Victoria Furtună: „Banii pentru partide ar trebui direcționați spre pensii, nu spre subvenții politice”

Liber TV, 23 septembrie 2025 20:20

Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că va pleda în Parlament pentru eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat.„Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, s-au cheltuit 65 de milioane de lei din bugetul de stat, bani care puteau rămâne în buget pentru a ridica pensiile la vârstnicii noștri și să nu inventeze pentru ei amenzi contravenționale pe așa-numita corupție electorală, care nici nu se încadrează în corupția electorală din punct de vedere juridic”, a afirmat Victoria Furtună.Totodată, ea a comentat și sesizarea depusă de PSDE la CEC, prin care se solicită excluderea partidului Moldova Mare din cursa electorală.„Am depus o plângere la CNA în urma abuzurilor CEC, unde a fost pornit un proces contravențional față de ei, cu suspendarea din funcție pentru un an. Acest lucru i-a determinat pe membrii CEC să respecte legislația și să execute decizia Curții de Apel și Curții Supreme de Justiție. Temeiuri pentru a ne exclude din cursa electorală nu sunt. Nu cred că PAS-ului îi este convenabil acum să excludă vreun partid. Ei vor lua o decizie după alegeri”, a explicat lidera Moldova Mare.

Acum 30 minute
20:20
Acum 4 ore
18:50
Tudor Ulianovschi: „Republica Moldova, următoarea după Ucraina unde administrația Trump va face un cleaning” Liber TV
Liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că Republica Moldova se află pe lista priorităților noii administrații Trump în ceea ce privește o revizuire a modului în care sunt gestionate programele americane în țară.„V-ați întrebat de ce ambasadoarea desemnată a SUA pentru Republica Moldova, care trecuse deja toate procedurile în Senat, nu a mai venit la Chișinău? Pentru că Republica Moldova este următoarea țară după Ucraina unde noua administrație Trump vă face un cleaning și o revizuire inclusiv a utilizării banului american prin toate programele gestionate de echipa de moldoveni ai USAID-ului”, a afirmat Ulianovschi.Fostul diplomat a subliniat că adevăratele garanții de securitate pentru Republica Moldova nu vin doar din promisiuni politice, ci din atragerea unor investiții majore. „Mereu am spus că cele mai sigure garanții de securitate sunt investițiile străine mari. La această idee abia acum a ajuns și Ucraina, iar Moldova mai are nevoie de timp ca să își dea seama cum să negocieze cu SUA și alți parteneri internaționali”, a adăugat liderul PSDE.
17:00
CEC cere Partidului „Democrația Acasă” să-și modifice lista electorală: doi candidați figurează și ca membri AUR Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a obligat Partidul „Democrația Acasă” să-și aducă lista electorală în corespundere cu legislația în termen de 24 de ore, după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a semnalat că doi candidați ai formațiunii apar și ca membri ai Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).Potrivit CEC, este vorba despre Veronica Pascal (poziția 15) și Crina Harea (poziția 59), care figurează în evidențele Agenției Servicii Publice (ASP) drept membre ale AUR.În urma sesizării, CEC a solicitat explicații ambelor partide. „Democrația Acasă” a prezentat cererile de adeziune semnate de cele două candidate în 2024 și 2025, susținând că acestea fac parte din formațiunea condusă de Vasile Costiuc. De cealaltă parte, AUR a invocat o hotărâre internă din iulie 2025, confirmată de ASP, prin care Pascal și Harea au primit statutul de membre.„Se respinge cererea de modificare a listei de candidați la funcția de deputat înaintată de partidul ‘Democrația Acasă’. Se obligă partidul să înlăture neconformitățile constatate, în termen de 24 de ore, cu rezerva anulării înregistrării acestuia”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.Totodată, CEC a aplicat un avertisment Partidului AUR și a subliniat că fiecare formațiune este responsabilă să verifice statutul persoanelor înscrise pe liste.În replică, liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a respins suspiciunile formulate de SIS, care a invocat riscul unui „bloc electoral ascuns”.„Am luat declarația de aderare a unor colegi noi, pe bune, nu ne apucăm să verificăm. Bănuiala rezonabilă că ar fi bloc electoral ascuns o respingem categoric. AUR este concurent electoral, nu putem vorbi despre vreo înțelegere sau suport neoficial”, a declarat Costiuc.
Acum 6 ore
16:30
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”, iar aproximativ 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului Liber TV
La 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un bărbat de finanțarea ilegală a PP „Șansa”. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani în penitenciar de tip semiînchis.Mijloacele bănești în mărime de aproximativ 5,2 milioane de lei (care se află la păstrare la Serviciul Fiscal de Stat) au fost trecute în folosul statului, inclusiv a fost confiscat telefonul mobil al inculpatului. Potrivit investigațiilor efectuate de Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și Centrului Național Anticorupție, în perioada februarie – martie 2024, inculpatul ar fi fost implicat în activități ilegale de finanțare a formațiunii politice „Șansa”. În acest interval, el s-ar fi întâlnit în repetate rânduri cu un alt bărbat, pe teritoriul municipiului Chișinău, context în care ar fi fost transmise sume considerabile de bani, cu ignorarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice. Reținerea inculpatului a avut loc în momentul primirii sumei de 613 500 de lei, bani care urmau să fie transportați într-un apartament din Chișinău. În urma perchezițiilor efectuate în acel apartament, au fost descoperite alte aproximativ 4,6 milioane de lei în numerar. Conform materialelor cauzei, suma totală de circa 5,2 milioane de lei era destinată împachetării în plicuri ce purtau inscripția „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”. Aceste plicuri urmau să fie distribuite persoanelor care desfășurau activități în interesul partidului „Șansa”, fără ca aceste plăți să fie declarate conform legii. Pe tot parcursul examinării cauzei, inculpatul a negat comiterea faptelor. Deoarece nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, instanța a dispus aplicarea măsurii preventive - arestul preventiv, fiind anunțat în căutare. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
15:30
Vlad Plahotniuc urmează să fie extrădat pe 25 septembrie, anunță avocatul său Liber TV
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat public că procesul de extrădare al fostului lider democrat urmează să aibă loc pe 25 septembrie 2025.Potrivit lui Rogac, autoritățile de la Chișinău nu au oferit detalii oficiale despre mersul procedurii, iar informația confirmată de partea elenă vine în contextul interesului sporit al presei.„Ținând cont de ultimele informații primite de colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe data de 25.09.2025. Am decis să fac această precizare și după ce am fost contactat de mai multe instituții media, care solicită informații despre mersul procedurii de extrădare”, a declarat avocatul.Rogac a lansat și un apel către instituțiile responsabile de la Chișinău, cerând ca procedura să se desfășoare strict conform legii și să nu fie transformată într-un „proces show public”.
Acum 8 ore
13:00
(VIDEO) Polițiști surprinși noaptea rupând pliantele opoziției. Ion Ceban: „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare” Liber TV
Un incident controversat a avut loc în noaptea trecută, atunci când doi polițiști au fost surprinși rupând pliantele electorale ale Blocului Alternativa de pe un panou special amenajat pentru materiale electorale. Potrivit imaginilor video făcute publice de Ion Ceban, polițiștii au fost întrebați direct de ce distrug afișele, dacă acestea erau lipite într-un loc autorizat. Unul dintre agenți, prins în fapt, a recunoscut că a acționat fără temei, explicând că a primit un apel telefonic prin care i s-a cerut să elimine afișele din stații. Totuși, în loc să se limiteze la aceste spații, acesta a început să rupă și afișele de pe panoul autorizat. Ulterior, polițistul a declarat că a revenit cu un apel către superiori pentru a clarifica situația și i s-a confirmat că materialele electorale sunt permise pe panoul respectiv. Confruntat de reprezentanții Blocului Alternativa, agentul a recunoscut că a procedat greșit, rupând afișele fără a aștepta confirmarea. Unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, a reacționat public, criticând dur acțiunea poliției: „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare la ora 03:00. Îmi pare rău că se recurge la tot felul de ilegalități în această campanie de ură, denigrare și dezbinare din partea guvernării”, a scris acesta pe rețelele sociale. Blocul Alternativa susține că incidentul este un nou exemplu de presiune exercitată asupra opoziției în plină campanie electorală, acuzând guvernarea că folosește instituțiile statului în scopuri politice. Deocamdată, Inspectoratul General al Poliției nu a venit cu o reacție oficială privind situația.
