Noul vaccin anti-COVID de la Moderna crește de 16 ori nivelul anticorpilor, spune producătorul
SafeNews, 25 septembrie 2025 06:20
Noul vaccin anti-COVID a generat un răspuns imun de 16 ori mai puternic față de nivelul inițial al anticorpilor, împotriva unei variante virale aflată în circulație, potrivit companiei care îl dezvoltă. Moderna a anunțat marți că noua versiune a vaccinului său anti-COVID, denumită mNEXSPIKE, a generat un răspuns imun puternic în rândul adulților în vârstă […] Articolul Noul vaccin anti-COVID de la Moderna crește de 16 ori nivelul anticorpilor, spune producătorul apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:00
Mesajul lui Trump de susținere a Ucrainei pare să ascundă dezangajarea SUA și noi cereri către europeni # SafeNews
Președintele american Donald Trump a susținut marți că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, o schimbare radicală de opinie salutată de susținătorii europeni ai Ucrainei. Dar unii analiști citați miercuri de Reuters semnalează că, prin mesajul său, liderul de la Casa Albă ar putea urmări de fapt să dezangajeze SUA din acest conflict […] Articolul Mesajul lui Trump de susținere a Ucrainei pare să ascundă dezangajarea SUA și noi cereri către europeni apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
06:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Europa nu poate să-și permită ca Republica Moldova să intre pe „orbita” Federației Ruse. De la tribuna Națiunilor Unite, acesta a acuzat Rusia că încearcă să întreprindă aceleași acțiuni în raport cu Moldova, cum Iranul a făcut odată cu Liban, transmite IPN. „Rusia încearcă să facă cu Moldova ceea […] Articolul Zelenski: Europa nu poate să-și permită ca R. Moldova să intre pe „orbita” Moscovei apare prima dată în SafeNews.
06:40
Bulgaria intenționează să pună capăt tranzitului gazelor rusești pe teritoriul său, către Serbia și Ungaria, în 2026, a declarat marți premierul bulgar Rosen Jelyazkov, ca răspuns la apelul președintelui american Donald Trump către Europa de a înceta să mai cumpere energie rusească, informează EFE, citată de Agerpres. De asemenea, în 2028 gazele naturale rusești ar urma […] Articolul Bulgaria închide robinetul: tranzitul gazului rusesc se oprește în 2026 apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:30
Comisia Electorală Centrală a publicat datele privind cheltuielile partidelor și blocurilor electorale înregistrate în primele patru săptămâni de campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform datelor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este lider la cheltuieli, cu peste 15 milioane de lei utilizați. Din această sumă, 8,3 milioane lei au fost direcționați către spoturi publicitare, […] Articolul PAS domină cheltuielile electorale: 8,3 milioane doar pe spoturi publicitare apare prima dată în SafeNews.
06:20
Noul vaccin anti-COVID de la Moderna crește de 16 ori nivelul anticorpilor, spune producătorul # SafeNews
Noul vaccin anti-COVID a generat un răspuns imun de 16 ori mai puternic față de nivelul inițial al anticorpilor, împotriva unei variante virale aflată în circulație, potrivit companiei care îl dezvoltă. Moderna a anunțat marți că noua versiune a vaccinului său anti-COVID, denumită mNEXSPIKE, a generat un răspuns imun puternic în rândul adulților în vârstă […] Articolul Noul vaccin anti-COVID de la Moderna crește de 16 ori nivelul anticorpilor, spune producătorul apare prima dată în SafeNews.
06:10
VIDEO // Inundații devastatoare în Italia: Mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă a dispărut # SafeNews
Ploile torențiale au transformat Italia într-un adevărat câmp de intervenții, după ce zeci de localități au fost inundate de la nord la sud. Sute de oameni au fost evacuați din casele lor, mai multe școli și locuințe au fost afectate de ape, iar drumuri întregi s-au surpat. În Piemont, o turistă germană este căutată cu […] Articolul VIDEO // Inundații devastatoare în Italia: Mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă a dispărut apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
19:50
Educația trebuie să redevină o prioritate și să nu mai fie tratată ca o povară. Opinia a fost exprimată de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, fost ministru al Educației, Culturii și Cercetării, în cadrul unui mesaj video. Potrivit ei, fără educație de calitate, va continua exodul tinerilor și depopularea localităților. „Am văzut cât de greu le […] Articolul VIDEO // Lilia Pogolșa: „Educația trebuie să fie o prioritate, nu o povară” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:30
Mai multe persoane au fost împușcate într-un centru de al Serviciului de Imigrare și Vamă din Dallas # SafeNews
Cel puțin doi deținuți au fost împușcați miercuri dimineață într-un centru al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA din Dallas, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine care au cunoștință despre incident. Un suspect a murit în urma unei răni provocate de o armă de foc, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi […] Articolul Mai multe persoane au fost împușcate într-un centru de al Serviciului de Imigrare și Vamă din Dallas apare prima dată în SafeNews.
