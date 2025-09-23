Maria Bieșu omagiată printr-o conferință și o nouă carte semnată de Aurelian Dănilă
Radio Moldova, 23 septembrie 2025 21:40
Pentru prima dată, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” are în program și o conferință științifică-culturală, consacrată aniversării de 90 de ani de la nașterea regretatei primadone. Conferința a avut loc marți la Academia de Științe a Moldovei, unde a fost organizată și lansarea unei noi cărți: „Maria Bieșu. Scrieri de altă dată, viața în roluri și imagini” de Aurelian Dănilă.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum o oră
21:50
Mihai Ghimpu, the leader of the Liberal Party (PL), is encouraging voters to support either the Liberal Party or the Action and Solidarity Party (PAS) in the parliamentary elections scheduled for September 28. He emphasizes that this vote is essential for maintaining the European trajectory of the Republic of Moldova. Ghimpu made this appeal during the electoral debates held on Tuesday evening, September 23, and organized by Moldova 1 TV.
21:40
Pentru prima dată, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” are în program și o conferință științifică-culturală, consacrată aniversării de 90 de ani de la nașterea regretatei primadone. Conferința a avut loc marți la Academia de Științe a Moldovei, unde a fost organizată și lansarea unei noi cărți: „Maria Bieșu. Scrieri de altă dată, viața în roluri și imagini” de Aurelian Dănilă.
21:30
ELECTORALA 2025 // „Democrația Acasă” și AUR, sub lupa CEC: două candidate, membre AUR și DA în același timp. Formațiunea are 24 de ore pentru a opera modificări # Radio Moldova
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a primit avertismente din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și are la dispoziție 24 de ore pentru a modifica lista de candidați la alegerile parlamentare. În caz contrar, formațiunea riscă excluderea din cursa electorală. Decizia vine după ce autoritatea electorală centrală a constatat marți, 23 septembrie, că două candidate de pe lista „Democrația Acasă” figurează simultan în structurile de conducere ale Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR) din R. Moldova. Și AUR s-a ales cu avertisment din partea autorității electorale centrale.
Acum 2 ore
21:20
Soarta activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, nu va mai fi decisă de Curtea de Apel Centru. Instanța a suspendat examinarea solicitării Ministerului Justiției, care a cerut limitarea activității formațiunii. Dosarul a fost trimis către Curtea Constituțională, după ce avocații partidului au cerut verificarea constituționalității unor articole din Legea partidelor politice.
21:10
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, îndeamnă alegătorii să voteze la scrutinul parlamentar din 28 septembrie cu Partidul Liberal (PL) sau cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru a păstra cursul european al Republicii Moldova. Îndemnul a fost făcut marți-seară, 23 septembrie, la dezbaterile electorale organizate de postul public de televiziune Moldova 1.
21:00
Într-un discurs de aproape o oră, de peste trei ori mai lung decât timpul alocat, președintele american Donald Trump a lansat un atac dur asupra imigrației din Europa, proiectelor de energie curată și eficienței Organizației Națiunilor Unite, scrie portalul caleaeuropeana.ro, cu referire la relatările The Guardian și Deutsche Welle.
20:50
Rusia folosește tactici teroriste pentru a submina alegerile din R. Moldova, avertizează experții # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă hibridă de amploare, orchestratǎ de Kremlin. De la atacuri cibernetice și manipulare informațională până la tentative de corupere a votului și pregătiri pentru proteste violente, întreaga campanie are un scop clar: deturnarea voinței cetățenilor în scrutinul din 28 septembrie, susține expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, care avertizează că serviciile speciale ruse folosesc metode similare cu cele ale organizațiilor teroriste pentru a finanța acțiuni de destabilizare în regiunea est-europeană.
20:30
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, îndeamnă alegătorii să voteze la scrutinul parlamentar din 28 aprilie cu Partidul Liberal sau cu Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru a păstra cursul european al Republicii Moldova și de apropiere de România. Îndemnul a fost făcut marți seara în cadrul dezbaterilor electorale organizate de postul public de televiziune Moldova 1.
