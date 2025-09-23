CEC dezminte falsul potrivit căruia buletinele de vot prin corespondență ar fi incomplete

17:30

PCCOCS a efectuat peste 250 de percheziții în care sunt vizați 111 figuranți, au fost reținute 74 de persoane, a anunțat șeful PCCOCS Victor Furtună. El a comunicat că Procuratura investighează un grup de persoane de 19-45 de ani care au mers în Serbia la instruiri pentru pregătiri de dezordini masă și destabilizare în legătură cu scrutinul actual electoral. Oficialul a spus că persoanele reținute colaborează cu autoritățile și au dat detalii despre instruirile din Serbia.