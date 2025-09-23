Daniel Vodă: „Rusia inundă zilnic spațiul informațional cu minciuni pentru a speria oamenii”
Radio Moldova, 23 septembrie 2025 12:40
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al țării.
• • •
Acum 5 minute
13:00
Kremlinul pretinde că UE ar pregăti „ocuparea Moldovei". Oficial de la Chișinău: „Rusia are experiența ocupării de teritorii străine"
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al țării.
13:00
Centrul Moldexpo obține certificarea ISO 9001, o premieră pentru întreprinderile din R. Moldova fondate de stat
Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a primit Certificatul ISO 9001, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale în domeniul managementului calității. Certificarea, semnată de Bureau Veritas – lider mondial în certificare cu sediul la Paris – confirmă că instituția a implementat cele mai înalte standarde de calitate. Evenimentul marchează și o premieră pentru Republica Moldova: Moldexpo devine prima societate pe acțiuni fondată de stat care primește această recunoaștere mondială.
Acum 30 minute
12:40
Daniel Vodă: „Rusia inundă zilnic spațiul informațional cu minciuni pentru a speria oamenii” # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al țării.
Acum o oră
12:20
Electorala 2025 // Așteptări de la viitorii deputați: mai multe soluții și promisiuni îndeplinite
„Onest, înțelept, deștept și cu experiență” – așa ar fi bine să arate un deputat, în opinia unor alegători. Care sunt așteptările cetățenilor înaintea scrutinului parlamentar de duminică a aflat Natalia Mogîldea, într-un vox pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
12:10
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis un mesaj public înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, îndemnând cetățenii să susțină parcursul european al țării – „singura cale care poate garanta pacea, dezvoltarea și prosperitatea Moldovei”.
12:10
Siguranță rutieră: semnalizare suplimentară în preajma școlilor din R. Moldova pentru a preveni accidentele cu implicarea copiilor
În preajma școlilor din R. Moldova urmează să fie instalată semnalizare suplimentară, amenajate treceri pentru pietoni și utilizate soluții urbanistice care să îi atenționeze pe conducătorii auto că se află în apropierea unei instituții de învățământ. Măsurile de siguranță rutieră urmează a fi luate în baza unui ghid european, lansat marți, 23 septembrie, la Chișinău.
Acum 2 ore
11:50
Centrul Național de Epileptologie, deschis după reconstrucție: o abordare multidisciplinară la standarde înalte
După o reconstrucție complexă, sediul Centrului Național de Epileptologie, situat pe teritoriul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, a fost inaugurat marți, 23 septembrie, oferind pacienților condiții moderne de tratament. Valoarea investiției se ridică la aproape 40 de milioane de lei, sumă care acoperă lucrările de renovare, dotările de echipamente și mobilier. Finanțarea a fost asigurată aproape integral din fonduri locale, iar clădirea, cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați, include acum numeroase spații funcționale nu doar pentru tratament, ci și pentru cercetare și activități administrative.
11:30
Marta Kos, mesaj pentru R. Moldova, la încheierea procesului de screening: „Putem realiza, împreună, visul unei Moldove sigure și prospere în UE"
R. Moldova a încheiat procesul de screening a legislației naționale în raport cu cea a Uniunii Europene (UE), iar următorul pas este deschiderea primului cluster de negocieri, denumit „fundamentele aderării la UE”, care se referă la statul de drept, guvernanță și drepturile fundamentale.
11:10
Autoritățile din Nairobi verifică informații despre kenyeni trimiși de ruși cu forța pe frontul din Ucraina
Autoritățile din Kenya au deschis o anchetă privind posibila vânzare în sclavie a mai multor cetățeni ai țării, care ar fi fost atrași în armata rusă și ulterior au ajuns prizonieri de război în Ucraina, scrie The Moscow Times, citând Business Insider. Punctul de pornire al investigației au fost relatările atletului de 36 de ani Evans Kibet, care susține că a fost păcălit să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării.
