examinat activitatea unor membri ai partidului din perspectiva donaţiilor efectuate anterior.  „În baza informaţiilor prezentate, Biroul Executiv al formațiunii a decis excluderea unui grup de membri ai partidului ale căror acţiuni au contravenit principiilor de finanţare transparentă şi corectă”, se mai precizează în document.
17:10
Tipografie clandestină descoperită la Chișinău: materiale instigatoare și propagandă pro-rusă, confiscate de poliție și SIS Liber TV
Polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au destructurat o tipografie clandestină, specializată în producerea și distribuirea de materiale ilegale cu caracter propagandistic și instigator la ură.Potrivit comunicatului Poliției, tipografia funcționa într-o încăpere din Chișinău, fiind dotată cu sisteme de securitate și acces restricționat. Aici erau tipărite publicații cu mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigare la ură pe criterii religioase și tentative de manipulare a opiniei publice, atât în limba română, cât și în rusă.Activitatea era coordonată de doi bărbați de 36 și 48 de ani, originari din raionul Ocnița, care au recunoscut că tirajele erau destinate regiunii de nord a țării. Investigațiile arată că procesul ar fi fost gestionat de un cleric din nordul Moldovei, afiliat Mitropoliei Moldovei și susținător al unei formațiuni politice implicate în campania electorală.În paralel, alți doi bărbați de 33 și 47 de ani au fost identificați la Bălți, unde dețineau un depozit cu peste 18.800 de exemplare ale unei publicații cu același tip de conținut.Una dintre cele trei persoane reținute a recunoscut, în cadrul audierilor, că a efectuat o vizită în Federația Rusă, la invitația organizației „Evrazia”.Cazul este în prezent investigat, iar toate probele și declarațiile urmează a fi analizate pentru stabilirea răspunderii legale a celor implicați.
16:50
Ambasadorul Moldovei la Moscova, convocat la MAE rus: Chișinăul respinge acuzațiile și invocă legislația națională Liber TV
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat miercuri, 24 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, după ce autoritățile de la Chișinău au refuzat acreditarea observatorilor ruși pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.Potrivit unui comunicat difuzat de MAE rus, diplomației moldovene i s-a transmis un protest ferm pentru „refuzul nemotivat” de a accepta atât reprezentanți ai Federației Ruse în cadrul misiunii OSCE/ODIHR, cât și membri ai Camerei Publice a Rusiei în calitate de observatori internaționali.Moscova califică această decizie drept „o încălcare gravă” a angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv a Documentului de la Copenhaga al CSCE din 1990 și a Convenției CSI din 2002 privind standardele alegerilor democratice.„Aceasta este incompatibilă cu valorile democratice la care conducerea moldovenească declară că aderă și reprezintă o nouă manifestare a cursului anti-rus”, se arată în reacția MAE rus.În același timp, partea rusă acuză Chișinăul că prin această decizie „subminează grav încrederea în legitimitatea alegerilor viitoare și în transparența procesului de vot”.Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a confirmat convocarea ambasadorului Lilian Darii și înmânarea unei note de protest. Totuși, MAE menționează că Republica Moldova acționează strict în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale asumate, pentru a asigura un scrutin liber și corect.„Deciziile privind acreditarea observatorilor internaționali se iau conform legislației naționale și angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, în vederea garantării unui proces electoral liber, corect și transparent”, se arată în poziția oficială a diplomației moldovenești.Alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova vor avea loc duminică, 28 septembrie.
Ieri
16:30
Blocul ALTERNATIVA acuză PAS de manipulare: „Așa-zisele buletine false sunt doar materiale de campanie cu mențiunea MODEL” Liber TV
Blocul electoral ALTERNATIVA acuză guvernarea și Poliția de o tentativă de manipulare electorală prin ceea ce numește „operațiunea compromat”. Formațiunea susține că materialele prezentate drept „buletine de vot false” nu sunt altceva decât pliante electorale perfect legale, tipărite în doar 200 de exemplare, fiecare purtând vizibil mențiunea „MODEL”.Potrivit reprezentanților ALTERNATIVA, materialele au fost comandate oficial, achitate prin ordin de plată și destinate exclusiv informării cetățenilor despre procedura de vot. „Acestea erau pliante demonstrative, tipărite pe hârtie obișnuită și nu au intrat niciodată în posesia noastră, întrucât Serviciul Fiscal a refuzat livrarea fără explicații juridice clare”, se arată în comunicatul blocului.Liderul Blocului, Ion Ceban, a criticat dur acțiunile Poliției și ale guvernării:„Astăzi am văzut opt polițiști care au ajuns la o tipografie unde a fost transmis un e-mail oficial, unde există un ordin de plată și un cont achitat. O nouă minciună în deplină complicitate cu organele de stat. Sunt buletine model, pe care scrie explicit «model». Urmau să fie prezentate în cadrul unor materiale video pentru a explica oamenilor cum să voteze și unde să găsească Blocul Alternativa în buletinul de vot”, a declarat Ceban.Acesta a subliniat că fiecare exemplar poartă vizibil inscripția „model” și a cerut scuze publice din partea Poliției și a instituțiilor implicate.Reprezentanții ALTERNATIVA susțin că prezentarea acestor materiale ca „dovezi de fraudă electorală” reprezintă un abuz și o tentativă disperată a PAS de a compromite principalul său concurent. „Poliția este folosită ca bâtă electorală, iar instituțiile statului au devenit instrumente de propagandă. Nu mai asistăm la o simplă campanie, ci la un război hibrid împotriva democrației”, afirmă blocul.Blocul electoral a anunțat că va aduna probe și va iniția acțiuni juridice pentru a sancționa ceea ce consideră a fi „falsuri și dezinformări grave”. Totodată, formațiunea a cerut rectificarea postării Poliției din 24 septembrie 2025 și retragerea informațiilor prezentate publicului.„Noi nu oferim frică, farsă și minciună! Noi oferim respect, onestitate și lege! Aceasta este adevărata ALTERNATIVĂ pentru Republica Moldova”, se arată în încheierea comunicatului.
16:10
CNA și PA au desfășurat peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral Liber TV
În această dimineață, ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție, au descins cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe probe relevante, inclusiv documente,  înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și mijloace financiare. Investigațiile continuă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și acumulării probatoriului necesar pentru adoptarea unei decizii legale.
