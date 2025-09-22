ELECTORALA 2025 | Angela Caraman: „CEC e sub presiune enormă, dar va continua să activeze cu diligență”
22 septembrie 2025
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a declarat că instituția se confruntă în aceste zile cu o presiune fără precedent, cauzată de numărul foarte mare de petiții, sesizări și contestații înregistrate, inclusiv în weekend. Cu toate acestea, ea a dat asigurări că procesul electoral va rămâne corect și transparent, informează MOLDPRES.
• • •
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a declarat că instituția se confruntă în aceste zile cu o presiune fără precedent, cauzată de numărul foarte mare de petiții, sesizări și contestații înregistrate, inclusiv în weekend. Cu toate acestea, ea a dat asigurări că procesul electoral va rămâne corect și transparent, informează MOLDPRES.
FOTO | Cele 8 țări nordice și baltice au lansat un proiect comun pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova # Radio Chisinau
Astăzi, 22 septembrie, cele opt țări nordice și baltice – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia – au lansat un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Proiectul este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și presupune consolidarea capacităților instituției în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii de gestionare a crizelor. Acesta urmează să fie finalizat până în 2028.
18:55
Scriitori contemporani faimoși vin în Republica Moldova, la Serile FILIT, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Chișinău. Intrarea la Serile FILIT, care vor avea lor între 25 – 28 septembrie, este liberă, cu înscriere prealabilă pe site-ul chill.md.
Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral cu Bruxellesul. Cristina Gherasimov: „Ceea ce am reușit în doar 15 luni este o mare performanță” (FOTO) # Radio Chisinau
Astăzi, 22 septembrie, Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral, prin prezentarea ultimului capitolul – 33 „Prevederi financiare și bugetare”, la Bruxelles. Procesul a început în luna iulie 2024, timp în care experții instituțiilor publice au analizat peste 100.000 de pagini de legislație națională comparativ cu cea a Uniunii Europene.
18:20
„Suveranitatea, independența și viitorul nostru european sunt în pericol. Să nu admitem predarea țării intereselor străine”. Adresarea Maiei Sandu către cetățenii Republicii Moldova # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis astăzi o adresare cetățenilor Republicii Moldova, în care a declarat că viitorul Republicii Moldova este pus în pericol de interferențele Rusiei. De asemenea, Maia Sandu a atras atenția asupra consecințelor care ar rezulta dacă Moscova pune mâna pe putere în Republica Moldova.
18:05
LIVE | Maia Sandu transmite un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Urmăriți live mesajul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Rezultatul celor peste 250 de percheziții: 74 de persoane, reținute. Oamenii legii investighează tineri care au fost instruiți în Serbia pentru destabilizări în masă # Radio Chisinau
PCCOCS a efectuat peste 250 de percheziții în care sunt vizați 111 figuranți, au fost reținute 74 de persoane, a anunțat șeful PCCOCS Victor Furtună. El a comunicat că Procuratura investighează un grup de persoane de 19-45 de ani care au mers în Serbia la instruiri pentru pregătiri de dezordini masă și destabilizare în legătură cu scrutinul actual electoral. Oficialul a spus că persoanele reținute colaborează cu autoritățile și au dat detalii despre instruirile din Serbia.
INVESTIGAȚIE Nord News | Cinci luni sub acoperire: Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală (VIDEO) # Radio Chisinau
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor.
ELECTORALA 2025 | BUN se retrage din alegerile parlamentare în favoarea PAS. Cele două formațiuni au semnat un acord de colaborare politică (VIDEO) # Radio Chisinau
Blocul Electoral Unirea Națiunii s-a retras oficial din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și și-a anunțat susținerea pentru Partidul Acțiunii și Solidaritate (PAS). Decizia a fost anunțată într-o conferință de presă comună unde a fost semnat un acord de colaborare politică între cele două formațiuni, transmite Radio Chișinău.
LIVE | Briefing de presǎ susținut de șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, directorul SIS, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ # Radio Chisinau
Urmăriți live briefingul de presǎ susținut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ.
INTERVIU | Iulian Chifu: Această săptămână va fi una cu miză majoră, în care vom avea surprize și de o parte, și de alta (Audio) # Radio Chisinau
Alegerile de duminica viitoare sunt existențiale pentru Republica Moldova, care are două opțiuni clare: autocrația sau menținerea ca stat suveran, liber să-și decidă soarta, să-și aleagă parteneri de dezvoltare și modul în care garantează securitatea cetățenilor săi, spune analistul român Iulian Chifu, într-un interviu la Radio Chișinău. Săptămână de dinaintea scrutinului va fi cu miză majoră, iar de rezultatul scrutinul va depinde viitorul copiilor și tinerilor în Republica Moldova, a spus analistul politic Iulian Chifu, președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning.
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false.
ELECTORALA 2025 | Blocul Unirea Națiunii se retrage din alegerile parlamentare în favoarea PAS (VIDEO) # Radio Chisinau
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă de liderii blocului, într-un briefing de presă comun cu președintele PAS, Igor Grosu.
