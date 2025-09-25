VIDEO // Echipament de spionaj, descoperit la sediul partidului Moldova Mare
Partidul „Moldova Mare" susține că în sediul său central a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns, pe care îl consideră dovada unor practici ilegale din partea autorităților. Lidera formațiunii, Victoria Furtuna, susține că incidentul arată cum "guvernarea recurge la supraveghere și intimidare în loc să respecte standardele democratice", scrie omniapres.md. Potrivit acesteia, adevăratele probleme ale
La un pas de tragedie: Un bătrân de 75 de ani, scos dintr-o fântână de 3 metri, în raionul Hîncești
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat în după-amiaza zilei de 24 septembrie de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24, după ce
VIDEO // Igor Curov: „Vom investi în sănătate, pentru ca pacienții și medicii să fie tratați cu Respect"
Pentru ca fiecare pacient să fie tratat cu respect și pentru a avea o societate sănătoasă, trebuie să investim în sistemul medical și să atragem tinerii specialiști. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Partidului „Respect Moldova", fost secretar de stat al Ministerului Sănătății, Igor Curov, în cadrul unei dezbateri electorale organizate de postul 1TV.
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea
Ucraina a lansat un atac major asupra orașului portuar rus Novorossiisk, vizând Flota Mării Negre, au raportat oficialii ruși și mass-media. Guvernatorul regional Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că cel puțin două persoane au fost ucise și alte trei rănite în atacurile asupra centrului orașului. Presa locală a raportat opt victime, în timp ce oficialii
Un fost secretar al Partidului „Șor" al oficiului teritorial Rîșcani, trimis în judecată pentru complicitate la finanțare ilegală a formatiunii
Un fost secretar al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor" a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi participat la finanțarea ilegală a formațiunii din sursele unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul ar fi fost implicat în activități de colectare și direcționare a banilor obținuți ilicit, în perioada iulie –
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin critic ce va decide dacă ţara rămâne pe calea aderării la UE sau se întoarce în orbita lui Vladimir Putin, pe fondul acuzaţiilor de interferenţă colosală din partea Rusiei, scrie POLITICO. Dacă PAS nu reuşeşte să se menţină,
VIDEO // Momentul în care un ghețar uriaș explodează și se prăbușește spectaculos în mare, în Chile
Un moment spectaculos a fost surprins în sudul Chile, unde o bucată imensă din ghețarul Brüggen, cunoscut și ca Pío XI, s-a desprins și s-a prăbușit în mare cu o forță explozivă. Evenimentul rar a fost filmat, iar imaginile au devenit virale. Martorii au surprins cum o secțiune înaltă de gheață s-a rupt, s-a înclinat
Rușii vor să aducă acum mii de nord-coreence în țară. Ce trebuie să facă pentru 10 dolari pe lună
Agenția de recrutare Startaff oferă servicii de aducere rapidă și în masă a muncitoarelor din Coreea de Nord în Rusia. Compania susține că poate furniza 2.000 de angajate de la Phenian în decurs de o săptămână, iar Oferta este limitată pentru regiunile din Districtul Federal Nord-Vestic al Rusiei, transmite The Moscow Times. Startaff, agenție cu
Primarul Orheiului critică excluderea reprezentanților primăriei din birourile electorale
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, acuză Comisia Electorală Raională de circumscripție Orhei, instituită de Comisia Electorală Centrală, de încălcarea deschisă a legii, prin excluderea fără temei a reprezentanților desemnați de primărie din birourile electorale ale secțiilor de votare. Potrivit unui comunicat emis presei, se afirmă faptul că această decizie are un caracter politic și pregătește
Ucrainenii anunță că au doborât un bombardier Su-34 care zbura deasupra regiunii Zaporojia
Forțele ucrainene au doborât un avion de vânătoare rusesc Su-34 în regiunea Zaporijia în primele ore ale zilei de 25 septembrie, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Avionul Su-34 a fost doborât în jurul orei 4:00, ora locală, în sectorul Zaporijia de pe linia frontului, au declarat Forțele Aeriene. Se pare că avionul de război
Misterul cutremurelor care au speriat grecii de pe insula Santorini a fost deslușit. Datele unui studiu explică seismele în cascadă
Seismele care au zguduit timp de peste 30 de zile insula Santorini din Grecia la începutul anului 2025 ar putea fi asociate cu mișcările magmei sub doi vulcani din această regiune a Insulelor Ciclade, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează AFP. De la 27 ianuarie și până la începutul lunii martie, mii de cutremure de