16:00
(FOTO) La Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost inaugurat „Zidul Istoriei” – un proiect cultural-educațional dedicat personalităților marcante ale spațiului românesc Liber TV
Curtea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a devenit astăzi o adevărată lecție de istorie vie odată cu inaugurarea „Zidului Istoriei”, o lucrare artistică monumentală, semnată de pictorul Florin Radu din Craiova, România. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru a Primăriei Chișinău și Asociația Obștească „UNIREA-ODIP” și Consiliul elevilor din instituție. Lucrarea redă portretele unor mari personalități ale istoriei și culturii românești – Gheorghe Asachi, Grigore Vieru, Regina Maria, Mihai Eminescu, Ștefan cel Mare și Sfânt, Ion și Doina Aldea-Teodorovici, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și alții – oferind elevilor și comunității un spațiu inspirațional, menit să trezească respectul pentru valorile naționale. Evenimentul a reunit cadre didactice, elevi, părinți și oaspeți de onoare. Atmosfera a fost îmbogățită de recitaluri de poezie și cântece patriotice, creând o atmosferă emoționantă și plină de încărcătură simbolică. Totodată, a fost semnat un Acord de colaborare între Pretura sectorului Centru, Asociația „UNIREA-ODIP” și Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte de educație culturală și identitară. „Pentru liceul nostru, Zidul Istoriei reprezintă o adevărată comoară educațională. Elevii vor păși zilnic pe lângă chipurile celor care au marcat istoria noastră și vor înțelege mai bine de ce respectul pentru identitate și tradiții este fundamental. Mulțumim partenerilor și tuturor celor implicați pentru acest dar valoros, oferit comunității Asachi”, a declarat Natalia Bulat, directoarea IPLT ”Gheorghe Asachi”. „Zidul Istoriei nu este doar o lucrare artistică, ci și un instrument educațional de mare valoare. Tinerii din Chișinău trebuie să cunoască istoria, să se inspire din personalitățile care au contribuit la unitatea și cultura noastră. Pretura sectorului Centru va sprijini mereu asemenea inițiative care unesc comunitatea și promovează valorile românești”, a declarat Vadim Hîncu, pretorul sectorului Centru. „Acest proiect arată cât de puternică poate fi legătura dintre educație, cultură și identitate. Zidul Istoriei este o mărturie a faptului că generațiile tinere trebuie să învețe nu doar din manuale, ci și din simboluri vii, care le vorbesc direct despre trecutul și destinul nostru comun. Este datoria noastră să oferim copiilor repere solide, pentru ca ei să devină cetățeni responsabili și implicați”, Vlad Bilețchi, președintele Asociației „UNIREA-ODIP”, profesor de educație pentru societate în cadrul IPLT ”Gheorghe Asachi”. Zidul Istoriei a fost realizat cu migală de pictorul Florin Radu, care a reușit să transpună în culori chipurile unor figuri emblematice ale istoriei și culturii românești. Inițiativa își propune să fie nu doar o operă de artă urbană, ci și un reper educațional și inspirațional pentru elevi, profesori și întreaga comunitate.
15:30
Partidul Democrat Modern denunță presiuni: Ministerul Justiției cere blocarea activității PDMM Liber TV
Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an. PDMM califică acțiunea drept o nouă comandă politică a PAS, care utilizează instituțiile guvernamentale pentru răfuieli politicie și pentru eliminarea oponenților, scrie UNIMEDIA. „În disperare, la final de mandat, PAS nu contenește să-și folosească într-un mod sfidător instituțiile guvernamentale pentru a face presiuni asupra oponenților. Zilele trecute, Ministerul Justiției a cerut Curții de Apel Centru examinarea unei cereri prin care actuala putere vrea să limiteze activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova pentru o perioadă de un an, o solicitare total nejustificată și care face parte din șirul abuzurilor comise în raport cu formațiunea noastră. Gestul nu este decât o nouă acțiune nejustificată din punct de vedere legal prin care PAS își propune să ne reducă la tăcere. După ce a folosit Serviciul de Informații și Securitate și Agenția Servicii Publice în schema lor josnică și ilegală de a nu înscrie în cursa electorală PDMM, acum, PAS încearcă, printr-un nou joc murdar, să utilizeze instanțele judecătorești pentru a pune piedici în activitatea partidului nostru”, se arată într-un comunicat al PDMM. Formațiunea susține că va urma toți pașii legali pentru a demonstra că în spatele acestor acțiuni stau interese politice.   „Mai mult, printr-o cerere suplimentară, Ministerul Justiției cere ca PDMM să fie limitat în activitate și până la o decizie finală a instanței de apel, adică inclusiv pe perioada examinării cauzei, lucru ce denotă încă o dată disperarea puterii și insistența lor bolnavă de a scăpa de oponenții veritabili, în care văd un pericol pentru cariera lor politică, iar așa comportamente sunt deja taxate de societate și de parteneri. Aceste lucruri nu vor rămâne însă nepedepsite, iar formațiunea noastră va demonstra prin toate căile legale că democrația nu se construiește prin frică, presiune, intimidare și încălcarea normelor constituționale”, a mai precizat PDMM.
13:50
Pacienții pot beneficia de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional Florești Liber TV
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de domiciliu, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Astfel, la Spitalul Raional Florești va fi organizată și acordată chimioterapia pacienților oncologici, conform indicațiilor medicale stabilite de specialiști. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic, prin intermediul Consiliului multidisciplinar oncologic. Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prin intermediul contractelor Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină. Menționăm că, după Florești, servicii similare de chimioterapie urmează să fie disponibile și în spitalele raionale din Sângerei, Briceni, Orhei și Cahul.
13:30
(VIDEO) Echipament de spionaj descoperit în sediul partidului „Moldova Mare”. Victoria Furtună acuză regimul Sandu de abuzuri grave Liber TV
Un nou scandal politic zguduie scena din Republica Moldova. Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat că în sediul formațiunii a fost descoperit echipament de spionaj ascuns. Potrivit acesteia, incidentul ar reprezenta o dovadă clară a abuzurilor actualei guvernări conduse de Maia Sandu. „Așa arată democrația europeană a regimului Sandu: supraveghere totală, intimidare și încălcare sistematică a standardelor democratice. Hoții adevărați sunt lăsați liberi, iar ținta devine opoziția”, a scris Furtună pe rețelele de socializare. Lidera partidului afirmă că acțiunea este o tentativă de intimidare, menită să reducă la tăcere vocile critice la adresa guvernării. „Regimul Sandu se teme de adevărul pe care partidul Moldova Mare îl spune poporului și este gata să facă orice pentru a-l suprima. Astăzi – opoziția, mâine – casa oricărui cetățean, telefonul și viața privată”, a mai spus Furtună. Aceasta consideră că prezența echipamentului de spionaj este un semnal adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, avertizând asupra pericolului instaurării unui stat polițienesc. „Dar ei n-au găsit nimic și nu vor găsi, pentru că puterea noastră e în adevăr și în sprijinul poporului”, a conchis lidera partidului Moldova Mare. Deocamdată, autoritățile nu au venit cu o reacție oficială la acuzațiile Victoriei Furtună.
13:10
Donald Trump, după întâlnirea cu Zelenski: „Ucraina poate să-și recupereze toate teritoriile cu sprijinul UE și NATO” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o declarație surprinzătoare după întrevederea cu Volodimir Zelenski, afirmând că Ucraina are capacitatea de a-și recăpăta integral teritoriile ocupate de Rusia, cu sprijinul Uniunii Europene și al NATO. Mesajul a fost transmis pe rețeaua Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a publicat un text amplu despre situația războiului. Trump a subliniat că Rusia „luptă deja de trei ani și jumătate într-un război pe care o forță militară reală ar fi trebuit să-l câștige în mai puțin de o săptămână”, ceea ce, în opinia sa, o transformă într-un „tigru de hârtie”. „Cred că Ucraina, cu sprijinul Europei și al NATO, poate lupta și își poate recâștiga întreaga țară, revenind la granițele inițiale. De ce nu? Rusia poartă un război fără sens, iar acest lucru nu o face să arate puternică, dimpotrivă – o expune drept un tigru de hârtie”, a scris Trump. Liderul american a mai adăugat că atunci când locuitorii Moscovei și ai altor orașe mari vor înțelege realitatea economică și militară în care se află Rusia, poziția Kremlinului va deveni și mai vulnerabilă: „Când oamenii din Rusia vor realiza că stau la cozi interminabile pentru benzină și că economia este sufocată de războiul împotriva Ucrainei, atunci Ucraina va putea să-și recapete țara și, poate, chiar mai mult.” Trump a promis că SUA vor continua livrările de arme NATO, pentru ca „alianța să poată face tot ce consideră necesar”.