Acum 12 ore
12:40
(VIDEO) SIS cere Comisiei Electorale Centrale să excludă Partidul Democrația Acasă din cursa electorală. Vasile Costiuc: „Chemăm susținătorii la protest în fața CEC” Liber TV
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC) excluderea Partidului „Democrația Acasă” din cursa electorală. Sesizarea urmează să fie examinată astăzi, la ora 15:00. Președintele formațiunii, Vasile Costiuc, a reacționat, declarând că demersul este unul neîntemeiat: „Sesizarea se bazează pe plângerea unei asociații anonime și reclamă faptul că noi am fi un bloc electoral camuflat. Dacă până acum instituțiile statului nu au găsit niciun motiv să ne elimine, acum au inventat acest pretext.” El a făcut apel la cetățeni să urmărească atent situația și să vină la sediul CEC pentru a protesta: „Fac apel la societate să fie alături de noi. Eliminarea unui concurent electoral în baza unor bănuieli aberante nu este democrație.”﻿ Totodată, Costiuc a cerut sprijinul partenerilor internaționali: „Ne adresăm ambasadelor, delegației UE și SUA să nu permită asemenea abuzuri. Instituțiile statului trebuie să respecte legea și să nu cadă în plasa ordinelor politice.” Liderul „Democrația Acasă” a acuzat guvernarea că ar încerca să își asigure avantaje electorale prin eliminarea formațiunii: „Cei de la putere cred că dacă ne scot din cursă, alegătorii noștri vor vota pentru PAS. Este o strategie greșită și un atac direct la adresa democrației.”  
11:50
(DOC) Andrei Năstase a trimis o scrisoare lui Donald Trump, prin care solicită ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova la nivelul celor pentru Uniunea Europeană Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a transmis o solicitare oficială administrației americane conduse de Donald Trump, prin care cere ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova la același nivel cu cele pentru Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat emis de echipa sa de campanie, Năstase a ridicat această problemă în cadrul unei vizite de lucru la Londra, unde a avut întrevederi cu reprezentanți ai Partidului Republican, inclusiv cu Greg Swenson, președintele Republicans Overseas UK. Acesta a transmis președintelui Trump scrisoarea oficială a politicianului moldovean. În mesajul adresat liderului de la Casa Albă, Năstase a subliniat că tarifele impuse Republicii Moldova sunt cu 10% mai mari decât cele aplicate partenerilor europeni – 25% față de 15% – fapt care afectează direct micii producători și industriile emergente. „Această diferență transmite un semnal nedrept față de o națiune democratică ce a ales transparența, libertatea și parteneriatul strategic cu Occidentul. Ajustarea tarifelor ar reprezenta nu doar un sprijin real pentru economia Moldovei, ci și o dovadă clară că Statele Unite recunosc și susțin țările care aleg libertatea și responsabilitatea democratică”, se arată în comunicatul lui Năstase. El a mai precizat că Republica Moldova este pregătită să concureze loial și să se afirme între națiunile libere, iar o decizie favorabilă din partea Washingtonului ar contribui la consolidarea relațiilor bilaterale. Andrei Năstase candidează independent la alegerile parlamentare din Republica Moldova și a deținut anterior funcțiile de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne.
11:00
Percheziții la Bălți în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice: o persoană a fost reținută și 800 de mii de lei au fost ridicați Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025. Potrivit probelor administrate până în prezent, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede. Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent. Până la această oră, perchezițiile s-au soldat cu ridicarea a peste 800 de mii de lei (în mai multe valute), documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, urmând a fi plasată în izolatorul CNA. Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi oferite pe măsura avansării investigațiilor. Precizăm că, potrivit legii, orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanțele de judecată.
10:40
Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență Liber TV
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 000 de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Totodată, suma de 20 000 de lei, ridicată în momentul transmiterii către unul dintre inculpați, a fost trecută în folosul statului. Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, în decembrie 2021, cei doi inculpați, care activau în calitate de ofițeri de investigații în cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a IGP al MAI – ar fi pretins 20 000 de lei de la un cetățean vizat într-o cauză penală pentru șantaj. În schimbul banilor, aceștia ar fi susținut că pot influența un coleg care gestiona cauza penală respectivă, astfel încât acesta să nu fie atras la răspundere penală și să fie menținut în calitate de martor. Banii au fost transmiși sub controlul organului de urmărire penală și al ofițerilor SPIA. Pe parcursul examinării cauzei, inculpații au pledat nevinovați. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
Ieri
20:10
Ion Ceban îndeamnă cetățenii să transforme alegerile într-un „protest democratic” împotriva PAS Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme ziua alegerilor parlamentare într-un „protest democratic” prin vot. Mesajul a fost transmis astăzi în cadrul unei declarații publice.Ceban a subliniat că, în opinia sa, actuala guvernare PAS a avut patru ani la dispoziție pentru a schimba lucrurile în bine, dar în loc de rezultate, oamenii au primit scumpiri, sărăcie și dezbinare socială.„După ce au împrăștiat ură, au dezbinat societatea și au hărțuit oamenii, acum vin din nou cu mesaje siropoase și cerșesc votul, speriindu-vă cu haos și război dacă nu îi veți alege. Mesajul meu este unul simplu: nu îi credeți pe mincinoși. Votul de protest împotriva PAS este frica lor cea mai mare”, a spus Ion Ceban.Liderul ALTERNATIVA a condamnat ferm practicile pe care le califică drept „abuzuri electorale” și „corupție electorală”:„Condamnăm cu fermitate corupția electorală, presiunile asupra alegătorilor și abuzurile care au loc în aceste alegeri. Blocul ALTERNATIVA pledează pentru alegeri libere și corecte și va denunța orice tentativă de fraudare a votului”, a declarat acesta.În apelul său, Ceban a adresat un mesaj special locuitorilor capitalei:„Cei care mă cunosc cel mai bine știu că, împreună cu dvs., am reușit în ultimii ani să scoatem Chișinăul din dezastrul în care se afla. Eu voi rămâne primar, dar este nevoie de oameni competenți în Parlament pentru a continua schimbările la nivel național.”Ceban a mai precizat că actuala guvernare mizează pe absenteism și pe descurajarea celor care au pierdut încrederea în politică:„Ei speră că cetățenii nemulțumiți nu vor ieși la vot. Dacă nu mergeți la vot, votul dvs. poate fi folosit de alții. Vă îndemn să vă mobilizați, să ieșiți la urne și să protestați democratic împotriva dezbinării, urii, fricii și incompetenței.”În încheiere, Ion Ceban a îndemnat cetățenii să susțină Blocul ALTERNATIVA, subliniind că formațiunea se află la mijlocul buletinului de vot:„Votați echipa care a demonstrat prin fapte că poate schimba lucrurile. Ne găsiți pe buletinul de vot sub simbolul A. Mobilizarea fiecăruia este esențială pentru a readuce încrederea și speranța în viitorul Republicii Moldova.”
18:30
Maia Sandu, adresare înainte de alegeri: “Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie un clip video adresat cetățenilor din țară și din diasporă, în care avertizează asupra riscurilor externe și interne la adresa suveranității statului.Șefa statului a afirmat că „suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european al Republicii Moldova sunt în pericol”, invocând „sute de milioane de euro” pe care Kremlinul i-ar investi pentru a influența scrutinul, prin cumpărarea de voturi și prin acțiuni de destabilizare.„Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea”, a declarat Maia Sandu.Ea a subliniat că obiectivul național trebuie să rămână „pacea, libertatea, dezvoltarea economică, integrarea europeană și continuarea luptei împotriva corupției”, avertizând că o eventuală influență a Federației Ruse asupra Moldovei ar putea bloca parcursul european și ar destabiliza regiunea transnistreană.În mesaj, președinta a criticat dur partidele și persoanele din Moldova care, potrivit ei, ar acționa ca „aliați ai Kremlinului”:„Ei nu cred în Rusia sau în Europa. Ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiție coruptă, care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie”.Maia Sandu le-a cerut cetățenilor să voteze „cinstit, cu mintea limpede”, afirmând că „Moldova este casa noastră și nu este de vânzare”.Clipul video apare în plină campanie electorală, cu mai puțin de o săptămână înainte de scrutin.
17:30
Alegeri 2025: Andrei Năstase vrea pensionare mai devreme pentru femeile din Moldova Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a anunțat, în cadrul dezbaterilor electorale organizate la postul public Moldova 1, că unul dintre proiectele sale majore vizează reducerea vârstei de pensionare pentru femei la 60 de ani.„Meritați respect, grijă și recunoștință pentru tot ceea ce faceți zi de zi. Este nedrept ca, într-o țară în care speranța de viață abia ajunge la 62–63 de ani, să fiți obligate să munciți până în pragul epuizării, fără a vi se oferi șansa unei perioade de odihnă binemeritate”, a declarat Năstase.Acesta a subliniat că femeile reprezintă „coloana vertebrală a societății” și că statul are datoria să le ofere nu doar responsabilități, ci și „grijă și recunoaștere”.Totodată, Andrei Năstase s-a adresat alegătorilor indeciși, îndemnându-i să participe la scrutinul parlamentar din 28 septembrie:„Știu că uneori pare că promisiunile se pierd în zgomot și că este greu să vezi diferența. Dar adevăratele schimbări încep cu o singură voce. Fă ca vocea ta să conteze în Parlament. Votează Andrei Năstase!”Năstase candidează independent, având poziția cu numărul 4 pe buletinul de vot, cu mesajul „Vocea oamenilor în Parlament”.