Acum 4 ore
20:00
Cei mai buni participanți la Marea Dictare Națională au fost premiați în cadrul unei ceremonii organizate de Ministerul Educației # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării a premiat marți seara cei mai buni cunoscători ai limbii române, în cadrul galei de premiere a ediției a treia a Marii Dictări Naționale. Evenimentul a onorat cei 18 participanți care au scris dictarea fără nicio greșeală, obținând nota „10”, precum și alți 120 care au fost evaluați cu nota „9”.
19:00
Comisia Electorală Centrală denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali.
Acum 6 ore
18:10
Polonia își va redeschide trecerile de frontieră cu Belarus în noaptea de joi, 25 septembrie, a anunțat premierul polonez Donald Tusk. Potrivit oficialului de la Varșovia, decizia are raționamente economice și se bazează pe încheierea exercițiilor militare comune ruso-belaruse, care reduc amenințarea pentru Polonia.
18:10
Rusia folosește tactici teroriste pentru a submina alegerile din R. Moldova, averizează experții # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă hibridă de amploare, orchestratǎ de Kremlin. De la atacuri cibernetice și manipulare informațională, până la tentative de corupere a votului și pregătiri pentru proteste violente, întreaga campanie are un scop clar: deturnarea voinței cetățenilor în scrutinul din 28 septembrie, susține expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, care avertizează că serviciile speciale ruse folosesc metode similare cu cele ale organizațiilor teroriste pentru a finanța acțiuni de destabilizare în regiunea est-europeană.
17:50
CA dezminte: R. Moldova nu a interzis difuzarea filmului sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” # Radio Moldova
Nicio instituție din R. Moldova nu a interzis difuzarea filmului artistic de producție sovietică „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”), așa cum pretinde o informație falsă distribuită în presa din Federația Rusă.
17:20
Declarație semnată la New York: R. Moldova, alături de comunitatea internațională în protejarea personalului umanitar # Radio Moldova
Republica Moldova s-a alăturat declarației pentru protecția personalului umanitar, prin care este reafirmat angajamentul statului față de dreptul internațional și activitatea umanitară sigură. Documentul a fost semnat la New York de către reprezentantul permanent al țării noastre pe lângă ONU, Gheorghe Leucă.
17:10
Doi bărbați din Edineț, condamnați pentru trafic de ființe umane: au exploatat oameni la o fermă # Radio Moldova
Un bărbat de 39 de ani și o adolescentă au fost exploatați prin muncă, timp de mai bine de un an, la o fermă din raionul Edineț. Victimele au fost forțate să muncească în condiții grele și nu au fost remunerate pentru efortul lor.
16:40
ELECTORALA 2025 // „Democrația Acasă”, sub lupa CEC: două candidate, membre AUR și DA în același timp. Formațiunea are 24 de ore pentru a opera modificări # Radio Moldova
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și are la dispoziție 24 de ore pentru a modifica lista de candidați la alegerile parlamentare. În caz contrar, formațiunea riscă excluderea din cursa electorală. Decizia vine după ce CEC a constatat marți, 23 septembrie, că două candidate de pe lista „Democrația Acasă” figurează simultan în structurile de conducere ale Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR).
Acum 8 ore
16:20
Nu există dovezi clare privind o legătură între apariția autismului și administrarea paracetamolului, afirmă experți în domeniul farmacologiei, citați de Tagesschau. Compania Kenvue, producătorul medicamentului Tylenol pe bază de paracetamol, a respins categoric existența unei astfel de conexiuni și a subliniat că afirmațiile președintelui SUA, Donald Trump, nu au fundament științific, relatează DW.
16:20
Bărbat dat în urmărire după o sentință într-un dosar de finanțarea ilegală a partidelor # Radio Moldova
Cinci ani de închisoare în penitenciar de tip semi-închis și 5.2 milioane de lei confiscați în folosul statului – este decizia pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unui figurant într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor.
