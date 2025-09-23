Autoritățile din Nairobi verifică informații despre kenyeni trimiși de ruși cu forța pe frontul din Ucraina

15:10

Donald Trump a anunțat o declarație uluitoare. Potrivit Washington Post (WP), care citează patru surse, el va vorbi despre o soluție la problema autismului, legată de administrarea paracetamolului. Administrația președintelui SUA intenționează să asocieze riscul de autism la copii cu administrarea de Tylenol (paracetamol) de către femeile însărcinate. Printre argumentele invocate se numără studii realizate la Centrul Medical „Mount Sinai” din New York și la Harvard, scrie DW.