13:00
(VIDEO) Poliția „descoperă” buletine de vot… cu inscripția MODEL. Blocul Alternativa: „Atac mișelesc al guvernării PAS” Liber TV
Inspectoratul General al Poliției a anunțat cu surle și trâmbițe că a descoperit într-o tipografie din Chișinău 200 de buletine de vot cu ștampila „Votat” aplicată în dreptul Blocului „Alternativa”. Descinderea a fost efectuată în baza unei informații transmise de Serviciul Fiscal de Stat, iar oamenii legii au sugerat că ar fi vorba de o posibilă schemă de fraudare electorală de tip „carusel”. Doar că detaliul esențial al „descoperirii” a fost ignorat: pe buletine era inscripționat clar cu litere mari cuvântul „MODEL”, ceea ce demonstrează fără echivoc că acestea nu aveau cum să fie folosite în procesul electoral. Mai mult, documentele erau tipărite în baza unui contract legal și aveau mențiunea „publicitate politică”, cu factură fiscală și număr de exemplare, așa cum prevede legea. Andrei Oțel, reprezentant al Blocului „Alternativa”, a calificat incidentul drept un nou atac orchestr at de actuala guvernare PAS, după ce anterior poliția fusese surprinsă rupând pliantele opoziției. „IGP iar atacă nefondat. Chipurile au făcut o percheziție unde au găsit 200 de buletine cu ștampila „Votat” a blocului Alternativa care erau destinate pentru fraudarea alegerilor. Ei sunt cu capacități mintale limitate dacă nu văd că pe ele este scris MODEL cu litere mari. Acestea sunt materiale informative, pentru a arăta cetățenilor unde ne aflăm în buletinul de vot. După ce ieri au început să scoată pliantele, acum au trecut la încercări de a ne scoate din cursă. Atac mișelesc al guvernării. Altceva nu am de spus”, a declarat Oțel. Cazul a fost transmis Comisiei Electorale Centrale.
12:20
Vlad Plahotniuc, mesaj înainte de revenirea în R.Moldova: „Niciun vot pentru PAS! Moldovenii trebuie să sprijine doar opoziția cu șanse reale” Liber TV
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui automat și ar putea ajuta indirect partidul de guvernare. Mesajul se conține într-o postare publicată pe rețelele de socializare. Potrivit lui, pe 28 septembrie, Republica Moldova are șansa unei schimbări politice majore, iar guvernarea PAS nu mai merită votul oamenilor, scrie Telegraph.md.„Actuala guvernare a dezamăgit complet și a eșuat lamentabil. A sufocat pluralismul de idei, și-a subordonat instituțiile statului, a distrus economia și a pierdut încrederea oamenilor. Lucrurile nu mai pot continua așa. Este momentul pentru un Parlament nou, capabil să le redea cetățenilor libertatea, iar legea să fie puse din nou în capul mesei. Stimați cetățeni, vă chem, așadar, să mergeți la urne și să votați opoziția cu șanse reale de a trece pragul electoral. Este dreptul vostru să decideți pe cine să susțineți, însă trebuie să înțelegem importanța momentului. Sondajele arată limpede care sunt forțele politice de opoziție care pot accede în Parlament. Să fie clar: nu am nicio tangență cu aceste blocuri și partide, totuși, astăzi trebuie să fim cu mintea trează și să punem în față interesele țării. Voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui automat și ar putea ajuta indirect partidul de guvernare. Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS”, a scris Plahotniuc.În același timp, Plahotniuc le-a transmis liderilor opoziției din R. Moldova că cetățenii așteaptă de la ei maturitate și coeziune, nu promovarea intereselor înguste de partid.„Veți avea majoritatea matematică, dar trebuie să demonstrați și putere politică – să formați rapid o coaliție, care să le redea oamenilor un stat care îi respectă. Dacă veți ceda intrigilor și promisiunilor disperate ale guvernării, veți trăda încrederea alegătorilor”, a adăugat Plahotniuc.Plahotniuc a avut un mesaj și pentru foștii colegi din Partidul Democrat. El a declarat că regretă că, din cauza metodelor dictatoriale ale guvernării PAS, fosta echipă Democrată n-a reușit să se unească într-o forță politică unică în această campanie.„Am un mesaj și pentru foștii colegi din echipa Partidului Democrat, astăzi risipiți în mai multe formațiuni: regret că din cauza metodelor dictatoriale ale guvernării PAS, fosta echipă Democrată n-a reușit să se unească într-o forță politică unică în această campanie electorală. În aceste condiții, pentru că nu e posibil să fie atins un rezultat de calificare în aceste alegeri, colegilor din echipa PDM, dar și liderilor partidelor fără șanse le spun: acum este nevoie de pragmatism și unitate ca să îndemnăm consolidat cetățenii la vot pentru partidele din opoziție cu șanse reale, pentru a opri abuzurile și a readuce instituțiile statului în slujba legii și a cetățenilor”, a scris Plahotniuc.La final, fostul lider PDM a reiterat faptul că vine acasă pentru a se disculpa în fața justiției moldovenești și pentru a se implica din nou în viața publică.„Stimați cetățeni, între timp, eu vă asigur că voi fi tot mai aproape de lumea care mă susține și mă așteaptă acasă.Revin pentru a mă disculpa de învinuirile care mi se aduc și pentru a mă implica în mod direct și activ în viața publică și pentru a relua proiectele sociale începute anterior, pentru ca Republica Moldova să fie un stat care protejează cetățenii și le garantează pacea, ordinea și bunăstarea. Pe 28 septembrie, fiecare vot contează! Schimbarea depinde de noi!”, a încheiat Plahotniuc.Ultimele sondaje de opinie arată că dintre forțele politice de opoziție, în Parlament au șanse reale să acceadă Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Blocul Patriotic.
12:20
Serviciul Fiscal de Stat a blocat activitatea magazinelor sociale „MeriȘor” și a altor companii afiliate lui Ilan Șor Liber TV
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat tranzacțiile și activitatea mai multor companii și organizații care ar fi afiliate politicianului Ilan Șor, supus sancțiunilor internaționale. Printre entitățile vizate se numără și rețeaua de magazine sociale „MeriȘor”, care urmează să fie închisă. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și sunt semnate de directoarea SFS, Olga Golban.Blocajele au fost impuse în baza unui ordin emis de directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, care stabilește includerea acestor companii în lista entităților aflate sub controlul lui Ilan Șor, în conformitate cu prevederile legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.Printre companiile vizate se numără „Dufremol”, „Adorland”, „Aerofood”, „Avantage”, „DFI”, „DFM” și „DFN”, alături de organizații precum Asociația „Pentru Orhei”, „Proiecte Sociale pentru Moldova”, „Magazine Sociale” și fundația „Miron Șor”.Conform deciziilor SFS, aceste entități nu vor putea efectua plăți de dividende, nu vor putea acorda sau restitui împrumuturi, nu vor putea încasa sau elibera numerar și nu vor putea înstrăina bunuri mobile, imobile sau alte active, fie ele corporale sau necorporale.Măsuri similare au fost aplicate și în cazul unor companii aflate sub controlul altor persoane supuse sancțiunilor internaționale, precum Arina Corșicova, Alexandru Beșchieru, Vadim Grozavu și Dumitru Chitoraga.Deciziile emise de SFS au fost transmise și către mai multe instituții ale statului, inclusiv Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Interinstituțional de Supervizare, Depozitarul Central Unic și Comisia Națională a Pieței Financiare.