17:10
74 de persoane reținute în dosarul destabilizărilor: instruiri în Serbia sub coordonarea agenților ruși Liber TV
Autoritățile din Republica Moldova au reținut 74 de persoane în urma celor peste 250 de percheziții desfășurate luni, 22 septembrie, la nivel național. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal inițiat în iulie, care vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.Potrivit șefului PCCOCS, Victor Furtună, persoanele reținute sunt în mare parte tineri, care au mers în Serbia unde au beneficiat de instruiri coordonate de cetățeni ai Federației Ruse, specializați în tehnici de destabilizare:„Pentru participarea la aceste instruiri, fiecare primea aproximativ 400 de euro. Scopul era provocarea dezordinii în masă și crearea haosului în timpul scrutinului.”Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că suspecții au fost antrenați pentru a sparge cordoane de ordine, a dispersa mulțimi și a utiliza mijloace speciale, inclusiv bastoane și arme de foc.La rândul său, directorul SIS, Alexandru Musteață, a declarat că instruirile erau coordonate din Serbia de o persoană care pretindea a reprezenta serviciile speciale ruse. În cadrul anchetei a fost identificat și un agent al GRU, Pavlov Andrei, despre care autoritățile spun că avea rolul de a organiza rețele pentru destabilizare în Republica Moldova.În urma perchezițiilor, s-a stabilit că printre persoanele vizate se află și membri ai unor partide politice, aspect necunoscut anterior.Suspecții riscă pedeapsa cu închisoarea de la 4 la 8 ani. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii susțin că noi acțiuni vor fi întreprinse pe măsura consolidării probelor.Tot astăzi, liderul socialiștilor Igor Dodon a acuzat oamenii legii de intimidare politică, afirmând că perchezițiile ar fi vizat și conducători ai organizațiilor teritoriale PSRM din Drochia și Rîșcani.
17:00
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și susține PAS: „Unionismul și integrarea europeană sunt compatibile” Liber TV
Blocul Unirea Națiunii (BUN) a anunțat luni, 22 septembrie, că se retrage din cursa electorală în favoarea partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost oficializată printr-un „acord de colaborare” semnat de liderii celor două formațiuni.Valentin Dolganiuc, unul dintre liderii BUN, a declarat în cadrul briefingului de presă că membrii și simpatizanții blocului vor mobiliza electoratul unionist să voteze PAS. În schimb, PAS s-a angajat să promoveze un „acord special” între Republica Moldova și România și să dezvolte programe dedicate valorilor românești.Liderul PAS, Igor Grosu, a salutat decizia BUN, calificând-o drept „un eveniment istoric” și un răspuns la solicitările cetățenilor ca forțele pro-europene să acționeze unitar:„Această decizie vine în urma unei analize la rece și reprezintă un pas important pentru consolidarea parcursului nostru european.”La rândul său, scriitorul și membrul BUN, Ion Hadîrcă, a subliniat că unirea și integrarea europeană nu se exclud, ci se completează reciproc:„Mesajul unionist a fost diriguitor în această campanie și le mulțumim tuturor celor care au susținut cu pasiune mișcarea noastră. Unionismul nu se oprește aici, dimpotrivă, primește o nouă susținere. Dimensiunea românească și cea europeană sunt compatibile și merg împreună. Prin acest pas, contracarăm scenariile moscovite care încearcă să torpileze parcursul european al Moldovei.”Potrivit unui sondaj recent realizat de iData, BUN era creditat cu doar 0,1% din intențiile de vot, sub pragul electoral de 7% necesar pentru blocuri.
16:20
Alertă de radiație la Chișinău: intervenție pe strada Sfântul Andrei, fără pericol pentru populație Liber TV
În după amiaza zilei de 22 septembrie 2025 echipe specializate CBRN din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au intervenit pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei, după ce la Serviciul 112 a fost recepționat un apel precum că nivelul de radiație la adresa indicată ar fi crescut. La fața locului au fost îndreptați specialiști care efectuează măsurări și întreprind acțiuni de verificare și stabilire a sursei. Zona este asigurată pentru ca cetățenii să nu aibă acces în perimetrul verificat. La moment nu există pericol pentru oameni. Cercetările efectuate la fața locului urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.
15:10
Constantin Țuțu, dat în căutare, ar fi fost surprins la Tiraspol Liber TV
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, aflat în căutare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Potrivit unor surse citate de IPN, acesta ar fi ajuns în stânga Nistrului prin Ucraina, folosind acte false. Agenția a publicat și o imagine în care Țuțu ar fi fost surprins într-un local din Tiraspol.Între timp, Moldova 1 relatează că procurorii au deschis o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei.Decizia de a-l da în căutare pe Constantin Țuțu a fost luată pe 22 septembrie de Judecătoria Buiucani, care a admis parțial demersul procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție. Magistrații au dispus doar punerea sa în căutare, fără aplicarea măsurii preventive de arest.Țuțu este judecat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații.Amintim că pe 22 iulie, acesta a fost reținut pe un aeroport din Grecia, împreună cu fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, cei doi urmând să zboare în Dubai. În timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care o închiriau în Elveția, autoritățile au găsit zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferite valute.Ulterior, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat de ce autoritățile moldovenești nu au cerut extrădarea lui Țuțu: în cazul său nu existau hotărâri de dare în căutare, sentințe de condamnare sau măsuri preventive sub formă de arest.
13:00
(VIDEO) Renato Usatîi propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă: „Producătorii noștri trebuie protejați” Liber TV
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des interesele străine decât pe cele naționale. Este timpul să schimbăm acest lucru. Producătorii noștri trebuie protejați și sprijiniți”, a declarat Usatîi.Totodată, liderul Partidului Nostru propune ca toate achizițiile publice de produse alimentare pentru grădinițe, școli, spitale și armată să fie făcute exclusiv de la producători locali. „Această măsură sprijină fermierii printr-o piață de desfacere garantată și, în același timp, oferă instituțiilor publice produse alimentare sigure, verificate, provenite direct de la agricultorii moldoveni”, a precizat Usatîi.Potrivit lui, chiar dacă unele produse moldovenești pot fi mai scumpe decât cele de import, ele trebuie susținute pentru că provin din munca producătorilor autohtoni. Renato Usatîi a subliniat că Partidul Nostru se angajează să realizeze aceste măsuri în viitorul Parlament.﻿
12:50
(VIDEO) Victoria Furtună, după sancțiunile impuse de Ucraina: „Nu ne vor opri să apărăm interesele Moldovei” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la decizia autorităților de la Kiev de a o include pe lista celor 11 politicieni și activiști moldoveni sancționați pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”. „Regimul aflat la putere își cheamă «prietenii» în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi. Ieri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a introdus sancțiuni împotriva mea și a altor moldoveni. La indicația cui? A Partidului Acțiune și Solidaritate. Eurobirocrații și politicienii cu o reputație îndoielnică luptă cu Partidul Moldova Mare, singurul partid care apără interesele naționale ale Moldovei”, a declarat Furtună. Ea a acuzat puterea de la Chișinău și partenerii occidentali de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, susținând că aceste măsuri nu vor opri partidul său: „Nu este bine să se amestece în treburile interne ale Moldovei atunci când nu au nicio legătură cu țara noastră. Cu atât mai puțin să o facă cei care nu și-au rezolvat propriile probleme. Sancțiunile în cauză nu ne împiedică să readucem Bugeacul în componența Moldovei”. Amintim că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care a aprobat sancțiuni împotriva unor persoane și entități acuzate de promovarea propagandei ruse și justificarea agresiunii Federației Ruse. Printre cei vizați se numără politicieni și activiști moldoveni precum Vasile Bolea, Dmitrii Konstantinov, Evghenia Guțul, Bogdan Țîrdea, Victor Petrov, Constantin Starîș, Ion Mahu, Natalia Parasca, Iurie Ciofu, Igor Șornikov și Victoria Furtună. Sancțiunile presupun blocarea activelor, interzicerea operațiunilor financiare pe teritoriul Ucrainei, interdicția de a scoate capitaluri din țară, precum și retragerea distincțiilor de stat. Unele măsuri au fost aplicate pentru o perioadă de 10 ani, iar altele pe termen nelimitat. Aceste acțiuni fac parte din eforturile Ucrainei, coordonate cu partenerii internaționali, de a contracara propaganda rusă și de a sprijini procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
12:50
(VIDEO) Ion Ceban îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot: „70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la guvernare” Liber TV
Primarul capitalei și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, cap de listă al formațiunii, a lansat un apel către cetățeni în cadrul unui eveniment electoral, îndemnându-i să participe masiv la alegerile din 28 septembrie. „Toată lumea trebuie să iasă la vot! 70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la guvernare. Cetățenii vor da un vot masiv de protest împotriva PAS, iar ei asta cunosc. Unica modalitate prin care pot rămâne la putere este furând alegerile și votul oamenilor. Iar noi vom apăra fiecare vot”, a declarat Ceban. El a acuzat actuala guvernare că ar recurge la „dezinformare, chemarea la ură și dezbinarea societății” pentru a influența procesul electoral. În acest context, liderul Blocului ALTERNATIVA a subliniat importanța mobilizării alegătorilor: „Pe data de 28 septembrie, să participăm, să ne mobilizăm masiv, să ieșim la vot și să demonstrăm că Europa poate fi construită acasă și că Moldova poate fi construită cu oameni onești, profesioniști, deștepți și frumoși. Îndemnul meu pentru toată lumea este ca moldovenii să vină, să facă dreptate pentru fiecare cetățean. Doar așa, uniți, nu ne vor fura votul.” La final, Ion Ceban le-a cerut cetățenilor să voteze pentru Blocul ALTERNATIVA, „echipa care a demonstrat că poate”.﻿