11:10
Olympique Marsilia a învins acasă în campionat pe Paris Saint-Germain după aproape 15 ani
Olympique Marsilia a câștigat clasicul fotbalului francez. În derby-ul etapei a cincea din Ligue 1, echipa condusă de italianul Roberto De Zerbi a învins cu 1:0 pe teren propriu formația Paris Saint-Germain. Al 111-lea episod din „Le Classique” trebuia să se dispute dumincă-seara, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, meciul a fost amânat pentru ziua de luni, 22 septembrie.
Acum 4 ore
10:50
Finanțare ilegală cu bani din Rusia, prin criptomonede: 800 de mii de lei și documente contabile paralele, ridicate de CNA în nordul țării
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA, în urma unei investigații de amploare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
10:30
Sute de pastile cu efect psihotrop au fost descoperite de polițiștii de frontieră și vameși în bagajele mai multor cetățeni străini care încercau să le introducă sau să le scoată ilegal din R. Moldova. În total, au fost documentate cinci tentative, pe parcursul săptămânii trecute, potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
10:20
Autoritățile ruse analizează posibilitatea majorării taxei pe valoare adăugată (TVA), ceea ce ar permite atragerea anuală la buget a circa 1 trilion de ruble (aproximativ 12 miliarde de dolari), scrie publicația The Moscow Times, cu referire la Bloomberg, care citează surse familiare cu procesul de discuție.
10:10
Fotografia cu militarii surprinși la Cimișlia, motiv de dezinformare pe Telegram, precizează Ministerul Apărării
Ministerul Apărării dezminte informațiile distribuite pe unele canale de Telegram privind prezența unor militari străini într-un local public din Cimișlia, calificând interpretările drept false.
10:10
Revista presei internaționale // Rusia continuă să provoace NATO; Dispute aprinse pe tema recunoașterii statului palestinian
Presa internațională acordă atenție întâlnirii programate azi la New York între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul american Donald Trump, care urmează să abordeze garanțiile de securitate pentru Ucraina. În același timp, publicațiile străine scot în evidență avertismentele ferme ale aliaților NATO privind apărarea spațiului aerian european în fața provocărilor rusești. Alte teme analizate vizează recunoașterea statului palestinian de către mai multe țări occidentale și dezbaterile pe această temă la Adunarea Generală a ONU.
10:10
„Câinii roșii" au lătrat a pagubă: Dinamo București a ratat șansa de a urca pe locul 2 în clasamentul Superligii românești de fotbal
Dinamo București a ratat șansa de a urca pe locul 2 în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultimul meci al etapei a 10-a, „câinii roșii” au remizat, scor 1:1 pe teren propriu cu Farul Constanța și au rămas la 4 puncte de liderul CS Universitatea Craiova.
10:10
Sancțiuni pentru centralele electrice care nu au fost puse în funcțiune: peste 103 milioane lei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aplică, pentru prima oară de la modificarea legislației, sancțiuni titularilor avizelor de racordare care nu au renunțat benevol la acestea până la 30 iunie și nu au valorificat proiectele în termenele prevăzute.
10:10
ASP: cetățenii fără acte valabile vor putea primi buletin provizoriu gratuit în ziua alegerilor
Cetățenii Republicii Moldova care au drept de vot, dar nu dețin acte de identitate valabile vor putea primi gratuit cărți de identitate provizorii, necesare pentru exercitarea votului. Tot atunci, vor fi înmânate și actele de identitate deja confecționate, informează Agenția Servicii Publice (ASP).
09:50
Revista presei // Partidul „Moldova Mare”, Blocurile „Alternativa” și „Patriotic” – promovate prin rețele de influență controlate de Șor # Radio Moldova
Instituțiile de presă din RM publică o avalanșă de articole care vizează ingerința Federației Rusiei în alegerile parlamentare din 28 septembrie. În atenția mass-media este și o nouă investigație care dezvăluie probe și detalii privind modul în care Kremlinul luptă pentru voturile cetățenilor moldoveni.