12:20
Dosarul taberelor militare: Procurorii cer arest pentru 12 persoane, alte 64 colaborează cu ancheta și sunt cercetate în libertate Liber TV
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au depus 12 demersuri prin care solicită arestul preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul privind participanții la taberele militare din Serbia, care ar fi vizat pregătirea și provocarea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Decizia finală urmează a fi pronunțată de judecătorul de instrucție. În paralel, altor persoane implicate în acest dosar le-au fost formulate învinuiri pentru pregătirea acțiunilor de destabilizare în contextul alegerilor, însă acestea continuă să fie cercetate în libertate, în virtutea cooperării pe care o acordă anchetei. PCCOCS subliniază că investigațiile penale continuă, iar toate acțiunile se desfășoară cu respectarea garanțiilor procedurale și a prezumției de nevinovăție, conform legislației. Contextul operațiunii (22 septembrie) Pe 22 septembrie, procurorii PCCOCS, împreună cu ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații (INI) și Serviciului de Informații și Securitate (SIS), sprijiniți de angajați ai brigăzii „Fulger”, au anunțat reținerea a 74 de cetățeni ai Republicii Moldova. Aceștia ar fi participat, potrivit investigației, la instruiri organizate în Rusia și Serbia cu scopul de a provoca dezordini în masă pe teritoriul Moldovei. Anchetatorii au stabilit că, în Serbia, cetățenii moldoveni ar fi fost instruiți în tactici și procedee pentru atac și opunere în raport cu forțele de ordine. De asemenea, ancheta indică implicarea unui ofițer din cadrul Direcției Generale a Ministerului Apărării al Federației Ruse (reperat de autorități cu referința „ГРУ”) în coordonarea activităților subversive îndreptate asupra Republicii Moldova, direcționate din exterior. Organizarea și modul de acțiune Potrivit materialelor anchetei, grupurile tactice au prezentat o structură ierarhică clară, organizate pe teritoriul mai multor state ale Uniunii Europene, iar operațiunile vizau lansarea de acțiuni publice înscenate menite să genereze nemulțumiri sociale și proteste politice care să destabilizeze situația internă. Schema prezentată de anchetă includea:  • un „lider” („бригадир”) — salarizat cu 500 USD/lună;  • doi „asistenți” („десятники”) — 400 USD/lună;  • 47 de membri — 300 USD/lună. Plățile pentru acțiuni provocatoare se efectuau lunar, prin intermediul coordonatorului; pentru raportări foto/video (două pe săptămână) era prevăcută o plată de 300 USD/acțiune. Scopul urmărit, susține ancheta, era generarea incidentelor care să discrediteze instituțiile statului, să amplifice sentimentele de teamă și neîncredere în autorități și să creeze premise pentru contestarea legitimității procesului electoral. Măsuri operative și probe ridicate Ca urmare a acțiunii operative din 22 septembrie, au fost efectuate 250 de percheziții:  • 111 percheziții la domiciliu;  • 116 percheziții corporale;  • 23 percheziții în automobile. Rezultatele operațiunii includ, între altele:  • 74 de persoane reținute pentru 72 de ore;  • ridicarea de sume bănești în valută națională și străină: peste 150 000 lei, 12 370 euro, 6 600 USD, 15 000 ruble rusești și alte sume;  • confiscarea de arme și muniții (arme pneumatice, arme de vânătoare, cartușe de diferite calibre, inclusiv de luptă);  • documente și alte probe relevante (pașapoarte, carduri bancare, înscrisuri);  • mijloace tehnice folosite pentru coordonare — peste 120 de telefoane mobile, cartele SIM, suporturi electronice de stocare, laptopuri, hard-diskuri;  • bunuri logistice folosite la acțiuni în masă: bijuterii fără acte, saci de dormit, corturi, saltele, megafoane ș.a.
23 septembrie 2025
21:40
Trump și Zelenski, întâlnire la ONU: „Războiul din Ucraina nu se va încheia prea curând” Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, s-au întâlnit la New York, în marja Adunării Generale a ONU, unde au susținut o conferință de presă comună.Trump a declarat că statele NATO au dreptul să doboare avioanele rusești care încalcă spațiul lor aerian. Întrebat dacă mai are încredere în Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă a evitat un răspuns direct, menționând că va oferi un răspuns „în aproximativ o lună”.„Se pare că războiul din Ucraina nu se va termina prea curând. Rusia nu arată atât de puternică. Pentru ei ar fi trebuit să fie rapid. Dar se pare că va mai dura mult”, a spus Trump.El a mai subliniat că economia Rusiei se află într-o stare critică: „Cel mai mare progres este că economia rusă se prăbușește. Și, sincer, Ucraina se descurcă foarte bine în a opri această armată uriașă”. Totodată, președintele american a afirmat că este prea devreme pentru a discuta despre garanții de securitate pentru Ucraina, dar că acest subiect ar putea fi abordat în viitor.La rândul său, Volodimir Zelenski a prezentat ultimele evoluții de pe front, menționând că armata ucraineană a reușit să elibereze 360 km² de teritoriu doar în ultima lună și să încercuiască aproximativ 1.000 de soldați ruși.„Am vești bune. Desigur, vrem să oprim războiul și în primul rând cu ajutorul dumneavoastră. Este important că soldații noștri au eliberat 360 de kilometri și au încercuit 1.000 de militari ruși”, a declarat Zelenski.
20:20
Victoria Furtună: „Banii pentru partide ar trebui direcționați spre pensii, nu spre subvenții politice” Liber TV
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că va pleda în Parlament pentru eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat.„Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, s-au cheltuit 65 de milioane de lei din bugetul de stat, bani care puteau rămâne în buget pentru a ridica pensiile la vârstnicii noștri și să nu inventeze pentru ei amenzi contravenționale pe așa-numita corupție electorală, care nici nu se încadrează în corupția electorală din punct de vedere juridic”, a afirmat Victoria Furtună.Totodată, ea a comentat și sesizarea depusă de PSDE la CEC, prin care se solicită excluderea partidului Moldova Mare din cursa electorală.„Am depus o plângere la CNA în urma abuzurilor CEC, unde a fost pornit un proces contravențional față de ei, cu suspendarea din funcție pentru un an. Acest lucru i-a determinat pe membrii CEC să respecte legislația și să execute decizia Curții de Apel și Curții Supreme de Justiție. Temeiuri pentru a ne exclude din cursa electorală nu sunt. Nu cred că PAS-ului îi este convenabil acum să excludă vreun partid. Ei vor lua o decizie după alegeri”, a explicat lidera Moldova Mare.
18:50
Tudor Ulianovschi: „Republica Moldova, următoarea după Ucraina unde administrația Trump va face un cleaning” Liber TV
Liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că Republica Moldova se află pe lista priorităților noii administrații Trump în ceea ce privește o revizuire a modului în care sunt gestionate programele americane în țară.„V-ați întrebat de ce ambasadoarea desemnată a SUA pentru Republica Moldova, care trecuse deja toate procedurile în Senat, nu a mai venit la Chișinău? Pentru că Republica Moldova este următoarea țară după Ucraina unde noua administrație Trump vă face un cleaning și o revizuire inclusiv a utilizării banului american prin toate programele gestionate de echipa de moldoveni ai USAID-ului”, a afirmat Ulianovschi.Fostul diplomat a subliniat că adevăratele garanții de securitate pentru Republica Moldova nu vin doar din promisiuni politice, ci din atragerea unor investiții majore. „Mereu am spus că cele mai sigure garanții de securitate sunt investițiile străine mari. La această idee abia acum a ajuns și Ucraina, iar Moldova mai are nevoie de timp ca să își dea seama cum să negocieze cu SUA și alți parteneri internaționali”, a adăugat liderul PSDE.
