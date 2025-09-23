Nicolae Negru: După eșecul Rusiei de a înlătura conducerea de la Kiev, Kremlinul își redirecționează ofensiva spre R. Moldova

13:00

Locatarii unui bloc de locuințe din municipiul Bălți vor beneficia de condiții mai bune de trai și facturi reduse la energie, grație lucrărilor de reabilitare energetică ce urmează să fie lansate. Este vorba despre primul bloc multietajat din nordul Republicii Moldova care va fi renovat prin Programul guvernamental „Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova” (FEERM), gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).