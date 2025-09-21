„Prietenii lui Putin” din Moldova, sub sancțiunile Ucrainei: Guțul, Țîrdea, Furtună și alți politicieni pro-ruși din Moldova, pe lista neagră a Kievului
Cotidianul, 21 septembrie 2025 10:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care a aprobat noile sancțiuni adoptate de Consiliul Național de Securitate și Apărare de la Kiev. Printre cei vizați se află și 11 politicieni și activiști pro-ruși din Republica Moldova, acuzați că promovează narațiuni propagandistice ale Kremlinului și justifică agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. Lista publicată …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 5 minute
11:10
VIDEO | Băsescu: „Imaginați-vă un Chișinău în care Dodon, lacheul lui Putin, este la putere. Securitatea României depinde de victoria pro-rușilor sau a partidelor pro-UE” # Cotidianul
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avertizat într-un interviu pentru RFI România că alegerile din Republica Moldova nu au doar miză internă, ci influențează direct securitatea României și a Ucrainei. „Nu este important numai pentru Republica Moldova. Este foarte important și pentru România. Securitatea României la frontiera de Est este una dacă acolo se …
Acum 30 minute
10:50
Acum 24 ore
18:10
„Додон в шоколаде, а народ в говне”. Sturza: despre afacerile lui Dodon în Rusia și zecile de mii de euro primite lunar. Este la propriu gunoierul lui Putin # Cotidianul
Fostul premier Ion Sturza a publicat pe Facebook un mesaj extrem de critic la adresa lui Igor Dodon, pe care îl acuză de afaceri dubioase în Rusia și de corupție. Sturza spune că „gunoierul lui Putin” nu este o simplă figură de stil, ci descrie o realitate. „Am fost rugat în privat să nu-l mai …
17:40
Un alt magnat rus a fost găsit mort. Al 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase # Cotidianul
La Moscova a fost găsit mort directorul general al SA „NPK Himproinjiniring”, Alexandr Tiunin, scrie TASS, citând surse operative. Trupul a fost descoperit lângă mașină, pe un drum de lângă o pădure, iar în apropiere se afla o pușcă de vânătoare și un bilet cu plângeri despre depresie, a relatat o sursă a agenției. Se …
17:30
Atenție la manipulări! CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu …
14:40
Poveste cutremurătoare: un kenyan prins de armata ucraineană povestește cum a fost păcălit și trimis să lupte de ruși # Cotidianul
Un cetățean kenyan, capturat de armata ucraineană în regiunea Harkov, a relatat pentru jurnaliștii de la Le Figaro drama prin care a trecut. Bărbatul, sportiv de performanță de peste zece ani, afirmă că a fost păcălit la Sankt Petersburg și trimis pe front de autoritățile ruse după doar o săptămână de pregătire militară, scrie gozalo.ro. …
14:10
Pro-rusul Igor Dodon o provoacă pe Maia Sandu: „Haideți să avem o discuție, o dezbatere publică” / „Matale o să fii fostul președinte în curând. N-o să duci mandatul până la capăt” # Cotidianul
Fostul președinte Igor Dodon a ieșit din nou la rampă cu un discurs halucinant, plin de jigniri și acuzații fanteziste la adresa Maiei Sandu. Într-un monolog confuz, Dodon a reușit să amestece mai multe atacuri cu provocări ridicole la „dezbateri publice”. „Eu vreau să vin cu un mesaj către Maia Sandu, doamna președinte. Toți cunosc …
13:10
VIDEO | Băsescu: Ori către Moscova, ori către Uniunea Europeană. Dacă diaspora nu va ieși în număr record, la Chișinău va fi un Guvern pro-rus # Cotidianul
„Indirect, prin votul cetățenilor Republicii Moldova și al unor cetățeni ai României, oamenii lui Putin pot ajunge la putere în Parlamentul Republicii Moldova și implicit în guvern”. Declarațiile aparțin fostului președinte al României, Traian Băsescu, care au fost făcute în cadrului podcastului „Moldova Zoom”, de la RFI România. Băsescu a tras un semnal de alarmă, …
13:10
Noi sancțiuni UE contra Rusiei: sectorul bancar și cripto – în vizor, gazul rusesc – interzis # Cotidianul
Comisia Europeană a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit șefei executivului european, Ursula von der Leyen, noile măsuri se referă la interzicerea gazului rusesc pe piața europeană, restricții comerciale, precum și la sancțiuni asupra câtorva bănci rusești, entități din sectorul energetic, transmite IPN. În cadrul unei conferințe de presă, Ursula von der …
12:30
Ieri
19:10
