Descinderi de amploare în această dimineață: Procuratura și CNA au efectuat percheziții în mai multe localități din țară, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic
SafeNews, 24 septembrie 2025 15:10
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, împreună cu cei ai Centrului Național Anticorupție, au desfășurat în această dimineață acțiuni operative în mai multe locații din țară. Intervențiile au avut loc în cadrul unei investigații ce vizează presupusa implicare a unui grup criminal organizat în finanțarea ilegală a unui partid politic. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, ciorne, […]
• • •
Acum 15 minute
15:20
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat după atacul cibernetic care a perturbat sistemele automate de check-in pe aeroportul britanic Heathrow şi pe alte câteva aeroporturi europene, afectând zeci de zboruri şi mii de pasageri, relatează miercuri dpa. Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) din Marea Britanie a declarat miercuri […]
15:20
Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an. PDMM califică acțiunea drept o nouă comandă politică a […]
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:50
VIDEO // Rețea de trafic de droguri, anihilată în nordul țării: droguri, arme, bani și echipamente depistate la percheziții # SafeNews
O rețea de distribuție a drogurilor care acționa în nordul Republicii Moldova a fost destructurată de polițiștii și procurorii din Glodeni. Patru tineri, cu vârste între 20 și 32 de ani, sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup care aproviziona regiunea cu substanțe narcotice procurate din Chișinău. Ancheta a scos la iveală faptul că suspecții […]
14:40
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost depistat de polițiștii INSP în timp ce conducea haotic pe strada Ciprian Porumbescu din sectorul Buiucani al capitalei. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere. Conducătorul auto a fost escortat la Dispensarul Republican de Narcologie, unde testele au confirmat prezența […]
Acum 2 ore
14:30
Vicepreședintele CEC, despre „buletinele-model”, tipărite la comanda blocului „Alternativa” # SafeNews
„Buletinele-model", tipărite la comanda blocului „Alternativa" contravin legislației cu privire la publicitate. Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de către vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, transmite SafeNews.md cu referire la Deschide.MD. Rugat să comenteze faptul că un concurent electoral a contractat o tipografie pentru a tipări buletine de vot în scopuri „publicitare", vicepreședintele CEC […]
14:30
O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO # SafeNews
O nouă tentativă de sabotaj venită din partea Rusiei a vizat un avion militar spaniol. Aeronava, care îl transporta pe ministrul Apărării din Spania, a întâmpinat probleme în timp ce survola enclava Kaliningrad. Ministrul apărării, Margarita Robles, se îndrepta către baza militară aeriană Šiauliai din Lituania, într-un avion militar A330 care aparține Armatei Spaniei. Deasupra zonei Kaliningrad, care […]
14:20
Cinci persoane, trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor în timpul unei întruniri electorale la Dondușeni # SafeNews
Cinci persoane vor compărea în fața instanței, după ce procurorii au finalizat urmărirea penală într-un dosar de corupere a alegătorilor, înregistrat în contextul Referendumului republican din 2024. Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc în toamna anului trecut, în cadrul unei adunări organizate în orașul Dondușeni, unde aproximativ 250 de persoane ar fi fost expuse […]
14:10
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani pe card. Ministrul britanic de interne: „Nu dă bine” # SafeNews
Un zbor de expulzare din Marea Britanie a adus în România mai mulți infractori condamnați. La bord, persoanele deportate au primit carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline, detaliu despre care ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a mărturisit că „nu dă bine". Oficialul a avertizat totodată asupra retoricii tot mai agresive a […]
13:50
VIDEO // Femeie din Ucraina, reținută după mai multe furturi în piețele capitalei. Își ascundea identitatea cu peruci # SafeNews
O femeie în vârstă de 30 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii din Capitală, fiind suspectată de comiterea mai multor furturi în piețele din oraș. Potrivit anchetei, în ultimele două luni, aceasta ar fi furat bani și bunuri personale de la mai multe persoane în zonele aglomerate din sectorul Centru, provocând […]
13:40
Un judecător spaniol cere trimiterea soţiei premierului Pedro Sánchez, Begoña Gómez, în faţa unui juriu care s-o judece cu privire la o deturnare de fonduri # SafeNews
