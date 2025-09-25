Zelenski: Europa nu poate să-și permită ca R. Moldova să intre pe „orbita” Moscovei

10:30

Poliţiştii din Chişinău au făcut o descindere la o tipografie cladenstină aflată la marginea oraşului. Au fost ridicate peste 200 de mii de ziare, cu conținut care nu este autorizat de Comisia electorală şi care instigau la românofobie şi lansau falsuri despre partidul de guvernământ. Unul dintre ziare este „Sare şi Lumină", distribuit cu ajutorul […]