Un bărbat găsit mort în toaletele unui KFC în nordul Franţei, la 30 de ore după ce a intrat în restaurant

08:40

Seismele care au zguduit timp de peste 30 de zile insula Santorini din Grecia la începutul anului 2025 ar putea fi asociate cu mișcările magmei sub doi vulcani din această regiune a Insulelor Ciclade, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează AFP. De la 27 ianuarie și până la începutul lunii martie, mii de cutremure de […] Articolul Misterul cutremurelor care au speriat grecii de pe insula Santorini a fost deslușit. Datele unui studiu explică seismele în cascadă apare prima dată în SafeNews.