Judecătorul spaniol Juan Carlos Peinado, însărcinat cu ancheta unei presupuse deturnări de fonduri publice imputate soţiei premierul spaniol Pedro Sánchez, şi-a încheiat investigaţiile şi cere trimiterea lui Begoña Gómez în faţa unui juriu popular, potrivit unui document judiciar, consultat miercuri de AFP. Judecătorul Juan Carlos Peinado consideră că o asistentă angajată de către serviciile premierului Pedro Sánchez […]
13:40
Maia Sandu felicită echipa guvernamentală pentru finalizarea rapidă a procesului de screening în vederea aderării la UE # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis felicitări colegilor săi pentru finalizarea procesului de screening în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, realizată în timp record de două ori mai rapid decât alte state candidate. Într-o postare pe Facebook, șefa statului a subliniat că această performanță demonstrează atât capacitatea tehnică, cât și pasiunea echipei […]
13:40
În regiunea Odesa, polițiștii de frontieră au reținut un bărbat de 41 de ani din raionul Bolgrad, care împreună cu un complice a organizat un canal pentru transportul ilegal peste granița cu Moldova a unor bărbați aflați în vârstă de recrutare. Potrivit Serviciului de Stat al Granițelor din Ucraina, la unul dintre posturile de control, […]
Acum 4 ore
13:20
VIDEO // Ultimele picături: Bruxelles-ul vrea să taie complet petrolul rusesc din UE până în 2025 # SafeNews
Comisia Europeană intenționează să introducă taxe vamale pe importurile de petrol rusesc către statele membre, în special către Ungaria și Slovacia, cu scopul de a elimina complet dependența de țițeiul rusesc până la sfârșitul anului 2025. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a subliniat că măsura urmărește „să […]
13:20
Un individ a fost încătușat, după ce a amenințat un polițist cu cuțitul. Cazul a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 08:54, într-un apartament de pe strada Ion Pelivan, din sectorul Buiucani al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Astfel, potrivit surselor este vorba despre un individ în vârstă de 46 de ani. […]
13:10
Un incident șocant a avut loc într-un liceu din regiunea Rinului Inferior, Franța, unde o profesoară de muzică în vârstă de 66 de ani a fost înjunghiată de un elev în vârstă de doar 14 ani, chiar în timpul orei. Potrivit postului BFMTV, profesoara se află în stare critică, cu răni serioase la nivelul feței. […]
12:50
VIDEO // Momentul șocant în care o groapă uriașă înghite în plină zi o porțiune a unei străzi din Bangkok # SafeNews
O groapă uriașă a apărut miercuri dimineața în apropierea unui spital din Bangkok. Autoritățile din capitala thailandeză au închis drumurile din jurul spitalului Vajira, relatează ziarul South China Morning Post. Incidentul s-a petrecut astăzi, 24 septembrie 2025, în jurul orei 7 dimineața. Pacienții și locuitorii din apartamentele aflate în apropiere au fost evacuați, întrucât groapa […]
12:40
O detonare puternică, care nu s-a soldat cu răniţi, a fost auzită la Oslo, în apropiere de Oslo Met, o instituţie de învăţământ superior situată în apropiere de capitala norvegiană, iar o persoană a fost arestată de către poliţie. Potrivit unor martori citaţi de cotidianul norvegian, "un lucru semănând cu o grenadă" a fost văzut […]
12:30
Premierul Dorin Recean: „R. Moldova este asediată de Federația Rusă. Vom împiedica planul rusesc de ocupație” # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat miercuri, 24 septembrie, că Federația Rusă desfășoară o amplă campanie de destabilizare a țării în preajma alegerilor din 28 septembrie. În cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința Guvernului, oficialul a acuzat Moscova că încearcă să submineze procesul electoral prin violențe, coruperea alegătorilor, atacuri cibernetice și intoxicare […]
12:20
VIDEO // 200 de buletine de vot preștampilate, depistate într-o tipografie din Chișinău: tentativă de fraudă electorală investigată de poliție # SafeNews
200 de buletine de vot cu ștampila „VOTAT" aplicată în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare au fost descoperite și ridicate de polițiști în urma unor percheziții efectuate la o tipografie din Chișinău. Acțiunea a avut loc în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, care a sesizat Direcția de […]
12:10
Comisia Electorală Centrală avertizează: Anunțurile privind „angajarea observatorilor electorali” sunt false # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează cetățenii cu privire la apariția unor informații false, intens distribuite pe rețelele sociale, care pretind că instituția ar recruta observatori pentru alegerile parlamentare. CEC precizează clar că nu angajează observatori electorali și că aceștia nu sunt parte din personalul instituției și nu sunt remunerați de către Comisie. Observatorii – fie […]
12:00
Rusia este ”stabilă”, reacţionează Kremlinul după ce Trump o cataloghează drept un ”tigru de hârtie”. Apropierea lui Trump de Moscova ”dă rezultate aproape zero” # SafeNews