17:00
CEC cere Partidului „Democrația Acasă” să-și modifice lista electorală: doi candidați figurează și ca membri AUR Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a obligat Partidul „Democrația Acasă” să-și aducă lista electorală în corespundere cu legislația în termen de 24 de ore, după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a semnalat că doi candidați ai formațiunii apar și ca membri ai Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).Potrivit CEC, este vorba despre Veronica Pascal (poziția 15) și Crina Harea (poziția 59), care figurează în evidențele Agenției Servicii Publice (ASP) drept membre ale AUR.În urma sesizării, CEC a solicitat explicații ambelor partide. „Democrația Acasă” a prezentat cererile de adeziune semnate de cele două candidate în 2024 și 2025, susținând că acestea fac parte din formațiunea condusă de Vasile Costiuc. De cealaltă parte, AUR a invocat o hotărâre internă din iulie 2025, confirmată de ASP, prin care Pascal și Harea au primit statutul de membre.„Se respinge cererea de modificare a listei de candidați la funcția de deputat înaintată de partidul ‘Democrația Acasă’. Se obligă partidul să înlăture neconformitățile constatate, în termen de 24 de ore, cu rezerva anulării înregistrării acestuia”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.Totodată, CEC a aplicat un avertisment Partidului AUR și a subliniat că fiecare formațiune este responsabilă să verifice statutul persoanelor înscrise pe liste.În replică, liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a respins suspiciunile formulate de SIS, care a invocat riscul unui „bloc electoral ascuns”.„Am luat declarația de aderare a unor colegi noi, pe bune, nu ne apucăm să verificăm. Bănuiala rezonabilă că ar fi bloc electoral ascuns o respingem categoric. AUR este concurent electoral, nu putem vorbi despre vreo înțelegere sau suport neoficial”, a declarat Costiuc.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”, iar aproximativ 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului Liber TV
La 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un bărbat de finanțarea ilegală a PP „Șansa”. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani în penitenciar de tip semiînchis.Mijloacele bănești în mărime de aproximativ 5,2 milioane de lei (care se află la păstrare la Serviciul Fiscal de Stat) au fost trecute în folosul statului, inclusiv a fost confiscat telefonul mobil al inculpatului. Potrivit investigațiilor efectuate de Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și Centrului Național Anticorupție, în perioada februarie – martie 2024, inculpatul ar fi fost implicat în activități ilegale de finanțare a formațiunii politice „Șansa”. În acest interval, el s-ar fi întâlnit în repetate rânduri cu un alt bărbat, pe teritoriul municipiului Chișinău, context în care ar fi fost transmise sume considerabile de bani, cu ignorarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice. Reținerea inculpatului a avut loc în momentul primirii sumei de 613 500 de lei, bani care urmau să fie transportați într-un apartament din Chișinău. În urma perchezițiilor efectuate în acel apartament, au fost descoperite alte aproximativ 4,6 milioane de lei în numerar. Conform materialelor cauzei, suma totală de circa 5,2 milioane de lei era destinată împachetării în plicuri ce purtau inscripția „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”. Aceste plicuri urmau să fie distribuite persoanelor care desfășurau activități în interesul partidului „Șansa”, fără ca aceste plăți să fie declarate conform legii. Pe tot parcursul examinării cauzei, inculpatul a negat comiterea faptelor. Deoarece nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, instanța a dispus aplicarea măsurii preventive - arestul preventiv, fiind anunțat în căutare. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
15:30
Vlad Plahotniuc urmează să fie extrădat pe 25 septembrie, anunță avocatul său Liber TV
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat public că procesul de extrădare al fostului lider democrat urmează să aibă loc pe 25 septembrie 2025.Potrivit lui Rogac, autoritățile de la Chișinău nu au oferit detalii oficiale despre mersul procedurii, iar informația confirmată de partea elenă vine în contextul interesului sporit al presei.„Ținând cont de ultimele informații primite de colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe data de 25.09.2025. Am decis să fac această precizare și după ce am fost contactat de mai multe instituții media, care solicită informații despre mersul procedurii de extrădare”, a declarat avocatul.Rogac a lansat și un apel către instituțiile responsabile de la Chișinău, cerând ca procedura să se desfășoare strict conform legii și să nu fie transformată într-un „proces show public”.
13:00
(VIDEO) Polițiști surprinși noaptea rupând pliantele opoziției. Ion Ceban: „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare” Liber TV
Un incident controversat a avut loc în noaptea trecută, atunci când doi polițiști au fost surprinși rupând pliantele electorale ale Blocului Alternativa de pe un panou special amenajat pentru materiale electorale. Potrivit imaginilor video făcute publice de Ion Ceban, polițiștii au fost întrebați direct de ce distrug afișele, dacă acestea erau lipite într-un loc autorizat. Unul dintre agenți, prins în fapt, a recunoscut că a acționat fără temei, explicând că a primit un apel telefonic prin care i s-a cerut să elimine afișele din stații. Totuși, în loc să se limiteze la aceste spații, acesta a început să rupă și afișele de pe panoul autorizat. Ulterior, polițistul a declarat că a revenit cu un apel către superiori pentru a clarifica situația și i s-a confirmat că materialele electorale sunt permise pe panoul respectiv. Confruntat de reprezentanții Blocului Alternativa, agentul a recunoscut că a procedat greșit, rupând afișele fără a aștepta confirmarea. Unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, a reacționat public, criticând dur acțiunea poliției: „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare la ora 03:00. Îmi pare rău că se recurge la tot felul de ilegalități în această campanie de ură, denigrare și dezbinare din partea guvernării”, a scris acesta pe rețelele sociale. Blocul Alternativa susține că incidentul este un nou exemplu de presiune exercitată asupra opoziției în plină campanie electorală, acuzând guvernarea că folosește instituțiile statului în scopuri politice. Deocamdată, Inspectoratul General al Poliției nu a venit cu o reacție oficială privind situația.
12:40
(VIDEO) SIS cere Comisiei Electorale Centrale să excludă Partidul Democrația Acasă din cursa electorală. Vasile Costiuc: „Chemăm susținătorii la protest în fața CEC” Liber TV
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC) excluderea Partidului „Democrația Acasă” din cursa electorală. Sesizarea urmează să fie examinată astăzi, la ora 15:00. Președintele formațiunii, Vasile Costiuc, a reacționat, declarând că demersul este unul neîntemeiat: „Sesizarea se bazează pe plângerea unei asociații anonime și reclamă faptul că noi am fi un bloc electoral camuflat. Dacă până acum instituțiile statului nu au găsit niciun motiv să ne elimine, acum au inventat acest pretext.” El a făcut apel la cetățeni să urmărească atent situația și să vină la sediul CEC pentru a protesta: „Fac apel la societate să fie alături de noi. Eliminarea unui concurent electoral în baza unor bănuieli aberante nu este democrație.”﻿ Totodată, Costiuc a cerut sprijinul partenerilor internaționali: „Ne adresăm ambasadelor, delegației UE și SUA să nu permită asemenea abuzuri. Instituțiile statului trebuie să respecte legea și să nu cadă în plasa ordinelor politice.” Liderul „Democrația Acasă” a acuzat guvernarea că ar încerca să își asigure avantaje electorale prin eliminarea formațiunii: „Cei de la putere cred că dacă ne scot din cursă, alegătorii noștri vor vota pentru PAS. Este o strategie greșită și un atac direct la adresa democrației.”  