În 2025, în Republica Moldova au fost identificate și contracarate peste o mie de atacuri cibernetice, în medie câte trei atacuri pe zi. Acestea vizează semnătura digitală, resursele cibernetice ale statului, infrastructura critică, rețelele de electricitate, dar și infrastructura CEC, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. „Cunoaștem că Rusia a acționat prin
Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj" după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului
Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă" după „tripla sabotare" de care susţine că a fost victima cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, scrie AFP. Descriind o defecţiune a scării rulante la sosirea sa, apoi o defecţiune a teleprompterului şi o
Serghei Lavrov i-a spus lui Marco Rubio că Europa şi Ucraina sunt responsabile de prelungirea conflictului, nu Rusia
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, în cursul întrevederii cu secretarul de stat american, Marco Rubio, că ţările europene şi Kievul sunt responsabile de prelungirea conflictului din Ucraina, a declarat ministerul său, relatează AFP. În cursul unei întâlniri cu Rubio, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York, Lavrov „a
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia, scrie AFP. Dronele au fost reperate în apropierea aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest) şi Sonderborg (sud) şi a bazei aeriene din Skrydstrup (sud), înainte
Un avion de luptă rusesc a survolat o fregată germană în Marea Baltică: „O nouă încercare de provocare din partea Moscovei"
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri în faţa Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), că un avion de vânătoare rusesc a survolat recent o fregată germană în Marea Baltică. Acest lucru el l-a descris drept o nouă încercare de provocare din partea Moscovei, relatează Digi24.ro cu referire la agenţiile EFE şi DPA. Vorbind în
Organizația Mondială a Sănătății a declarat că studiile privind influența paracetamolului asupra dezvoltării autismului nu oferă dovezi convingătoare ale unei astfel de legături. Despre acest lucru a informat purtătorul de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic. Potrivit lui, deși o serie de studii observaționale indică o posibilă corelație între expunerea prenatală la acetaminofen și autism, rezultatele
Rusia spune că Ucraina nu poate recuceri teritorii de la armata rusă, aşa cum susţine Trump, o "teză eronată"
Rusia dă asigurări miercuri că Ucraina nu este în măsură să recucerească teritorii de la armata sa, contrar unor declaraţii făcute marţi de către preşedintele american Donald Trump şi că intenţionează să-şi continue asaltul pe care l-a lansat în 2022, relatează AFP. Preşedintele american, care a subliniat mult timp că Moscova domină militar, şi-a schimbat
Capitala Belgiei, Bruxelles, care în ultima vreme devine tot mai populară printre turiști, a fost desemnat cel mai periculos oraș din Europa, ținând cont de nivelul criminalității în care este folosită arma pe străzile sale. Potrivit unui studiu recent Euronews, nivelul violenței criminale crește în Europa, de la împușcături cu arme automate până la crime
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan afirmă că Rusia pregătea mișcări de stradă în Republica Moldova după alegeri, cu oameni plătiți direct de la Moscova, lucru demascat de autoritățile de la Chișinău. Însă, potrivit oficialului, tot Rusia acuză Uniunea Europeană că ar pregăti mișcări de destabilizare în Moldova. „Așa a făcut mereu Rusia: armata rusă atacă, iar
Un nou incident în aer. Avionul în care se afla ministra spaniolă a Apărării, bruiat în apropiere de Kaliningrad
Semnalul unui avion militar spaniol la bordul căruia se afla ministra Apărării Margarita Robles ar fi fost bruiat în apropiere de Kaliningrad. Incidentul s-a produs miercuri dimineață, în timp ce aparatul de zbor se deplasa spre Lituania. În avion se afla Robles și rude ale pi
Mesajul lui Trump de susținere a Ucrainei pare să ascundă dezangajarea SUA și noi cereri către europeni # SafeNews
Președintele american Donald Trump a susținut marți că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, o schimbare radicală de opinie salutată de susținătorii europeni ai Ucrainei. Dar unii analiști citați miercuri de Reuters semnalează că, prin mesajul său, liderul de la Casa Albă ar putea urmări de fapt să dezangajeze SUA din acest conflict […] Articolul Mesajul lui Trump de susținere a Ucrainei pare să ascundă dezangajarea SUA și noi cereri către europeni apare prima dată în SafeNews.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Europa nu poate să-și permită ca Republica Moldova să intre pe „orbita” Federației Ruse. De la tribuna Națiunilor Unite, acesta a acuzat Rusia că încearcă să întreprindă aceleași acțiuni în raport cu Moldova, cum Iranul a făcut odată cu Liban, transmite IPN. „Rusia încearcă să facă cu Moldova ceea […] Articolul Zelenski: Europa nu poate să-și permită ca R. Moldova să intre pe „orbita” Moscovei apare prima dată în SafeNews.