Kremlinul dă asigurări miercuri că Rusia este "satbilă" şi că nu are o "alternativă" la continuarea Războiului din Ucraina, după ce preşedintele american Donald Trump a comparat marţi această ţară cu un "tigru de hârtie", reatează AFP. "Rusia îşi păstrează stabilitatea economică", declară într-un interviu acordat postului de radio RBC un purtător de cuvânt al […]
11:50
Poliţia olandeză omoară prin împuşcare un băiat de 15 ani într-un restaurant McDonald’s lângă Rotterdam # SafeNews
Poliţia olandeză a ucis un adolescent în vârstă de 15 ani, într-un restaurant McDonald's, la Capelle aan den IJssel, un sat situat în apropiere de Rotterdam, relatează De telegraaf. Băiatul a furat o "fatbike" – bicicletă cu pneuri supradimensionate -, duminică, ameninţând proprietarul cu o armă de foc. Potrivit Algemeen Dagblad, alţi doi adolescenţi în vârstă […]
11:40
ULTIMA ORĂ // Vlad Plahotniuc îndeamnă moldovenii să voteze la alegeri doar partidele și blocurile cu șanse de a trece în viitorul Parlament: ”Niciun vot direct sau indirect pentru PAS” # SafeNews
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui […]
11:40
Domeniul sănătății va redeveni o prioritate și va fi unul accesibil și eficient pentru toți cetățenii, odată cu accederea la guvernare a Partidului „Respect Moldova". Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Igor Curov, medic de profesie și fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, într-un mesaj video. Potrivit lui, sistemul medical din Republica Moldova […]
Acum 6 ore
11:30
Un bărbat a murit, după ce a căzut într-o fântână. Descoperirea macabră a fost înregistrată noaptea trecută, în jurul orei 23:59, în localitatea Japca, din raionul Florești, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Un martor ocular a alertat salvatorii despre faptul că un bărbat a căzut într-o fântână cu o adâncime de aproximativ 23 […]
11:10
Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum # SafeNews
Forțele ucrainene au efectuat un alt atac cu drone împotriva uzinei petrochimice Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, Rusia, au raportat autoritățile locale pe 24 septembrie. „Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului și se depun eforturi pentru stingerea incendiului", a declarat Radiy Khabirov, șeful Republicii Bashkortostan, pe canalul său Telegram. Amploarea pagubelor este […]
11:00
LIVE // Conferință de presă susținută de prim-ministrul R. Moldova cu privire la pregătirea statului împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de prim-ministrul R. Moldova cu privire la pregătirea statului împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare
10:50
VIDEO // Rețea de contrabandă cu țigări, destructurată de polițiști: țigări de peste 1,6 milioane de lei, confiscate # SafeNews
Mai mulți bărbați cu vârste cuprinse între 31 și 37 de ani, originari din Chișinău și Soroca, sunt cercetați pentru implicare într-un grup infracțional specializat în contrabandă și trafic ilicit cu produse din tutun. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, acțiunile suspecților au fost documentate de ofițerii Direcției investigații „Cent
10:50
Adrian Munteanu, numit oficial director al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor # SafeNews
Guvernul a aprobat astăzi, 24 septembrie, numirea lui Adrian Munteanu în funcția de director al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Până la această decizie, Munteanu a ocupat funcția de șef interimar al instituției, asigurând conducerea în urma demisiei fostului director, Daniel-Marius Staicu, care și-a înaintat demisia pe 11 decembrie 2024. Serviciul Prevenirea […] Articolul Adrian Munteanu, numit oficial director al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor apare prima dată în SafeNews.
10:30
La Chișinău, a fost descoperită o tipografie clandestină, care tipărea materiale românofobe # SafeNews
Poliţiştii din Chişinău au făcut o descindere la o tipografie cladenstină aflată la marginea oraşului. Au fost ridicate peste 200 de mii de ziare, cu conținut care nu este autorizat de Comisia electorală şi care instigau la românofobie şi lansau falsuri despre partidul de guvernământ. Unul dintre ziare este „Sare şi Lumină”, distribuit cu ajutorul […] Articolul La Chișinău, a fost descoperită o tipografie clandestină, care tipărea materiale românofobe apare prima dată în SafeNews.
10:30
Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați # SafeNews
Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, că Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați și Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental, informează The Jerusalem Post, citată de News.ro. „Nu sunt împotriva recunoaşterii Palestinei, dar ar trebui […] Articolul Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați apare prima dată în SafeNews.