17:20
VIDEO // Autoritățile oferă detalii privind o tipografie clandestină, destructurată în Chișinău: activitate propagandistică și instigare la ură # SafeNews
Autoritățile oferă detalii privind identificarea și neutralizarea unei tipografii clandestine care activa ilegal într-o încăpere din municipiul Chișinău. Acțiunea a fost realizată în cadrul unei operațiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în colaborare cu angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Tipografia era echipată cu sisteme de securitate și […] Articolul VIDEO // Autoritățile oferă detalii privind o tipografie clandestină, destructurată în Chișinău: activitate propagandistică și instigare la ură apare prima dată în SafeNews.
17:00
Reacția Chișinăului după convocarea ambasadorului moldovean la Ministerul de Externe al Federației Ruse # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la Ministerul de Externe al Federației Ruse, în contextul nemulțumirii Moscovei față de refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unui comunicat emis de MAE, autoritățile moldovene „întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și transparența […] Articolul Reacția Chișinăului după convocarea ambasadorului moldovean la Ministerul de Externe al Federației Ruse apare prima dată în SafeNews.
16:50
Peste 20 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu din România, uciși de bacterii extrem de puternice care afectează și oamenii # SafeNews
O tragedie a avut loc în Munții Țarcu, județul Caraș-Severin. 21 de zimbri au fost găsiți morți, fiind victimele unei infestări parazitare masive. Incidentul a șocat atât localnicii, cât și autoritățile, zimbrul fiind un simbol al biodiversității din România, relatează Radio România Reșița. Ioan Dragomir, prefectul de Caraș-Severin, cel care a coordonat gestionarea situației, a […] Articolul Peste 20 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu din România, uciși de bacterii extrem de puternice care afectează și oamenii apare prima dată în SafeNews.
16:40
VIDEO // Inundații devastatoare în Italia: mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă dispărută # SafeNews
Ploile torențiale au transformat Italia într-un adevărat câmp de intervenții, după ce zeci de localități au fost inundate de la nord la sud. Sute de oameni au fost evacuați din casele lor, mai multe școli și locuințe au fost afectate de ape, iar drumuri întregi s-au surpat. În Piemont, o turistă germană este căutată cu […] Articolul VIDEO // Inundații devastatoare în Italia: mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă dispărută apare prima dată în SafeNews.
16:20
Moscova convoacă ambasadorul R. Moldova și protestează oficial față de refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la agerile parlamentare # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus al Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă oficială de protest. Acțiunea vine ca reacție la refuzul autorităților de la Chișinău de a acredita observatori din partea Rusiei pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Într-un comunicat emis de MAE […] Articolul Moscova convoacă ambasadorul R. Moldova și protestează oficial față de refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la agerile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // În regiunea Donețk, rușii au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic # SafeNews
În localitatea Șandriholove, regiunea Donețk, invadatorii ruși au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Facebook de către Corpul 3 Armată. În zona de responsabilitate a Corpului 3 Armată, în apropierea satului Șandriholove, ocupanții au împușcat o familie de civili și au luat […] Articolul VIDEO // În regiunea Donețk, rușii au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic apare prima dată în SafeNews.
15:50
FOTO // ANSA avertizează: Hrișcă rechemată de pe piață din cauza depășirii limitelor de glifosat. Află detalii # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre rechemarea de pe piață a unui produs alimentar care poate prezenta risc pentru sănătate. Operatorul economic „VITAFOR” S.R.L. a inițiat retragerea voluntară a unui lot de crupe de hrișcă comercializate sub marca ORA, după ce în urma analizelor de laborator s-au constatat depășiri ale valorilor admise […] Articolul FOTO // ANSA avertizează: Hrișcă rechemată de pe piață din cauza depășirii limitelor de glifosat. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
15:40
Fostul director adjunct SIS al R. Moldova acuzat că a pus în pericol securitatea României, rămâne în arest # SafeNews
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, reținut recent și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, ”în condiţii de natură să pună în pericol […] Articolul Fostul director adjunct SIS al R. Moldova acuzat că a pus în pericol securitatea României, rămâne în arest apare prima dată în SafeNews.