12:30
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive Liber TV
Analistul politic Cornel Ciurea susține că, în ultimele zile, în diverse cercuri politice se discută intens despre o posibilă excludere din alegeri a Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, dar și că o asemenea posibilitate nu e exclusă nici de reprezentanţii acestei formaţiuni, care spun că, deşi nu există motive şi se operează doar cu suspiciuni, organele responsabile ar fi primit indicaţii politice directe în acest sens de la guvernare. În opinia sa, celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive, scrie Telegraph.md. „În primul rând, eu cred că doar Partidul Republican „Inima Moldovei” nu poate fi exclus, pentru că legislaţia prevede sancţionarea concurentului electoral, iar acesta este Blocul Electoral Patriotic. Dar, să admitem că se va găsi o formulă prin care s-ar cere doar eliminarea candidaţilor acestei formaţiuni de pe lista Blocului Electoral Patriotic. În acest caz, s-ar distruge echilibrul gender al listei Blocului, care este obligatoriu conform legislaţiei în vigoare. Termenul în care listele de candidaţi pot fi revizuite a expirat deja. Deci, Blocul se va pomeni în situaţia în care nu va întruni condiţiile prevăzute de legislaţie pentru a putea participa la alegeri. Şi în acest caz, ca şi în precedentul, ajungem la aceeaşi constatare – Blocul Electoral Patriotic va fi eliminat din alegeri. Şi acum întrebarea de bază: Convine acest lucru PAS? Desigur, nu! Fostul Premier Ion Sturza spunea recent că o eventuală eliminare din alegeri a principalei forţe de opoziţie (care este Blocul Electoral Patriotic) ar lipsi alegerile parlamentare de legitimitate. Are nevoie PAS de acest lucru? Desigur, nu! În al doilea rând, lipsit de posibilitatea de a participa la alegeri, cel mai probabil, Blocul va continua lupta în stradă? Este gata PAS să jertfească stabilitatea internă? Eu cred că nu”, a explicat el.Doi – a notat Cornel Ciurea în editorialul său de pe politics.md – „să admitem că se găseşte o formulă prin care Partidul Republican „Inima Moldovei” este eliminat din alegeri, iar Blocul continuă campania electorală. Convine aceasta PAS? Eu cred că nu. Cât timp pe stânga sunt doi lideri puternici (Irina Vlah şi Igor Dodon, care, cel mai probabil, după alegeri vor porni pe căi diferite), acest segment politic nu se va putea manifesta ca un tot întreg. Eliminarea formaţiunii conduse de Irina Vlah din alegeri şi limitarea activităţii acesteia pentru un an de zile (aşa cum cere Ministerul Justiţiei) va aduce toată stânga doar sub Igor Dodon. Este interesat PAS să consolideze poziţiile lui Igor Dodon, care, în aceste condiţii, va deveni o ameninţare reală pentru actuala guvernare? Eu cred că nu”.„E greu de prognozat cum vor evolua lucrurile în continuare, dar, deja la această etapă, e clar că eliminarea din alegeri şi limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” nu are cum să convină PAS”, a subliniat expertul.
12:10
Percheziții în patru penitenciare din Republica Moldova, în cadrul unui dosar privind destabilizări coordonate din Federația Rusă Liber TV
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) anunță că în dimineața zilei de astăzi au fost efectuate percheziții în patru instituții penitenciare din Republica Moldova, în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept. Potrivit ANP, acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu sprijinul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și al Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. Perchezițiile au vizat un dosar ce are legătură cu acțiuni de pregătire a dezordinilor și destabilizărilor în masă, presupus coordonate din Federația Rusă prin intermediul unor grupări criminale. Administrația Națională a Penitenciarelor precizează că sprijină și asigură, în limitele competențelor sale legale, desfășurarea tuturor acțiunilor necesare de către autoritățile abilitate, în vederea consolidării ordinii de drept și a securității naționale.Amintim, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din  mai multe localitǎți din țarǎ.
11:30
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală: o persoană a fost reținută Liber TV
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării. În urma acestor acțiuni, a fost reținută o persoană, existând bănuieli rezonabile privind implicarea sa în comiterea infracțiunilor menționate. Potrivit datelor preliminare, investigațiile vizează un grup organizat, format din factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, care, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional. Acesta consta în recrutarea alegătorilor sau susținătorilor politici, cărora li se promiteau sau ofereau bani, bunuri, servicii ori alte foloase pentru a-i determina să își exercite drepturile electorale într-un anumit mod, inclusiv în favoarea unor partide. Activitățile erau coordonate prin diverse aplicații, inclusiv prin multiple conturi de pe platforma Telegram. În fapt, membrii grupului sunt bănuiți că ar fi participat la transferul, convertirea și deghizarea originii mijloacelor financiare  provenite din venituri ilicite, utilizând conturi bancare și portmonee electronice, inclusiv din afara țării. Fondurile erau introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și folosite ulterior pentru finanțarea activităților politice, contrar prevederilor legale. Totodată, sunt investigate acțiuni de corupere electorală prin care persoane afiliate politic identificau și recrutau alegători, oferindu-le beneficii materiale pentru influențarea comportamentului electoral. În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate sume importante de bani în diferite valute, dispozitive electronice de stocare a informației, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante, care confirmă implicarea în activități de corupere a alegătorilor și de susținere ilegală a unei formațiuni politice. Persoana reținută urmează a fi plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA. La acest moment, acțiunile procesuale sunt în desfășurare.
10:30
Restricții la Aeroportul Chișinău: accesul în terminal, permis doar pasagerilor cu documente de călătorie Liber TV
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a anunțat că, în perioada 25 – 30 septembrie 2025, accesul în terminal va fi limitat, ca urmare a unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor. Astfel, începând cu 25 septembrie, ora 00:00, și până la 30 septembrie, ora 23:59, în interiorul terminalului vor putea intra doar pasagerii care dețin bilet și documente de călătorie valabile, precum și personalul autorizat și echipajele aeronavelor. Reprezentanții aeroportului îndeamnă călătorii să se prezinte la check-in nu mai devreme de trei ore înainte de zbor, pentru a evita aglomerația și a economisi timp în procesul de control și îmbarcare. „Securitatea și siguranța fiecărui participant la traficul transfrontalier sunt priorități absolute”, se arată în comunicatul administrației aeroportului.
09:40
Igor Dodon: „Percheziții la membrii PSRM din nordul țării. Regimul PAS încearcă să ne reducă la tăcere” Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger” și angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au efectuat în această dimineață peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară. Potrivit comunicatului poliției, sunt vizate peste 100 de persoane, inclusiv deținuți din anumite penitenciare. Autoritățile anunță că acțiunile se desfășoară în cadrul unei cauze penale privind pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul unor „elemente criminale”. În același timp, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, susține că printre cei vizați de descinderi se află conducători ai organizațiilor teritoriale PSRM din Drochia și Rîșcani. Acesta acuză guvernarea PAS că încearcă să intimideze opoziția și să creeze pretexte pentru anularea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. „Regimul criminal PAS încearcă să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă știu că vor obține un rezultat prost. Noi nu vom ceda. Vocea poporului e mai puternică decât dictatura”, a declarat Dodon într-o postare pe rețelele sociale. Poliția a precizat că va reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Ion Ceban: „Sunt tată a trei copii. Care război? Care carne de tun? Oamenii simpli ar fi neputincioși” Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat, în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Gheorghe Gonța, că actuala guvernare „a luat-o razna”, construindu-și agenda politică exclusiv pe tema războiului.„Eu sunt tată a trei copii. Care război? Care „carne de tun”? Noi nu suntem dușmanii țării noastre. Este oribil și chiar înfricoșător ceea ce fac cei din PAS. Totuși, dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva, oamenii simpli ar rămâne neputincioși, pentru că n-ar avea cine să îi apare, deoarece cei din PAS ar fi primii care s-ar îmbarca în avioane și ar zbura în altă parte.”În acest context, Ion Ceban a sugerat că pentru unii reprezentanți ai PAS, încetarea conflictului ar fi o „tragedie”, întrucât nu ar mai avea temă de campanie. „Oamenii ăștia nu pot vorbi despre altceva decât despre război: cum ne apără, de ce ne apără, în ce condiții ne apără. Dar de cine ne apără?”La final, Ion Ceban a punctat că toți candidații din bloc sunt părinți, inclusiv ai unor băieți aflați în armată, subliniind astfel că acuzațiile potrivit cărora opoziția ar reprezenta un pericol pentru securitatea țării sunt nefondate. 