16:10
ELECTORALA 2025 // Presa internațională: alegerile din 28 septembrie – „un test pentru viitorul european al R. Moldova” # Radio Moldova
Mesajul președintei Maia Sandu privind ingerințele Kremlinului la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost preluat la scară largă de presa internațională, care a evidențiat atât seriozitatea avertismentului, cât și importanța crucială a scrutinului pentru direcția de dezvoltare a țării.
16:10
Interdicția privind audierea coacuzaților în calitate de martori, declarată neconstituțională # Radio Moldova
Interdicția privind audierea coacuzaților în calitate de martori, chiar dacă aceștia își dau acordul expres, a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională (CC). Judecătorii au stabilit marți, 23 septembrie, că această prevedere din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare și accesul liber la justiție.
15:50
Țările de pe flancul estic al NATO au reacționat rapid la apelul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a crea un „zid” pentru protecția împotriva dronelor rusești. Șapte state membre UE vor discuta vineri în cadrul Comisiei propunerile privind instituirea unui sistem de apărare împotriva dronelor, iar principalul consultant va fi Ucraina, transmite publicația The Moscow Times.
15:50
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie curent, susține avocatului acestuia, Lucian Rogac. Autoritățile R. Moldova nu au făcut, deocamdată, niciun anunț oficial legat de aducerea oligarhului la Chișinău pentru a fi judecat de instanțele moldovenești.
15:50
Interdicția care nu permite audierea coacuzaților ca martori, declarată neconstituțională # Radio Moldova
Interdicția care nu permite audierea coacuzaților ca martori, chiar dacă aceștia își dau acordul expres, a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională (CC). Judecătorii au stabilit că această prevedere din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare și accesul liber la justiție.
15:40
ELECTORALA 2025 // Alegerile din 28 septembrie – „un test pentru viitorul european al Moldovei”, potrivit presei internaționale # Radio Moldova
Mesajul președintei Maia Sandu privind ingerințele Kremlinului la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost preluat la scară largă de presa internațională, care a evidențiat atât seriozitatea avertismentului, cât și importanța crucială a scrutinului pentru direcția de dezvoltare a țării.
15:20
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este si fosta procuroare și candidată la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor și artizan al curentului filorus, relatează Stiripesurse.ro.
15:20
ELECTORALA 2025 // Mizele postelectorale ale Rusiei în R. Moldova: scopul tactic pe termen scurt este să pună presiune pe Odesa # Radio Moldova
În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, experții avertizează că Federația Rusă are un plan complex de influențare a Moldovei, vizând nu doar scrutinul, ci și perioada postelectorală, prin proteste, dezinformare și mobilizarea cetățenilor din diasporă. Orice pas greșit poate transforma Moldova într-o verigă a planului militar rus spre Odesa, cu implicații directe asupra securității regionale.
14:50
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este si fosta procuroare și candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor și artizan al curentului filorus, relatează Stiripesurse.ro.
14:30
FILIT revine la Chișinău: autori consacrați și tineri scriitori din 11 țări se vor reuni în „capitala literaturii” timp de patru zile # Radio Moldova
Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere – FILIT Chișinău se va desfășura în perioada 25–28 septembrie 2025, sub genericul CHILL Edition. Evenimentul, organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, aduce în prim-plan literatura contemporană, traducerea și dialogul intercultural, transformând capitala Republicii Moldova într-o platformă de întâlnire între scriitori, traducători, editori și cititori.
Acum 12 ore
14:10
Sancțiuni pentru centralele electrice care nu au fost puse în funcțiune: peste 103 milioane de lei # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aplică, pentru prima oară de la modificarea legislației, sancțiuni titularilor avizelor de racordare care nu au renunțat benevol la acestea până la 30 iunie și nu au valorificat proiectele în termenele prevăzute.
14:10
Un mesaj fals, pretins a fi semnat de o angajată a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în care se solicită acordarea spațiului pentru desfășurarea activităților politice ale unui concurent electoral, a fost transmis prin email cadrelor manageriale și didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic. Ministerul atenționează că nu este autorul acestui mesaj și menționează că scopul răspândirii unor astfel de falsuri este de a perturba activitatea instituțiilor de învățământ.
