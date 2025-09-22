Angela Grămadă: Platformele TikTok și Telegram sunt cele mai eficiente pentru trolii de la Moscova / Narativele propagate intens de rețelele moscovite în contextul alegerilor

11:40

Dacă va ajunge la guvernare, Blocul ”Alternativa” promite să nu fure mai mult decât cei care au furat până acum, s-a scăpat cu vorba candidatul Ion Bulgac, membru al Partidului MAN, condus de primarul capitalei, Ion Ceban, scrie Deschide.md. „O să vedeți în echipa ”Alternativa” oameni capabili să gestioneze treburile publice fără ca să fure …