15:20
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat după atacul cibernetic care a perturbat sistemele automate de check-in pe aeroportul britanic Heathrow şi pe alte câteva aeroporturi europene, afectând zeci de zboruri şi mii de pasageri, relatează miercuri dpa. Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) din Marea Britanie a declarat miercuri […] Articolul Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene apare prima dată în SafeNews.
15:20
Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an. PDMM califică acțiunea drept o nouă comandă politică a […] Articolul PDMM critică demersul Ministerului Justiției privind limitarea activității sale apare prima dată în SafeNews.
15:10
Descinderi de amploare în această dimineață: Procuratura și CNA au efectuat percheziții în mai multe localități din țară, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # SafeNews
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, împreună cu cei ai Centrului Național Anticorupție, au desfășurat în această dimineață acțiuni operative în mai multe locații din țară. Intervențiile au avut loc în cadrul unei investigații ce vizează presupusa implicare a unui grup criminal organizat în finanțarea ilegală a unui partid politic. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, ciorne, […] Articolul Descinderi de amploare în această dimineață: Procuratura și CNA au efectuat percheziții în mai multe localități din țară, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic apare prima dată în SafeNews.
14:50
VIDEO // Rețea de trafic de droguri, anihilată în nordul țării: droguri, arme, bani și echipamente depistate la percheziții # SafeNews
O rețea de distribuție a drogurilor care acționa în nordul Republicii Moldova a fost destructurată de polițiștii și procurorii din Glodeni. Patru tineri, cu vârste între 20 și 32 de ani, sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup care aproviziona regiunea cu substanțe narcotice procurate din Chișinău. Ancheta a scos la iveală faptul că suspecții […] Articolul VIDEO // Rețea de trafic de droguri, anihilată în nordul țării: droguri, arme, bani și echipamente depistate la percheziții apare prima dată în SafeNews.
14:40
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost depistat de polițiștii INSP în timp ce conducea haotic pe strada Ciprian Porumbescu din sectorul Buiucani al capitalei. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere. Conducătorul auto a fost escortat la Dispensarul Republican de Narcologie, unde testele au confirmat prezența […] Articolul Șofer fără permis și sub influența drogurilor, depistat pe o stradă din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
14:30
Vicepreședintele CEC, despre „buletinele-model”, tipărite la comanda blocului „Alternativa” # SafeNews
„Buletinele-model”, tipărite la comanda blocului „Alternativa” contravin legislației cu privire la publicitate. Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de către vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, transmite SafeNews.md cu referire la Deschide.MD. Rugat să comenteze faptul că un concurent electoral a contractat o tipografie pentru a tipări buletine de vot în scopuri „publicitare”, vicepreședintele CEC […] Articolul Vicepreședintele CEC, despre „buletinele-model”, tipărite la comanda blocului „Alternativa” apare prima dată în SafeNews.
14:30
O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO # SafeNews
O nouă tentativă de sabotaj venită din partea Rusiei a vizat un avion militar spaniol. Aeronava, care îl transporta pe ministrul Apărării din Spania, a întâmpinat probleme în timp ce survola enclava Kaliningrad. Ministrul apărării, Margarita Robles, se îndrepta către baza militară aeriană Šiauliai din Lituania, într-un avion militar A330 care aparține Armatei Spaniei. Deasupra zonei Kaliningrad, care […] Articolul O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO apare prima dată în SafeNews.
14:20
Cinci persoane, trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor în timpul unei întruniri electorale la Dondușeni # SafeNews
Cinci persoane vor compărea în fața instanței, după ce procurorii au finalizat urmărirea penală într-un dosar de corupere a alegătorilor, înregistrat în contextul Referendumului republican din 2024. Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc în toamna anului trecut, în cadrul unei adunări organizate în orașul Dondușeni, unde aproximativ 250 de persoane ar fi fost expuse […] Articolul Cinci persoane, trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor în timpul unei întruniri electorale la Dondușeni apare prima dată în SafeNews.