09:50
Au cerut mită de 20.000 de lei, dar vor plăti câte 150.000 de lei: doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență # Radio Moldova
Doi ofițeri de investigații au fost amendați, de prima instanță, cu sume de câte 150.000 de lei și privați de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de cinci ani, după ce au fost găsiți vinovați de trafic de influență.
09:30
Președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor vedea marți, 23 septembrie, la New York, în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
09:10
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație Castelul MIMI. Trenul va pleca din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00, iar pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.
Acum 6 ore
09:00
O nouă rundă de dezbateri a fost organizată luni, 22 septembrie, la Radio Moldova. De această dată au fost invitați reprezentanții Partidului Național Moldovenesc, Alianței Moldovenii și Uniunii Creștin-Sociale din Moldova. Doar două formațiuni au onorat invitația. Astfel în platou au fost prezenți Ivan Faina (PNM) și Elena Mărgineanu (Alianța Moldovenii).
08:50
„Miza principală a alegerilor este apărarea valorilor democratice și europene”, afirmă ex-ambasadorul SUA la București # Radio Moldova
Republica Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice” pentru a respinge atacurile hibride și economice orchestrate de Rusia, susține fostul ambasador american la București, Adrian Zuckerman. Potrivit diplomatului, Kremlinul cheltuie sute de milioane de euro pentru destabilizarea țării, prin bani negri, coruperea politicienilor și campanii de propagandă.
08:30
Atacuri cu bombe și drone: case distruse la Zaporojie, incendii la Kirovohrad și Odesa # Radio Moldova
Noaptea trecută, o femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui atac asupra regiunii Odesa. În urma bombardamentului, cinci chioșcuri comerciale au fost cuprinse de flăcări, iar hotelul, clădirile Ukrposhta, Ukrtelecom, casa de cultură, centrul de prestări servicii administrative și mai multe automobile au fost avariate. Incendiul a fost stins rapid de pompieri, care au intervenit cu două autospeciale și șase salvatori.
08:30
„Verificat”: De ce insistă Șor și TASS că „va exista o falsificare a buletinelor de vot la secțiile electorale din străinătate” # Radio Moldova
Una dintre cele mai neverosimile teorii rostogolite, în ultimul timp, în spațiul public de adversarii integrării europene a R. Moldova este că guvernarea de la Chișinău ar pregăti falsificarea alegerilor parlamentare în diasporă. Jurnalista Elena Cioina, gazda emisiunii „Verificat” de la Moldova 1, a găsit sursa acestor declarații și explică ce s-ar urmări, de fapt, prin asemenea narative.
08:20
Trafic aerian paralizat la Copenhaga din cauza dronelor: doi cetățeni străini, reținuți # Radio Moldova
Toate zborurile de pe aeroportul internațional din Copenhaga, cel mai mare din Danemarca, au fost suspendate pe 22 septembrie, după ce poliția a raportat prezența unor drone în spațiul aerian din apropiere, scrie Reuters, citat de Kyiv Independent.
08:00
Francezul Ousmane Dembélé a cucerit „Balonul de Aur”, trofeu individual acordat de revista France Footbal celui mai bun fotbalist din lume în sezonul 2024/2025. Atacantul legitimat la Paris Saint-Germain a câștigat în acest an trofeul Ligii Campionilor, titlul în Ligue 1, Cupa Franței și a jucat finala Cupei Mondiale a Cluburilor.
07:50
O nouă rundă de dezbateri a fost organizată luni, 22 septembrie, la Radio Moldova. De această dată au fost invitați reprezentanții Partidului Național Moldovenesc, Alianței Moldovenii și Uniunii Creștin-Sociale din Moldova. Doar două formațiuni au onorat invitația. Astfel în platou au fost prezenți Ivan Faina (PNM) și Elena Mărgineanu (Alianța Moldovenii).
