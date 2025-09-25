Liderul fundației „Мф.7:7” din Ucraina: „În Andrei Năstase am văzut un lider care pune oamenii mai presus de politică”
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7” și consilier local în regiunea Mikolaiv, Ucraina, și-a anunțat public susținerea pentru candidatura lui Andrei Năstase la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, într-un interviu pentru Coment.md. Belov a declarat că l-a cunoscut pe Năstase în perioada grea a războiului, când Ucraina avea nevoie de sprijin umanitar și solidaritate morală. „Am văzut în el un om cu inimă mare, un lider care nu se uită doar la granițe sau la politică, ci la oameni și la suferința lor. Susținerea mea este una personală, bazată pe faptul că a demonstrat prin acțiuni concrete că îi pasă de oameni”, a spus Belov. Potrivit acestuia, primele colaborări au vizat transporturi de ajutoare umanitare pentru Mikolaiv, organizate cu sprijinul lui Andrei Năstase și al unor parteneri din Chișinău. „Nu doar a vorbit, ci a și acționat. Este un om de cuvânt, care inspiră încredere”, a adăugat liderul fundației. Belov a amintit și de apelul lansat anul trecut pentru copiii ucraineni strămutați, la care Republica Moldova a răspuns cu donații de haine, alimente și medicamente. „Am simțit atunci o legătură frățească între popoarele noastre. Nu a contat politica, ci doar umanitatea”, a subliniat acesta. Referindu-se la programul electoral al lui Năstase, Hordiy Belov a remarcat accentul pus pe sprijinirea familiilor, agricultorilor și tinerilor, precum și angajamentul ferm pentru combaterea corupției. „M-a impresionat faptul că este un pro-european convins, care vrea să aducă Moldova în Uniunea Europeană cu demnitate. În Andrei Năstase am văzut un om care nu se teme să fie vocea celor simpli”, a afirmat el. În mesajul său către cetățenii Republicii Moldova, Belov i-a îndemnat să iasă la vot pe 28 septembrie: „Nu rămâneți indiferenți. Alegeți lideri care să fie aproape de oameni și care să nu uite promisiunile. Eu cred că Andrei Năstase este o astfel de opțiune – un om care nu se teme să apere dreptatea.”