10:20
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, relatează presa de stat # SafeNews
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, a relatat presa de stat rusă dimineața, pe 24 septembrie, citat de The Kyiv Independent. Liderii mondiali, inclusiv președintele Vladimir Zelenski, au sosit pentru summitul anual al ONU, care va dura o săptămână, pe 22 septembrie. Președintele […] Articolul Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, relatează presa de stat apare prima dată în SafeNews.
10:10
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va susține, în viitorul Parlament, eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media”, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, scrie omniapres.md. „Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, […] Articolul Victoria Furtună propune eliminarea finanțării partidelor din bugetul de stat apare prima dată în SafeNews.
10:10
Elevii și studenții pot vota în localitatea unde învață la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că elevii și studenții cu drept de vot, care își fac studiile într-o localitate diferită de cea în care au domiciliul sau reședința temporară, vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Aceștia vor putea vota la orice secție de votare din localitatea în care studiază, prezentând actul […] Articolul Elevii și studenții pot vota în localitatea unde învață la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina # SafeNews
Rusia lansează acum de cel puțin 30 de ori mai multe drone pe lună împotriva Ucrainei decât la începutul războiului, ajungând la o medie de 1.000 de drone folosite pe săptămână. Această schimbare demonstrează clar evoluția strategiei rusești ce presupune copleșirea apărării antiaeriene, bombardarea marilor orașe și forțarea Kievului să renunțe la luptă prin valuri […] Articolul Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
10:00
Camion cuprins de flăcări pe traseul Cahul–Taraclia: pompierii au salvat 24 de tone de floarea-soarelui # SafeNews
Un incendiu puternic a izbucnit marți seara, 23 septembrie, pe drumul național R-32, în apropierea orașului Taraclia, după ce un camion de mare tonaj a fost cuprins de flăcări în mers. Datorită intervenției rapide a pompierilor, încărcătura – 24 de tone de semințe de floarea-soarelui – a fost salvată înainte ca focul să se extindă […] Articolul Camion cuprins de flăcări pe traseul Cahul–Taraclia: pompierii au salvat 24 de tone de floarea-soarelui apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 24 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri în instanță pentru aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în cazul unor persoane reținute în dosarul privind participarea la taberele de instruire militară din Serbia. Cei vizați sunt bănuiți că ar fi pregătit acțiuni de destabilizare în Republica Moldova, în contextul electoral actual. Solicitările de […] Articolul PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 suspecți în dosarul taberelor militare din Serbia apare prima dată în SafeNews.
09:50
Nina Crețu a donat în campania electorală a parlamentarelor circa 100 de mii de lei Partidului Nostru # SafeNews
Influencera Nina Crețu, sora actorului Emilian Crețu, care în ajun de Ziua Independenței a copt plăcinte alături de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, i-a donat în campania electorală circa 100 de mii de lei Partidului Nostru condus de fostul său iubit Renato Usatîi. Potrivit documentelor analizate de ZdG.md, mai exact este vorba de 96 de mii […] Articolul Nina Crețu a donat în campania electorală a parlamentarelor circa 100 de mii de lei Partidului Nostru apare prima dată în SafeNews.
09:40
FOTO // Super-taifunul Ragasa: 14 persoane au murit în Taiwan și 124 de oameni sunt dați dispăruți. Furtuna va lovi China și Hong Kong # SafeNews
Ruperea unui lac de baraj în Taiwan a provocat moartea a cel puţin 14 persoane şi dispariţia a 124, au anunţat oficialii din această țară, după ce super-taifunul Ragasa a lovit insula cu ploi torenţiale şi a provocat pagube extinse în anumite părţi ale Asiei de Est, transmite The Guardian. Marginea exterioară a super-taifunului Ragasa […] Articolul FOTO // Super-taifunul Ragasa: 14 persoane au murit în Taiwan și 124 de oameni sunt dați dispăruți. Furtuna va lovi China și Hong Kong apare prima dată în SafeNews.
