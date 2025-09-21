Narațiune despre intervenția militară a României în Transnistria după ziua alegerilor, răspândită coordonat pe Telegram pornind de la „surse” poloneze

10:30

Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în …