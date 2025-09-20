Un alt magnat rus a fost găsit mort. Al 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase

15:20

Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Decizia va intra în vigoare la 1 octombrie. Informația a fost confirmată atât de serviciul de presă al PA, cât și de către procuror, pentru mai multe instituții media. „Este alegerea mea de a nu mai face parte din Procuratura …