Bulgaria intenționează să pună capăt tranzitului gazelor rusești pe teritoriul său, către Serbia și Ungaria, în 2026, a declarat marți premierul bulgar Rosen Jelyazkov, ca răspuns la apelul președintelui american Donald Trump către Europa de a înceta să mai cumpere energie rusească, informează EFE, citată de Agerpres. De asemenea, în 2028 gazele naturale rusești ar urma […] Articolul Bulgaria închide robinetul: tranzitul gazului rusesc se oprește în 2026 apare prima dată în SafeNews.
Comisia Electorală Centrală a publicat datele privind cheltuielile partidelor și blocurilor electorale înregistrate în primele patru săptămâni de campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform datelor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este lider la cheltuieli, cu peste 15 milioane de lei utilizați. Din această sumă, 8,3 milioane lei au fost direcționați către spoturi publicitare, […] Articolul PAS domină cheltuielile electorale: 8,3 milioane doar pe spoturi publicitare apare prima dată în SafeNews.
Noul vaccin anti-COVID de la Moderna crește de 16 ori nivelul anticorpilor, spune producătorul # SafeNews
Noul vaccin anti-COVID a generat un răspuns imun de 16 ori mai puternic față de nivelul inițial al anticorpilor, împotriva unei variante virale aflată în circulație, potrivit companiei care îl dezvoltă. Moderna a anunțat marți că noua versiune a vaccinului său anti-COVID, denumită mNEXSPIKE, a generat un răspuns imun puternic în rândul adulților în vârstă […] Articolul Noul vaccin anti-COVID de la Moderna crește de 16 ori nivelul anticorpilor, spune producătorul apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Inundații devastatoare în Italia: Mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă a dispărut # SafeNews
Ploile torențiale au transformat Italia într-un adevărat câmp de intervenții, după ce zeci de localități au fost inundate de la nord la sud. Sute de oameni au fost evacuați din casele lor, mai multe școli și locuințe au fost afectate de ape, iar drumuri întregi s-au surpat. În Piemont, o turistă germană este căutată cu […] Articolul VIDEO // Inundații devastatoare în Italia: Mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă a dispărut apare prima dată în SafeNews.
Educația trebuie să redevină o prioritate și să nu mai fie tratată ca o povară. Opinia a fost exprimată de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, fost ministru al Educației, Culturii și Cercetării, în cadrul unui mesaj video. Potrivit ei, fără educație de calitate, va continua exodul tinerilor și depopularea localităților. „Am văzut cât de greu le […] Articolul VIDEO // Lilia Pogolșa: „Educația trebuie să fie o prioritate, nu o povară” apare prima dată în SafeNews.
Mai multe persoane au fost împușcate într-un centru de al Serviciului de Imigrare și Vamă din Dallas # SafeNews
Cel puțin doi deținuți au fost împușcați miercuri dimineață într-un centru al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA din Dallas, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine care au cunoștință despre incident. Un suspect a murit în urma unei răni provocate de o armă de foc, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi […] Articolul Mai multe persoane au fost împușcate într-un centru de al Serviciului de Imigrare și Vamă din Dallas apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Autoritățile oferă detalii privind o tipografie clandestină, destructurată în Chișinău: activitate propagandistică și instigare la ură # SafeNews
Autoritățile oferă detalii privind identificarea și neutralizarea unei tipografii clandestine care activa ilegal într-o încăpere din municipiul Chișinău. Acțiunea a fost realizată în cadrul unei operațiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în colaborare cu angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Tipografia era echipată cu sisteme de securitate și […] Articolul VIDEO // Autoritățile oferă detalii privind o tipografie clandestină, destructurată în Chișinău: activitate propagandistică și instigare la ură apare prima dată în SafeNews.
Reacția Chișinăului după convocarea ambasadorului moldovean la Ministerul de Externe al Federației Ruse # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la Ministerul de Externe al Federației Ruse, în contextul nemulțumirii Moscovei față de refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unui comunicat emis de MAE, autoritățile moldovene „întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și transparența […] Articolul Reacția Chișinăului după convocarea ambasadorului moldovean la Ministerul de Externe al Federației Ruse apare prima dată în SafeNews.
Peste 20 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu din România, uciși de bacterii extrem de puternice care afectează și oamenii # SafeNews
O tragedie a avut loc în Munții Țarcu, județul Caraș-Severin. 21 de zimbri au fost găsiți morți, fiind victimele unei infestări parazitare masive. Incidentul a șocat atât localnicii, cât și autoritățile, zimbrul fiind un simbol al biodiversității din România, relatează Radio România Reșița. Ioan Dragomir, prefectul de Caraș-Severin, cel care a coordonat gestionarea situației, a […] Articolul Peste 20 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu din România, uciși de bacterii extrem de puternice care afectează și oamenii apare prima dată în SafeNews.