14:10
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani pe card. Ministrul britanic de interne: „Nu dă bine” # SafeNews
Un zbor de expulzare din Marea Britanie a adus în România mai mulți infractori condamnați. La bord, persoanele deportate au primit carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline, detaliu despre care ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a mărturisit că „nu dă bine”. Oficialul a avertizat totodată asupra retoricii tot mai agresive a […] Articolul Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani pe card. Ministrul britanic de interne: „Nu dă bine” apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Femeie din Ucraina, reținută după mai multe furturi în piețele capitalei. Își ascundea identitatea cu peruci # SafeNews
O femeie în vârstă de 30 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii din Capitală, fiind suspectată de comiterea mai multor furturi în piețele din oraș. Potrivit anchetei, în ultimele două luni, aceasta ar fi furat bani și bunuri personale de la mai multe persoane în zonele aglomerate din sectorul Centru, provocând […] Articolul VIDEO // Femeie din Ucraina, reținută după mai multe furturi în piețele capitalei. Își ascundea identitatea cu peruci apare prima dată în SafeNews.
13:40
Un judecător spaniol cere trimiterea soţiei premierului Pedro Sánchez, Begoña Gómez, în faţa unui juriu care s-o judece cu privire la o deturnare de fonduri # SafeNews
Judecătorul spaniol Juan Carlos Peinado, însărcinat cu ancheta unei presupuse deturnări de fonduri publice imputate soţiei premierul spaniol Pedro Sánchez, şi-a încheiat investigaţiile şi cere trimiterea lui Begoña Gómez în faţa unui juriu popular, potrivit unui document judiciar, consultat miercuri de AFP. Judecătorul Juan Carlos Peinado consideră că o asistentă angajată de către serviciile premierului Pedro Sánchez […] Articolul Un judecător spaniol cere trimiterea soţiei premierului Pedro Sánchez, Begoña Gómez, în faţa unui juriu care s-o judece cu privire la o deturnare de fonduri apare prima dată în SafeNews.
13:40
Maia Sandu felicită echipa guvernamentală pentru finalizarea rapidă a procesului de screening în vederea aderării la UE # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis felicitări colegilor săi pentru finalizarea procesului de screening în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, realizată în timp record de două ori mai rapid decât alte state candidate. Într-o postare pe Facebook, șefa statului a subliniat că această performanță demonstrează atât capacitatea tehnică, cât și pasiunea echipei […] Articolul Maia Sandu felicită echipa guvernamentală pentru finalizarea rapidă a procesului de screening în vederea aderării la UE apare prima dată în SafeNews.
13:40
În regiunea Odesa, polițiștii de frontieră au reținut un bărbat de 41 de ani din raionul Bolgrad, care împreună cu un complice a organizat un canal pentru transportul ilegal peste granița cu Moldova a unor bărbați aflați în vârstă de recrutare. Potrivit Serviciului de Stat al Granițelor din Ucraina, la unul dintre posturile de control, […] Articolul Un procuror fals din Odesa transporta în Moldova doi martori apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // Ultimele picături: Bruxelles-ul vrea să taie complet petrolul rusesc din UE până în 2025 # SafeNews
Comisia Europeană intenționează să introducă taxe vamale pe importurile de petrol rusesc către statele membre, în special către Ungaria și Slovacia, cu scopul de a elimina complet dependența de țițeiul rusesc până la sfârșitul anului 2025. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a subliniat că măsura urmărește „să […] Articolul VIDEO // Ultimele picături: Bruxelles-ul vrea să taie complet petrolul rusesc din UE până în 2025 apare prima dată în SafeNews.
13:20
Un individ a fost încătușat, după ce a amenințat un polițist cu cuțitul. Cazul a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 08:54, într-un apartament de pe strada Ion Pelivan, din sectorul Buiucani al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Astfel, potrivit surselor este vorba despre un individ în vârstă de 46 de ani. […] Articolul Polițist amenințat cu cuțitul dis-de-dimineață de un ins băut în Chișinău apare prima dată în SafeNews.
13:10
Un incident șocant a avut loc într-un liceu din regiunea Rinului Inferior, Franța, unde o profesoară de muzică în vârstă de 66 de ani a fost înjunghiată de un elev în vârstă de doar 14 ani, chiar în timpul orei. Potrivit postului BFMTV, profesoara se află în stare critică, cu răni serioase la nivelul feței. […] Articolul Șoc în Franța: Profesoră de muzică înjunghiată de un elev de 14 ani în clasă apare prima dată în SafeNews.
12:50
VIDEO // Momentul șocant în care o groapă uriașă înghite în plină zi o porțiune a unei străzi din Bangkok # SafeNews
O groapă uriașă a apărut miercuri dimineața în apropierea unui spital din Bangkok. Autoritățile din capitala thailandeză au închis drumurile din jurul spitalului Vajira, relatează ziarul South China Morning Post. Incidentul s-a petrecut astăzi, 24 septembrie 2025, în jurul orei 7 dimineața. Pacienții și locuitorii din apartamentele aflate în apropiere au fost evacuați, întrucât groapa […] Articolul VIDEO // Momentul șocant în care o groapă uriașă înghite în plină zi o porțiune a unei străzi din Bangkok apare prima dată în SafeNews.
