O jurnalistă de la București atrage atenția că Gonța i-a permis lui George Simion să deraieze în ultimul hal pe parcursul unui podcast / Cele mai aiuritoare narative promovate împotriva parcursului european al R.Moldova
Cotidianul, 22 septembrie 2025 20:50
Pe lângă interferențele agresive ale Federației Ruse prin armate de troli, cumpărarea masivă a voturilor, dar nu numai, iată că inclusiv liderul AUR, George Simion, pune umărul, în ajunul alegerilor, la procesul de deturnare a scrutinului electoral și a parcursului european al Republicii Moldova. Folosindu-se de platforma mediatică pusă la dispoziție de controversatul Gheorghe Gonța, …
Acum o oră
20:50
Acum 2 ore
19:30
Angela Grămadă: Platformele TikTok și Telegram sunt cele mai eficiente pentru trolii de la Moscova / Narativele propagate intens de rețelele moscovite în contextul alegerilor # Cotidianul
Republica Moldova se confruntă cu un atac informațional fără precedent, pe fundalul alegerilor parlamentare din 28 Septembrie. Rețele organizate de troli digitali, instruite și finanțate de Moscova, au inundat platformele sociale cu dezinformări, manipulări și atacuri directe la adresa forțelor pro-europene. În podcastul „A doua opinie”, experta în relații internaționale, Angela Grămadă, explică în detaliu …
Acum 4 ore
18:50
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare cruciale din 28 septembrie, șefa statului, Maia Sandu, s-a adresat cetățenilor moldoveni, de acasă și din diaspora, într-un discurs ferm, solemn și emoționant, avertizând că suveranitatea, independența și viitorul european al Republicii Moldova sunt amenințate direct de Kremlin și complicii săi interni. „Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu …
18:50
Polonia nu va ezita să deschidă focul asupra aeronavelor rusești care încalcă spațiul său aerian. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, într-o conferință de presă. „Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare care încalcă teritoriul nostru și zboară deasupra Poloniei, fără nicio dezbatere. Aici nu este loc …
18:10
Șeful SIS: Taberele din Serbia au fost organizate de serviciile secrete ruse, inclusiv GRU # Cotidianul
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a declarat că taberele militare din Serbia, în care au fost instruiți peste 100 de tineri din Republica Moldova pentru a provoca destabilizări și violențe în cadrul protestelor, au fost organizate și coordonate de serviciile speciale ruse, inclusiv de Direcția Generală de Informații Militare (GRU). „A …
17:40
Peste 70 de persoane reținute pentru tentativă de destabilizare a R. Moldova înainte de alegerile parlamentare. PCCOCS: „Au fost antrenați de serviciile ruse” # Cotidianul
Peste 74 de persoane au fost reținute astăzi de oamenii legii pentru participarea la tentativa de destabilizare a Republicii Moldova în ajunul și în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtună. Potrivit acestuia, începând cu luna iulie, PCCOCS a documentat activitatea unui grup de persoane care …
Acum 6 ore
17:20
Cristina Gherasimov: Procesul de screening a arătat că Republica Moldova este mai pregătită decât se credea pentru aderarea la UE # Cotidianul
Republica Moldova a încheiat cu succes procesul de screening bilateral, una dintre cele mai importante etape tehnice în parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, de către viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Ea a subliniat că evaluarea legislației naționale în raport cu cea a Uniunii Europene a demonstrat că …
17:00
DOCUMENT Unioniștii susțin PAS pe 28 septembrie! Textul complet al protocolului BUN-PAS # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Unirea Națiunii (BUN) au semnat pe 22 septembrie o declarație comună de colaborare politică, prin care își unifică eforturile în fața provocărilor geopolitice și interne. Documentul prevede retragerea BUN din cursa electorală și sprijinirea PAS la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Vezi mai jos declarația integrală semnată …
16:20
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și susține PAS la alegerile din 28 septembrie # Cotidianul
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală și îi îndeamnă pe susținători să voteze cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut pe 22 septembrie, în cadrul unui briefing comun, cu doar șase zile înainte de alegerile parlamentare. Partidele pro-europene își unesc eforturile pentru scrutinul de duminică, iar decizia este justificată …
