Nicolae Negru: După eșecul Rusiei de a înlătura conducerea de la Kiev, Kremlinul își redirecționează ofensiva spre R. Moldova
Radio Chisinau, 23 septembrie 2025 14:25
Rep. Moldova este ținta unei tentative fără precedent din afara țării de deturnare a procesului electoral, avertizează analiștii de la Chișinău. Potrivit acestora, atacul face parte dintr-un război hibrid lansat de Federația Rusă, după ce planul de a înlătura conducerea pro-occidentală de la Kiev a eșuat. Întrucât armata ucraineană rezistă, Kremlinul încearcă să preia controlul asupra Chișinăului prin mijloace subversive. Comentariile au fost făcute în contextul declarațiilor președintei Maia Sandu care a atras atenția asupra pericolului ca Moscova să pună mâna pe putere în Rep. Moldova, transmite Radio Chișinău.
• • •
Experți: Republica Moldova va intra în sezonul de încălzire cu o situație energetică semnificativ mai bună decât în anii precedenți # Radio Chisinau
Republica Moldova va intra în sezonul de încălzire cu o situație energetică semnificativ mai bună decât în anii precedenți, datorită diversificării surselor de aprovizionare și reducerii dependenței de Federația Rusă. Declarațiile au fost făcute de experți în cadrul unei dezbateri publice la agenția de presă IPN. Ei au subliniat că această transformare este legată și de construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, care va conecta direct Rep. Moldova la rețeaua României, transmite Radio Chișinău.
Percheziții de amploare în Iași. Este vizată legalitatea stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova, Ucraina și din Rusia # Radio Chisinau
Polițiștii ieșeni au făcut 23 de percheziții în mai multe locații din Iași și au legitimat 30 de persoane, scopul acțiunii vizând legalitatea stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova, Ucraina, dar și din Federația Rusă.
Raport CJI: Posturile de televiziune reflectă campania electorală într-o manieră neutră și echidistantă, dar există nuanțe de tonalitate pentru anumiți concurenți # Radio Chisinau
Posturile de televiziune reflectă campania electorală într-o manieră neutră și echidistantă, dar există anumite nuanțe de tonalitate pozitivă sau negativă pentru anumiți concurenți, arată cel de-al treilea Raport de monitorizare prezentat astăzi de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Raportul se referă la 10 televiziuni monitorizate în a treia săptămână de campanie electorală, în perioada 13-19 septembrie, transmite Radio Chișinău.
FILIT Chișinău aduce o călătorie cu Trenul Literaturii și o discuție cu tema „Chișinău – locul perfect de întâlnire dintre Est și Vest”, în cadrul evenimentului „Literatura la Castel” # Radio Chisinau
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 24 septembrie.
„Reacție isterică la mesajul președintei Maia Sandu”. Guvernul Republicii Moldova răspunde falsurilor lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei # Radio Chisinau
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a transmis un răspuns falusrilor lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar plănui ocuparea Republicii Moldova și lansarea unui desant în regiunea ucraineanăî Odesa cu scopul de a intimida regiunea transnistreană.
CA a respins petițiile depuse de un reprezentant al blocului „Alternativa” împotriva a trei posturi TV # Radio Chisinau
Consiliul Audiovizualului (CA) anunță că a respins trei petiții depuse de Alexei Paniș, reprezentant al Blocului Electoral „Alternativa”, în care acesta susținea că posturile de televiziune „Moldova 1”, „Jurnal TV” și „TV8” ar fi admis în programe segmente critice și denigratoare față de Blocul „Alternativa” și liderii acestuia și că prezența unor atare informații ar fi favorizat un alt concurent în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
„România ne-a fost de-a lungul anilor un partener de încredere și un sprijin constant în momentele dificile”. Dorin Junghietu a fost prezent la Simpozionul român al Energiei # Radio Chisinau
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), care se desfășoară săptămâna aceasta la București sub genericul „Tranziție rezilientă și justă pentru sectorul energetic românesc”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai guvernelor, experți, companii și organizații internaționale pentru a dezbate principalele provocări și soluții privind tranziția energetică.
VIDEO | Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, felicită R. Moldova pentru finalizarea screeningului: „Sunteți pregătiți pentru următoarea etapă a aderării la UE” # Radio Chisinau
Ieri, 22 septembrie, Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral, prin prezentarea ultimului capitolul – 33 „Prevederi financiare și bugetare”, la Bruxelles. Cu această ocazie, Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj video în care felicită cetățenii și autoritățile din Republica Moldova, subliniind că țara este pretătită pentru următoarea etapă a aderării la Uniunea Europeană.
