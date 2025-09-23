Maria Bieșu omagiată printr-o conferință și o nouă carte semnată de Aurelian Dănilă

10:30

Sute de pastile cu efect psihotrop au fost descoperite de polițiștii de frontieră și vameși în bagajele mai multor cetățeni străini care încercau să le introducă sau să le scoată ilegal din R. Moldova. În total, au fost documentate cinci tentative, pe parcursul săptămânii trecute, potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.