ELECTORALA 2025 | Raport CRJM despre programele electorale ale concurenților la parlamentare: „Există multe măsuri populiste, nerealiste și fără mecanisme de implementare” # Radio Chisinau
Unii concurenți electorali la scrutinul din 28 septembrie au o abordare populistă sau nerealistă în ceea ce privește justiția, în timp ce ignoră drepturile omului, au subliniat experți de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova într-un raport în care analizează programele electorale din perspectiva drepturilor omului și a statului de drept, transmite Radio Chișinău.
Ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară”, amânată repetat, după ce avocatul lui Plahotniuc a fost preluat de ambulanță și transportat la Urgență # Radio Chisinau
Ședința de judecată în dosarul „frauda bancară”, în care fostul lider al PD, Vladimir Plahotniuc are statut de învinuit, programată pentru astăzi, 22 septembrie, a fost din nou amânată după ce avocatul din oficiu, Alexandru Rusu, a fost preluat de medicii de pe ambulanță, invocând probleme de sănătate. De notat că la ultima ședință avocatul nu s-a prezentat.
Edili din diferite regiuni ale Moldovei au lansat Platforma Civică „Primarii pentru Europa” – o inițiativă care unește reprezentanții administrației publice locale în promovarea integrării europene și a dezvoltării comunităților. Această platformă subliniază angajamentul autorităților locale față de parcursul european al Republicii Moldova.
VIDEO | Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” # Radio Chisinau
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj video pe rețelele de socializare adresat cetățenilor. Diplomata a menționat că a preluat mandatul la Chișinău „într-un moment crucial al istoriei noastre comune”, subliniind că este aici pentru a construi o relație de încredere și că va vizita „fiecare colț al țării și fiecare regiune, pentru a învăța cum să ajutăm mai bine comunitățile voastre”.
Atenție, călători! Trafic intens la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe. Autoritățile de frontieră recomandă traversarea prin PTF Tudora # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) anunță că, la această oră, se înregistrează trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova.
ELECTORALA 2025 | Alegătorii se pot informa despre alegerile parlamentare din 28 septembrie prin intermediul platformei alegeri.md # Radio Chisinau
Alegătorii se pot informa despre alegerile parlamentare din 28 septembrie, prin intermediul platformei alegeri.md, care reflectă campaniile electorale și evoluția partidelor politice de peste trei decenii. Site-ul conține informații complete și verificate despre candidați, formațiuni politice și mecanismul electoral, pentru exercitarea unui vot responsabil și documentat, transmite Radio Chișinău.
VIDEO | „Fantomele” ucrainene au lovit în premieră două avioane speciale rusești din Crimeea # Radio Chisinau
Forțele ucrainene au lovit două aeronave amfibii rusești Be-12 Chayka în Peninsula Crimeea, a anunțat luni serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) pe 22 septembrie, citat de Kyiv Independent.
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN.
Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi, la ora 18:00, cetățenilor Republicii Moldova.
Primul bloc multietajat din nordul R. Moldova va fi reabilitat energetic prin programul guvernamental FEERM # Radio Chisinau
Locatarii unui bloc de locuințe din municipiul Bălți vor beneficia de condiții mai bune de trai și facturi reduse la energie, grație lucrărilor de reabilitare energetică ce urmează să fie lansate. Este vorba despre primul bloc multietajat din nordul Republicii Moldova care va fi renovat prin Programul guvernamental „Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova” (FEERM), gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 23 septembrie.
Echinocțiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22 septembrie, la ora 21:19. În emisfera nordică durata zilei scade, iar în cea sudică crește.
Filarmonica Națională, la cinci ani de la incendiu. Ministerul Culturii reafirmă angajamentul ferm de a restaura obiectivul cultural # Radio Chisinau
La cinci ani de la incendiul devastator care a distrus Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Ministerul Culturii reafirmă angajamentul ferm de a restaura obiectivul cultural. În cadrul Forumului internațional „Patrimoniu și Arhitectură”, ministrul Sergiu Prodan s-a întâlnit cu arhitectul german Thorsten Kock, câștigătorul concursului internațional pentru reconstrucția clădirii, pentru a discuta pașii concreți în avansarea proiectului, transmite IPN.nA
Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de lupte de la Zagreb # Radio Chisinau
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de bronz la categoria 63 kg, aducând a doua medalie pentru Republica Moldova la Campionatul European de lupte pentru seniori, desfășurat la Zagreb.
Descinderi CNA la Chișinău, Orhei și în sudul R. Moldova într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană a fost reținută (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău au efectuat percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. În urma acțiunilor desfășurate, o persoană a fost reținută, existând bănuieli rezonabile privind implicarea sa în activitățile infracționale.
Planul secret al Kremlinului pentru a influența alegerile din Republica Moldova. Dezvăluiri Bloomberg despre violențele și furtul de voturi organizate de oamenii lui Vladimir Putin # Radio Chisinau
Documente obținute de Bloomberg arată că Rusia a pus la punct o strategie complexă, cu patru direcții principale, pentru a interveni în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Planul are ca obiectiv final îndepărtarea președintei Maia Sandu de la putere și blocarea parcursului european al țării.