15:50
Renato Usatîi propune parteneriat 50/50 între stat și cetățean pentru idei de afaceri Liber TV
Partidul Nostru propune un model economic inovativ: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul. Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost inspirată din discuțiile cu oamenii din diaspora. Iar proiectul de lege respectiv deja este elaborat de Partidul Nostru. „Sunt mulți oameni fără „cumătru” în Guvern, Parlament sau alte instituții, fără bani suficienți, dar cu idei bune de business. Pentru ei am elaborat, împreună cu colegii din diaspora și juriștii, un proiect de lege revoluționar. Esența este simplă: cetățeanul prezintă un plan de afaceri, acesta este verificat și completat dacă e nevoie. Băncile nu dau credite fără gaj, iar dobânzile sunt cele mai mari din Europa, pentru că toate băncile din țară aparțin străinilor. De aceea propunem un parteneriat 50/50 între cetățean și stat. Cetățeanul vine cu ideea, statul garantează obținerea creditului și devin parteneri egali”, a explicat Renato Usatîi.El a subliniat că cel mai important lucru este că în această formulă cetățeanul obține finanțare și, totodată, este protejat de birocrație și abuzurile organelor de control.„Iar după 5–10 ani, cetățeanul își poate răscumpăra partea statului și devine proprietar unic. Statul oferă astfel oamenilor o pornire reală și corectă”, a declarat președintele Partidului Nostru.
15:50
Plângere la poliție după o întâlnire electorală la Orhei: Victoria Furtună reclamă manipulări cu minori Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că la întâlnirea de duminică cu locuitorii din Orhei ar fi fost aduși minori de către persoane afiliate șefului IGP, Viorel Cernăuțanu, pentru a crea impresia că aceștia au fost invitați de formațiune.Potrivit ei, copiii au fost așezați printre reprezentanții partidului, fiind făcute fotografii care ulterior ar fi fost raportate superiorilor. „Este o manipulare cinică, menită să folosească copiii în jocurile lor politice”, a afirmat Furtună într-o postare publică.Lidera partidului Moldova Mare a anunțat că a depus o plângere la poliție, iar autoritățile urmează să deschidă o anchetă. „Am fotografii cu fiecare participant al acestei scheme – cum ați vorbit cu copiii și cum i-ați îndrumat să execute astfel de acțiuni regizate”, a precizat ea.Victoria Furtună a subliniat că implicarea minorilor în campania electorală este inacceptabilă: „Copiii nu sunt un instrument pentru scenariile voastre murdare. Politica trebuie să se bazeze pe onestitate, nu pe manipulare și exploatare”.Ea a adăugat că partidul Moldova Mare va promova politici pentru protecția drepturilor copiilor și a viitorului acestora.
15:40
Vlad Filat acuză guvernarea: PAS pregătește un show cu percheziții la un politician “hărțuit cel mai mult în această campanie” Liber TV
Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, a afirmat că autoritățile ar pregăti acțiuni spectaculoase împotriva unui lider politic, chiar la începutul ultimei săptămâni de campanie electorală.Într-o postare publică, Filat a susținut că mâine, la prima oră, mascații ar urma să descindă la domiciliul politicianului vizat, despre care spune că a fost „hărțuit practic în fiecare zi în această campanie”.„Probabil nu au probe pentru deciziile pe care urmează să le ia în zilele următoare unele instituții de stat împotriva acestui lider. Iar dacă probe nu-s, măcar show să fie!”, a declarat Vlad Filat.
15:30
Partidul Liberal propune tragerea la sorți pentru desemnarea partidului unionist și pro-european care va rămâne în cursa electorală Liber TV
Partidul Liberal (PL) a venit cu o inițiativă neobișnuită înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea propune ca partidele unioniste și pro-europene să participe la o tragere la sorți, în urma căreia să fie desemnat un singur concurent electoral care să rămână în campanie, iar celelalte să se retragă și să-i acorde sprijin.Întâlnirea este programată pentru luni, 22 septembrie, ora 10:00, la sediul PL din strada Nicolae Iorga nr. 15, Chișinău.Potrivit liberalilor, acest pas ar consolida votul pro-european și ar împiedica divizarea electoratului. „Doar făcând acest pas de retragere în favoarea unui concurent dintre partidele noastre putem fi siguri că vom avea o majoritate parlamentară pro-europeană și nu una pro-rusă”, se arată în apelul Partidului Liberal.PL a făcut apel la „unitate și responsabilitate”, subliniind că doar o strategie comună poate garanta un rezultat favorabil forțelor pro-europene la scrutinul din 28 septembrie.
14:50
Donald Trump: „Sunt dezamăgit de Putin. Credeam că relațiile bune cu el vor ajuta la oprirea războiului din Ucraina” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este dezamăgit de poziția liderului rus Vladimir Putin, întrucât spera ca relațiile bune cu acesta să contribuie la oprirea rapidă a războiului împotriva Ucrainei.Într-o discuție cu jurnaliștii, Trump a subliniat că SUA au mărit producția de petrol și reduc prețurile, considerând că această strategie poate accelera sfârșitul conflictului. Totodată, el a îndemnat statele europene să adopte aceeași abordare și să limiteze prețurile la petrolul rusesc.„Acest lucru va opri automat războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Reduceți prețurile și mai mult, și războiul se va opri. Sunt dezamăgit de Putin, dar Rusia pierde, mor cinci mii de oameni săptămânal. Între cinci și șapte mii de persoane mor în fiecare săptămână fără motiv”, a spus liderul american.Trump a amintit că, în timpul mandatelor sale, a „oprit șapte războaie” și a considerat că situația din Ucraina va fi mai ușor de rezolvat. „Mi s-a spus: dacă oprești războiul dintre Rusia și Ucraina, vei primi Premiul Nobel pentru Pace. Eu chiar am crezut că va fi cel mai ușor, pentru că aveam relații bune cu președintele Putin. El m-a dezamăgit”, a subliniat președintele american, adăugând că „oricum vom reuși să gestionăm această situație”.Anterior, reprezentantul special al Casei Albe pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, declara că opțiunea sa personală ar fi o încetare a focului, dar Trump insistă pe un acord de pace – obiectiv dificil de atins, deoarece Kremlinul consideră că poate obține o victorie militară.În același timp, publicația Bloomberg nota că Vladimir Putin vede escaladarea militară ca pe o modalitate de a forța Ucraina să negocieze în condițiile impuse de Moscova, în timp ce Donald Trump nu ar fi dispus să consolideze semnificativ apărarea Kievului.
11:00
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului Liber TV
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc de stil vechi sărbătoresc în această duminică, 21 septembrie, Nașterea Maicii Domnului. Cunoscută în popor și ca „Sfânta Maria Mică”, această zi celebrează venirea pe lume a Fecioarei Maria, mama lui Iisus Hristos.În această zi, în bisericile ortodoxe se țin slujbe speciale, iar credincioșii se roagă pentru sănătate și pace în familie. În unele zone, femeile duc la biserică fructe de toamnă și struguri pentru a fi binecuvântați.Se spune că această zi marchează sfârșitul verii și începutul toamnei, așa că multe gospodării fac curățenie generală și pregătesc casa pentru sezonul rece.De asemenea, tradiția populară spune că în această zi nu este bine să faci treburi grele, pentru a nu atrage ghinionul în casă.
20 septembrie 2025
16:20
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat un comunicat prin care respinge informațiile apărute pe rețelele sociale, potrivit cărora secțiile de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului ar fi fost închise „sub pretextul influenței rusești”.Potrivit instituției, aceste afirmații au fost difuzate prin intermediul unei pagini care imită site-ul oficial al CEC, dar folosește o extensie falsă – „.st”. În realitate, un astfel de anunț nu există nici pe pagina oficială a instituției (cec.md), nici pe conturile sale oficiale de pe rețelele sociale.CEC reamintește că toate informațiile oficiale legate de organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 pot fi accesate exclusiv pe: site-ul oficial cec.md, platforma alegator.cec.md, paginile oficiale ale instituției pe Facebook, Instagram, Telegram și TikTok.Comisia îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse verificate și să raporteze cazurile de dezinformare, subliniind că integritatea procesului electoral este o responsabilitate comună.