16:00
De râs și de plâns! George Simion, într-un interviu pentru Gheorghe Gonța: Franța ne vrea colonie, Maia Sandu ne ține în ceață, iar Rusia nu este o problemă # Cotidianul
Pe lângă interferențele agresive ale Federației Ruse, armatele de troli și cumpărarea masivă a voturilor, în ajun de alegeri și liderul AUR, George Simion, pune umărul la procesul de deturnare a scrutinului electoral. Simion apare într-un interviu acordat pentru Gheorghe Gonța, unde atacă Uniunea Europeană, o demonizează pe Maia Sandu și neagă interferențele Rusiei în …
16:00
Angela Grămadă: Platformele TikTok și Telegram sunt cele mai eficiente pentru trolii de la Moscova # Cotidianul
Acum 8 ore
14:40
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Constantin Țuțu a fost reținut pe 22 iulie …
14:10
Alegeri sub asediu în R. Moldova: corupție, propagandă rusească și observatori plătiți pentru a manipula votul. Angela Grămadă: Cea mai periculoasă campanie din istoria recentă # Cotidianul
În ajunul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, societatea se confruntă cu campanii electorale marcate de corupție, manipulare și ingerință externă, la scară largă. Rețele de influență susținute de Federația Rusă, cumpărarea voturilor și coruperea observatorilor electorali, toate având miza răsturnării puterii și schimbarea vectorului de dezvoltare. Sunt câteva dintre subiectele abordate de președinta Asociației Experți …
Acum 12 ore
13:00
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare internațională. Decizia a fost luată astăzi, 22 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Deocamdată, nu se cunoaște cu exactitate unde se află Constantin Țuțu. În ședința din 16 septembrie, procurorii afirmau că fostul deputat democrat s-ar afla în regiunea transnistreană. Avocatul său susține însă că …
12:50
Maia Sandu se adresează cetățenilor în ajunul alegerilor parlamentare: mesaj transmis astăzi la ora 18:00 # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va transmite astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe paginile oficiale de pe Facebook …
12:10
28 septembrie, testul electoral suprem. Hrițuc avertizează: „Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani” / Precizări privind implicarea lui George Simion în deturnarea parcursului european # Cotidianul
12:00
SONDAJ: Cine ar accede în noul Parlament dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare. Dodon urcă, Ceban se prăbușește, iar un nou partid proeuropean intră în joc # Cotidianul
Un sondaj realizat de Institutul de proiectare socio-politică „Dialog” arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se menține favorit la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, cu aproape 40% din intențiile de vot. Totuși, formațiunile proruse, grupate în jurul lui Igor Dodon, au șanse să obțină un scor relevant, amenințând echilibrul proeuropean al legislativului. Potrivit sondajului, …
11:50
VIDEO | Investigație sub acoperire marca NordNews: Cinci luni sub acoperire / Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală # Cotidianul
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul …
10:50
Alegerile din 28 septembrie, un test pentru viitorul țării. Cristian Hrițuc: „Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani de aici încolo” # Cotidianul
Pe 28 septembrie 2025, Republica Moldova își alege noul Parlament, într-un scrutin cu mize uriașe pentru viitorul țării. Alegerile au loc într-un context politic vulnerabil, marcat de dezinformare online, discurs de ură și influență externă, iar observatorii internaționali avertizează asupra riscurilor mari de corupere a alegătorilor, în special în rândul celor din diaspora. În ultimele …
10:40
RISE Moldova: Familia Greceanîi între case de lux, pașapoarte rusești și legături cu Gazprom # Cotidianul
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său, scrie Rise Moldova într-o investigație. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. RISE Moldova …
10:20
Acces limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, între 25 și 30 septembrie # Cotidianul
Poliția de Frontieră anunță că, în perioada 25–30 septembrie 2025, accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va fi restricționat. Măsura vine în urma unei decizii a Grupului de management al riscurilor. Astfel, în intervalul 25 septembrie, ora 00:00, până la 30 septembrie, ora 23:59, în terminal vor putea intra doar pasagerii care …