Alexandru Tănase: Campania actuală nu este despre dreapta sau stânga, este despre supraviețuire # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a lansat un semnal de alarmă către toți cetățenii din Republica Moldova și din diaspora. Acesta susține că alegerile care urmează sunt despre supraviețuirea noastră ca țară, ca națiune, iar alegătorii trebuie să conștientizeze consecințele votului lor. „Cei care, din frustrare, prostie sau din supărare vor vota echipa …
18:40
VIDEO | Anatol Șalaru: „Pro-rușii vor transforma R. Moldova într-o bază militară — pierderea alegerilor din 28 septembrie ar însemna începutul unei gubernii rusești” # Cotidianul
Anatol Șalaru avertizează că partidele pro-ruse urmăresc să transforme Republica Moldova într-o platformă militară a Rusiei și că retorica potrivit căreia „Maia Sandu vrea să ne bage în război” este, de fapt, propagandă a acelor forţe pro-ruse. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Raport”, realizat de jurnalistul Nicolae Chicu pentru publicația Podul.ro. Fostul ministru …
18:10
Arestovici: În cazul în care alegerile din Republica Moldova vor fi câștigate de pro-ruși, Moscova va deschide un nou front în Odesa # Cotidianul
Fostul consilier prezidențial ucrainean, Oleksii Arestovici, avertizează că Rusia schimbă direcția operațiunilor sale strategice și urmărește preluarea controlului asupra Republicii Moldova, cu scopul de a folosi teritoriul pentru a ataca regiunea Odessa. Într-o postare publicată pe Telegram, Arestovici vorbește despre colapsul „partidului păcii” de la Moscova, urmat de o accelerare a acțiunilor ofensive, nu doar …
16:00
Premierul Dorin Recean dă asigurări că Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece și are asigurată aprovizionarea cu gaze naturale în proporție de peste 91%. În acest context, prim-ministrul a făcut apel către toți concurenții electorali să nu mai răspândească minciuni și frici. „Vreau să fac un apel către concurenții electorali: să nu exploateze acest …
14:10
Olanda este a 10-a cea mai importantă țară din UE pentru comerțul Republicii Moldova, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În anul 2024, volumul total al schimburilor comerciale dintre Moldova și Olanda a ajuns la 146,3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1,16% din comerțul extern total al țării noastre. Datele …
13:30
Fostul ministru al justiției, Alexandru Tănase, avertizează că o eventuală coaliție prorusă la guvernare va provoca o criză economică și socială extrem de gravă în Republica Moldova. Potrivit lui, fără sprijinul financiar al Uniunii Europene, statul ar intra în incapacitate de plată în doar câteva săptămâni. „În primul rând, o coaliție prorusă pune punct proiectului …
13:10
VIDEO | Anatol Șalaru: „Comuniștii deghizați în pro-europeni încearcă să fure voturi din electoratul pro-european” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a criticat dur partidele care, în opinia sa, se prezintă ca pro-europene, dar servesc interesele Moscovei. În cadrul podcastului „Raport”, realizat de jurnalistul Nicolae Chicu pentru publicația Podul.ro, Șalaru a menționat că mulți dintre liderii formațiunilor așa-zis pro-europene au fost ani de zile comuniști sau socialiști, dar acum încearcă …
13:00
Lovitură pentru partidul pro-rusei Irina Vlah. Ministerul Justiției cere suspendarea formațiunii „Inima Moldovei” pentru 12 luni # Cotidianul
Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”. Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie. Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare în judecată, limitarea activității partidului …
12:50
12:00
Chișinăul, „lovit” de nume grele ale literaturii. Pascal Bruckner, Andrei Kurkov și Dorota Masłowska vin la festivalul FILIT # Cotidianul
Republica Moldova devine, în perioada 25–28 septembrie 2025, gazda unora dintre cele mai importante nume ale literaturii contemporane, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Chișinău. Evenimentul promite întâlniri de excepție cu scriitori de renume mondial, iar accesul publicului este gratuit, pe bază de înregistrare prealabilă pe site-ul …
11:40
Pro-rusul Igor Dodon le cere transnistrenilor să vină în Moldova cu 2-3 zile înainte de alegeri, ca să poată vota # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon i-a îndemnat pe locuitorii din stânga Nistrului să participe activ la alegerile parlamentare din 28 septembrie și le-a cerut să vină pe malul drept cu câteva zile înainte de scrutin, pentru a evita eventuale blocaje. „Dragi concetățeni, pentru că și pe malul stâng al Nistrului locuiesc cetățeni ai Republicii Moldova. Peste o …
11:40
VIDEO | Ion Bulgac, membru al Partidului MAN, recunoaște: „Dacă vom ajunge la guvernare, vom fura, dar nu mai mult decât precedenții” # Cotidianul
