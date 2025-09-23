(VIDEO) SIS cere Comisiei Electorale Centrale să excludă Partidul Democrația Acasă din cursa electorală. Vasile Costiuc: „Chemăm susținătorii la protest în fața CEC”

12:20

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe canale TV unde se vorbește româna și spune că «Usatîi și Ceban vor merge în coaliție cu PAS». Prin asta compromite opoziția reală și îi demobilizează pe alegători. Oamenii lui răspândesc minciuni că Irina Vlah ar fi venit la mine acasă cu un acord de semnat și că eu aș fi refuzat, sau că PAS ar pregăti o înțelegere secretă cu mine. Eu am spus foarte clar, încă de jumătate de an: nicio coaliție cu PAS!”, a declarat președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, într-o intervenție live.Renato Usatîi a subliniat că poziția sa este foarte clară: «Societatea trebuie unită, nu divizată așa cum a fost timp de peste 30 de ani». „Eu am spus de jumătate de an și repet: nu voi face și nu voi admite nicio coaliție cu actuala putere, cu PAS. Avem nevoie de un guvern format din toate partidele, chiar și cele care nu vor intra în Parlament, iar ministerele și ambasadele să fie împărțite corect. De exemplu, socialiștii ar putea fi la ambasadele din Rusia sau Belarus, iar cei de dreapta la ambasadele din România sau Franța. În timp ce eu vorbesc deschis despre asta, Dodon răspândește săptămânal povești despre «vânzarea voturilor» și inventează minciuni cum că Usatîi ar fi controlat de PAS și ar pregăti o coaliție cu Maia Sandu”, spune Renato Usatîi, care a precizat că toate întâlnirile sale cu alegătorii sunt transmise integral online.Președintele Partidului Nostru a evidențiat că a refuzat orice coaliție, fie cu Plahotniuc în trecut, fie acum cu Maia Sandu. „ “Din această cauză am fost scos din alegeri în 2014, dar nu am cedat. Astăzi lucrez pentru ca PAS să nu obțină majoritatea și, în același timp, pentru ca la putere să nu mai ajungă niciodată cineva ca Igor Dodon”, a mai spus Renato Usatîi.Liderul Partidului Nostru a făcut o paralelă cu acțiunile care se întâmplă acum în raport cu Irina Vlah, liderul unei componente a blocului „Чужая свадьба”, și evenimentele din 2014, puse la cale de Dodon și Plahotniuc împotriva sa și a partidului său, scos din alegeri pe ultima sută de metri a campaniei electorale.Renato Usatîi a subliniat și faptul că, în loc să-l lase pe Alexandr Stoianoglo să candideze independent la alegerile prezidențiale, pentru a fi susținut de mai multe forțe politice, Dodon „l-a compromis” pe fostul procuror general, impunându-i să candideze din partea PSRM doar pentru ca partidul său să obțină 11 milioane de lei de la buget. „Dacă Stoianoglo candida independent, partidul nu lua niciun ban. Rezultatul? Stoianoglo a fugit, iar Dodon l-a compromis și pe el. Dodon și Maia Sandu seamănă în multe privințe: ambii au distrus partide, ambii au împărțit societatea, ambii au făcut jocuri murdare. Maia Sandu a lichidat toate partidele mici de dreapta, pentru ca PAS să rămână singurul mare partid proeuropean. Dodon a distrus opoziția de stânga prin aceleași metode”, a declarat Renato Usatîi.Renato Usatîi și-a încheiat mesajul cu un apel către cetățeni: „Astăzi sunteți speriați că Sandu va obține majoritatea, iar pe cei de dreapta îi sperie că vor veni rușii cu Dodon și de acolo va începe războiul cu Ucraina. Nu credeți în aceste aberații. Dacă PAS, împreună cu diaspora, va reuși să adune în jur de 40%, poate puțin mai mult, dar nu mult, atunci tot acest bloc, unde se ceartă între ei ca niște câini în fiecare zi, nu poate să adune nici măcar cât obținea odinioară separat Partidul Comuniștilor sau măcar socialiștii. Eu nu sunt nici de stânga, nici de dreapta. Eu, ca toți cetățenii țării, sunt pur și simplu un om normal. La aceste alegeri PAS nu trebuie să obțină majoritatea, iar Dodon nu trebuie să mai ajungă vreodată la putere!”