Ploile torențiale au transformat Italia într-un adevărat câmp de intervenții, după ce zeci de localități au fost inundate de la nord la sud. Sute de oameni au fost evacuați din casele lor, mai multe școli și locuințe au fost afectate de ape, iar drumuri întregi s-au surpat. În Piemont, o turistă germană este căutată cu […] Articolul VIDEO // Inundații devastatoare în Italia: mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă dispărută apare prima dată în SafeNews.
Moscova convoacă ambasadorul R. Moldova și protestează oficial față de refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la agerile parlamentare # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus al Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă oficială de protest. Acțiunea vine ca reacție la refuzul autorităților de la Chișinău de a acredita observatori din partea Rusiei pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Într-un comunicat emis de MAE […] Articolul Moscova convoacă ambasadorul R. Moldova și protestează oficial față de refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la agerile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // În regiunea Donețk, rușii au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic # SafeNews
În localitatea Șandriholove, regiunea Donețk, invadatorii ruși au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Facebook de către Corpul 3 Armată. În zona de responsabilitate a Corpului 3 Armată, în apropierea satului Șandriholove, ocupanții au împușcat o familie de civili și au luat […] Articolul VIDEO // În regiunea Donețk, rușii au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic apare prima dată în SafeNews.
FOTO // ANSA avertizează: Hrișcă rechemată de pe piață din cauza depășirii limitelor de glifosat. Află detalii # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre rechemarea de pe piață a unui produs alimentar care poate prezenta risc pentru sănătate. Operatorul economic „VITAFOR” S.R.L. a inițiat retragerea voluntară a unui lot de crupe de hrișcă comercializate sub marca ORA, după ce în urma analizelor de laborator s-au constatat depășiri ale valorilor admise […] Articolul FOTO // ANSA avertizează: Hrișcă rechemată de pe piață din cauza depășirii limitelor de glifosat. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
Fostul director adjunct SIS al R. Moldova acuzat că a pus în pericol securitatea României, rămâne în arest # SafeNews
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, reținut recent și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, ”în condiţii de natură să pună în pericol […] Articolul Fostul director adjunct SIS al R. Moldova acuzat că a pus în pericol securitatea României, rămâne în arest apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat după atacul cibernetic care a perturbat sistemele automate de check-in pe aeroportul britanic Heathrow şi pe alte câteva aeroporturi europene, afectând zeci de zboruri şi mii de pasageri, relatează miercuri dpa. Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) din Marea Britanie a declarat miercuri […] Articolul Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene apare prima dată în SafeNews.
Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an. PDMM califică acțiunea drept o nouă comandă politică a […] Articolul PDMM critică demersul Ministerului Justiției privind limitarea activității sale apare prima dată în SafeNews.
Descinderi de amploare în această dimineață: Procuratura și CNA au efectuat percheziții în mai multe localități din țară, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # SafeNews
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, împreună cu cei ai Centrului Național Anticorupție, au desfășurat în această dimineață acțiuni operative în mai multe locații din țară. Intervențiile au avut loc în cadrul unei investigații ce vizează presupusa implicare a unui grup criminal organizat în finanțarea ilegală a unui partid politic. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, ciorne, […] Articolul Descinderi de amploare în această dimineață: Procuratura și CNA au efectuat percheziții în mai multe localități din țară, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Rețea de trafic de droguri, anihilată în nordul țării: droguri, arme, bani și echipamente depistate la percheziții # SafeNews
O rețea de distribuție a drogurilor care acționa în nordul Republicii Moldova a fost destructurată de polițiștii și procurorii din Glodeni. Patru tineri, cu vârste între 20 și 32 de ani, sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup care aproviziona regiunea cu substanțe narcotice procurate din Chișinău. Ancheta a scos la iveală faptul că suspecții […] Articolul VIDEO // Rețea de trafic de droguri, anihilată în nordul țării: droguri, arme, bani și echipamente depistate la percheziții apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost depistat de polițiștii INSP în timp ce conducea haotic pe strada Ciprian Porumbescu din sectorul Buiucani al capitalei. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere. Conducătorul auto a fost escortat la Dispensarul Republican de Narcologie, unde testele au confirmat prezența […] Articolul Șofer fără permis și sub influența drogurilor, depistat pe o stradă din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Vicepreședintele CEC, despre „buletinele-model”, tipărite la comanda blocului „Alternativa” # SafeNews
„Buletinele-model”, tipărite la comanda blocului „Alternativa” contravin legislației cu privire la publicitate. Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de către vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, transmite SafeNews.md cu referire la Deschide.MD. Rugat să comenteze faptul că un concurent electoral a contractat o tipografie pentru a tipări buletine de vot în scopuri „publicitare”, vicepreședintele CEC […] Articolul Vicepreședintele CEC, despre „buletinele-model”, tipărite la comanda blocului „Alternativa” apare prima dată în SafeNews.