08:50
Perchezițiile din această dimineață au loc la sediile PSRM. Pro-rusul Dodon, foc și pară # Cotidianul
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat pe Facebook că în aceste momente au loc percheziții la colegii săi din nordul țării, inclusiv la conducătorii organizațiilor teritoriale PSRM din Drochia și Rîșcani. „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive …
Acum 24 ore
07:50
Operațiune fără precedent în Moldova: 250 de percheziții, peste 100 de persoane vizate într-un dosar de destabilizare coordonat de la Moscova # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat în această dimineață o amplă operațiune pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorităților, au fost efectuate peste 250 de percheziții, vizând peste 100 de persoane din mai multe …
Ieri
18:40
Narațiune despre intervenția militară a României în Transnistria după ziua alegerilor, răspândită coordonat pe Telegram pornind de la „surse” poloneze # Cotidianul
Pe data de 19 septembrie, mai multe canale anonime de Telegram au „avertizat” că România s-ar pregăti să intervină militar în regiunea transnistreană în cazul unei escaladări a situației în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Făcând trimitere la un articol al publicației poloneze Myśl Polska, postările insinuează că operațiunea se va desfășura la solicitarea …
15:20
Investigație BBC: Rețea pro-Kremlin plătită din Rusia mobilizează propaganda online pentru a submina alegerile din Moldova – știri false, sondaje inventate și 90 de conturi pe TikTok # Cotidianul
O investigație BBC dezvăluie existența unei rețele secrete, finanțate de Rusia, care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. Reporterii sub acoperire au descoperit că participanții erau plătiți pentru a distribui propagandă pro-rusă, știri false și pentru a organiza sondaje ilegale menite să pună sub semnul întrebării rezultatul scrutinului. Potrivit BBC, …
15:00
Guvernatoarea BNM: Suntem într-un proces de dezinflație și ne așteptăm ca, până la sfârșitul anului, rata inflației să intre în coridorul de țintire a inflației, adică să ajungă sub 6,5% # Cotidianul
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat într-un interviu pentru AGERPRES că inflația din Republica Moldova se află pe un trend descendent, rata de politică monetară a fost redusă la 6%, iar sistemul bancar moldovenesc rămâne stabil și rezilient în fața șocurilor externe. Ea a subliniat și rolul crucial al BNM în procesul …
13:40
Alexandru Tănase ironizează provocarea lui Igor Dodon către Maia Sandu: De ce nu Țîrdea, Tkaciuk sau Tarlev? Asta da dezbatere! Una pe care, fără popcorn și bere, nu va putea fi urmărită # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, l-a ironizat pe Igor Dodon după ce acesta a provocat-o pe Maia Sandu la o dezbatere publică. Într-o postare pe Facebook, Tănase l-a numit pe Dodon „o figură plină de simbolism” și a enumerat, în stil satiric, episoade recente din viața liderului socialist. „Igari Nikalaevici Dadon, e o …
11:10
VIDEO | Băsescu: „Imaginați-vă un Chișinău în care Dodon, lacheul lui Putin, este la putere. Securitatea României depinde de victoria pro-rușilor sau a partidelor pro-UE” # Cotidianul
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avertizat într-un interviu pentru RFI România că alegerile din Republica Moldova nu au doar miză internă, ci influențează direct securitatea României și a Ucrainei. „Nu este important numai pentru Republica Moldova. Este foarte important și pentru România. Securitatea României la frontiera de Est este una dacă acolo se …
10:50
„Prietenii lui Putin” din Moldova, sub sancțiunile Ucrainei: Guțul, Țîrdea, Furtună și alți politicieni pro-ruși din Moldova, pe lista neagră a Kievului # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care a aprobat noile sancțiuni adoptate de Consiliul Național de Securitate și Apărare de la Kiev. Printre cei vizați se află și 11 politicieni și activiști pro-ruși din Republica Moldova, acuzați că promovează narațiuni propagandistice ale Kremlinului și justifică agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. Lista publicată …
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
