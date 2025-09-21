Investigație BBC: Rețea pro-Kremlin plătită din Rusia mobilizează propaganda online pentru a submina alegerile din Moldova – știri false, sondaje inventate și 90 de conturi pe TikTok

19:30

Prim-ministrul Dorin Recean a venit cu o reacție după ce procuratura Generală a anunțat despre faptul că Ministerul elen al Justiției a suspendat procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. ,,Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că după …