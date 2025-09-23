Vreme stabilă și fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi, 23 septembrie

08:10

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară, fiind vizate peste 100 de persoane. Acțiunile au loc atât la domiciliile suspecților, cât și în unele instituții penitenciare.