15:10
Ion Ceban: „Blocul Alternativa nu va repeta greșelile PAS. Moldova are nevoie de profesori, medici și specialiști aici, acasă” Liber TV
Unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că formațiunea sa nu va urma modelul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în privința concedierilor masive din sectorul public.„Cu mâna pe inimă declar: Blocul ALTERNATIVA nu va repeta greșelile PAS, care a concediat sute de oameni, bugetari, care ulterior au plecat peste hotare. Moldova are nevoie de profesori, medici și specialiști buni aici, acasă. Oamenii trebuie să fie respectați pentru munca lor, nu persecutați pentru simpatiile politice”, a spus Ceban.Edilul Capitalei a subliniat că, în cei șase ani la conducerea Primăriei Chișinău, nu a aplicat epurări politice și că demiterile s-au făcut doar în cazuri de corupție sau abateri grave.„Avem peste 8.000 de funcționari în instituțiile și subdiviziunile primăriei. Pot fi numărați pe degete oamenii pe care i-am dat afară, și atunci doar pentru suspiciuni de corupție sau lucruri foarte clare. Până astăzi sunt oameni cu carnet de la Partidul Liberal sau de la alte partide, care lucrează bine-merci. Omul, dacă e la locul lui și muncește, nu este divizat pe criterii politice”, a explicat acesta.Ceban a criticat actuala guvernare, acuzând PAS că a eliberat din funcții numeroși funcționari publici fără a avea înlocuitori competenți. „Au venit ăștia galbeni și au dat afară o mulțime de oameni. Până astăzi nu au cu cine să îi înlocuiască. Oamenii erau la locul lor, au lucrat și în perioada lui Voronin, și în perioada lui Filat, și în perioada lui Plahotniuc sau Dodon”, a declarat liderul Blocului Alternativa.
14:40
Moldova Mare propune eliminarea bacalaureatului și reformarea sistemului educațional: “Obținerea unei educații superioare și a unei profesii devine un lux” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat lansarea unui program de reformă a educației, având ca măsură centrală eliminarea examenului de bacalaureat. Potrivit acesteia, actualul sistem îi împinge pe absolvenți să plece la studii peste hotare, în timp ce accesul la universitățile moldovenești rămâne îngrădit și costisitor.„Sistemul de bacalaureat este construit special astfel, încât copiii noștri, imediat după examen, să devină studenți ai diferitelor facultăți din străinătate. Obținerea unei educații superioare și a unei profesii devine un lux în Moldova, iar tinerii sunt nevoiți să dezvolte economiile altor țări”, a declarat Victoria Furtună.Printre măsurile propuse de Moldova Mare se regăsesc: eliminarea bacalaureatului și oferirea posibilității ca fiecare absolvent să își continue studiile sau să se angajeze imediat; reintroducerea disciplinelor obligatorii „Istoria Moldovei” și „Limba moldovenească” în toate școlile; restabilirea instituțiilor precum Universitatea Agrară și Academia de Științe; investiții în educația profesională și tehnică, cu centre de formare dedicate industriilor cheie; un moratoriu asupra închiderii școlilor și grădinițelor din sate; salarii mai mari pentru profesori, peste media pe economie; angajare garantată pentru absolvenți și sprijin pentru tinerii specialiști, inclusiv subvenții și locuințe.„Numai o educație bazată pe interesele naționale și particularitățile culturale poate ține tinerii acasă și poate asigura Moldovei un viitor”, a subliniat lidera formațiunii.
14:40
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, începe testele clinice pentru tehnologia care transformă gândurile în text Liber TV
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, va lansa în luna octombrie primele teste clinice ale unei tehnologii menite să transforme gândurile în text cu ajutorul implanturilor cerebrale, relatează Bloomberg.Testele vor avea loc în Statele Unite și au ca scop principal sprijinirea persoanelor care suferă de tulburări de vorbire. Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a acordat deja autorizația necesară pentru începerea cercetărilor.Dacă rezultatele vor fi favorabile, compania estimează că aceste dispozitive ar putea fi introduse pe piață până în anul 2030.Implantul este conceput să decodeze vorbirea direct din activitatea cerebrală a pacientului. Totodată, Neuralink are planuri pe termen lung: până în 2031, intenționează să realizeze anual aproximativ 20.000 de implanturi și să deschidă cinci clinici în SUA.În aceste centre ar urma să fie disponibile trei versiuni ale dispozitivului: unul pentru restabilirea vederii, unul pentru combaterea bolilor neurodegenerative, și unul care va permite controlul computerului prin puterea gândului.
14:40
Andrei Năstase, în întâlnire cu diaspora din Marea Britanie: „Diaspora nu e doar departe, ci mereu aproape, în inima Moldovei” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a efectuat recent o vizită în Regatul Unit, unde s-a întâlnit cu comunitățile de moldoveni din Hull, Northampton și Londra. Politicianul a discutat cu cetățenii despre problemele și nevoile lor, dar și despre soluțiile pe care le propune pentru o legătură mai strânsă între diaspora și autoritățile din Republica Moldova.„M-am întâlnit cu moldovenii noștri din Hull, Northampton și Londra, le-am ascultat grijile și bucuriile și am vorbit despre lucruri simple, dar esențiale – un consulat mai aproape, recunoașterea permiselor de conducere, centre comunitare unde copiii să învețe limba română și să ne păstrăm tradițiile. Am simțit cât de puternică este diaspora noastră și cât de mult își dorește să fie parte din schimbarea de acasă”, a declarat Andrei Năstase.În cadrul vizitei, acesta a avut întrevederi și cu oficiali britanici. Printre aceștia, Karl Turner, membru al Parlamentului Britanic, care a promis susținere pentru recunoașterea permiselor de conducere moldovenești; Daren Hale, liderul laburiștilor din Hull, care a subliniat implicarea activă a moldovenilor în viața orașului; Jane Birch, primarul din Northampton, care s-a arătat deschisă pentru deschiderea unui consulat și sprijinirea centrelor comunitare; și Danielle Stone, Police Crime Commissioner pentru Northamptonshire, care a apreciat reputația bună a comunității moldovenești și a exprimat dorința de colaborare pentru securitatea și integrarea acesteia.„Cred cu tărie că diaspora nu e doar departe, ci mereu aproape, în inima Moldovei. Împreună putem construi o țară unde să fim mândri să revenim, dar și demni atunci când o reprezentăm peste hotare”, a mai spus Năstase.
13:20
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubiri pentru artefactele dacice furate din Olanda Liber TV
România a primit integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, a anunțat Ministerul Culturii de la București. Potrivit Muzeului Național de Istorie a României (MNIR), suma reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte sustrase – trei brățări dacice și celebrul Coif de la Coțofenești.Despăgubirea a fost achitată în două tranșe: 4.845.000 euro (85%) – virată la 25 august, 855.000 euro (15%) – virată la 12 septembrie.Conform reglementărilor, MNIR va transfera întreaga sumă la bugetul de stat, urmând ca, în cazul recuperării obiectelor, asigurătorul să solicite contravaloarea despăgubirii.Ministerul Culturii a precizat că va întări activitatea grupului de lucru comun cu MNIR, pentru monitorizarea situației și informarea corectă a publicului.Totodată, ministrul Culturii Andras Demeter a cerut elaborarea unor propuneri de modificare a procedurilor privind expunerea temporară a patrimoniului cultural românesc în afara țării. „Este necesar să reducem riscul repetării unor asemenea evenimente extrem de grave, care afectează dramatic patrimoniul național”, a transmis acesta.În urma jafului de la muzeul Drents, din localitatea olandeză Assen, au fost furate mai multe exponate provenite din antichitatea geto-dacă, cel mai prețios dintre acestea fiind de nelipsit în manualele de istorie din Republica Moldova și România. Este vorba despre un coif de aur ce datează din secolul IV î. Hr. și a fost găsit în anii 20 ai secolului trecut în localitatea Coțofenești din România. Pe lângă celebrul coif, s-au furat și alte artefacte, iar modul în care au fost sustrase exponatele pare a fi preluat din filmele de acțiune.