Dacă va ajunge la guvernare, Blocul ”Alternativa” promite să nu fure mai mult decât cei care au furat până acum, s-a scăpat cu vorba candidatul Ion Bulgac, membru al Partidului MAN, condus de primarul capitalei, Ion Ceban, scrie Deschide.md. „O să vedeți în echipa ”Alternativa” oameni capabili să gestioneze treburile publice fără ca să fure …
11:40
Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată. Procuratura informează că, în urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, la 18 septembrie 2025, a fost anulată decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene privind suspendarea procedurii de extrădare a …
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
VIDEO | Igor Grosu: „Igor Dodon este simbolul trădării, corupției și slugărniciei față de Kremlin” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a lansat un atac dur la adresa lui Igor Dodon, într-un filmuleț video publicat pe Facebook, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul PAS a făcut o retrospectivă a carierei politice a fostului președinte, pe care îl acuză de trădare, corupție și slugărnicie față de Kremlin. …
10:00
Dorin Recean: Integrarea europeană și creșterea economică – obiective-cheie pentru Guvernul Republicii Moldova # Cotidianul
Creșterea economică sustenabilă și integrarea europeană sunt obiective-cheie ale Guvernului Republicii Moldova, a subliniat premierul Dorin Recean la o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri. Discuțiile s-au desfășurat pe platforma Consiliului economic pe lângă prim-ministru, un mecanism de consultare menit să conecteze politicile guvernamentale cu necesitățile antreprenorilor. „Avem o investiție financiară generoasă, prin Planul de …
18 septembrie 2025
21:50
Alexandru Tănase: Federația Rusă ne-a distrus economia națională. O dată la 2 ani de zile, ei au declanșat războaie comerciale, ne-au scos complet de pe piață / Dodon, criticat în mod special pentru promovarea apropierii de Rusia # Cotidianul
Alexandru Tănase, ex-ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale, lansează un atac dur la adresa politicienilor care promovează apropierea de Federația Rusă. Tănase atrage atenția că Moscova nu respectă libertatea de opinie, își transformă propria țară într-o „închisoare” și blochează constant economia Republicii Moldova prin sancțiuni și embargouri comerciale. Precizările au fost făcute …
21:10
EU Today: Uniunea Europeană NU va mai oferi nicio susținere R.Moldova, dacă după alegeri Rusia va acapara Parlamentul și guvernarea. Oficialii UE pregătesc un set de măsuri în cazul unui astfel de scenariu dezastruos # Cotidianul
Dacă Rusia va câștiga majoritatea parlamentară și guvernarea în R.Moldova, Uniunea Europeană nu va mai oferi nicio susținere pentru al doilea stat românesc. O analiză publicată de EU Today dezvăluie că, la Bruxelles, în spatele ușilor închise, mai mulți oficiali europeni de rang înalt analizează cel mai rău scenariu posibil pentru R.Moldova – instaurarea unui …
19:20
Alexandru Tănase: Federația Rusă ne-a distrus economia națională, odată la 2 ani de zile, ei au declanșat războaie comerciale, ne-au scos complet de pe piață # Cotidianul
Fostul judecător al Curții Constituționale și ex-ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a lansat un atac dur în adresa politicienilor care promovează apropierea de Federația Rusă. El susține că Moscova nu respectă libertatea de opinie, își transformă propria țară într-o „închisoare” și blochează constant economia Republicii Moldova prin sancțiuni și embargouri comerciale. „Țară în care orice …
18:20
Republica Moldova are șansa succesului doar prin aderarea la Uniunea Europeană, mesajul Maiei Sandu la Forumul „Cooperare Transfrontalieră Europeană” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că unica șansă de prosperitate și stabilitate a țării este aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis astăzi, la Chișinău, în cadrul Forumului Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, care a reunit peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii …
18:00
AUDIO Poliția Națională vine cu noi detalii despre perchezițiile desfășurate în această dimineață. 46 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor și implicarea grupării criminale „Șor” # Cotidianul
Poliția Națională a oferit noi detalii despre perchezițiile desfășurate în această dimineață. Oamenii legii, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații de la „Fulger”, au efectuat 46 de descinderi în mai multe localități din țară. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore. Acțiunile au loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea …
17:30
Siegfried Mureșan: „Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa” # Cotidianul
„Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa”. Avertizarea vine din partea eurodeputatului român Siegfried Mureșan. Într-o postare pe Facebook, oficialul european a atras atenția că Rusia folosește resurse fără precedent și tehnologie de ultimă generație pentru a manipula votul …
16:10
Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română. Dosarul, în procedură de retragere # Cotidianul
Lidera Partidului „Moldova Mare”, și apropiată fugarului penal Ilan Șor, riscă să piardă cetățenia română. Informația a fost confirmată din surse oficiale, iar procedura este în desfășurare. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de TVR MOLDOVA și confirmate ulterior și de Euronews România, Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română. Surse din autoritățile române au …
15:30
Nevzorov avertizează: Pentru Putin, Moldova e material consumabil. Un coridor de sânge spre Odesa # Cotidianul
Jurnalistul rus Alexandr Nevzorov, cunoscut critic al regimului Putin, lansează un avertisment frontal către cetățenii Republicii Moldova: „Orice figură care miroase a Rusia în Parlament, înseamnă moarte, mizerie și groapă de sânge”. Nevzorov avertizează că Moscova încearcă cu disperare să corupă scena politică moldovenească pentru a deschide coridorul spre Odesa și a atrage Moldova în …
15:00
Igor Grosu: Alegerile din 28 septembrie decid între drumul european și „gașca comunisto-șoristo-socialistă” # Cotidianul
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor decide dacă Republica Moldova își continuă parcursul european sau cade din nou pradă influenței ruse și oligarhice, avertizează președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Liderul PAS a acuzat opoziția pro-rusă și pro-oligarhică de scheme și acțiuni coordonate din umbră, care au dăunat țării în perioadele anterioare când s-au …
14:40
VIDEO | Investigație sub acoperire marca Ziarul de Gardă: Armata digitală a Kremlinului (II). Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație ZdG sub acoperire # Cotidianul
În ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova”, numită „InfoLider”, s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului”, scrie …
14:20
AUDIO CNA publică interceptări audio într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a publicat înregistrări audio în care mai multe persoane discută despre transferuri de bani, cartele telefonice, racolarea de simpatizanți și plăți în numerar. Cazul este anchetat în nordul țării, în cooperare cu Procuratura municipiului Bălți. Potrivit unui comunicat al CNA, instituția desfășoară, împreună cu Procuratura municipiului Bălți, percheziții în nordul Republicii Moldova, …
14:00
Valeriu Pașa avertizează: „Moldova riscă să devină o bază militară a Rusiei dacă partidele pro-ruse câștigă alegerile” # Cotidianul
Dacă partidele pro-ruse obțin majoritatea în viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, țara riscă să fie transformată într-o bază militară a Rusiei împotriva Ucrainei și României, avertizează Valeriu Pașa, președintele organizației independente Watchdog Moldova. Într-un interviu pentru Antena3.ro, Pașa a explicat cum propaganda rusă și grupările politice afiliate Moscovei continuă să influențeze scena politică moldovenească. …
13:10
Alexandru Tănase: Integrarea Transnistriei nu este un obstacol pentru integrarea în UE, ci o oportunitate # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că conflictul transnistrean nu este o piedică în calea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mai mult, el afirmă că statutul actual al regiunii poate deveni o oportunitate strategică, odată ce țara va deveni stat membru UE. În cadrul podcastului „Adevăruri cu Olga Bejan”, Alexandru Tănase a …
12:20
Republica Moldova se apropie de unul dintre cele mai importante momente din istoria sa recentă. Alegerile parlamentare din 28 septembrie nu sunt doar o competiție electorală, ci o decizie istorică privind direcția geopolitică a țării – între integrarea europeană și reîntoarcerea în sfera de influență a Federației Ruse. Este concluzia comună a directorului executiv al …
12:10
Valeriu Pașa: Kremlinul cheltuie 2% din PIB-ul Moldovei pentru manipularea alegerilor parlamentare # Cotidianul
