Declarație semnată la New York: R. Moldova, alături de comunitatea internațională în protejarea personalului umanitar

11:50

După o reconstrucție complexă, sediul Centrului Național de Epileptologie, situat pe teritoriul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, a fost inaugurat marți, 23 septembrie, oferind pacienților condiții moderne de tratament. Valoarea investiției se ridică la aproape 40 de milioane de lei, sumă care acoperă lucrările de renovare, dotările de echipamente și mobilier. Finanțarea a fost asigurată aproape integral din fonduri locale, iar clădirea, cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați, include acum numeroase spații funcționale nu doar pentru tratament, ci și pentru cercetare și activități administrative.