07:20
Corespondență Dan Alexe // Care este strategia în spatele recunoașterii Palestinei de către europeni # Radio Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut luni seara, 22 septembrie, de la tribuna Națiunilor Unite, statul Palestina, simultan cu alte democrații occidentale, cum sunt Marea Britanie, Canada sau Australia. A fost pasul simbolic al recunoașterii diplomatice, în ajunul summitului convocat de Franța și Arabia Saudită, punând presiune asupra Israelului, în timp ce acesta își intensifică războiul de represalii din Gaza, care a ucis până acum zeci de mii de oameni.
Acum 24 ore
23:00
Chișinău: intervenție de urgență după un apel privind radiațiile. Situația este sub control # Radio Moldova
Alertă de radiație în capitală. Salvatorii au intervenit în sectorul Râșcani, după ce un locuitor a sunat la 112 și a spus că nivelul de radiație a crescut într-o zonă rezidențială. Din fericire, bănuiala nu a fost confirmată, cel puțin deocamdată, iar pericol pentru populație nu există, spun specialiștii.
22:20
Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Lilian Popescu, începe să-și pregătească lotul pentru primele meciuri, cele din octombrie, cu România și Estonia. Antrenorul de 51 de ani a anunțat lista stranierilor convocați, în care au intrat 16 jucători.
21:30
Chișinău: intervenție de urgență după un apel privind radiații. Situația este sub control # Radio Moldova
Alertă de radiație în capitală. Salvatorii au intervenit în sectorul Râșcani, după ce un locuitor a sunat la 112 și a spus că nivelul de radiație a crescut într-o zonă rezidențială. Din fericire, bănuiala nu a fost confirmată, cel puțin deocamdată, iar pericol pentru populație nu există, spun specialiștii.
21:20
„Flota din umbră” a Rusiei, creată de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale, continuă să crească: la începutul anului 2025 aceasta număra aproximativ 940 de nave, cu 45% mai mult decât în anul precedent. Astfel, în componența ei intră fiecare al șaselea (17%) petrolier aflat în exploatare la nivel mondial, scrie publicația The Moscow Times. Datele provin din calculele S&P Global Market Intelligence, citate de New York Times (NYT).
20:50
Barajul lacului de acumulare din Râșcani a fost reconstruit pentru prima dată după mai bine de 50 de ani, cu sprijinul Uniunii Europene. Investiția, în valoare de 2,9 milioane de lei, reduce riscul de inundații și sporește siguranța pentru sute de gospodării. Evenimentul de inaugurare a fost marcat de o competiție de pescuit organizată pentru localnici.
20:40
Ce înseamnă, de fapt, sushiul autentic japonez? Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, a intrat în bucătăria unui restaurant japonez din Chișinău pentru a explica secretele acestei delicatese.
20:10
Ce înseamnă, de fapt, sushi-ul autentic japonez? Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, a intrat în bucătăria unui restaurant japonez din Chișinău pentru a explica secretele acestei delicatese.
19:40
FILIT // Serile de literatură internațională aduc la Chișinău scriitori de renume mondial # Radio Moldova
Chișinăul devine, între 25 și 28 septembrie 2025, gazda Serilor FILIT, parte a celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Participarea este gratuită, cu înscriere prealabilă pe chill.md.
19:40
Vreme instabilă în sudul Europei. În Franța, o femeie a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de viitură. Situația este complicată și în Spania, unde un copil și-a pierdut viața. Și el se afla într-un automobil luat de ape. Precipitațiile au perturbat activitatea aeroportului din Barcelona, al doilea ca mărime din Spania.
19:10
ONU: SUA cer Rusiei să respecte suveranitatea vecinilor și să negocieze direct cu Ucraina # Radio Moldova
„Statele Unite și aliații noștri vor apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a declarat noul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, în cadrul ședinței Consiliului de Securitate, convocată după ce avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, relatează serviciul rus al BBC News.
18:30
ELECTORALA 2025 // Alegerile parlamentare din R. Moldova, test crucial pentru rezistența instituțiilor democratice în fața amenințărilor hibride, susțin observatori OSCE # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor reprezenta un test crucial pentru rezistența instituțiilor democratice ale Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride. Avertismentul vine din partea europarlamentarelor Paula Cardoso din Portugalia și Linnéa Wickman din Suedia, desemnate să conducă echipele de observatori OSCE în Republica Moldova. Într-un articol publicat pe platforma European Interest, deputatele din Parlamentul European atenționează că scrutinul din R. Moldova nu poate fi tratat ca o simplă formalitate electorală.
