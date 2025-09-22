09:30

Presa continuă să relateaze despre implicarea Rusiei în influențarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, prin rețele de propagandă online, cumpărare de voturi și manipulare politică, coordonate de persoane apropiate lui Ilan Șor. Totodată, presa mai reține declarația publicistul rus Aleksandr Nevzorov, care avertizează că R. Moldova riscă să devină „o gaură sângeroasă” către Odesa, dacă influența rusă nu este oprită. El atrage atenția că Rusia nu are nevoie de R. Moldova pentru altceva decât ca teren de lansare în regiunea ucraineană, iar prezența politicienilor afiliați Moscovei în parlament ar putea însemna o catastrofă iminentă.