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul ''Balonul de Aur'', acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Chatelet din Paris, transmite AGERPRES.
Ministerul Apărării demontează falsul potrivit căruia pe teritoriul Republicii Moldova ar exista militari străini # Radio Chisinau
Ministerul Apărării al Republicii Moldova vine cu precizări prin care dezminte un fals tirajat pe rețelele sociale, potrivit căruia niște militari străini au fost văzuți într-un local din Cimișlia.
Peste 30 de percheziții la Nord, într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede: O persoană reținută și peste 800 de mii de lei, ridicați de CNA # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate din 28 septembrie.
Atacuri aeriene rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina, soldate cu cel puțin 4 decese și pagube materiale semnificative # Radio Chisinau
În noaptea de luni spre marți, 23 septembrie, forțele ruse au lansat atacuri aeriene și cu drone asupra mai multor regiuni din Ucraina, soldate cu pierderi de vieți omenești și distrugeri, transmite MOLDPRES.
Frontiera de stat, traversată de circa 65 de mii de ori. Zeci de străini au primit interdicție de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 398 de traversări.
FOTO | În Sala Europa a Parlamentului Republicii Moldova a avut loc conferința „Tinerii decid viitorul Moldovei”, organizată de FTB România # Radio Chisinau
Pe 20 septembrie, în Sala Europa a Parlamentului Republicii Moldova, a avut loc conferința „Tinerii decid viitorul Moldovei”, organizată de Federația Tinerilor Basarabeni România. Evenimentul a reunit peste 50 de tineri, atât tineri care au ales să-și facă studiile în Republica Moldova, cât și cei care învață în România, reafirmând astfel angajamentul nostru de a conecta tinerii de pe ambele maluri ale Prutului.
„Ultima șansă a Kremlinului”: Rusia știe că își joacă acum ultima carte de a ține Republica Moldova pe loc (Revista Presei) # Radio Chisinau
Revista Presei de astăzi scoate în prim-plan conexiunile dubioase ale elitelor politice cu Rusia, investigațiile despre patrimoniile ascunse, dar mai ales presiunea uriașă a Kremlinului asupra alegerilor din 28 septembrie. Republica Moldova este descrisă ca un teren de luptă decisiv între drumul ireversibil spre UE și încercările Moscovei de a o readuce sub influența sa.
CSM a lansat concurs pentru două funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Cererile de participare pot fi depuse până la 30 septembrie 2025, la sediul CSM sau prin e-mail.
Atac dur al Poloniei împotriva Rusiei, la ONU: „Dacă escaladezi, plătești. Gata cu răbdarea. Gata cu iluziile. Nu puteți trăi în pace cu nimeni” # Radio Chisinau
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a atacat dur Rusia în cadrul unei reuniuni ONU, acuzând această țară că nu poate trăi în pace cu nimeni, transmite G4media.ro.
Euro și dolarul se scumpesc ușor. Cursul valutar anunțat de BNM pentru astăzi, 23 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 59 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 64 de bani.
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian al României, după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic NATO # Radio Chisinau
Președintele român Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național al României.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 23 septembrie, vreme stabilă, cu cer preponderent senin și fără precipitații.
După 50 de ani, barajul lacului din Râșcani a fost reconstruit complet cu sprijinul UE # Radio Chisinau
Barajul lacului de acumulare din orașul Râșcani a fost complet reconstruit după mai bine de jumătate de secol. Lucrările, în valoare de peste 2,9 milioane de lei, au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene. Finalizarea reabilitării a fost marcată printr-o competiție de pescuit, eveniment prin care localnicii au sărbătorit redeschiderea și punerea în funcțiune a barajului renovat, transmite IPN.
Cetățenii pot beneficia de consultații medicale gratuite în cadrul unei expoziții la Moldexpo # Radio Chisinau
Un număr de 50 de companii din Republica Moldova, România și alte țări, vor participa la Expoziția „MoldMedizin & MoldDent”, care va fi organizată în perioada 25-27 septembrie, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din Chișinău.