12:20
Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe canale TV unde se vorbește româna și spune că «Usatîi și Ceban vor merge în coaliție cu PAS». Prin asta compromite opoziția reală și îi demobilizează pe alegători. Oamenii lui răspândesc minciuni că Irina Vlah ar fi venit la mine acasă cu un acord de semnat și că eu aș fi refuzat, sau că PAS ar pregăti o înțelegere secretă cu mine. Eu am spus foarte clar, încă de jumătate de an: nicio coaliție cu PAS!”, a declarat președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, într-o intervenție live.Renato Usatîi a subliniat că poziția sa este foarte clară: «Societatea trebuie unită, nu divizată așa cum a fost timp de peste 30 de ani». „Eu am spus de jumătate de an și repet: nu voi face și nu voi admite nicio coaliție cu actuala putere, cu PAS. Avem nevoie de un guvern format din toate partidele, chiar și cele care nu vor intra în Parlament, iar ministerele și ambasadele să fie împărțite corect. De exemplu, socialiștii ar putea fi la ambasadele din Rusia sau Belarus, iar cei de dreapta la ambasadele din România sau Franța. În timp ce eu vorbesc deschis despre asta, Dodon răspândește săptămânal povești despre «vânzarea voturilor» și inventează minciuni cum că Usatîi ar fi controlat de PAS și ar pregăti o coaliție cu Maia Sandu”, spune Renato Usatîi, care a precizat că toate întâlnirile sale cu alegătorii sunt transmise integral online.Președintele Partidului Nostru a evidențiat că a refuzat orice coaliție, fie cu Plahotniuc în trecut, fie acum cu Maia Sandu. „ “Din această cauză am fost scos din alegeri în 2014, dar nu am cedat. Astăzi lucrez pentru ca PAS să nu obțină majoritatea și, în același timp, pentru ca la putere să nu mai ajungă niciodată cineva ca Igor Dodon”, a mai spus Renato Usatîi.Liderul Partidului Nostru a făcut o paralelă cu acțiunile care se întâmplă acum în raport cu Irina Vlah, liderul unei componente a blocului „Чужая свадьба”, și evenimentele din 2014, puse la cale de Dodon și Plahotniuc împotriva sa și a partidului său, scos din alegeri pe ultima sută de metri a campaniei electorale.Renato Usatîi a subliniat și faptul că, în loc să-l lase pe Alexandr Stoianoglo să candideze independent la alegerile prezidențiale, pentru a fi susținut de mai multe forțe politice, Dodon „l-a compromis” pe fostul procuror general, impunându-i să candideze din partea PSRM doar pentru ca partidul său să obțină 11 milioane de lei de la buget. „Dacă Stoianoglo candida independent, partidul nu lua niciun ban. Rezultatul? Stoianoglo a fugit, iar Dodon l-a compromis și pe el. Dodon și Maia Sandu seamănă în multe privințe: ambii au distrus partide, ambii au împărțit societatea, ambii au făcut jocuri murdare. Maia Sandu a lichidat toate partidele mici de dreapta, pentru ca PAS să rămână singurul mare partid proeuropean. Dodon a distrus opoziția de stânga prin aceleași metode”, a declarat Renato Usatîi.Renato Usatîi și-a încheiat mesajul cu un apel către cetățeni: „Astăzi sunteți speriați că Sandu va obține majoritatea, iar pe cei de dreapta îi sperie că vor veni rușii cu Dodon și de acolo va începe războiul cu Ucraina. Nu credeți în aceste aberații. Dacă PAS, împreună cu diaspora, va reuși să adune în jur de 40%, poate puțin mai mult, dar nu mult, atunci tot acest bloc, unde se ceartă între ei ca niște câini în fiecare zi, nu poate să adune nici măcar cât obținea odinioară separat Partidul Comuniștilor sau măcar socialiștii. Eu nu sunt nici de stânga, nici de dreapta. Eu, ca toți cetățenii țării, sunt pur și simplu un om normal. La aceste alegeri PAS nu trebuie să obțină majoritatea, iar Dodon nu trebuie să mai ajungă vreodată la putere!”
11:20
Haos pe aeroporturile din Europa: un atac cibernetic masiv blochează check-in-ul și provoacă întârzieri de zboruri Liber TV
Mai multe aeroporturi europene se confruntă cu perturbări majore, după un atac cibernetic asupra unui furnizor extern de servicii, relatează BILD. Incidentul a avut loc vineri seara și a afectat funcționarea normală a unor huburi aeriene importante.La Berlin, din motive de securitate, accesul la sistemele informatice a fost complet întrerupt. Acest lucru a dus la cozi uriașe, întârzieri și anulări de zboruri, a confirmat administrația aeroportului. În lipsa sistemelor digitale, check-in-ul și îmbarcarea s-au făcut manual, ceea ce a prelungit așteptarea pasagerilor cu mai multe ore.Deși nu a fost țintă directă a atacului, aeroportul din Berlin a resimțit puternic efectele acestuia. Situații similare au fost raportate și la Bruxelles, unde autoritățile au avertizat asupra „perturbărilor semnificative” și au sfătuit pasagerii să ajungă mai devreme la aeroport.Probleme tehnice au fost confirmate și la Heathrow, Londra, unde incidentul a fost catalogat drept „defecțiune tehnică”. În schimb, aeroporturile din Frankfurt și Hamburg au anunțat că își desfășoară activitatea normal, fără restricții.Potrivit BILD, amploarea atacului este uriașă, deoarece furnizorul vizat asigură servicii pentru mai multe aeroporturi europene. În prezent, compania afectată încearcă să restabilească funcționarea sistemelor.
10:10
Irina Vlah solicită diplomaților și observatorilor să monitorizeze cazul Partidului „Inima Moldovei” Liber TV
Liderul Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, a transmis un mesaj către observatorii acreditați la alegerile parlamentare și către reprezentanții corpului diplomatic din Republica Moldova, în care reclamă „abuzuri” comise împotriva formațiunii politice pe care o conduce.Potrivit Irinei Vlah, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a avertizat partidul și a solicitat Ministerului Justiției să examineze posibilitatea limitării activității acestuia, instituția a sesizat Curtea de Apel Centru cu o cerere în acest sens. Lidera Inima Moldovei susține că demersul ar fi fost făcut înainte ca instanța să se pronunțe asupra contestației depuse de formațiune și înainte de finalizarea controlului financiar inițiat de CEC.„Este o dovadă directă a faptului că se execută o comandă politică împotriva noastră. Atât în cazul deciziei CEC, cât și a demersului Ministerului Justiției, avem de a face cu o gravă încălcare a principiului prezumției nevinovăției”, afirmă Vlah în adresare.Ea mai susține că avocații partidului nu au avut acces imediat la copia cererii depuse de Ministerul Justiției, document ce ar urma să fie pus la dispoziție abia luni, în timp ce o decizie privind limitarea activității formațiunii ar putea fi luată încă din 20 septembrie.Irina Vlah consideră că aceste acțiuni „creează un precedent periculos” și compromit standardele democratice, motiv pentru care a cerut diplomaților și observatorilor internaționali să urmărească atent desfășurarea cazului.Ministerul Justiției și CEC nu au comentat deocamdată acuzațiile.
10:00
Incendiu puternic la Antalya: turiști evacuați din hotelurile din Belek Liber TV
Un incendiu de proporții a izbucnit în apropierea stațiunii Belek, din Antalya, forțând autoritățile să evacueze turiștii direct din hotelurile aflate în zona de risc. Flăcările s-au extins rapid în pădurile din jurul zonei turistice, iar fumul dens se ridică deasupra orașului.Potrivit autorităților locale, evacuarea este în curs, iar echipele de intervenție încearcă să oprească înaintarea focului către unitățile de cazare. Pe rețelele de socializare au apărut imagini care arată coloane uriașe de fum, semnalând amploarea incendiului.Antalya este una dintre cele mai populare destinații turistice din Turcia, atrăgând anual sute de mii de vizitatori străini. Situația actuală ar putea afecta mii de turiști aflați în stațiunile din regiune.
19 septembrie 2025
20:20
Chișinău: O sculptură simbol a protecției copilului, inaugurată pe bd. Mircea cel Bătrân Liber TV
O nouă sculptură care reprezintă un copil în palmă a fost dezvelită pe aleea din bd. Mircea cel Bătrân, sectorul Ciocana, Chișinău. Monumentul simbolizează iubirea și protecția copilului și are scopul de a reaminti adulților responsabilitatea pe care o poartă față de cei mici, scrie primarul degrevat Ion Ceban într-o postare pe rețelele sociale. „Aceasta simbolizează iubirea și protecția copilului și trebuie să aducă aminte adulților despre responsabilitatea pe care o poartă pentru copii”, a scris Ion Ceban pe pagina sa oficială.Lucrarea a fost realizată de sculptorul Veaceslav Jiglițchi, Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău, și a fost instalată la inițiativa Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, cu sprijinul Primăriei municipiului Chișinău și al Preturii Ciocana.În ultimii ani, spațiile publice din capitală au fost îmbogățite cu mai multe monumente din bronz, toate creații ale lui Veaceslav Jiglițchi, devenind astfel un artist recunoscut pentru contribuția sa la patrimoniul cultural al orașului.
