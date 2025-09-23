Dor de izvor | Vasile Iovu: „Gheorghe Zamfir pentru mine e ca un Luceafăr spre care am tins mereu. Foarte greu am ajuns la sunetul lui Gheorghe Zamfir” (Audio)

14:25

Rep. Moldova este ținta unei tentative fără precedent din afara țării de deturnare a procesului electoral, avertizează analiștii de la Chișinău. Potrivit acestora, atacul face parte dintr-un război hibrid lansat de Federația Rusă, după ce planul de a înlătura conducerea pro-occidentală de la Kiev a eșuat. Întrucât armata ucraineană rezistă, Kremlinul încearcă să preia controlul asupra Chișinăului prin mijloace subversive. Comentariile au fost făcute în contextul declarațiilor președintei Maia Sandu care a atras atenția asupra pericolului ca Moscova să pună mâna pe putere în Rep. Moldova, transmite Radio Chișinău.