11:50
(DOC) Andrei Năstase a trimis o scrisoare lui Donald Trump, prin care solicită ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova la nivelul celor pentru Uniunea Europeană Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a transmis o solicitare oficială administrației americane conduse de Donald Trump, prin care cere ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova la același nivel cu cele pentru Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat emis de echipa sa de campanie, Năstase a ridicat această problemă în cadrul unei vizite de lucru la Londra, unde a avut întrevederi cu reprezentanți ai Partidului Republican, inclusiv cu Greg Swenson, președintele Republicans Overseas UK. Acesta a transmis președintelui Trump scrisoarea oficială a politicianului moldovean. În mesajul adresat liderului de la Casa Albă, Năstase a subliniat că tarifele impuse Republicii Moldova sunt cu 10% mai mari decât cele aplicate partenerilor europeni – 25% față de 15% – fapt care afectează direct micii producători și industriile emergente. „Această diferență transmite un semnal nedrept față de o națiune democratică ce a ales transparența, libertatea și parteneriatul strategic cu Occidentul. Ajustarea tarifelor ar reprezenta nu doar un sprijin real pentru economia Moldovei, ci și o dovadă clară că Statele Unite recunosc și susțin țările care aleg libertatea și responsabilitatea democratică”, se arată în comunicatul lui Năstase. El a mai precizat că Republica Moldova este pregătită să concureze loial și să se afirme între națiunile libere, iar o decizie favorabilă din partea Washingtonului ar contribui la consolidarea relațiilor bilaterale. Andrei Năstase candidează independent la alegerile parlamentare din Republica Moldova și a deținut anterior funcțiile de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne.
11:00
Percheziții la Bălți în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice: o persoană a fost reținută și 800 de mii de lei au fost ridicați Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025. Potrivit probelor administrate până în prezent, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede. Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent. Până la această oră, perchezițiile s-au soldat cu ridicarea a peste 800 de mii de lei (în mai multe valute), documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, urmând a fi plasată în izolatorul CNA. Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi oferite pe măsura avansării investigațiilor. Precizăm că, potrivit legii, orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanțele de judecată.
10:40
Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență Liber TV
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 000 de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Totodată, suma de 20 000 de lei, ridicată în momentul transmiterii către unul dintre inculpați, a fost trecută în folosul statului. Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, în decembrie 2021, cei doi inculpați, care activau în calitate de ofițeri de investigații în cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a IGP al MAI – ar fi pretins 20 000 de lei de la un cetățean vizat într-o cauză penală pentru șantaj. În schimbul banilor, aceștia ar fi susținut că pot influența un coleg care gestiona cauza penală respectivă, astfel încât acesta să nu fie atras la răspundere penală și să fie menținut în calitate de martor. Banii au fost transmiși sub controlul organului de urmărire penală și al ofițerilor SPIA. Pe parcursul examinării cauzei, inculpații au pledat nevinovați. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
22 septembrie 2025
20:10
Ion Ceban îndeamnă cetățenii să transforme alegerile într-un „protest democratic” împotriva PAS Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme ziua alegerilor parlamentare într-un „protest democratic” prin vot. Mesajul a fost transmis astăzi în cadrul unei declarații publice.Ceban a subliniat că, în opinia sa, actuala guvernare PAS a avut patru ani la dispoziție pentru a schimba lucrurile în bine, dar în loc de rezultate, oamenii au primit scumpiri, sărăcie și dezbinare socială.„După ce au împrăștiat ură, au dezbinat societatea și au hărțuit oamenii, acum vin din nou cu mesaje siropoase și cerșesc votul, speriindu-vă cu haos și război dacă nu îi veți alege. Mesajul meu este unul simplu: nu îi credeți pe mincinoși. Votul de protest împotriva PAS este frica lor cea mai mare”, a spus Ion Ceban.Liderul ALTERNATIVA a condamnat ferm practicile pe care le califică drept „abuzuri electorale” și „corupție electorală”:„Condamnăm cu fermitate corupția electorală, presiunile asupra alegătorilor și abuzurile care au loc în aceste alegeri. Blocul ALTERNATIVA pledează pentru alegeri libere și corecte și va denunța orice tentativă de fraudare a votului”, a declarat acesta.În apelul său, Ceban a adresat un mesaj special locuitorilor capitalei:„Cei care mă cunosc cel mai bine știu că, împreună cu dvs., am reușit în ultimii ani să scoatem Chișinăul din dezastrul în care se afla. Eu voi rămâne primar, dar este nevoie de oameni competenți în Parlament pentru a continua schimbările la nivel național.”Ceban a mai precizat că actuala guvernare mizează pe absenteism și pe descurajarea celor care au pierdut încrederea în politică:„Ei speră că cetățenii nemulțumiți nu vor ieși la vot. Dacă nu mergeți la vot, votul dvs. poate fi folosit de alții. Vă îndemn să vă mobilizați, să ieșiți la urne și să protestați democratic împotriva dezbinării, urii, fricii și incompetenței.”În încheiere, Ion Ceban a îndemnat cetățenii să susțină Blocul ALTERNATIVA, subliniind că formațiunea se află la mijlocul buletinului de vot:„Votați echipa care a demonstrat prin fapte că poate schimba lucrurile. Ne găsiți pe buletinul de vot sub simbolul A. Mobilizarea fiecăruia este esențială pentru a readuce încrederea și speranța în viitorul Republicii Moldova.”
18:30
Maia Sandu, adresare înainte de alegeri: “Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie un clip video adresat cetățenilor din țară și din diasporă, în care avertizează asupra riscurilor externe și interne la adresa suveranității statului.Șefa statului a afirmat că „suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european al Republicii Moldova sunt în pericol”, invocând „sute de milioane de euro” pe care Kremlinul i-ar investi pentru a influența scrutinul, prin cumpărarea de voturi și prin acțiuni de destabilizare.„Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea”, a declarat Maia Sandu.Ea a subliniat că obiectivul național trebuie să rămână „pacea, libertatea, dezvoltarea economică, integrarea europeană și continuarea luptei împotriva corupției”, avertizând că o eventuală influență a Federației Ruse asupra Moldovei ar putea bloca parcursul european și ar destabiliza regiunea transnistreană.În mesaj, președinta a criticat dur partidele și persoanele din Moldova care, potrivit ei, ar acționa ca „aliați ai Kremlinului”:„Ei nu cred în Rusia sau în Europa. Ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiție coruptă, care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie”.Maia Sandu le-a cerut cetățenilor să voteze „cinstit, cu mintea limpede”, afirmând că „Moldova este casa noastră și nu este de vânzare”.Clipul video apare în plină campanie electorală, cu mai puțin de o săptămână înainte de scrutin.
17:30
Alegeri 2025: Andrei Năstase vrea pensionare mai devreme pentru femeile din Moldova Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a anunțat, în cadrul dezbaterilor electorale organizate la postul public Moldova 1, că unul dintre proiectele sale majore vizează reducerea vârstei de pensionare pentru femei la 60 de ani.„Meritați respect, grijă și recunoștință pentru tot ceea ce faceți zi de zi. Este nedrept ca, într-o țară în care speranța de viață abia ajunge la 62–63 de ani, să fiți obligate să munciți până în pragul epuizării, fără a vi se oferi șansa unei perioade de odihnă binemeritate”, a declarat Năstase.Acesta a subliniat că femeile reprezintă „coloana vertebrală a societății” și că statul are datoria să le ofere nu doar responsabilități, ci și „grijă și recunoaștere”.Totodată, Andrei Năstase s-a adresat alegătorilor indeciși, îndemnându-i să participe la scrutinul parlamentar din 28 septembrie:„Știu că uneori pare că promisiunile se pierd în zgomot și că este greu să vezi diferența. Dar adevăratele schimbări încep cu o singură voce. Fă ca vocea ta să conteze în Parlament. Votează Andrei Năstase!”Năstase candidează independent, având poziția cu numărul 4 pe buletinul de vot, cu mesajul „Vocea oamenilor în Parlament”.