Moldelectrica lansează piața serviciilor de sistem și piața energiei electrice de echilibrare # Radio Chisinau
Întreprinderea de stat Moldelectrica, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice din Republica Moldova, anunță lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare. Acestea au fost dezvoltare în urma modificărilor aduse Regulilor pieței energiei electrice și cadrului normativ aferent, reprezentând, potrivit întreprinderii, un pas important în consolidarea și modernizarea sectorului energetic din țară.
Ambasadorii NATO se reunesc marți în Consiliul Atlanticului de Nord, în cadrul Articolului 4, la cererea Estoniei # Radio Chisinau
Reprezentanții celor 32 de state membre NATO urmează să se reunească marți dimineața la Bruxelles, la cererea Estoniei, în urma unei incursiuni ruse, vineri, în spațiul aerian al acestei țări baltice, anunță luni un reprezentant al Alianței Nord-Atlantice, relatează AFP, citată de News.ro.
ELECTORALA 2025 | Angela Caraman: „CEC e sub presiune enormă, dar va continua să activeze cu diligență” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a declarat că instituția se confruntă în aceste zile cu o presiune fără precedent, cauzată de numărul foarte mare de petiții, sesizări și contestații înregistrate, inclusiv în weekend. Cu toate acestea, ea a dat asigurări că procesul electoral va rămâne corect și transparent, informează MOLDPRES.
FOTO | Cele 8 țări nordice și baltice au lansat un proiect comun pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova # Radio Chisinau
Astăzi, 22 septembrie, cele opt țări nordice și baltice – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia – au lansat un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Proiectul este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și presupune consolidarea capacităților instituției în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii de gestionare a crizelor. Acesta urmează să fie finalizat până în 2028.
Scriitori contemporani faimoși vin în Republica Moldova, la Serile FILIT, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Chișinău. Intrarea la Serile FILIT, care vor avea lor între 25 – 28 septembrie, este liberă, cu înscriere prealabilă pe site-ul chill.md.
Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral cu Bruxellesul. Cristina Gherasimov: „Ceea ce am reușit în doar 15 luni este o mare performanță” (FOTO) # Radio Chisinau
Astăzi, 22 septembrie, Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral, prin prezentarea ultimului capitolul – 33 „Prevederi financiare și bugetare”, la Bruxelles. Procesul a început în luna iulie 2024, timp în care experții instituțiilor publice au analizat peste 100.000 de pagini de legislație națională comparativ cu cea a Uniunii Europene.
„Suveranitatea, independența și viitorul nostru european sunt în pericol. Să nu admitem predarea țării intereselor străine”. Adresarea Maiei Sandu către cetățenii Republicii Moldova # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis astăzi o adresare cetățenilor Republicii Moldova, în care a declarat că viitorul Republicii Moldova este pus în pericol de interferențele Rusiei. De asemenea, Maia Sandu a atras atenția asupra consecințelor care ar rezulta dacă Moscova pune mâna pe putere în Republica Moldova.
LIVE | Maia Sandu transmite un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Urmăriți live mesajul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Rezultatul celor peste 250 de percheziții: 74 de persoane, reținute. Oamenii legii investighează tineri care au fost instruiți în Serbia pentru destabilizări în masă # Radio Chisinau
PCCOCS a efectuat peste 250 de percheziții în care sunt vizați 111 figuranți, au fost reținute 74 de persoane, a anunțat șeful PCCOCS Victor Furtună. El a comunicat că Procuratura investighează un grup de persoane de 19-45 de ani care au mers în Serbia la instruiri pentru pregătiri de dezordini masă și destabilizare în legătură cu scrutinul actual electoral. Oficialul a spus că persoanele reținute colaborează cu autoritățile și au dat detalii despre instruirile din Serbia.
INVESTIGAȚIE Nord News | Cinci luni sub acoperire: Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală (VIDEO) # Radio Chisinau
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor.
ELECTORALA 2025 | BUN se retrage din alegerile parlamentare în favoarea PAS. Cele două formațiuni au semnat un acord de colaborare politică (VIDEO) # Radio Chisinau
Blocul Electoral Unirea Națiunii s-a retras oficial din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și și-a anunțat susținerea pentru Partidul Acțiunii și Solidaritate (PAS). Decizia a fost anunțată într-o conferință de presă comună unde a fost semnat un acord de colaborare politică între cele două formațiuni, transmite Radio Chișinău.
LIVE | Briefing de presǎ susținut de șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, directorul SIS, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ # Radio Chisinau
Urmăriți live briefingul de presǎ susținut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ.