O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO # SafeNews
O nouă tentativă de sabotaj venită din partea Rusiei a vizat un avion militar spaniol. Aeronava, care îl transporta pe ministrul Apărării din Spania, a întâmpinat probleme în timp ce survola enclava Kaliningrad. Ministrul apărării, Margarita Robles, se îndrepta către baza militară aeriană Šiauliai din Lituania, într-un avion militar A330 care aparține Armatei Spaniei. Deasupra zonei Kaliningrad, care […] Articolul O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO apare prima dată în SafeNews.
Cinci persoane, trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor în timpul unei întruniri electorale la Dondușeni # SafeNews
Cinci persoane vor compărea în fața instanței, după ce procurorii au finalizat urmărirea penală într-un dosar de corupere a alegătorilor, înregistrat în contextul Referendumului republican din 2024. Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc în toamna anului trecut, în cadrul unei adunări organizate în orașul Dondușeni, unde aproximativ 250 de persoane ar fi fost expuse […] Articolul Cinci persoane, trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor în timpul unei întruniri electorale la Dondușeni apare prima dată în SafeNews.
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani pe card. Ministrul britanic de interne: „Nu dă bine” # SafeNews
Un zbor de expulzare din Marea Britanie a adus în România mai mulți infractori condamnați. La bord, persoanele deportate au primit carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline, detaliu despre care ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a mărturisit că „nu dă bine”. Oficialul a avertizat totodată asupra retoricii tot mai agresive a […] Articolul Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani pe card. Ministrul britanic de interne: „Nu dă bine” apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Femeie din Ucraina, reținută după mai multe furturi în piețele capitalei. Își ascundea identitatea cu peruci # SafeNews
O femeie în vârstă de 30 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii din Capitală, fiind suspectată de comiterea mai multor furturi în piețele din oraș. Potrivit anchetei, în ultimele două luni, aceasta ar fi furat bani și bunuri personale de la mai multe persoane în zonele aglomerate din sectorul Centru, provocând […] Articolul VIDEO // Femeie din Ucraina, reținută după mai multe furturi în piețele capitalei. Își ascundea identitatea cu peruci apare prima dată în SafeNews.
Un judecător spaniol cere trimiterea soţiei premierului Pedro Sánchez, Begoña Gómez, în faţa unui juriu care s-o judece cu privire la o deturnare de fonduri # SafeNews
Judecătorul spaniol Juan Carlos Peinado, însărcinat cu ancheta unei presupuse deturnări de fonduri publice imputate soţiei premierul spaniol Pedro Sánchez, şi-a încheiat investigaţiile şi cere trimiterea lui Begoña Gómez în faţa unui juriu popular, potrivit unui document judiciar, consultat miercuri de AFP. Judecătorul Juan Carlos Peinado consideră că o asistentă angajată de către serviciile premierului Pedro Sánchez […] Articolul Un judecător spaniol cere trimiterea soţiei premierului Pedro Sánchez, Begoña Gómez, în faţa unui juriu care s-o judece cu privire la o deturnare de fonduri apare prima dată în SafeNews.
Maia Sandu felicită echipa guvernamentală pentru finalizarea rapidă a procesului de screening în vederea aderării la UE # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis felicitări colegilor săi pentru finalizarea procesului de screening în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, realizată în timp record de două ori mai rapid decât alte state candidate. Într-o postare pe Facebook, șefa statului a subliniat că această performanță demonstrează atât capacitatea tehnică, cât și pasiunea echipei […] Articolul Maia Sandu felicită echipa guvernamentală pentru finalizarea rapidă a procesului de screening în vederea aderării la UE apare prima dată în SafeNews.
În regiunea Odesa, polițiștii de frontieră au reținut un bărbat de 41 de ani din raionul Bolgrad, care împreună cu un complice a organizat un canal pentru transportul ilegal peste granița cu Moldova a unor bărbați aflați în vârstă de recrutare. Potrivit Serviciului de Stat al Granițelor din Ucraina, la unul dintre posturile de control, […] Articolul Un procuror fals din Odesa transporta în Moldova doi martori apare prima dată în SafeNews.