09:40
Mai multe companii și organizații afiliate condamnatului fugar Ilan Șor nu-și vor mai putea desfășura activitatea, după ce Serviciul Fiscal de Stat a aplicat în privința acestora interdicții. Deciziile, semnate de directorul SFS, Olga Golban, au fost publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Astfel, restricțiile vizează companiile „Dufremol”, „Adorland”, „Aerofood”, „Avantage”, „DFI”, „DFM” […] Articolul Blocaj total pentru afacerile lui Șor. Fiscul aplică interdicții drastice apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:20
VIDEO // Captură uriașă de circa 1,3 milioane de țigări fabricate ilegal în Chișinău: șase persoane reținute, inclusiv un polițist # SafeNews
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii SPIA, au descins într-o amplă operațiune care a dus la confiscarea a aproximativ 1.300.000 de țigări fabricate ilegal în Chișinău. De asemenea, au fost ridicați aproape 500.000 de lei în numerar și au fost reținute șase persoane, printre care se numără și un angajat al poliției. Operațiunea a fost […] Articolul VIDEO // Captură uriașă de circa 1,3 milioane de țigări fabricate ilegal în Chișinău: șase persoane reținute, inclusiv un polițist apare prima dată în SafeNews.
09:10
Un ucrainean a încercat să introducă ilegal în R. Moldova un microbuz cu seria VIN modificată # SafeNews
Un tânăr de 21 de ani, cetățean ucrainean, a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să introducă ilegal în Republica Moldova un microbuz Mercedes-Benz Sprinter cu documente neconforme și elemente de identificare modificate. Incidentul a avut loc în data de 22 septembrie 2025, la punctul de trecere a frontierei „Criva”. Bărbatul […] Articolul Un ucrainean a încercat să introducă ilegal în R. Moldova un microbuz cu seria VIN modificată apare prima dată în SafeNews.
09:00
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump în septembrie 2024, găsit vinovat. El a încercat să se sinucidă după verdict # SafeNews
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi şi a încercat să se rănească cu un stilou după verdict, relatează mai multe publicaţii media americane, citate de AFP, informează Agerpres. Ryan […] Articolul Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump în septembrie 2024, găsit vinovat. El a încercat să se sinucidă după verdict apare prima dată în SafeNews.
08:50
Putin își numește rude în funcții cheie pentru că „nu mai are încredere în oficialii săi”: „Poate că simte că vine un moment periculos” # SafeNews
Președintele Vladimir Putin a numit-o pe fiica verișoarei sale ministru adjunct al Apărării și pe soțul acesteia ministru al Energiei, pentru că nu mai are încredere în oficialii ruși în continuarea războiului său împotriva Ucrainei, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații distribuite publicației The Times. Evaluarea încheie un dosar de 21 de pagini despre […] Articolul Putin își numește rude în funcții cheie pentru că „nu mai are încredere în oficialii săi”: „Poate că simte că vine un moment periculos” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Ghidul „Mai multă siguranță în drum spre școală”: autoritățile anunță măsuri concrete pentru protejarea elevilor # SafeNews
Republica Moldova face un pas important spre siguranța rutieră a copiilor: în curând, în preajma școlilor din toată țara vor fi instalate semne de circulație suplimentare, vor fi amenajate treceri pentru pietoni și vor fi aplicate soluții urbanistice menite să îi avertizeze pe șoferi că intră într-o zonă cu risc ridicat. Aceste măsuri fac parte […] Articolul Ghidul „Mai multă siguranță în drum spre școală”: autoritățile anunță măsuri concrete pentru protejarea elevilor apare prima dată în SafeNews.
08:30
Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia – „un tigru de hârtie” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia. Trump afirmă acum că ucrainenii, sprijiniți de Uniunea Europeană, sunt „în măsură să lupte şi să recâştige întreaga […] Articolul Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia – „un tigru de hârtie” apare prima dată în SafeNews.
08:20
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis # SafeNews
Poliția din Bonaire, o insulă olandeză din Caraibe, încearcă să localizeze o femeie în vârstă de 47 de ani din SUA, care nu s-a mai întors pe nava de croazieră cu care călătorea, după ce aceasta a acostat acolo săptămâna trecută. Personalul navei de croazieră a constatat că Jessica Collins nu s-a mai întors la […] Articolul O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis apare prima dată în SafeNews.
08:00
Rezultate Marea Dictare Națională 2025. 18 participanți au luat nota maximă „10”. Cu ce premii s-au ales aceştia # SafeNews
Din cei peste 2000 de participanți la Marea Dictare Națională, 18 participanți au luat nota maximă „10”, iar 120 au obținut nota „9”. Persoanele care au obținut aceste rezultate au fost premiate marți, 24 septembrie 2025, într-un eveniment festiv, organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). La ediția din acest an, participanții au scris un […] Articolul Rezultate Marea Dictare Națională 2025. 18 participanți au luat nota maximă „10”. Cu ce premii s-au ales aceştia apare prima dată în SafeNews.