19:00
Donald Trump anunță o vizită oficială în China la începutul lui 2026, după o convorbire telefonică cu Xi Jinping Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va efectua o vizită în China la începutul anului 2026, în urma unei convorbiri telefonice cu liderul de la Beijing, Xi Jinping.Trump a descris discuția drept „foarte productivă”, menționând că s-au făcut progrese pe mai multe subiecte de importanță majoră: relațiile comerciale, combaterea fentanilului, necesitatea opririi războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea tranzacției privind platforma TikTok.„Am convenit să ne întâlnim la summitul APEC din Coreea de Sud, iar eu voi merge în China la începutul anului viitor. Președintele Xi, la rândul său, va veni în Statele Unite la momentul potrivit”, a scris Trump pe rețelele de socializare.Liderul american a adăugat că apreciază susținerea lui Xi pentru acordul referitor la TikTok și că ambii așteaptă cu interes întâlnirea din cadrul APEC.
18:50
Andrei Năstase, la Northampton: promite consulat, centre comunitare și soluții pentru recunoașterea permiselor moldovenilor din Marea Britanie Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a avut o întâlnire cu membrii comunității de moldoveni din Northampton, Marea Britanie, pe care a descris-o drept „o întâlnire de suflet”. Politicianul afirmă că a ascultat problemele cu care se confruntă diaspora și s-a angajat să promoveze soluții concrete în cazul în care va obține un mandat de deputat.Printre prioritățile sale, Năstase a menționat: recunoașterea și preschimbarea extinsă a permiselor de conducere, inclusiv pentru moldovenii stabiliți de mai mult de cinci ani în Regatul Unit; deschiderea unui consulat al Republicii Moldova la Northampton; crearea unor centre comunitare dedicate educației în limba și tradițiile românești, dar și pentru lăcașe de cult.„Moldovenii din Diasporă merită respect, sprijin și soluții concrete. Voi rămâne mereu alături de ei și voi transforma aceste angajamente în fapte”, a declarat Năstase, care candidează ca independent pentru Parlament, având poziția 4 pe buletinul de vot.
16:00
Caz revoltător: medic și asistent medical reținuți după ce au sustras lanțul de aur al antrenorului decedat Radu Malcic Liber TV
Un caz șocant a ieșit la iveală în urma accidentului rutier produs pe 11 septembrie, lângă localitatea Step-Soci din raionul Orhei. Radu Malcic, antrenor și profesor de judo, care a fost grav rănit în urma impactului, a decedat la spital, iar în timpul intervenției medicale i-a fost furat lanțul de aur pe care îl purta la gât.Potrivit Poliției, tatăl victimei a semnalat dispariția bijuteriei, estimată la circa 70 000 de lei. În urma investigațiilor s-a stabilit că medicul echipajului de Asistență Medicală Urgentă care a intervenit la fața locului a sustras lanțul și l-a vândut ulterior la un amanet pentru 37 500 de lei. O parte din bani a fost deja cheltuită pe bunuri personale, inclusiv un cazan și o pompă.În cadrul perchezițiilor efectuate de polițiști, lanțul a fost recuperat din casa de amanet. Medicul și asistentul medical din echipajul AMU au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru furt.Reamintim că accidentul de pe șoseaua Orhei – Step-Soci a fost provocat de șoferul unui BMW, care a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de o Dacia. În urma impactului, șoferul BMW-ului a murit pe loc, iar alte două persoane au fost transportate la spital. La scurt timp, a decedat și șoferul Daciei, Radu Malcic, antrenor și profesor de judo, lăsând în urmă o mare durere în comunitatea sportivă.
16:00
Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară Liber TV
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice din Republica Moldova sunt date în arendă. Chiar și un obiect strategic – Lacul de acumulare Ghidighici, important pentru asigurarea Chișinăului cu apă în caz de avarie, a fost dat în arendă în anul 2019 pe o perioadă de 50 de ani. Noi vom revedea tot acest absurd și vom revizui toate contractele și legislația în acest domeniu!”, a declarat Renato Usatîi.El a spus că este mândru de primarii Partidului Nostru, inclusiv, pentru faptul că nu au permis transmiterea în arendă a niciunui lac. Mai mult, au fost populate mai multe lacuri orășenești din țară. „Sunt des întrebat, inclusiv la Basarabeasca. Eu am populat cu pește lacurile municipale și sătești, la care oamenii au acces liber. Așa le răspund și proprietarilor privați care mă invită să populez cu pește iazurile lor arendate. Eu, ca pescar, îi înțeleg pe pescari – astăzi aproape că nu mai ai unde merge la pescuit. Multe lucruri au fost deja jefuite și nu totul poate fi restituit – de exemplu, utilajul dus în Turcia sub pretext de fier vechi. Dar lacurile au rămas și oamenii vor putea pescui acolo unde acest lucru va fi permis”, a explicat președinte Partidului Nostru.El a vorbit și despre ilegalitățile în procedurile de arendă: „Cu acești arendași vom avea o altă discuție. Pentru că știu cum stau lucrurile și cum se întâmplă. E una când cineva a luat un teren de la zero, a săpat un bazin artificial, a investit bani, a construit un dig și tot așa — asta e de înțeles. Dar, din păcate, la noi majoritatea «specialiștilor» și-au pus mâna pe ceva ce nu au creat. Și pentru niște bănuți pe care îi plătesc sub formă de arendă, i-au lipsit pe oameni, practic, de ultima bucurie”.
15:40
Ion Ceban: „PAS știe că nu obține majoritatea și lansează zvonuri pentru a manipula opinia publică” Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a comentat zvonurile potrivit cărora, unii deputați ar urma să părăsească blocul după ce ajung în Parlament.Astfel, în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Gheorghe Gonța, Ion Ceban, a subliniat că aceste zvonuri sunt lansate din interiorul PAS, care știe deja că nu va obține majoritatea. „Există certitudinea pe intern că PAS nu obține nicio majoritate și manipulează opinia publică prin diferite metode. Nu este așa cum încearcă ei să sperie și să convingă oamenii.”Ion Ceban a adăugat că aceste zvonuri sunt lansate tocmai pentru a influența opinia publică.„Frica internă, manipularea publică, dezinformarea, chemarea la ură și dezbinarea sunt, de fapt, instrumente folosite de PAS pentru a controla procesul politic. După patru ani de inactivitate și dezastru, ei vor cu tot dinadinsul să se mențină la guvernare. Nu va fi așa.”Blocul electoral Alternativ susține că va monitoriza atent acțiunile PAS și nu va permite manipularea opiniei publice.
15:30
Șarpe veninos, descoperit într-un Lincoln MKZ adus din SUA: intervenție a pompierilor pe o stradă din Chișinău Liber TV
O misiune mai puțin obișnuită a avut loc vineri, 19 septembrie, pe strada Bucovina nr. 35 din Chișinău, unde un șarpe veninos a fost depistat într-un automobil de model Lincoln MKZ, importat din California, SUA.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:35, după ce reptila a fost observată în compartimentul motor al mașinii. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri, care au încercuit zona și au efectuat recunoașterea pentru a preveni riscurile pentru oameni.Operațiunea a fost desfășurată împreună cu specialiștii Grădinii Zoologice din Chișinău și reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În jurul orei 14:20, pompierii au reușit să extragă șarpele, care a fost preluat de echipa Grădinii Zoologice.Reptila va fi plasată ulterior într-un habitat sigur, care să îi asigure condiții prielnice de viață, fără a pune în pericol siguranța populației.
15:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Pentru Ministerul Justiției nu mai contează deloc legea, ci doar ordinele pe care le primeşte Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii. Potrivit partidului, această decizie este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei”, scrie Telegraph.md. „Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici măcar decizia instanţei de judecată, pe marginea hotărârii Comisiei Electorale Centrale. Or, noi am anunţat că astăzi vom contesta decizia abuzivă a CEC prin care Ministerului i s-a cerut limitarea activităţii formaţiunii noastre.De asemenea, Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici rezultatele controlului financiar iniţiat de CEC, care ar fi dovedit vinovăţia sau nevinovăţia formaţiunii noastre. Astfel, s-a încălcat flagrant principiul constituţional al prezumţiei nevinovăţiei.De asemenea, Ministerul Justiţiei a ignorat în totalitate art. 21 din Legea privind partidele politice, care prevede că activitatea formaţiunilor politice nu poate fi limitată pe durata campaniei electorale” – se spune în declarația „Inima Moldovei”.Formațiunea condusă de Irina Vlah a mai menționat că „este absolut evident că Ministerul Justiţiei execută o comandă politică. Pentru acest Minister nu mai contează deloc legea, ci doar ordinele pe care le primeşte. Iar acţiunile sale trebuie catalogate ca atare, urmând ca ulterior persoanele vinovate de acest abuz evident să fie trase la răspundere”.În context, Partidul Republican „Inima Moldovei” a lansat apeluri către observatori, cetățeni și întreaga clasă politică: „Facem apel către observatorii ce monitorizează alegerile parlamentare să ia la evidenţă acest caz ieşit din comun şi să se expună pe marginea lui, în limita competenţelor pe care le au.Totodată, facem apel către cetăţeni, către întreaga clasă politică să conştientizeze că s-a creat un grav precedent, care compromite democraţia din Republica Moldova pentru mulţi ani înainte”.
