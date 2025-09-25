Bărbat din Bălți, reținut pentru coruperea alegătorilor în favoarea unei formațiuni politice susținute de gruparea „Șor”

17:30

Cel puțin doi deținuți au fost împușcați miercuri dimineață într-un centru al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA din Dallas, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine care au cunoștință despre incident. Un suspect a murit în urma unei răni provocate de o armă de foc, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi […] Articolul Mai multe persoane au fost împușcate într-un centru de al Serviciului de Imigrare și Vamă din Dallas apare prima dată în SafeNews.