Bărbat dat în urmărire după o sentință într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor

Autoritățile din Kenya au deschis o anchetă privind posibila vânzare în sclavie a mai multor cetățeni ai țării, care ar fi fost atrași în armata rusă și ulterior au ajuns prizonieri de război în Ucraina, scrie The Moscow Times, citând Business Insider. Punctul de pornire al investigației au fost relatările atletului de 36 de ani Evans Kibet, care susține că a fost păcălit să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării.