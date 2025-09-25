12:00

Kremlinul dă asigurări miercuri că Rusia este ”satbilă” şi că nu are o ”alternativă” la continuarea Războiului din Ucraina, după ce preşedintele american Donald Trump a comparat marţi această ţară cu un ”tigru de hârtie”, reatează AFP. ”Rusia îşi păstrează stabilitatea economică”, declară într-un interviu acordat postului de radio RBC un purtător de cuvânt al […] Articolul Rusia este ”stabilă”, reacţionează Kremlinul după ce Trump o cataloghează drept un ”tigru de hârtie”. Apropierea lui Trump de Moscova ”dă rezultate aproape zero” apare prima dată în SafeNews.