18:30
Polonia își va proteja cu fermitate spațiul aerian și, dacă situația o va impune, va doborî orice obiect zburător care îl încalcă. Declarația a fost făcută luni, 22 septembrie, de premierul Poloniei, Donald Tusk, transmite The News Voice of Ukraine cu referire la RMF24
18:10
Maia Sandu, mesaj pentru cetățeni: „Vă spun cu toată seriozitatea - independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol” # Radio Moldova
Viitorul european al R. Moldova este „în pericol”, iar dacă Rusia ajunge să controleze statul nostru după alegeri, „consecințele vor fi directe și periculoase” atât pentru cetățenii moldoveni, cât și pentru întreaga regiune. Mesajul a fost transmis luni, 22 septembrie, cu mai puțin de o săptămână înaintea scrutinului parlamentar, de președinta Maia Sandu.
17:50
Producția agricolă a Republicii Moldova a scăzut cu 5% în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Lipsa precipitațiilor și înghețurile târzii din primăvară au redus drastic recoltele de fructe și au dus la scumpiri vizibile pe piață.
17:50
FILIT // Seri de literatură internațională aduc la Chișinău scriitori de renume mondial # Radio Moldova
Chișinăul devine, între 25 și 28 septembrie 2025, gazda Serilor FILIT, parte a celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Participarea este gratuită, cu înscriere prealabilă pe chill.md.
17:40
Antrenamente în Serbia pentru dezordini la Chișinău: peste 70 de persoane reținute pentru planuri de destabilizare a R. Moldova # Radio Moldova
Peste 70 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unei operațiuni de amploare desfășurate luni-dimineață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oamenii legii au efectuat peste 250 de percheziții, vizând 111 persoane, inclusiv din penitenciare. Dosarul penal, deschis în luna iulie curent, vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă coordonate din exteriorul țării, cu scopul de a perturba scrutinul electoral din 28 septembrie.
17:20
ELECTORALA 2025 // Acord politic între PAS și BUN: unitate proeuropeană înaintea alegerilor din 28 septembrie # Radio Moldova
Blocul „Unirea Națiunii” (BUN) a anunțat că se retrage din cursa electorală și susține Partidul Acțiune și Solidaritate la scrutinul parlamentar din această duminică. Hotărârea a fost oficializată luni, 22 septembrie, printr-un acord semnat de președintele PAS, Igor Grosu, și co-președinții BUN, Ion Hadârcă și Valentin Dolganiuc.
16:50
Internaționalul moldovean Vladislav Baboglo și-a ajutat echipa de club să obțină prima victorie în actuala ediție a primei divizii ucrainene de fotbal. Fundașul central legitimat la Karpatî Lvov a marcat al doilea gol în meciul din deplasare cu Obolon Kiev, scor 2:0. Partida a contat pentru etapa a 6-a, iar Baboglo a înscris în minutul 51 cu o lovitură de cap.
16:40
Constantin Țuțu, dat în urmărire: ar fi trecut ilegal frontiera R. Moldova și a fost surprins la o terasă din Tiraspol # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost dat în urmărire. Decizia a fost luată luni, 22 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea procurorilor. Acuzatorii de stat au cerut și aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, însă instanța a respins solicitarea.
16:30
Una dintre cele mai mari localități rurale din R. Moldova emite obligațiuni pentru proiecte de mediu și infrastructură # Radio Moldova
Primăria Costești, raionul Ialoveni, lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale în valoare de 4,5 milioane de lei. Resursele financiare obținute vor fi utilizate pentru finalizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare, un proiect esențial pentru creșterea calității vieții celor peste 8.400 de locuitori ai satului, precum și pentru protejarea mediului.