17:10
74 de persoane reținute în dosarul destabilizărilor: instruiri în Serbia sub coordonarea agenților ruși Liber TV
Autoritățile din Republica Moldova au reținut 74 de persoane în urma celor peste 250 de percheziții desfășurate luni, 22 septembrie, la nivel național. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal inițiat în iulie, care vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.Potrivit șefului PCCOCS, Victor Furtună, persoanele reținute sunt în mare parte tineri, care au mers în Serbia unde au beneficiat de instruiri coordonate de cetățeni ai Federației Ruse, specializați în tehnici de destabilizare:„Pentru participarea la aceste instruiri, fiecare primea aproximativ 400 de euro. Scopul era provocarea dezordinii în masă și crearea haosului în timpul scrutinului.”Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că suspecții au fost antrenați pentru a sparge cordoane de ordine, a dispersa mulțimi și a utiliza mijloace speciale, inclusiv bastoane și arme de foc.La rândul său, directorul SIS, Alexandru Musteață, a declarat că instruirile erau coordonate din Serbia de o persoană care pretindea a reprezenta serviciile speciale ruse. În cadrul anchetei a fost identificat și un agent al GRU, Pavlov Andrei, despre care autoritățile spun că avea rolul de a organiza rețele pentru destabilizare în Republica Moldova.În urma perchezițiilor, s-a stabilit că printre persoanele vizate se află și membri ai unor partide politice, aspect necunoscut anterior.Suspecții riscă pedeapsa cu închisoarea de la 4 la 8 ani. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii susțin că noi acțiuni vor fi întreprinse pe măsura consolidării probelor.Tot astăzi, liderul socialiștilor Igor Dodon a acuzat oamenii legii de intimidare politică, afirmând că perchezițiile ar fi vizat și conducători ai organizațiilor teritoriale PSRM din Drochia și Rîșcani.
17:00
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și susține PAS: „Unionismul și integrarea europeană sunt compatibile” Liber TV
Blocul Unirea Națiunii (BUN) a anunțat luni, 22 septembrie, că se retrage din cursa electorală în favoarea partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost oficializată printr-un „acord de colaborare” semnat de liderii celor două formațiuni.Valentin Dolganiuc, unul dintre liderii BUN, a declarat în cadrul briefingului de presă că membrii și simpatizanții blocului vor mobiliza electoratul unionist să voteze PAS. În schimb, PAS s-a angajat să promoveze un „acord special” între Republica Moldova și România și să dezvolte programe dedicate valorilor românești.Liderul PAS, Igor Grosu, a salutat decizia BUN, calificând-o drept „un eveniment istoric” și un răspuns la solicitările cetățenilor ca forțele pro-europene să acționeze unitar:„Această decizie vine în urma unei analize la rece și reprezintă un pas important pentru consolidarea parcursului nostru european.”La rândul său, scriitorul și membrul BUN, Ion Hadîrcă, a subliniat că unirea și integrarea europeană nu se exclud, ci se completează reciproc:„Mesajul unionist a fost diriguitor în această campanie și le mulțumim tuturor celor care au susținut cu pasiune mișcarea noastră. Unionismul nu se oprește aici, dimpotrivă, primește o nouă susținere. Dimensiunea românească și cea europeană sunt compatibile și merg împreună. Prin acest pas, contracarăm scenariile moscovite care încearcă să torpileze parcursul european al Moldovei.”Potrivit unui sondaj recent realizat de iData, BUN era creditat cu doar 0,1% din intențiile de vot, sub pragul electoral de 7% necesar pentru blocuri.
16:20
Alertă de radiație la Chișinău: intervenție pe strada Sfântul Andrei, fără pericol pentru populație Liber TV
În după amiaza zilei de 22 septembrie 2025 echipe specializate CBRN din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au intervenit pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei, după ce la Serviciul 112 a fost recepționat un apel precum că nivelul de radiație la adresa indicată ar fi crescut. La fața locului au fost îndreptați specialiști care efectuează măsurări și întreprind acțiuni de verificare și stabilire a sursei. Zona este asigurată pentru ca cetățenii să nu aibă acces în perimetrul verificat. La moment nu există pericol pentru oameni. Cercetările efectuate la fața locului urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.
15:10
Constantin Țuțu, dat în căutare, ar fi fost surprins la Tiraspol Liber TV
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, aflat în căutare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Potrivit unor surse citate de IPN, acesta ar fi ajuns în stânga Nistrului prin Ucraina, folosind acte false. Agenția a publicat și o imagine în care Țuțu ar fi fost surprins într-un local din Tiraspol.Între timp, Moldova 1 relatează că procurorii au deschis o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei.Decizia de a-l da în căutare pe Constantin Țuțu a fost luată pe 22 septembrie de Judecătoria Buiucani, care a admis parțial demersul procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție. Magistrații au dispus doar punerea sa în căutare, fără aplicarea măsurii preventive de arest.Țuțu este judecat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații.Amintim că pe 22 iulie, acesta a fost reținut pe un aeroport din Grecia, împreună cu fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, cei doi urmând să zboare în Dubai. În timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care o închiriau în Elveția, autoritățile au găsit zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferite valute.Ulterior, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat de ce autoritățile moldovenești nu au cerut extrădarea lui Țuțu: în cazul său nu existau hotărâri de dare în căutare, sentințe de condamnare sau măsuri preventive sub formă de arest.