12:40
O detonare puternică, care nu s-a soldat cu răniţi, a fost auzită la Oslo, în apropiere de Oslo Met, o instituţie de învăţământ superior situată în apropiere de capitala norvegiană, iar o persoană a fost arestată de către poliţie. Potrivit unor martori citaţi de cotidianul norvegian, ”un lucru semănând cu o grenadă” a fost văzut […] Articolul O explozie puternică a avut loc lângă Palatul Regal din Oslo apare prima dată în SafeNews.
12:30
Premierul Dorin Recean: „R. Moldova este asediată de Federația Rusă. Vom împiedica planul rusesc de ocupație” # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat miercuri, 24 septembrie, că Federația Rusă desfășoară o amplă campanie de destabilizare a țării în preajma alegerilor din 28 septembrie. În cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința Guvernului, oficialul a acuzat Moscova că încearcă să submineze procesul electoral prin violențe, coruperea alegătorilor, atacuri cibernetice și intoxicare […] Articolul Premierul Dorin Recean: „R. Moldova este asediată de Federația Rusă. Vom împiedica planul rusesc de ocupație” apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO // 200 de buletine de vot preștampilate, depistate într-o tipografie din Chișinău: tentativă de fraudă electorală investigată de poliție # SafeNews
200 de buletine de vot cu ștampila „VOTAT” aplicată în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare au fost descoperite și ridicate de polițiști în urma unor percheziții efectuate la o tipografie din Chișinău. Acțiunea a avut loc în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, care a sesizat Direcția de […] Articolul VIDEO // 200 de buletine de vot preștampilate, depistate într-o tipografie din Chișinău: tentativă de fraudă electorală investigată de poliție apare prima dată în SafeNews.
12:10
Comisia Electorală Centrală avertizează: Anunțurile privind „angajarea observatorilor electorali” sunt false # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează cetățenii cu privire la apariția unor informații false, intens distribuite pe rețelele sociale, care pretind că instituția ar recruta observatori pentru alegerile parlamentare. CEC precizează clar că nu angajează observatori electorali și că aceștia nu sunt parte din personalul instituției și nu sunt remunerați de către Comisie. Observatorii – fie […] Articolul Comisia Electorală Centrală avertizează: Anunțurile privind „angajarea observatorilor electorali” sunt false apare prima dată în SafeNews.
12:00
Rusia este ”stabilă”, reacţionează Kremlinul după ce Trump o cataloghează drept un ”tigru de hârtie”. Apropierea lui Trump de Moscova ”dă rezultate aproape zero” # SafeNews
Kremlinul dă asigurări miercuri că Rusia este ”satbilă” şi că nu are o ”alternativă” la continuarea Războiului din Ucraina, după ce preşedintele american Donald Trump a comparat marţi această ţară cu un ”tigru de hârtie”, reatează AFP. ”Rusia îşi păstrează stabilitatea economică”, declară într-un interviu acordat postului de radio RBC un purtător de cuvânt al […] Articolul Rusia este ”stabilă”, reacţionează Kremlinul după ce Trump o cataloghează drept un ”tigru de hârtie”. Apropierea lui Trump de Moscova ”dă rezultate aproape zero” apare prima dată în SafeNews.
11:50
Poliţia olandeză omoară prin împuşcare un băiat de 15 ani într-un restaurant McDonald’s lângă Rotterdam # SafeNews
Poliţia olandeză a ucis un adolescent în vârstă de 15 ani, într-un restaurant McDonald’s, la Capelle aan den IJssel, un sat situat în apropiere de Rotterdam, relatează De telegraaf. Băiatul a furat o ”fatbike” – bicicletă cu pneuri supradimensionate -, duminică, ameninţând proprietarul cu o armă de foc. Potrivit Algemeen Dagblad, alţi doi adolescenţi în vârstă […] Articolul Poliţia olandeză omoară prin împuşcare un băiat de 15 ani într-un restaurant McDonald’s lângă Rotterdam apare prima dată în SafeNews.