14:10
Consiliul Audiovizualului constată mai puține încălcări în campania electorală pentru parlamentare. Precizările președintei CA # Radio Moldova
Instituțiile media din Republica Moldova dau dovadă de mai multă responsabilitate în reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar rapoartele de monitorizare arată mai puține abateri decât la scrutinele precedente. Declarațiile au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului (CA), Liliana Vițu, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
14:10
Radio Moldova organizează marți, 23 septembrie, cea de-a treia rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 17:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa ALDE), ai Partidului Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) și ai Partidului Liberal (PL).
13:50
ELECTORALA 2025 // Concurenții respinși de la parlamentare: liste incomplete, cote de gen încălcate și semnături insuficiente # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a refuzat înregistrarea a 12 partide, blocuri și candidați independenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, invocând nerespectarea cerințelor Codului electoral și ale legislației conexe. Totuși, în cazul a două dintre partidele respinse, instanțele de judecată au obligat CEC să-și revizuiască deciziile și să reexamineze cererile de înregistrare a concurenților în cursa electorală.
13:30
Astenia de toamnă este o stare de oboseală sau slăbiciune resimțită frecvent în momentul de trecere la sezonul rece. Aceasta apare adesea în preajma echinocțiului de toamnă și le poate perturba activitateapersoanelor sensibile la schimbările meteorologice. Despre astenia de toamnă și cum poate fi aceasta combătură a vorbit medicul internist Rodica Ceavdar în cadrul emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
13:00
Kremlinul pretinde că UE ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Oficial de la Chișinău: „Rusia are experiența ocupării de teritorii străine” # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al țării.
13:00
Centrul Moldexpo obține certificarea ISO 9001, o premieră pentru întreprinderile din R. Moldova fondate de stat # Radio Moldova
Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a primit Certificatul ISO 9001, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale în domeniul managementului calității. Certificarea, semnată de Bureau Veritas – lider mondial în certificare cu sediul la Paris – confirmă că instituția a implementat cele mai înalte standarde de calitate. Evenimentul marchează și o premieră pentru Republica Moldova: Moldexpo devine prima societate pe acțiuni fondată de stat care primește această recunoaștere mondială.
12:40
Daniel Vodă: „Rusia inundă zilnic spațiul informațional cu minciuni pentru a speria oamenii” # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al țării.
12:20
Electorala 2025 // Așteptări de la viitorii deputați: mai multe soluții și promisiuni îndeplinite # Radio Moldova
„Onest, înțelept, deștept și cu experiență” – așa ar fi bine să arate un deputat, în opinia unor alegători. Care sunt așteptările cetățenilor înaintea scrutinului parlamentar de duminică a aflat Natalia Mogîldea, într-un vox pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
12:10
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis un mesaj public înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, îndemnând cetățenii să susțină parcursul european al țării – „singura cale care poate garanta pacea, dezvoltarea și prosperitatea Moldovei”.
12:10
Siguranță rutieră: semnalizare suplimentară în preajma școlilor din R. Moldova pentru a preveni accidentele cu implicarea copiilor # Radio Moldova
În preajma școlilor din R. Moldova urmează să fie instalată semnalizare suplimentară, amenajate treceri pentru pietoni și utilizate soluții urbanistice care să îi atenționeze pe conducătorii auto că se află în apropierea unei instituții de învățământ. Măsurile de siguranță rutieră urmează a fi luate în baza unui ghid european, lansat marți, 23 septembrie, la Chișinău.
11:50
Centrul Național de Epileptologie, deschis după reconstrucție: o abordare multidisciplinară la standarde înalte # Radio Moldova
După o reconstrucție complexă, sediul Centrului Național de Epileptologie, situat pe teritoriul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, a fost inaugurat marți, 23 septembrie, oferind pacienților condiții moderne de tratament. Valoarea investiției se ridică la aproape 40 de milioane de lei, sumă care acoperă lucrările de renovare, dotările de echipamente și mobilier. Finanțarea a fost asigurată aproape integral din fonduri locale, iar clădirea, cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați, include acum numeroase spații funcționale nu doar pentru tratament, ci și pentru cercetare și activități administrative.