Kremlinul a cheltuit pentru acțiunile de propagandă și interferență în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie de la Chișinău sume echivalente cu până la 2% din PIB-ul Republicii Moldova, pentru deturnarea parcursului europeanal țării. Republica Moldova se află în mijlocul unui război informațional continuu și tot mai sofisticat. Inteligența Artificială, influenceri, televiziuni fantomă, preoți și …
10:30
Motivul pentru care autoritățile elene au suspendat extrădarea lui Plahotniuc: fostul oligarh urmează să fie audiat într-un dosar de fals în România # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în …
10:10
Noi percheziții în dosarul finanțării ilegale, coruperii alegătorilor și spălarea banilor de către gruparea criminală „Șor” # Cotidianul
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate în nordul țării. Acțiunile au loc într-un dosar care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Sunt vizate 32 de persoane, printre care factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, comunică Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, investigațiile au în vizor o …
09:50
Percheziții matinale în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: INI, PCCOCS și „Fulger” au descins în mai multe locații din țară # Cotidianul
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații. Potriivit Poliției, descinderile au loc pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în …
17 septembrie 2025
19:30
Prim-ministrul Dorin Recean a venit cu o reacție după ce procuratura Generală a anunțat despre faptul că Ministerul elen al Justiției a suspendat procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. ,,Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că după …
17:10
Ministerul Justiției din Grecia a decis, în data de 17 septembrie 2025, suspendarea procedurii de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia a fost transmisă Procuraturii Generale de la Chișinău prin canalele oficiale Interpol, fără a fi precizate motivele acestei hotărâri. Potrivit Procuraturii Generale, autoritățile din Republica Moldova au întreprins, încă …
16:40
CEC cere limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de pro-rusa Irina Vlah. Formațiunea riscă să fie exclusă din alegeri pentru suspiciuni de finanțare ilegală # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită Ministerului Justiției să examineze posibilitatea limitării activității partidului „Inima Moldovei”, condus de pro-rusa Irina Vlah. Decizia a fost aprobată după ce s-a constatat că formațiunea este suspectată de finanțare ilegală, pe 17 septembrie. Partidul „Inima Moldovei” face parte din Blocul Electoral Patriotic și participă la alegerile parlamentare de pe 28 …
16:30
Iulia Navalnaia: „Alexei a fost ucis. A fost otrăvit” – rezultatele testelor din străinătate # Cotidianul
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat miercuri că teste de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei confirmă că acesta a fost otrăvit, notează publicația politico.eu. „În urmă cu un an și jumătate v-am promis că vom face tot posibilul pentru a investiga uciderea lui Alexei. …
15:20
Octavian Iachimovschi și-a dat demisia din funcția de adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție # Cotidianul
Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Decizia va intra în vigoare la 1 octombrie. Informația a fost confirmată atât de serviciul de presă al PA, cât și de către procuror, pentru mai multe instituții media. „Este alegerea mea de a nu mai face parte din Procuratura …
15:00
TikTok: Peste 100.000 de conturi false eliminate, milioane de interacțiuni blocate și rețele de influență destructurate # Cotidianul
Platforma TikTok a anunțat că a întreprins măsuri semnificative pentru a combate dezinformarea și comportamentele manipulative în Republica Moldova, în perioada preelectorală. Potrivit datelor furnizate de Centrul Electoral, creat în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, între 1 iulie și 9 septembrie 2025, platforma a prevenit peste 2,2 milioane de aprecieri false, peste …
14:00
Avertisment de la Igor Grosu: Propaganda rusă și rețeaua Șor urmează să lanseze materiale de dezinformare prin capturi de ecran # Cotidianul
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avertizat cetățenii asupra unei posibile campanii de dezinformare orchestrată de propaganda rusă, în colaborare cu rețeaua criminală condusă de Ilan Șor. Potrivit oficialului, în zilele următoare ar putea fi difuzate capturi de ecran falsificate, care pretind a reprezenta conversații reale ale unor oficiali sau persoane publice. Grosu susține …