„Додон в шоколаде, а народ в говне”. Sturza: despre afacerile lui Dodon în Rusia și zecile de mii de euro primite lunar. Este la propriu gunoierul lui Putin # Cotidianul
Fostul premier Ion Sturza a publicat pe Facebook un mesaj extrem de critic la adresa lui Igor Dodon, pe care îl acuză de afaceri dubioase în Rusia și de corupție. Sturza spune că „gunoierul lui Putin” nu este o simplă figură de stil, ci descrie o realitate. „Am fost rugat în privat să nu-l mai …
17:40
Un alt magnat rus a fost găsit mort. Al 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase # Cotidianul
La Moscova a fost găsit mort directorul general al SA „NPK Himproinjiniring”, Alexandr Tiunin, scrie TASS, citând surse operative. Trupul a fost descoperit lângă mașină, pe un drum de lângă o pădure, iar în apropiere se afla o pușcă de vânătoare și un bilet cu plângeri despre depresie, a relatat o sursă a agenției. Se …
17:30
Atenție la manipulări! CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu …
14:40
Poveste cutremurătoare: un kenyan prins de armata ucraineană povestește cum a fost păcălit și trimis să lupte de ruși # Cotidianul
Un cetățean kenyan, capturat de armata ucraineană în regiunea Harkov, a relatat pentru jurnaliștii de la Le Figaro drama prin care a trecut. Bărbatul, sportiv de performanță de peste zece ani, afirmă că a fost păcălit la Sankt Petersburg și trimis pe front de autoritățile ruse după doar o săptămână de pregătire militară, scrie gozalo.ro. …
14:10
Pro-rusul Igor Dodon o provoacă pe Maia Sandu: „Haideți să avem o discuție, o dezbatere publică” / „Matale o să fii fostul președinte în curând. N-o să duci mandatul până la capăt” # Cotidianul
Fostul președinte Igor Dodon a ieșit din nou la rampă cu un discurs halucinant, plin de jigniri și acuzații fanteziste la adresa Maiei Sandu. Într-un monolog confuz, Dodon a reușit să amestece mai multe atacuri cu provocări ridicole la „dezbateri publice”. „Eu vreau să vin cu un mesaj către Maia Sandu, doamna președinte. Toți cunosc …
13:10
VIDEO | Băsescu: Ori către Moscova, ori către Uniunea Europeană. Dacă diaspora nu va ieși în număr record, la Chișinău va fi un Guvern pro-rus # Cotidianul
„Indirect, prin votul cetățenilor Republicii Moldova și al unor cetățeni ai României, oamenii lui Putin pot ajunge la putere în Parlamentul Republicii Moldova și implicit în guvern”. Declarațiile aparțin fostului președinte al României, Traian Băsescu, care au fost făcute în cadrului podcastului „Moldova Zoom”, de la RFI România. Băsescu a tras un semnal de alarmă, …
13:10
Noi sancțiuni UE contra Rusiei: sectorul bancar și cripto – în vizor, gazul rusesc – interzis # Cotidianul
Comisia Europeană a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit șefei executivului european, Ursula von der Leyen, noile măsuri se referă la interzicerea gazului rusesc pe piața europeană, restricții comerciale, precum și la sancțiuni asupra câtorva bănci rusești, entități din sectorul energetic, transmite IPN. În cadrul unei conferințe de presă, Ursula von der …
12:30
Pro-rusul Igor Dodon o provoacă pe Maia Sandu: „Haideți să avem o discuție, o dezbatere publică” / „Mă-ta o să fii fostul președinte în curând. N-o să duci mandatul până la capăt” # Cotidianul
19 septembrie 2025
19:10
Alexandru Tănase: Campania actuală nu este despre dreapta sau stânga, este despre supraviețuire # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a lansat un semnal de alarmă către toți cetățenii din Republica Moldova și din diaspora. Acesta susține că alegerile care urmează sunt despre supraviețuirea noastră ca țară, ca națiune, iar alegătorii trebuie să conștientizeze consecințele votului lor. „Cei care, din frustrare, prostie sau din supărare vor vota echipa …
18:40
VIDEO | Anatol Șalaru: „Pro-rușii vor transforma R. Moldova într-o bază militară — pierderea alegerilor din 28 septembrie ar însemna începutul unei gubernii rusești” # Cotidianul
Anatol Șalaru avertizează că partidele pro-ruse urmăresc să transforme Republica Moldova într-o platformă militară a Rusiei și că retorica potrivit căreia „Maia Sandu vrea să ne bage în război” este, de fapt, propagandă a acelor forţe pro-ruse. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Raport”, realizat de jurnalistul Nicolae Chicu pentru publicația Podul.ro. Fostul ministru …
18:10
Arestovici: În cazul în care alegerile din Republica Moldova vor fi câștigate de pro-ruși, Moscova va deschide un nou front în Odesa # Cotidianul