11:30
Marta Kos, mesaj pentru R. Moldova, la încheierea procesului de screening: „Putem realiza, împreună, visul unei Moldove sigure și prospere în UE” # Radio Moldova
R. Moldova a încheiat procesul de screening a legislației naționale în raport cu cea a Uniunii Europene (UE), iar următorul pas este deschiderea primului cluster de negocieri, denumit „fundamentele aderării la UE”, care se referă la statul de drept, guvernanță și drepturile fundamentale.
11:10
Autoritățile din Nairobi verifică informații despre kenyeni trimiși de ruși cu forța pe frontul din Ucraina # Radio Moldova
Autoritățile din Kenya au deschis o anchetă privind posibila vânzare în sclavie a mai multor cetățeni ai țării, care ar fi fost atrași în armata rusă și ulterior au ajuns prizonieri de război în Ucraina, scrie The Moscow Times, citând Business Insider. Punctul de pornire al investigației au fost relatările atletului de 36 de ani Evans Kibet, care susține că a fost păcălit să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării.
11:10
Olympique Marsilia a învins acasă în campionat pe Paris Saint-Germain după aproape 15 ani # Radio Moldova
Olympique Marsilia a câștigat clasicul fotbalului francez. În derby-ul etapei a cincea din Ligue 1, echipa condusă de italianul Roberto De Zerbi a învins cu 1:0 pe teren propriu formația Paris Saint-Germain. Al 111-lea episod din „Le Classique” trebuia să se dispute dumincă-seara, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, meciul a fost amânat pentru ziua de luni, 22 septembrie.
10:50
Finanțare ilegală cu bani din Rusia, prin criptomonede: 800 de mii de lei și documente contabile paralele, ridicate de CNA în nordul țării # Radio Moldova
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA, în urma unei investigații de amploare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
10:30
Sute de pastile cu efect psihotrop au fost descoperite de polițiștii de frontieră și vameși în bagajele mai multor cetățeni străini care încercau să le introducă sau să le scoată ilegal din R. Moldova. În total, au fost documentate cinci tentative, pe parcursul săptămânii trecute, potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
10:20
Autoritățile ruse analizează posibilitatea majorării taxei pe valoare adăugată (TVA), ceea ce ar permite atragerea anuală la buget a circa 1 trilion de ruble (aproximativ 12 miliarde de dolari), scrie publicația The Moscow Times, cu referire la Bloomberg, care citează surse familiare cu procesul de discuție.
10:10
Fotografia cu militarii surprinși la Cimișlia, motiv de dezinformare pe Telegram, precizează Ministerul Apărării # Radio Moldova
Ministerul Apărării dezminte informațiile distribuite pe unele canale de Telegram privind prezența unor militari străini într-un local public din Cimișlia, calificând interpretările drept false.
10:10
Revista presei internaționale // Rusia continuă să provoace NATO; Dispute aprinse pe tema recunoașterii statului palestinian # Radio Moldova
Presa internațională acordă atenție întâlnirii programate azi la New York între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul american Donald Trump, care urmează să abordeze garanțiile de securitate pentru Ucraina. În același timp, publicațiile străine scot în evidență avertismentele ferme ale aliaților NATO privind apărarea spațiului aerian european în fața provocărilor rusești. Alte teme analizate vizează recunoașterea statului palestinian de către mai multe țări occidentale și dezbaterile pe această temă la Adunarea Generală a ONU.
10:10
„Câinii roșii” au lătrat a pagubă: Dinamo București a ratat șansa de a urca pe locul 2 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
Dinamo București a ratat șansa de a urca pe locul 2 în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultimul meci al etapei a 10-a, „câinii roșii” au remizat, scor 1:1 pe teren propriu cu Farul Constanța și au rămas la 4 puncte de liderul CS Universitatea Craiova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.