UE și Ucraina, alianță pentru apărarea antidrone - proiect de 6 miliarde de euro

20:50

Barajul lacului de acumulare din Râșcani a fost reconstruit pentru prima dată după mai bine de 50 de ani, cu sprijinul Uniunii Europene. Investiția, în valoare de 2,9 milioane de lei, reduce riscul de inundații și sporește siguranța pentru sute de gospodării. Evenimentul de inaugurare a fost marcat de o competiție de pescuit organizată pentru localnici.