11:40
ULTIMA ORĂ // Vlad Plahotniuc îndeamnă moldovenii să voteze la alegeri doar partidele și blocurile cu șanse de a trece în viitorul Parlament: ”Niciun vot direct sau indirect pentru PAS” # SafeNews
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui […] Articolul ULTIMA ORĂ // Vlad Plahotniuc îndeamnă moldovenii să voteze la alegeri doar partidele și blocurile cu șanse de a trece în viitorul Parlament: ”Niciun vot direct sau indirect pentru PAS” apare prima dată în SafeNews.
11:40
Domeniul sănătății va redeveni o prioritate și va fi unul accesibil și eficient pentru toți cetățenii, odată cu accederea la guvernare a Partidului „Respect Moldova”. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Igor Curov, medic de profesie și fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, într-un mesaj video. Potrivit lui, sistemul medical din Republica Moldova […] Articolul VIDEO // Igor Curov: „Echipa „Respect Moldova” pune sănătatea pe primul loc” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Un bărbat a murit, după ce a căzut într-o fântână. Descoperirea macabră a fost înregistrată noaptea trecută, în jurul orei 23:59, în localitatea Japca, din raionul Florești, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Un martor ocular a alertat salvatorii despre faptul că un bărbat a căzut într-o fântână cu o adâncime de aproximativ 23 […] Articolul Descoperire macabră, la Florești. Cadavrul unui bărbat extras dintr-o fântână apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum # SafeNews
Forțele ucrainene au efectuat un alt atac cu drone împotriva uzinei petrochimice Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, Rusia, au raportat autoritățile locale pe 24 septembrie. „Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului și se depun eforturi pentru stingerea incendiului”, a declarat Radiy Khabirov, șeful Republicii Bashkortostan, pe canalul său Telegram. Amploarea pagubelor este […] Articolul Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă susținută de prim-ministrul R. Moldova cu privire la pregătirea statului împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de prim-ministrul R. Moldova cu privire la pregătirea statului împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO // Rețea de contrabandă cu țigări, destructurată de polițiști: țigări de peste 1,6 milioane de lei, confiscate # SafeNews
Mai mulți bărbați cu vârste cuprinse între 31 și 37 de ani, originari din Chișinău și Soroca, sunt cercetați pentru implicare într-un grup infracțional specializat în contrabandă și trafic ilicit cu produse din tutun. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, acțiunile suspecților au fost documentate de ofițerii Direcției investigații „Centru” ai INI, în colaborare cu procurorii […] Articolul VIDEO // Rețea de contrabandă cu țigări, destructurată de polițiști: țigări de peste 1,6 milioane de lei, confiscate apare prima dată în SafeNews.
10:50
Adrian Munteanu, numit oficial director al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor # SafeNews
Guvernul a aprobat astăzi, 24 septembrie, numirea lui Adrian Munteanu în funcția de director al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Până la această decizie, Munteanu a ocupat funcția de șef interimar al instituției, asigurând conducerea în urma demisiei fostului director, Daniel-Marius Staicu, care și-a înaintat demisia pe 11 decembrie 2024. Serviciul Prevenirea […] Articolul Adrian Munteanu, numit oficial director al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor apare prima dată în SafeNews.
10:30
La Chișinău, a fost descoperită o tipografie clandestină, care tipărea materiale românofobe # SafeNews
Poliţiştii din Chişinău au făcut o descindere la o tipografie cladenstină aflată la marginea oraşului. Au fost ridicate peste 200 de mii de ziare, cu conținut care nu este autorizat de Comisia electorală şi care instigau la românofobie şi lansau falsuri despre partidul de guvernământ. Unul dintre ziare este „Sare şi Lumină”, distribuit cu ajutorul […] Articolul La Chișinău, a fost descoperită o tipografie clandestină, care tipărea materiale românofobe apare prima dată în SafeNews.
10:30
Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați # SafeNews
Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, că Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați și Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental, informează The Jerusalem Post, citată de News.ro. „Nu sunt împotriva recunoaşterii Palestinei, dar ar trebui […] Articolul Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați apare prima dată în SafeNews.
10:20
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, relatează presa de stat # SafeNews
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, a relatat presa de stat rusă dimineața, pe 24 septembrie, citat de The Kyiv Independent. Liderii mondiali, inclusiv președintele Vladimir Zelenski, au sosit pentru summitul anual al ONU, care va dura o săptămână, pe 22 septembrie. Președintele […] Articolul Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, relatează presa de stat apare prima dată în SafeNews.
10:10
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va susține, în viitorul Parlament, eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media”, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, scrie omniapres.md. „Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, […] Articolul Victoria Furtună propune eliminarea finanțării partidelor din bugetul de stat apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.