INTERVIU | Iulian Chifu: Această săptămână va fi una cu miză majoră, în care vom avea surprize și de o parte, și de alta (Audio) # Radio Chisinau
Alegerile de duminica viitoare sunt existențiale pentru Republica Moldova, care are două opțiuni clare: autocrația sau menținerea ca stat suveran, liber să-și decidă soarta, să-și aleagă parteneri de dezvoltare și modul în care garantează securitatea cetățenilor săi, spune analistul român Iulian Chifu, într-un interviu la Radio Chișinău. Săptămână de dinaintea scrutinului va fi cu miză majoră, iar de rezultatul scrutinul va depinde viitorul copiilor și tinerilor în Republica Moldova, a spus analistul politic Iulian Chifu, președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning.
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false.
ELECTORALA 2025 | Blocul Unirea Națiunii se retrage din alegerile parlamentare în favoarea PAS (VIDEO) # Radio Chisinau
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă de liderii blocului, într-un briefing de presă comun cu președintele PAS, Igor Grosu.
ELECTORALA 2025 | Raport CRJM despre programele electorale ale concurenților la parlamentare: „Există multe măsuri populiste, nerealiste și fără mecanisme de implementare” # Radio Chisinau
Unii concurenți electorali la scrutinul din 28 septembrie au o abordare populistă sau nerealistă în ceea ce privește justiția, în timp ce ignoră drepturile omului, au subliniat experți de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova într-un raport în care analizează programele electorale din perspectiva drepturilor omului și a statului de drept, transmite Radio Chișinău.
Ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară”, amânată repetat, după ce avocatul lui Plahotniuc a fost preluat de ambulanță și transportat la Urgență # Radio Chisinau
Ședința de judecată în dosarul „frauda bancară”, în care fostul lider al PD, Vladimir Plahotniuc are statut de învinuit, programată pentru astăzi, 22 septembrie, a fost din nou amânată după ce avocatul din oficiu, Alexandru Rusu, a fost preluat de medicii de pe ambulanță, invocând probleme de sănătate. De notat că la ultima ședință avocatul nu s-a prezentat.
Edili din diferite regiuni ale Moldovei au lansat Platforma Civică „Primarii pentru Europa” – o inițiativă care unește reprezentanții administrației publice locale în promovarea integrării europene și a dezvoltării comunităților. Această platformă subliniază angajamentul autorităților locale față de parcursul european al Republicii Moldova.
VIDEO | Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” # Radio Chisinau
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj video pe rețelele de socializare adresat cetățenilor. Diplomata a menționat că a preluat mandatul la Chișinău „într-un moment crucial al istoriei noastre comune”, subliniind că este aici pentru a construi o relație de încredere și că va vizita „fiecare colț al țării și fiecare regiune, pentru a învăța cum să ajutăm mai bine comunitățile voastre”.
Atenție, călători! Trafic intens la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe. Autoritățile de frontieră recomandă traversarea prin PTF Tudora # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) anunță că, la această oră, se înregistrează trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova.
ELECTORALA 2025 | Alegătorii se pot informa despre alegerile parlamentare din 28 septembrie prin intermediul platformei alegeri.md # Radio Chisinau
Alegătorii se pot informa despre alegerile parlamentare din 28 septembrie, prin intermediul platformei alegeri.md, care reflectă campaniile electorale și evoluția partidelor politice de peste trei decenii. Site-ul conține informații complete și verificate despre candidați, formațiuni politice și mecanismul electoral, pentru exercitarea unui vot responsabil și documentat, transmite Radio Chișinău.
VIDEO | „Fantomele” ucrainene au lovit în premieră două avioane speciale rusești din Crimeea # Radio Chisinau
Forțele ucrainene au lovit două aeronave amfibii rusești Be-12 Chayka în Peninsula Crimeea, a anunțat luni serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) pe 22 septembrie, citat de Kyiv Independent.
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN.
Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi, la ora 18:00, cetățenilor Republicii Moldova.
Primul bloc multietajat din nordul R. Moldova va fi reabilitat energetic prin programul guvernamental FEERM # Radio Chisinau
Locatarii unui bloc de locuințe din municipiul Bălți vor beneficia de condiții mai bune de trai și facturi reduse la energie, grație lucrărilor de reabilitare energetică ce urmează să fie lansate. Este vorba despre primul bloc multietajat din nordul Republicii Moldova care va fi renovat prin Programul guvernamental „Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova” (FEERM), gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