Ion Basoc și Oleg Crețul, medaliați la Campionatul European de para judo de la Tbilisi # Radio Chisinau
Judocanii moldoveni Ion Basoc și Oleg Crețul au obținut medalii la Campionatul European de para judo, desfășurat în orașul Tbilisi, Georgia. Ambii sportivi au urcat pe podiumul de premiere în cadrul categoriei +95 kg, J1.
Serviciul Vamal raportează încasări de aproape 795 milioane lei în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță încasări la bugetul de stat de peste 794,62 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 28,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,2%.
Măsuri speciale de acces pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminal.
Măsuri temporare de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminal.
Interviu cu îndrăgitul interpret.
Măsuri temporare de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în următoare perioadă # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminal.
Întâlnire de nivel înalt între guvernatorii băncilor centrale din Republica Moldova și Franța: Sprijin european pentru modernizarea sistemului financiar (FOTO) # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, desfășurată la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării bilaterale, susținerea reformelor și avansarea Republicii Moldova în arhitectura financiară europeană. Întâlnirea a reconfirmat angajamentul comun pentru modernizarea și inovarea sistemului financiar moldovenesc, în contextul parcursului european al țării.
Emmanuel Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni colective: „Nu este vorba de nicio greșeală” # Radio Chisinau
Liderul francez contestă abordarea administrației Trump față de Moscova, argumentând că Europa și-a redus deja dependența de energia rusă și trebuie acum să intensifice presiunea asupra lui Putin și Kremlinului.
„Putin va transforma R. Moldova într-o gaură sângeroasă spre Odesa” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa continuă să relateaze despre implicarea Rusiei în influențarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, prin rețele de propagandă online, cumpărare de voturi și manipulare politică, coordonate de persoane apropiate lui Ilan Șor. Totodată, presa mai reține declarația publicistul rus Aleksandr Nevzorov, care avertizează că R. Moldova riscă să devină „o gaură sângeroasă” către Odesa, dacă influența rusă nu este oprită. El atrage atenția că Rusia nu are nevoie de R. Moldova pentru altceva decât ca teren de lansare în regiunea ucraineană, iar prezența politicienilor afiliați Moscovei în parlament ar putea însemna o catastrofă iminentă.
Flux intens la graniță: Peste 86 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 86 793 traversări.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 55 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 62 de bani.
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri # Radio Chisinau
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa s-au străduit duminică să revină la operațiuni normale după ce un atac cibernetic major a perturbat sistemele automate de check-in, Bruxelles cerând companiilor aeriene să anuleze jumătate dintre plecările programate pentru luni din cauza problemelor persistente, transmite agenția Reuters.
Percheziții de amploare în această dimineață: Peste 250 de descinderi într-un dosar privind destabilizarea ordinii publice (VIDEO) # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară, fiind vizate peste 100 de persoane. Acțiunile au loc atât la domiciliile suspecților, cât și în unele instituții penitenciare.
Percheziții de amploare în desfășurate în această dimineață: Peste 250 de descinderi într-un dosar privind destabilizarea ordinii publice (VIDEO) # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară, fiind vizate peste 100 de persoane. Acțiunile au loc atât la domiciliile suspecților, cât și în unele instituții penitenciare.
ELECTORALA 2025 | CEC a acreditat peste 300 de experți și observatori internaționali la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
În cadrul ședinței de astăzi, 21 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a acreditat peste 300 de observatori și experți internaționali, inclusiv jurnaliști și observatori din partea Promo-LEX pentru monitorizarea și reflectarea scrutinului din 28 septembrie.
Ziua Națională a Vinului va fi marcată pe 4 și 5 octombrie în PMAN, sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” # Radio Chisinau
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri vor participa la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care va fi organizată pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
FOTO | Maia Sandu, la Festivalul Etniilor: „Pacea nu se împarte pe comunități sau regiuni; pacea este a tuturor” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Festivalul Etniilor, acolo unde a transmis un mesaj despre importanța diversității etnice și a unității în Republica Moldova.
Sagrada Familia este gata să-și ridice cel mai înalt turn și să devină cea mai înaltă biserică din Europa # Radio Chisinau
După mai bine de un secol de construcție, bazilica Sagrada Familia din Barcelona este gata să-și ridice imensul turn central și să devină cea mai înaltă biserică creștină din Europa, scrie AP, citată de G4media.ro.
De mâine, șoferii de camioane din Republica Moldova se pot programa online pentru traversarea frontierei prin vama Leușeni # Radio Chisinau
Serviciul Vamal extinde, în regim pilot, programarea electronică a camioanelor la postul vamal de frontieră Leușeni. Astfel, începând cu data de 22 septembrie curent, ora 08:00, atât camioanele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, care intenționează să traverseze frontiera pe sensul de ieșire din țară, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS.
Peste 40 de zboruri au fost anulate sau deviate duminică la Aeroportul din Bruxelles după atacul cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi europene # Radio Chisinau
Un total de 44 de zboruri de la Aeroportul din Bruxelles au fost anulate sau deviate duminică, în urma atacului cibernetic de vineri asupra unui furnizor extern de servicii, a confirmat un purtător de cuvânt, transmite Belga News Agency.