Fostul consilier prezidențial ucrainean, Oleksii Arestovici, avertizează că Rusia schimbă direcția operațiunilor sale strategice și urmărește preluarea controlului asupra Republicii Moldova, cu scopul de a folosi teritoriul pentru a ataca regiunea Odessa. Într-o postare publicată pe Telegram, Arestovici vorbește despre colapsul „partidului păcii” de la Moscova, urmat de o accelerare a acțiunilor ofensive, nu doar …
16:00
Premierul Dorin Recean dă asigurări că Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece și are asigurată aprovizionarea cu gaze naturale în proporție de peste 91%. În acest context, prim-ministrul a făcut apel către toți concurenții electorali să nu mai răspândească minciuni și frici. „Vreau să fac un apel către concurenții electorali: să nu exploateze acest …
14:10
Olanda este a 10-a cea mai importantă țară din UE pentru comerțul Republicii Moldova, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În anul 2024, volumul total al schimburilor comerciale dintre Moldova și Olanda a ajuns la 146,3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1,16% din comerțul extern total al țării noastre. Datele …
13:30
Fostul ministru al justiției, Alexandru Tănase, avertizează că o eventuală coaliție prorusă la guvernare va provoca o criză economică și socială extrem de gravă în Republica Moldova. Potrivit lui, fără sprijinul financiar al Uniunii Europene, statul ar intra în incapacitate de plată în doar câteva săptămâni. „În primul rând, o coaliție prorusă pune punct proiectului …
13:10
VIDEO | Anatol Șalaru: „Comuniștii deghizați în pro-europeni încearcă să fure voturi din electoratul pro-european” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a criticat dur partidele care, în opinia sa, se prezintă ca pro-europene, dar servesc interesele Moscovei. În cadrul podcastului „Raport”, realizat de jurnalistul Nicolae Chicu pentru publicația Podul.ro, Șalaru a menționat că mulți dintre liderii formațiunilor așa-zis pro-europene au fost ani de zile comuniști sau socialiști, dar acum încearcă …
13:00
Lovitură pentru partidul pro-rusei Irina Vlah. Ministerul Justiției cere suspendarea formațiunii „Inima Moldovei” pentru 12 luni # Cotidianul
Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”. Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie. Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare în judecată, limitarea activității partidului …
12:50
Lovită pentru partidul pro-rusei Irina Vlah. Ministerul Justiției cere suspendarea formațiunii „Inima Moldovei” pentru 12 luni # Cotidianul
12:00
Chișinăul, „lovit” de nume grele ale literaturii. Pascal Bruckner, Andrei Kurkov și Dorota Masłowska vin la festivalul FILIT # Cotidianul
Republica Moldova devine, în perioada 25–28 septembrie 2025, gazda unora dintre cele mai importante nume ale literaturii contemporane, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Chișinău. Evenimentul promite întâlniri de excepție cu scriitori de renume mondial, iar accesul publicului este gratuit, pe bază de înregistrare prealabilă pe site-ul …
11:40
Pro-rusul Igor Dodon le cere transnistrenilor să vină în Moldova cu 2-3 zile înainte de alegeri, ca să poată vota # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon i-a îndemnat pe locuitorii din stânga Nistrului să participe activ la alegerile parlamentare din 28 septembrie și le-a cerut să vină pe malul drept cu câteva zile înainte de scrutin, pentru a evita eventuale blocaje. „Dragi concetățeni, pentru că și pe malul stâng al Nistrului locuiesc cetățeni ai Republicii Moldova. Peste o …
11:40
VIDEO | Ion Bulgac, membru al Partidului MAN, recunoaște: „Dacă vom ajunge la guvernare, vom fura, dar nu mai mult decât precedenții” # Cotidianul
Dacă va ajunge la guvernare, Blocul ”Alternativa” promite să nu fure mai mult decât cei care au furat până acum, s-a scăpat cu vorba candidatul Ion Bulgac, membru al Partidului MAN, condus de primarul capitalei, Ion Ceban, scrie Deschide.md. „O să vedeți în echipa ”Alternativa” oameni capabili să gestioneze treburile publice fără ca să fure …
11:40
Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată. Procuratura informează că, în urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, la 18 septembrie 2025, a fost anulată decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene privind suspendarea procedurii de extrădare a …