13:00
(VIDEO) Renato Usatîi propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă: „Producătorii noștri trebuie protejați” Liber TV
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des interesele străine decât pe cele naționale. Este timpul să schimbăm acest lucru. Producătorii noștri trebuie protejați și sprijiniți”, a declarat Usatîi.Totodată, liderul Partidului Nostru propune ca toate achizițiile publice de produse alimentare pentru grădinițe, școli, spitale și armată să fie făcute exclusiv de la producători locali. „Această măsură sprijină fermierii printr-o piață de desfacere garantată și, în același timp, oferă instituțiilor publice produse alimentare sigure, verificate, provenite direct de la agricultorii moldoveni”, a precizat Usatîi.Potrivit lui, chiar dacă unele produse moldovenești pot fi mai scumpe decât cele de import, ele trebuie susținute pentru că provin din munca producătorilor autohtoni. Renato Usatîi a subliniat că Partidul Nostru se angajează să realizeze aceste măsuri în viitorul Parlament.﻿
12:50
(VIDEO) Victoria Furtună, după sancțiunile impuse de Ucraina: „Nu ne vor opri să apărăm interesele Moldovei” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la decizia autorităților de la Kiev de a o include pe lista celor 11 politicieni și activiști moldoveni sancționați pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”. „Regimul aflat la putere își cheamă «prietenii» în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi. Ieri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a introdus sancțiuni împotriva mea și a altor moldoveni. La indicația cui? A Partidului Acțiune și Solidaritate. Eurobirocrații și politicienii cu o reputație îndoielnică luptă cu Partidul Moldova Mare, singurul partid care apără interesele naționale ale Moldovei”, a declarat Furtună. Ea a acuzat puterea de la Chișinău și partenerii occidentali de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, susținând că aceste măsuri nu vor opri partidul său: „Nu este bine să se amestece în treburile interne ale Moldovei atunci când nu au nicio legătură cu țara noastră. Cu atât mai puțin să o facă cei care nu și-au rezolvat propriile probleme. Sancțiunile în cauză nu ne împiedică să readucem Bugeacul în componența Moldovei”. Amintim că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care a aprobat sancțiuni împotriva unor persoane și entități acuzate de promovarea propagandei ruse și justificarea agresiunii Federației Ruse. Printre cei vizați se numără politicieni și activiști moldoveni precum Vasile Bolea, Dmitrii Konstantinov, Evghenia Guțul, Bogdan Țîrdea, Victor Petrov, Constantin Starîș, Ion Mahu, Natalia Parasca, Iurie Ciofu, Igor Șornikov și Victoria Furtună. Sancțiunile presupun blocarea activelor, interzicerea operațiunilor financiare pe teritoriul Ucrainei, interdicția de a scoate capitaluri din țară, precum și retragerea distincțiilor de stat. Unele măsuri au fost aplicate pentru o perioadă de 10 ani, iar altele pe termen nelimitat. Aceste acțiuni fac parte din eforturile Ucrainei, coordonate cu partenerii internaționali, de a contracara propaganda rusă și de a sprijini procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
12:50
(VIDEO) Ion Ceban îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot: „70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la guvernare” Liber TV
Primarul capitalei și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, cap de listă al formațiunii, a lansat un apel către cetățeni în cadrul unui eveniment electoral, îndemnându-i să participe masiv la alegerile din 28 septembrie. „Toată lumea trebuie să iasă la vot! 70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la guvernare. Cetățenii vor da un vot masiv de protest împotriva PAS, iar ei asta cunosc. Unica modalitate prin care pot rămâne la putere este furând alegerile și votul oamenilor. Iar noi vom apăra fiecare vot”, a declarat Ceban. El a acuzat actuala guvernare că ar recurge la „dezinformare, chemarea la ură și dezbinarea societății” pentru a influența procesul electoral. În acest context, liderul Blocului ALTERNATIVA a subliniat importanța mobilizării alegătorilor: „Pe data de 28 septembrie, să participăm, să ne mobilizăm masiv, să ieșim la vot și să demonstrăm că Europa poate fi construită acasă și că Moldova poate fi construită cu oameni onești, profesioniști, deștepți și frumoși. Îndemnul meu pentru toată lumea este ca moldovenii să vină, să facă dreptate pentru fiecare cetățean. Doar așa, uniți, nu ne vor fura votul.” La final, Ion Ceban le-a cerut cetățenilor să voteze pentru Blocul ALTERNATIVA, „echipa care a demonstrat că poate”.﻿
12:30
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive Liber TV
Analistul politic Cornel Ciurea susține că, în ultimele zile, în diverse cercuri politice se discută intens despre o posibilă excludere din alegeri a Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, dar și că o asemenea posibilitate nu e exclusă nici de reprezentanţii acestei formaţiuni, care spun că, deşi nu există motive şi se operează doar cu suspiciuni, organele responsabile ar fi primit indicaţii politice directe în acest sens de la guvernare. În opinia sa, celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive, scrie Telegraph.md. „În primul rând, eu cred că doar Partidul Republican „Inima Moldovei” nu poate fi exclus, pentru că legislaţia prevede sancţionarea concurentului electoral, iar acesta este Blocul Electoral Patriotic. Dar, să admitem că se va găsi o formulă prin care s-ar cere doar eliminarea candidaţilor acestei formaţiuni de pe lista Blocului Electoral Patriotic. În acest caz, s-ar distruge echilibrul gender al listei Blocului, care este obligatoriu conform legislaţiei în vigoare. Termenul în care listele de candidaţi pot fi revizuite a expirat deja. Deci, Blocul se va pomeni în situaţia în care nu va întruni condiţiile prevăzute de legislaţie pentru a putea participa la alegeri. Şi în acest caz, ca şi în precedentul, ajungem la aceeaşi constatare – Blocul Electoral Patriotic va fi eliminat din alegeri. Şi acum întrebarea de bază: Convine acest lucru PAS? Desigur, nu! Fostul Premier Ion Sturza spunea recent că o eventuală eliminare din alegeri a principalei forţe de opoziţie (care este Blocul Electoral Patriotic) ar lipsi alegerile parlamentare de legitimitate. Are nevoie PAS de acest lucru? Desigur, nu! În al doilea rând, lipsit de posibilitatea de a participa la alegeri, cel mai probabil, Blocul va continua lupta în stradă? Este gata PAS să jertfească stabilitatea internă? Eu cred că nu”, a explicat el.Doi – a notat Cornel Ciurea în editorialul său de pe politics.md – „să admitem că se găseşte o formulă prin care Partidul Republican „Inima Moldovei” este eliminat din alegeri, iar Blocul continuă campania electorală. Convine aceasta PAS? Eu cred că nu. Cât timp pe stânga sunt doi lideri puternici (Irina Vlah şi Igor Dodon, care, cel mai probabil, după alegeri vor porni pe căi diferite), acest segment politic nu se va putea manifesta ca un tot întreg. Eliminarea formaţiunii conduse de Irina Vlah din alegeri şi limitarea activităţii acesteia pentru un an de zile (aşa cum cere Ministerul Justiţiei) va aduce toată stânga doar sub Igor Dodon. Este interesat PAS să consolideze poziţiile lui Igor Dodon, care, în aceste condiţii, va deveni o ameninţare reală pentru actuala guvernare? Eu cred că nu”.„E greu de prognozat cum vor evolua lucrurile în continuare, dar, deja la această etapă, e clar că eliminarea din alegeri şi limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” nu are cum să convină PAS”, a subliniat expertul.
12:10
Percheziții în patru penitenciare din Republica Moldova, în cadrul unui dosar privind destabilizări coordonate din Federația Rusă Liber TV
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) anunță că în dimineața zilei de astăzi au fost efectuate percheziții în patru instituții penitenciare din Republica Moldova, în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept. Potrivit ANP, acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu sprijinul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și al Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. Perchezițiile au vizat un dosar ce are legătură cu acțiuni de pregătire a dezordinilor și destabilizărilor în masă, presupus coordonate din Federația Rusă prin intermediul unor grupări criminale. Administrația Națională a Penitenciarelor precizează că sprijină și asigură, în limitele competențelor sale legale, desfășurarea tuturor acțiunilor necesare de către autoritățile abilitate, în vederea consolidării ordinii de drept și a securității naționale.Amintim, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din  mai multe localitǎți din țarǎ.
11:30
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală: o persoană a fost reținută Liber TV
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării. În urma acestor acțiuni, a fost reținută o persoană, existând bănuieli rezonabile privind implicarea sa în comiterea infracțiunilor menționate. Potrivit datelor preliminare, investigațiile vizează un grup organizat, format din factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, care, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional. Acesta consta în recrutarea alegătorilor sau susținătorilor politici, cărora li se promiteau sau ofereau bani, bunuri, servicii ori alte foloase pentru a-i determina să își exercite drepturile electorale într-un anumit mod, inclusiv în favoarea unor partide. Activitățile erau coordonate prin diverse aplicații, inclusiv prin multiple conturi de pe platforma Telegram. În fapt, membrii grupului sunt bănuiți că ar fi participat la transferul, convertirea și deghizarea originii mijloacelor financiare  provenite din venituri ilicite, utilizând conturi bancare și portmonee electronice, inclusiv din afara țării. Fondurile erau introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și folosite ulterior pentru finanțarea activităților politice, contrar prevederilor legale. Totodată, sunt investigate acțiuni de corupere electorală prin care persoane afiliate politic identificau și recrutau alegători, oferindu-le beneficii materiale pentru influențarea comportamentului electoral. În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate sume importante de bani în diferite valute, dispozitive electronice de stocare a informației, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante, care confirmă implicarea în activități de corupere a alegătorilor și de susținere ilegală a unei formațiuni politice. Persoana reținută urmează a fi plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA. La acest moment, acțiunile procesuale sunt în desfășurare.
